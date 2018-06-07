陸股創業板ETF半年增300% 投資人追逐「新經濟」概念

中國滬深兩股市近期交易低迷，但在沉悶的市場背後，以創業板指為投資標的的 ETF，流入的資金卻在創高。投資人在 A 股多年低迷之後，似乎更願意押注小型股。

據《每日經濟新聞》報導，截至 6 月 5 日，市場上 8 支創業板 ETF 份額合計達到 172.01 億份，相比去年年底的 43.58 億份增加接近 300%。其中，規模最大的易方達創業板 ETF 在今年 4 月規模首次突破人民幣 100 億元，成為市場上首只突破百億人民幣的創業板 ETF。

另一份調查數據則顯示，76.58% 的受訪私募基金，認為目前創業板指數處於底部區間。接受調查的私募認為，創業板整體估值目前處於歷史低位，整體吸引力大大增加。

磐耀資產總經理辜若飛表示，目前市場資金加強配置創業板符合邏輯，原因有三點：

一是從基本面的角度來看，過去兩年以白馬股為代表的藍籌股已完成估值修復過程，未來藍籌內部必然會經歷大的分化，而很多優質成長股被市場低估，處於歷史底部。

二是從政策導向來看，最近政策轉向支持科技創創新型企業，這將持續扭轉對成長股的風險偏好。

三是最近干擾市場走勢的主要因素是美股等市場，而成長股和海外市場的聯動相對白馬等藍籌股而言會弱些，市場對於確定性的抱團機會也會逐漸進行切換。

CDR 政策帶來「新經濟」利多

類似的觀點，據《彭博》報導，2018 年中國最熱門的三支交易所 ETF 都是追蹤小型股的，共計吸引了約 30 億美元的新資產，占在上海或深圳交易的股票基金流入資金總額的近 60%。

中國證監會昨 (6 日) 宣布了 CDR 規則，麥格理大宗商品和全球市場駐上海的 A 股研究主管戴駿指出，中國鼓勵獨角獸公司在境內上市的行為，引發了對小型股的興趣，投資者正在準備迎接「新經濟」類股的可能上漲。

E Fund Management 的投資組合經理 Xi Cheng 表示，新政策預計讓支持創新及科技開發的公司獲利，讓更多投資人由防御性的股票，轉向成長率較高而相對穩定的公司。