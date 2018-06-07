騰訊(00700-HK)攜手吉利控股(00175-HK)中標動車網絡公司股權轉讓項目

6月6日，騰訊(00700-HK)和浙江吉利控股集團有限公司(簡稱“吉利控股”)(00175-HK)聯合宣布，雙方組成的聯合體成功中標動車網絡科技有限公司(以下簡稱“動車網絡”)49%股權轉讓項目，未來將與中國鐵路總公司(以下簡稱“中鐵總公司”) 及其相關公司，共同經營鐵路增值服務。

騰訊與吉利控股的聯合體憑借在互聯網業務、智慧出行和央企混改等方面的領先經驗，從多家競標方中脫穎而出。未來，雙方將和鐵路部門一起努力，利用互聯網産品理念和工具，充分融合鐵路網、互聯網和地、空、水交通網，讓每一位旅客都能享受一站式智慧便捷出行，最終將高鐵出行打造為具有代表性的國家名片。

騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰表示，數字中國建設是一個時代的變革與機遇。 騰訊希望成為數字化助手，發揚“數字工匠精神”助力各行各業實現數字化轉型升級。參與動車網絡49%股權轉讓項目，是騰訊在國企混改領域的又一次重要嘗試，也是發展智慧交通業務的重要布局。我們將攜手吉利控股，和鐵路部門一起打造鐵路互聯網服務的開放合作平台，向旅客提供站車一體化、線上線下協同的一站式出行服務。

吉利控股董事長李書福表示，作為不斷推進前沿技術發展的汽車科技公司，吉利控股在交通出行領域、智能生態和用戶體驗方面積累了豐富的經驗，參與“互聯網+高鐵”項目的運營，是吉利控股支持鐵路部門混改的一次實踐性探索，也是吉利控股布局未來出行、轉型發展的重要一步。在深化改革的大潮中，吉利將攜手騰訊，向乘客提供線上線下高度融合的智能移動出行服務，滿足乘客個性化、多元化需求。

來源：騰訊科技

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