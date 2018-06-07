騰訊(00700-HK)聯合吉利控股中標動車網絡49%股權轉讓項目

6月7日消息，騰訊(00700-HK)和浙江吉利控股集團有限公司聯合宣布，雙方組成的聯合體成功中標動車網絡科技有限公司49%股權轉讓項目，未來將與中國鐵路總公司及其相關公司，共同經營鐵路增值服務。

動車網絡是中鐵總公司確定的下屬企業中唯一經營動車組Wi-Fi的企業。今年4月，中國鐵路投資有限公司在北京産權交易所挂牌轉讓動車網絡49%股權，底價30.49億元，併要求一次性交付。最終通過股權轉讓確定與騰訊、吉利控股攜手建設經營動車組Wi-Fi平台。

動車網絡的産品上線後，除了為旅客提供優質的動車組Wi-Fi接入體驗，還會進一步拓展休閑文化娛樂、内容資訊、商旅辦公、特色購物、聯程出行等增值服務，未來還有望以鐵路會員為連接器，進一步拓展大生活圈服務。

截至2017年，中國高鐵里程已達2.5萬公里，佔全世界高鐵總里程的66.3%;動車組年運送旅客達17.1億人次，覆蓋人群約2億人。

騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰表示，數字中國建設是一個時代的變革與機遇。騰訊希望成為數字化助手，發揚“數字工匠精神”助力各行各業實現數字化轉型升級。參與動車網絡49%股權轉讓項目，是騰訊在國企混改領域的又一次重要嘗試，也是發展智慧交通業務的重要布局。我們將攜手吉利控股，和鐵路部門一起打造鐵路互聯網服務的開放合作平台，向旅客提供站車一體化、線上線下協同的一站式出行服務。

吉利控股董事長李書福表示，作為不斷推進前沿技術發展的汽車科技公司，吉利控股在交通出行領域、智能生態和用戶體驗方面積累了豐富的經驗，參與“互聯網+高鐵”項目的運營，是吉利控股支持鐵路部門混改的一次實踐性探索，也是吉利控股布局未來出行、轉型發展的重要一步。在深化改革的大潮中，我們將攜手騰訊，向乘客提供線上線下高度融合的智能移動出行服務，滿足乘客個性化、多元化需求。

來源：TechWeb

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