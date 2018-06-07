[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/06/06 107/06/05 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.44070 10.43860 0.00210 0.02012 大華銀多元特別收益平衡基金 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.00150 9.99850 0.00300 0.03000 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.00150 9.99850 0.00300 0.03000 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.99790 9.99870 -0.00080 -0.00800 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.99790 9.99870 -0.00080 -0.00800 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.34770 9.34950 -0.00180 -0.01925 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.58410 9.58540 -0.00130 -0.01356 中國信託台灣活力基金 17.36000 16.90000 0.46000 2.72189 中國信託台灣優勢基金 20.00000 19.57000 0.43000 2.19724 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.72260 9.72150 0.00110 0.01132 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.21270 9.21160 0.00110 0.01194 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19150 10.18930 0.00220 0.02159 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.65440 9.65230 0.00210 0.02176 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.46860 10.42240 0.04620 0.44328 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.18630 9.14580 0.04050 0.44283 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.31680 11.30880 0.00800 0.07074 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.27450 10.26730 0.00720 0.07013 中國信託智能運動基金-台幣 10.80000 10.72000 0.08000 0.74627 中國信託智能運動基金-美元 10.86000 10.78000 0.08000 0.74212 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97550 10.97540 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.38580 9.39100 -0.00520 -0.05537 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.15100 9.15610 -0.00510 -0.05570 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.57330 9.57790 -0.00460 -0.04803 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.32840 9.33290 -0.00450 -0.04822 中國信託精穩基金 19.28800 19.04130 0.24670 1.29560 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 72.37000 71.24000 1.13000 1.58619 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.50660 37.53280 -0.02620 -0.06981 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.32500 11.32390 0.00110 0.00971 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.84970 10.83520 0.01450 0.13382 元大上證50基金 31.17000 31.37000 -0.20000 -0.63755 元大大中華TMT基金-人民幣 13.16000 12.98000 0.18000 1.38675 元大大中華TMT基金-新台幣 12.19000 12.01000 0.18000 1.49875 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.63000 13.63000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-美元 13.72800 13.71100 0.01700 0.12399 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.91600 17.89800 0.01800 0.10057 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.49300 11.33100 0.16200 1.42971 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.49500 11.31800 0.17700 1.56388 元大中國平衡基金-人民幣 3.23000 3.22000 0.01000 0.31056 元大中國平衡基金-新台幣 15.02000 14.96000 0.06000 0.40107 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.97400 46.93820 0.03580 0.07627 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.37240 10.37740 -0.00500 -0.04818 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64690 9.65150 -0.00460 -0.04766 元大中國機會債券基金-新台幣 9.92270 9.91500 0.00770 0.07766 元大巴西指數基金 5.41000 5.63000 -0.22000 -3.90764 元大巴菲特基金 32.15000 31.45000 0.70000 2.22576 元大日經225基金 28.49000 28.39000 0.10000 0.35224 元大台商收成基金 25.25000 24.81000 0.44000 1.77348 元大台灣50單日反向1倍基金 12.28000 12.42000 -0.14000 -1.12721 元大台灣50單日正向2倍基金 38.57000 37.76000 0.81000 2.14513 元大台灣中型100基金 34.97000 34.44000 0.53000 1.53891 元大台灣加權股價指數基金 25.66900 25.44200 0.22700 0.89223 元大台灣卓越50基金 83.43000 82.76000 0.67000 0.80957 元大台灣金融基金 17.87000 17.76000 0.11000 0.61937 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.52000 31.37000 0.15000 0.47816 元大台灣高股息基金 26.91000 26.76000 0.15000 0.56054 元大台灣電子科技基金 37.01000 36.59000 0.42000 1.14785 元大全球ETF成長組合基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 元大全球ETF穩健組合基金 14.68000 14.67000 0.01000 0.06817 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.52000 13.47000 0.05000 0.37120 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.77000 12.74000 0.03000 0.23548 元大全球不動產證券化基金-美元 12.89400 12.84100 0.05300 0.41274 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.15000 7.15000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.42000 8.41000 0.01000 0.11891 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.64000 6.62000 0.02000 0.30211 元大全球股票入息基金-美元配息 10.05100 10.04600 0.00500 0.04977 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 14.02000 14.01000 0.01000 0.07138 元大全球農業商機基金 16.55000 16.52000 0.03000 0.18160 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.98800 8.89000 0.09800 1.10236 元大印度指數基金 9.48300 9.54100 -0.05800 -0.60790 元大印度基金 12.53000 12.58000 -0.05000 -0.39746 元大多多基金 23.14000 22.37000 0.77000 3.44211 元大多福基金 62.60000 61.62000 0.98000 1.59039 元大亞太成長基金 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.61980 8.61940 0.00040 0.00464 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.15840 7.15810 0.00030 0.00419 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.90100 9.90700 -0.00600 -0.06056 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.98100 9.94600 0.03500 0.35190 元大卓越基金 54.97000 53.73000 1.24000 2.30784 元大店頭基金 9.97000 9.76000 0.21000 2.15164 元大泛歐成長基金 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 元大美元貨幣市場基金-美元 10.22060 10.22010 0.00050 0.00489 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.21870 9.24210 -0.02340 -0.25319 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.63490 30.64080 -0.00590 -0.01926 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.71750 36.67490 0.04260 0.11616 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.20050 19.22830 -0.02780 -0.14458 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.92820 18.87820 0.05000 0.26486 元大美國政府7至10年期債券基金 37.34420 37.30110 0.04310 0.11555 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.50650 20.54140 -0.03490 -0.16990 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.86820 17.80880 0.05940 0.33354 元大高科技基金 22.45000 21.82000 0.63000 2.88726 元大得利貨幣市場基金 16.23770 16.23760 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.97090 11.97070 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 14.88000 14.66000 0.22000 1.50068 元大華夏中小基金 8.52000 8.37000 0.15000 1.79211 元大新中國基金-人民幣 11.01000 10.82000 0.19000 1.75601 元大新中國基金-美元 11.10500 10.89600 0.20900 1.91814 元大新中國基金-新台幣 10.69000 10.49000 0.20000 1.90658 元大新主流基金 32.30000 31.14000 1.16000 3.72511 元大新東協平衡基金-美元 9.92100 9.90600 0.01500 0.15142 元大新東協平衡基金-新台幣 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.50680 10.55870 -0.05190 -0.49154 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.47580 10.51250 -0.03670 -0.34911 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.72930 10.76870 -0.03940 -0.36588 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.48110 9.51600 -0.03490 -0.36675 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.77240 9.77010 0.00230 0.02354 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.46630 9.46410 0.00220 0.02325 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.59680 9.59620 0.00060 0.00625 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.30130 9.30070 0.00060 0.00645 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.52650 9.52520 0.00130 0.01365 元大新興亞洲基金 12.22000 12.21000 0.01000 0.08190 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.48930 9.50800 -0.01870 -0.19668 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.37040 9.38880 -0.01840 -0.19598 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.42770 9.44780 -0.02010 -0.21275 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.30720 9.32710 -0.01990 -0.21336 元大萬泰貨幣市場基金 15.08750 15.08740 0.00010 0.00066 元大經貿基金 44.62000 43.45000 1.17000 2.69275 元大實質多重資產基金-人民幣 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 元大實質多重資產基金-美元 9.60900 9.56000 0.04900 0.51255 元大實質多重資產基金-新台幣 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 元大滬深300單日反向1倍基金 14.38000 14.36000 0.02000 0.13928 元大滬深300單日正向2倍基金 16.28000 16.40000 -0.12000 -0.73171 元大精準中小基金 24.42000 23.97000 0.45000 1.87735 元大摩臺基金 39.05000 38.70000 0.35000 0.90439 元大標普500基金 24.63000 24.63000 0.00000 0.00000 元大標普500單日反向1倍基金 13.41000 13.44000 -0.03000 -0.22321 元大標普500單日正向2倍基金 32.26000 32.13000 0.13000 0.40461 元大標智滬深300基金 18.65000 18.73000 -0.08000 -0.42712 元大歐洲50基金 24.77000 24.86000 -0.09000 -0.36203 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.63710 9.65660 -0.01950 -0.20193 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.15290 10.15260 0.00030 0.00295 元大績效基金 66.71000 64.38000 2.33000 3.61914 元大韓國KOSPI200基金 24.21000 24.17000 0.04000 0.16549 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.67000 16.35000 0.32000 1.95719 日盛上選基金 37.54000 36.75000 0.79000 2.14966 日盛小而美基金 20.42000 20.07000 0.35000 1.74390 日盛中國內需動力基金 11.31000 11.10000 0.21000 1.89189 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.50200 11.50610 -0.00410 -0.03563 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.76980 9.77330 -0.00350 -0.03581 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.78280 11.78280 0.00000 0.00000 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.00230 10.00240 -0.00010 -0.00100 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.60860 10.60980 -0.00120 -0.01131 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.98960 8.99070 -0.00110 -0.01223 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.41000 12.21000 0.20000 1.63800 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.70000 12.47000 0.23000 1.84443 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.68000 12.46000 0.22000 1.76565 日盛日盛基金 15.84000 15.28000 0.56000 3.66492 日盛目標收益組合基金(美元) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01940 10.01220 0.00720 0.07191 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.52900 9.52220 0.00680 0.07141 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.77490 9.76910 0.00580 0.05937 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.29870 9.29320 0.00550 0.05918 日盛全球新興債券基金A 10.64910 10.65200 -0.00290 -0.02722 日盛全球新興債券基金B 8.36330 8.36560 -0.00230 -0.02749 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38700 2.38980 -0.00280 -0.11716 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.68260 1.68460 -0.00200 -0.11872 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37160 0.37180 -0.00020 -0.05379 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26280 0.26300 -0.00020 -0.07605 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.24330 12.25210 -0.00880 -0.07182 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.51600 8.52210 -0.00610 -0.07158 日盛亞洲機會基金 7.87000 7.85000 0.02000 0.25478 日盛首選基金 19.25000 18.78000 0.47000 2.50266 日盛高科技基金 20.13000 19.65000 0.48000 2.44275 日盛貨幣市場基金 14.75510 14.75490 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 46.11000 44.56000 1.55000 3.47846 日盛精選五虎基金 41.22000 40.42000 0.80000 1.97922 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47170 13.47150 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 38.09000 37.25000 0.84000 2.25503 台新MSCI中國基金 23.08000 22.99000 0.09000 0.39147 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.73000 17.97000 -0.24000 -1.33556 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.38000 21.91000 0.47000 2.14514 台新大眾貨幣市場基金 14.14800 14.14790 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.88900 9.89720 -0.00820 -0.08285 台新中美貨幣市場基金-美元 10.80120 10.79480 0.00640 0.05929 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.01510 10.01090 0.00420 0.04195 台新中國通基金 51.50000 51.18000 0.32000 0.62524 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58530 0.57570 0.00960 1.66754 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.43900 17.15500 0.28400 1.65549 台新中國精選中小基金-美元 0.42420 0.41930 0.00490 1.16861 台新中國精選中小基金-新台幣 12.65000 12.50000 0.15000 1.20000 台新主流基金 26.13000 25.71000 0.42000 1.63361 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.19000 19.30000 -0.11000 -0.56995 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64740 0.65100 -0.00360 -0.55300 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.49000 14.58000 -0.09000 -0.61728 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48830 0.49100 -0.00270 -0.54990 台新台灣中小基金 40.30000 40.04000 0.26000 0.64935 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.53980 9.54880 -0.00900 -0.09425 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.49850 9.50060 -0.00210 -0.02210 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.53650 10.53890 -0.00240 -0.02277 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.64610 10.61540 0.03070 0.28920 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.37580 11.34300 0.03280 0.28917 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 台新印度基金 15.37000 15.53000 -0.16000 -1.03026 台新亞美短期債券基金 10.91400 10.91590 -0.00190 -0.01741 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.59400 8.59900 -0.00500 -0.05815 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29450 0.29460 -0.00010 -0.03394 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.76440 11.77120 -0.00680 -0.05777 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39730 0.39740 -0.00010 -0.02516 台新真吉利貨幣市場基金 11.08110 11.08090 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 30.10640 29.97910 0.12730 0.42463 台新智慧生活基金-美元 10.47390 10.42880 0.04510 0.43246 台新智慧生活基金-新台幣 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.90520 8.90120 0.00400 0.04494 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.80000 8.79740 0.00260 0.02955 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.43100 9.42670 0.00430 0.04562 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.32740 9.32470 0.00270 0.02896 台新新興市場債券基金(A類型) 10.36090 10.35980 0.00110 0.01062 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34260 0.34250 0.00010 0.02920 台新新興市場債券基金(B類型) 7.83330 7.83240 0.00090 0.01149 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27220 0.27210 0.00010 0.03675 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.46000 6.42000 0.04000 0.62305 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.06000 20.10000 -0.04000 -0.19900 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.71900 10.69800 0.02100 0.19630 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 25.51000 24.54000 0.97000 3.95273 未來資產全球大消費基金 15.48000 15.43000 0.05000 0.32404 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.88000 8.92000 -0.04000 -0.44843 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.72590 11.73560 -0.00970 -0.08265 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.57750 9.58540 -0.00790 -0.08242 未來資產亞洲新富基金 22.81000 22.57000 0.24000 1.06336 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55480 12.55460 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 15.77000 15.15000 0.62000 4.09241 未來資產新興市場債券基金A 8.72580 8.73850 -0.01270 -0.14533 未來資產新興市場債券基金B 6.73510 6.74490 -0.00980 -0.14529 未來資產閣來寶全球組合基金 11.57000 11.55000 0.02000 0.17316 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.02640 11.02540 0.00100 0.00907 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21200 10.19330 0.01870 0.18345 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.43310 9.43540 -0.00230 -0.02438 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.61110 10.61360 -0.00250 -0.02355 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.47700 8.46400 0.01300 0.15359 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.59360 9.57860 0.01500 0.15660 永豐中小基金 60.14000 58.29000 1.85000 3.17379 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77570 1.77610 -0.00040 -0.02252 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.31470 2.31510 -0.00040 -0.01728 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.40300 8.38980 0.01320 0.15733 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.62630 10.60960 0.01670 0.15740 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.12000 5.11000 0.01000 0.19569 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.88000 23.80000 0.08000 0.33613 永豐主流品牌基金 18.36000 18.25000 0.11000 0.60274 永豐永豐基金 38.71000 37.76000 0.95000 2.51589 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.02820 10.01870 0.00950 0.09482 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.02810 10.01870 0.00940 0.09382 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.99960 9.99180 0.00780 0.07806 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.99960 9.99180 0.00780 0.07806 永豐亞洲民生消費基金 12.84000 12.72000 0.12000 0.94340 永豐南非幣2021保本基金 12.79620 12.80310 -0.00690 -0.05389 永豐高科技基金 29.47000 28.24000 1.23000 4.35552 永豐貨幣市場基金 13.86950 13.86930 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.02750 2.03060 -0.00310 -0.15266 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.38570 2.38930 -0.00360 -0.15067 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.78680 7.78490 0.00190 0.02441 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.31920 10.31670 0.00250 0.02423 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.23070 7.23950 -0.00880 -0.12156 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.99060 11.00390 -0.01330 -0.12087 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.58000 8.54000 0.04000 0.46838 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.26000 19.18000 0.08000 0.41710 永豐臺灣加權ETF基金 55.90000 55.36000 0.54000 0.97543 永豐領航科技基金 46.73000 45.21000 1.52000 3.36209 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.86000 11.76000 0.10000 0.85034 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.42000 11.32000 0.10000 0.88339 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 永豐趨勢平衡基金 53.39000 52.44000 0.95000 1.81159 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.48480 11.48370 0.00110 0.00958 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.54470 9.55660 -0.01190 -0.12452 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.66840 9.68040 -0.01200 -0.12396 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.51160 9.52390 -0.01230 -0.12915 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.59580 9.60820 -0.01240 -0.12906 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.55040 9.55970 -0.00930 -0.09728 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.80420 9.81370 -0.00950 -0.09680 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.48650 9.49590 -0.00940 -0.09899 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.65320 9.66280 -0.00960 -0.09935 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.93000 11.79000 0.14000 1.18745 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.04000 10.90000 0.14000 1.28440 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.98000 11.82000 0.16000 1.35364 兆豐國際中小基金 17.41000 16.98000 0.43000 2.53239 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.49000 15.33000 0.16000 1.04371 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.35000 21.12000 0.23000 1.08902 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.61000 21.37000 0.24000 1.12307 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.59000 12.55000 0.04000 0.31873 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.59000 12.55000 0.04000 0.31873 兆豐國際生命科學基金 15.49000 15.47000 0.02000 0.12928 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.29340 10.30240 -0.00900 -0.08736 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.70620 10.71460 -0.00840 -0.07840 兆豐國際全球高股息基金 11.74000 11.71000 0.03000 0.25619 兆豐國際全球基金 32.63000 32.49000 0.14000 0.43090 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.22730 10.22680 0.00050 0.00489 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.64370 9.66810 -0.02440 -0.25238 兆豐國際國民基金 23.40000 23.32000 0.08000 0.34305 兆豐國際第一基金 14.41000 14.03000 0.38000 2.70848 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.77020 9.77530 -0.00510 -0.05217 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.82710 7.83120 -0.00410 -0.05235 兆豐國際萬全基金 21.96000 21.54000 0.42000 1.94986 兆豐國際電子基金 28.30000 27.74000 0.56000 2.01875 兆豐國際綠鑽基金 8.14000 8.15000 -0.01000 -0.12270 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.57000 22.32000 0.25000 1.12007 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.54000 16.72000 -0.18000 -1.07656 兆豐國際豐台灣基金 33.09000 32.97000 0.12000 0.36397 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49030 12.49020 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572 合庫全球高收益債券基金A類型 11.03180 11.02230 0.00950 0.08619 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.92770 11.91500 0.01270 0.10659 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.70230 10.69200 0.01030 0.09633 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.48460 11.47830 0.00630 0.05489 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17920 8.17220 0.00700 0.08566 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.59740 9.58710 0.01030 0.10744 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.09710 9.08840 0.00870 0.09573 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.09780 9.09330 0.00450 0.04949 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.40480 9.39570 0.00910 0.09685 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 合庫貨幣市場基金 10.11990 10.11980 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.58760 9.58520 0.00240 0.02504 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.85140 9.84920 0.00220 0.02234 合庫新興多重收益基金A類型 10.07950 10.07850 0.00100 0.00992 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.61730 11.61440 0.00290 0.02497 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.54630 13.54770 -0.00140 -0.01033 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.08330 9.08180 0.00150 0.01652 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.69980 9.69770 0.00210 0.02165 合庫新興多重收益基金B類型 8.02540 8.02460 0.00080 0.00997 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.05470 9.05230 0.00240 0.02651 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.32820 10.32910 -0.00090 -0.00871 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.92130 10.92040 0.00090 0.00824 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.59180 10.57040 0.02140 0.20245 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08470 10.06600 0.01870 0.18577 安聯中國東協基金 16.33000 16.29000 0.04000 0.24555 安聯中國策略基金 16.13000 15.82000 0.31000 1.95954 安聯中華新思路基金-人民幣 15.21000 15.12000 0.09000 0.59524 安聯中華新思路基金-美元 15.22000 15.10000 0.12000 0.79470 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.81000 13.70000 0.11000 0.80292 安聯台灣大壩基金 29.21000 28.66000 0.55000 1.91905 安聯台灣科技基金 49.61000 48.87000 0.74000 1.51422 安聯台灣貨幣市場基金 12.47920 12.47910 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 32.50000 31.92000 0.58000 1.81704 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06000 10.05640 0.00360 0.03580 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.97990 14.97440 0.00550 0.03673 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64150 9.63790 0.00360 0.03735 安聯四季成長組合基金-美元 11.69000 11.66000 0.03000 0.25729 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.05930 12.05220 0.00710 0.05891 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06880 10.06400 0.00480 0.04769 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.18940 12.18330 0.00610 0.05007 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52520 9.52020 0.00500 0.05252 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.37040 9.36590 0.00450 0.04805 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07020 9.06570 0.00450 0.04964 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.84900 11.84560 0.00340 0.02870 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.88050 10.87560 0.00490 0.04505 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55180 10.54700 0.00480 0.04551 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.94900 8.94490 0.00410 0.04584 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.75070 8.74680 0.00390 0.04459 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.46060 8.45670 0.00390 0.04612 安聯全球人口趨勢基金 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.62000 34.58000 0.04000 0.11567 安聯全球油礦金趨勢基金 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338 安聯全球計量平衡基金 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.01960 12.01800 0.00160 0.01331 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.45820 10.45670 0.00150 0.01434 安聯全球新興市場基金 18.60000 18.64000 -0.04000 -0.21459 安聯全球農金趨勢基金 9.45000 9.39000 0.06000 0.63898 安聯全球綠能趨勢基金 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 安聯亞洲動態策略基金 25.30000 25.30000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00060 9.99950 0.00110 0.01100 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80420 9.80320 0.00100 0.01020 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.88640 82.86880 0.01760 0.02124 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.56270 12.56250 0.00020 0.00159 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.48530 65.47190 0.01340 0.02047 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.84600 9.84580 0.00020 0.00203 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.52940 2.52810 0.00130 0.05142 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62830 10.62760 0.00070 0.00659 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.11140 2.11020 0.00120 0.05687 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.87900 8.87860 0.00040 0.00451 宏利台灣動力基金 34.63000 33.64000 0.99000 2.94293 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.45130 10.44420 0.00710 0.06798 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.91260 9.90710 0.00550 0.05552 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.29540 8.28970 0.00570 0.06876 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.07320 8.06860 0.00460 0.05701 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685 宏利全球債券組合基金 12.90260 12.89670 0.00590 0.04575 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78100 2.78150 -0.00050 -0.01798 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.70080 11.70520 -0.00440 -0.03759 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.71590 8.71920 -0.00330 -0.03785 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28890 2.28870 0.00020 0.00874 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.66710 10.67170 -0.00460 -0.04310 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.30990 4.33530 -0.02540 -0.58589 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.69870 0.70290 -0.00420 -0.59752 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.97000 20.09000 -0.12000 -0.59731 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.64460 11.63690 0.00770 0.06617 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.38030 10.37350 0.00680 0.06555 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02040 10.01450 0.00590 0.05891 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.02460 9.01810 0.00650 0.07208 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.56040 8.55470 0.00570 0.06663 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.38610 8.38120 0.00490 0.05846 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.55720 8.55480 0.00240 0.02805 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74730 2.74450 0.00280 0.10202 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40130 0.40100 0.00030 0.07481 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.09420 12.08400 0.01020 0.08441 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91880 0.91850 0.00030 0.03266 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.43790 7.43140 0.00650 0.08747 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07280 2.07070 0.00210 0.10141 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29790 0.29760 0.00030 0.10081 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.12450 9.11660 0.00790 0.08666 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33540 0.33510 0.00030 0.08953 宏利萬利貨幣市場基金 13.63190 13.63180 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.99000 2.98000 0.01000 0.33557 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.23000 13.21000 0.02000 0.15140 宏利臺灣股息收益基金 30.71000 30.29000 0.42000 1.38660 宏利澳幣保本基金 11.96640 11.96950 -0.00310 -0.02590 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.41000 11.39000 0.02000 0.17559 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.80000 11.78000 0.02000 0.16978 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.68270 9.70430 -0.02160 -0.22258 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.65170 9.65980 -0.00810 -0.08385 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.76860 8.77740 -0.00880 -0.10026 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.32080 10.33120 -0.01040 -0.10067 貝萊德亞美利加收益基金 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.92660 12.92650 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.00000 26.56000 0.44000 1.65663 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18660 11.18530 0.00130 0.01162 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15540 10.15140 0.00400 0.03940 保德信大中華基金 32.02000 31.73000 0.29000 0.91396 保德信中小型股基金 51.27000 49.68000 1.59000 3.20048 保德信中國中小基金-人民幣 10.44000 10.27000 0.17000 1.65531 保德信中國中小基金-美元 10.81000 10.63000 0.18000 1.69332 保德信中國中小基金-新臺幣 10.09000 9.92000 0.17000 1.71371 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.78030 9.72210 0.05820 0.59864 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.77280 9.71500 0.05780 0.59496 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.88630 9.82760 0.05870 0.59730 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.59160 10.52870 0.06290 0.59741 保德信中國品牌基金-人民幣 10.34000 10.21000 0.13000 1.27326 保德信中國品牌基金-美元 10.18000 10.06000 0.12000 1.19284 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.09000 10.96000 0.13000 1.18613 保德信台商全方位基金 40.54000 39.41000 1.13000 2.86729 保德信全球中小基金 30.24000 30.19000 0.05000 0.16562 保德信全球消費商機基金 17.61000 17.60000 0.01000 0.05682 保德信全球基礎建設基金 11.93000 12.00000 -0.07000 -0.58333 保德信全球資源基金 8.15000 8.16000 -0.01000 -0.12255 保德信全球醫療生化基金-美元 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.02000 30.86000 0.16000 0.51847 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.88450 9.89360 -0.00910 -0.09198 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.59610 10.60590 -0.00980 -0.09240 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.06750 9.07740 -0.00990 -0.10906 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.71060 9.72120 -0.01060 -0.10904 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.25430 8.25110 0.00320 0.03878 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74280 10.73870 0.00410 0.03818 保德信亞太基金 22.66000 22.62000 0.04000 0.17683 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50160 8.49620 0.00540 0.06356 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.12580 11.11870 0.00710 0.06386 保德信店頭市場基金 37.25000 36.41000 0.84000 2.30706 保德信拉丁美洲基金 6.47000 6.63000 -0.16000 -2.41327 保德信金平衡基金 30.40000 30.08000 0.32000 1.06383 保德信金滿意基金 44.46000 43.63000 0.83000 1.90236 保德信科技島基金 27.91000 27.34000 0.57000 2.08486 保德信高成長基金 100.88000 98.65000 2.23000 2.26052 保德信第一基金 29.34000 28.54000 0.80000 2.80308 保德信貨幣市場基金 15.75280 15.75260 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.65990 10.65810 0.00180 0.01689 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.48050 10.48070 -0.00020 -0.00191 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.91530 10.91170 0.00360 0.03299 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.04760 10.04630 0.00130 0.01294 保德信新世紀基金 10.57000 10.48000 0.09000 0.85878 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.06750 8.06080 0.00670 0.08312 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.72040 10.71140 0.00900 0.08402 保德信新興趨勢組合基金 11.59000 11.67000 -0.08000 -0.68552 保德信瑞騰基金 15.53470 15.53430 0.00040 0.00257 保德信歐洲組合基金 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.81270 9.80490 0.00780 0.07955 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.96470 9.95690 0.00780 0.07834 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.71760 9.71140 0.00620 0.06384 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.78370 9.77500 0.00870 0.08900 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.83810 9.83090 0.00720 0.07324 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.83820 9.83100 0.00720 0.07324 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80620 9.80120 0.00500 0.05101 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.80650 9.80130 0.00520 0.05305 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.85480 9.83810 0.01670 0.16975 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.67340 9.66600 0.00740 0.07656 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.60730 9.60220 0.00510 0.05311 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94680 1.94410 0.00270 0.13888 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62390 2.62020 0.00370 0.14121 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30510 0.30480 0.00030 0.09843 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44670 0.44620 0.00050 0.11206 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.62720 8.61820 0.00900 0.10443 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.80130 11.78920 0.01210 0.10264 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.54470 9.52960 0.01510 0.15845 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.58580 11.56700 0.01880 0.16253 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.01280 9.00050 0.01230 0.13666 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.96640 10.95140 0.01500 0.13697 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14560 10.14040 0.00520 0.05128 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98890 9.98500 0.00390 0.03906 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13850 10.13580 0.00270 0.02664 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.61950 10.61730 0.00220 0.02072 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02060 10.01900 0.00160 0.01597 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.85910 9.85420 0.00490 0.04972 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08680 10.08180 0.00500 0.04959 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.78840 9.78380 0.00460 0.04702 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91550 9.91300 0.00250 0.02522 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.37370 10.35100 0.02270 0.21930 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.33920 6.32880 0.01040 0.16433 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.75200 10.73430 0.01770 0.16489 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64160 11.64150 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 21.06000 20.67000 0.39000 1.88679 施羅德樂活中小基金-I類型 4786.260004698.11000 88.15000 1.87629 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.79170 10.77210 0.01960 0.18195 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.07900 12.05520 0.02380 0.19743 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.30480 11.28270 0.02210 0.19588 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.65380 9.63640 0.01740 0.18057 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.31710 10.29670 0.02040 0.19812 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.11560 10.09590 0.01970 0.19513 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.06090 11.04090 0.02000 0.18114 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.87900 11.85560 0.02340 0.19738 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.82940 11.80630 0.02310 0.19566 柏瑞五國金勢力建設基金 6.66000 6.70000 -0.04000 -0.59701 柏瑞巨人基金 13.35000 13.15000 0.20000 1.52091 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64390 13.64380 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.19000 16.16000 0.03000 0.18564 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.29880 13.28790 0.01090 0.08203 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82330 11.81080 0.01250 0.10584 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.45220 12.44070 0.01150 0.09244 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.92740 8.92010 0.00730 0.08184 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77270 6.76720 0.00550 0.08127 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.87710 8.86770 0.00940 0.10600 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.50640 8.49700 0.00940 0.11063 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.87720 10.86710 0.01010 0.09294 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.40940 8.40180 0.00760 0.09046 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.99850 11.98590 0.01260 0.10512 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.52100 11.51150 0.00950 0.08253 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.63100 11.61820 0.01280 0.11017 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.33540 11.32490 0.01050 0.09272 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.97480 8.96740 0.00740 0.08252 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.91800 9.90760 0.01040 0.10497 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72350 9.71270 0.01080 0.11119 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.67480 9.66590 0.00890 0.09208 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.51220 9.50360 0.00860 0.09049 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.09680 10.08490 0.01190 0.11800 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.05550 10.04180 0.01370 0.13643 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.97530 9.96250 0.01280 0.12848 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.06780 10.05470 0.01310 0.13029 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.95380 9.94200 0.01180 0.11869 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.87380 9.86040 0.01340 0.13590 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.83280 9.82010 0.01270 0.12933 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.92550 9.91260 0.01290 0.13014 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.07740 10.06550 0.01190 0.11823 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.05550 10.04180 0.01370 0.13643 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.97530 9.96250 0.01280 0.12848 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.06790 10.05480 0.01310 0.13029 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.95390 9.94210 0.01180 0.11869 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.87380 9.86040 0.01340 0.13590 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.83280 9.82020 0.01260 0.12831 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.92550 9.91260 0.01290 0.13014 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.52940 10.53700 -0.00760 -0.07213 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.77600 11.78260 -0.00660 -0.05601 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.22710 11.23440 -0.00730 -0.06498 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.03820 9.04480 -0.00660 -0.07297 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.81970 9.82520 -0.00550 -0.05598 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.68990 9.69620 -0.00630 -0.06497 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.24600 10.25340 -0.00740 -0.07217 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.96470 10.97080 -0.00610 -0.05560 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.84660 10.85360 -0.00700 -0.06449 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.03840 9.04490 -0.00650 -0.07186 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.82010 9.82550 -0.00540 -0.05496 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.69030 9.69660 -0.00630 -0.06497 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.60000 13.59000 0.01000 0.07358 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.78000 14.77000 0.01000 0.06770 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.28000 12.27000 0.01000 0.08150 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.66000 12.64000 0.02000 0.15823 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 14.21000 14.22000 -0.01000 -0.07032 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.99000 14.00000 -0.01000 -0.07143 柏瑞拉丁美洲基金 8.86000 9.14000 -0.28000 -3.06346 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.31190 11.30550 0.00640 0.05661 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.45500 7.45080 0.00420 0.05637 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.27220 11.27160 0.00060 0.00532 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.98860 10.98620 0.00240 0.02185 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.16310 10.16190 0.00120 0.01181 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.33530 8.33490 0.00040 0.00480 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.44590 9.44380 0.00210 0.02224 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.48310 9.48190 0.00120 0.01266 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.57040 10.56800 0.00240 0.02271 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.89910 9.89860 0.00050 0.00505 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.14670 10.14550 0.00120 0.01183 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.78610 9.78400 0.00210 0.02146 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.00630 9.00590 0.00040 0.00444 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.94180 8.93990 0.00190 0.02125 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.50610 9.50490 0.00120 0.01263 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.95410 11.94810 0.00600 0.05022 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.51870 11.51100 0.00770 0.06689 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.97640 10.96990 0.00650 0.05925 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.20030 7.19670 0.00360 0.05002 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.11490 9.10880 0.00610 0.06697 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.74940 9.74360 0.00580 0.05953 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.27600 10.27080 0.00520 0.05063 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.99390 10.98740 0.00650 0.05916 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.86340 9.85680 0.00660 0.06696 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.18190 9.17730 0.00460 0.05012 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.95700 9.95110 0.00590 0.05929 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.03240 11.03640 -0.00400 -0.03624 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.65290 11.65570 -0.00280 -0.02402 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.73760 10.74060 -0.00300 -0.02793 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.09630 9.09960 -0.00330 -0.03627 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69520 9.69760 -0.00240 -0.02475 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.70440 9.70710 -0.00270 -0.02781 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.98350 10.98610 -0.00260 -0.02367 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.84340 9.84700 -0.00360 -0.03656 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.23130 10.23420 -0.00290 -0.02834 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.42980 9.43320 -0.00340 -0.03604 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.24800 9.25140 -0.00340 -0.03675 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.91340 9.91580 -0.00240 -0.02420 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.46650 9.46920 -0.00270 -0.02851 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.25000 18.24000 0.01000 0.05482 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.08000 17.06000 0.02000 0.11723 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.85320 12.85260 0.00060 0.00467 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.88880 10.88300 0.00580 0.05329 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.69890 11.69330 0.00560 0.04789 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.26590 12.25910 0.00680 0.05547 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.33830 11.33170 0.00660 0.05824 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.98170 9.97640 0.00530 0.05313 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.44620 10.44120 0.00500 0.04789 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.35830 10.35260 0.00570 0.05506 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.41430 10.40820 0.00610 0.05861 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.24220 10.23730 0.00490 0.04786 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.35470 10.34870 0.00600 0.05798 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.45000 13.41000 0.04000 0.29828 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.57000 31.79000 -0.22000 -0.69204 國泰大中華基金 22.51000 22.31000 0.20000 0.89646 國泰小龍基金 16.80000 16.64000 0.16000 0.96154 國泰中小成長基金 48.68000 47.91000 0.77000 1.60718 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.53230 4.48860 0.04370 0.97358 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.13000 20.90000 0.23000 1.10048 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.81670 0.80770 0.00900 1.11428 國泰中國內需增長基金美元級別 0.77410 0.76560 0.00850 1.11024 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.07280 2.07960 -0.00680 -0.32699 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.56680 9.58600 -0.01920 -0.20029 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.20600 8.22240 -0.01640 -0.19946 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31960 0.32020 -0.00060 -0.18738 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.42230 11.42120 0.00110 0.00963 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78190 1.77920 0.00270 0.15175 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.14190 10.13620 0.00570 0.05623 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34490 0.34470 0.00020 0.05802 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.92630 4.85270 0.07360 1.51668 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.95000 22.58000 0.37000 1.63862 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.76360 0.75110 0.01250 1.66423 國泰中港台基金人民幣級別 3.65470 3.56610 0.08860 2.48451 國泰中港台基金台幣級別 17.04000 16.60000 0.44000 2.65060 國泰中港台基金美元級別 0.57350 0.55880 0.01470 2.63064 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.53000 27.45000 0.08000 0.29144 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.58000 12.68000 -0.10000 -0.78864 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.73000 36.26000 0.47000 1.29619 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 9.98390 9.97990 0.00400 0.04008 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.98390 9.97990 0.00400 0.04008 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.98390 9.97990 0.00400 0.04008 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33450 0.33440 0.00010 0.02990 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33450 0.33440 0.00010 0.02990 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33450 0.33440 0.00010 0.02990 國泰台灣貨幣市場基金 12.40230 12.40220 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 30.90000 30.44000 0.46000 1.51117 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.25240 2.25640 -0.00400 -0.17727 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35240 0.35260 -0.00020 -0.05672 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46500 0.46330 0.00170 0.36693 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.27000 13.24000 0.03000 0.22659 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47320 0.47210 0.00110 0.23300 國泰全球資源基金台幣級別 5.85000 5.84000 0.01000 0.17123 國泰全球資源基金美元級別 0.19330 0.19290 0.00040 0.20736 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41470 0.41430 0.00040 0.09655 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37650 0.37620 0.00030 0.07974 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43840 0.43810 0.00030 0.06848 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49220 0.48980 0.00240 0.49000 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.91000 19.94000 -0.03000 -0.15045 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.49000 21.38000 0.11000 0.51450 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.43120 2.43360 -0.00240 -0.09862 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.48380 11.48060 0.00320 0.02787 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.41390 10.41100 0.00290 0.02786 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38140 0.38120 0.00020 0.05247 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34590 0.34570 0.00020 0.05785 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50000 0.49770 0.00230 0.46213 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41840 0.41870 -0.00030 -0.07165 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.75000 18.67000 0.08000 0.42849 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62870 0.62610 0.00260 0.41527 國泰科技生化基金 40.80000 40.14000 0.66000 1.64425 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.82000 25.86000 -0.04000 -0.15468 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.75000 13.77000 -0.02000 -0.14524 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.21180 38.18980 0.02200 0.05761 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.62020 19.65090 -0.03070 -0.15623 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.21420 19.16370 0.05050 0.26352 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.93550 38.96770 -0.03220 -0.08263 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.03140 39.08400 -0.05260 -0.13458 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.37920 41.39820 -0.01900 -0.04590 國泰紐幣2021保本基金 12.00440 12.00840 -0.00400 -0.03331 國泰紐幣八年期保本基金 12.28500 12.28980 -0.00480 -0.03906 國泰紐幣保本基金 12.32480 12.32420 0.00060 0.00487 國泰高科技基金 15.07000 14.75000 0.32000 2.16949 國泰國泰基金台幣I級別 25.91000 25.64000 0.27000 1.05304 國泰國泰基金台幣級別 25.91000 25.64000 0.27000 1.05304 國泰富時中國A50基金 20.46000 20.56000 -0.10000 -0.48638 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33890 0.33850 0.00040 0.11817 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45370 0.45140 0.00230 0.50953 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37180 0.37100 0.00080 0.21563 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49800 0.49480 0.00320 0.64673 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35390 0.35360 0.00030 0.08484 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47380 0.47150 0.00230 0.48780 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.57570 10.57970 -0.00400 -0.03781 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.67030 7.67320 -0.00290 -0.03779 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35770 0.35780 -0.00010 -0.02795 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25720 0.25730 -0.00010 -0.03887 國泰新興市場基金台幣級別 12.31000 12.26000 0.05000 0.40783 國泰新興市場基金美元級別 0.41300 0.41120 0.00180 0.43774 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.11380 2.11770 -0.00390 -0.18416 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.40760 1.41020 -0.00260 -0.18437 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34090 0.34100 -0.00010 -0.02933 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36600 0.36610 -0.00010 -0.02731 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22930 0.22940 -0.00010 -0.04359 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.45050 10.45560 -0.00510 -0.04878 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.82970 6.83300 -0.00330 -0.04830 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.88000 14.05000 -0.17000 -1.20996 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.48000 35.66000 0.82000 2.29950 國泰價值卓越基金 17.91000 17.47000 0.44000 2.51860 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.26000 11.16000 0.10000 0.89606 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39710 0.39330 0.00380 0.96618 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.79930 39.69040 0.10890 0.27437 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.97000 19.99000 -0.02000 -0.10005 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.98000 19.99000 -0.01000 -0.05003 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.00480 12.00520 -0.00040 -0.00333 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40260 0.40260 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.56500 9.58210 -0.01710 -0.17846 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.51860 8.52280 -0.00420 -0.04928 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55430 10.57320 -0.01890 -0.17875 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49810 9.50270 -0.00460 -0.04841 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11770 11.11670 0.00100 0.00900 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12660 10.11080 0.01580 0.15627 第一金大中華基金 31.19000 30.25000 0.94000 3.10744 第一金小型精選基金 44.76000 43.49000 1.27000 2.92021 第一金中國世紀基金-人民幣 14.74000 14.56000 0.18000 1.23626 第一金中國世紀基金-美元 9.89740 9.75990 0.13750 1.40883 第一金中國世紀基金-美元-N 9.89900 9.76140 0.13760 1.40963 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.25000 11.10000 0.15000 1.35135 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.25000 11.10000 0.15000 1.35135 第一金中概平衡基金 27.80000 27.34000 0.46000 1.68252 第一金台灣貨幣市場基金 15.23630 15.23610 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.69100 177.68900 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.03330 10.02880 0.00450 0.04487 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.03330 10.02880 0.00450 0.04487 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.41390 14.34570 0.06820 0.47540 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.41440 14.34620 0.06820 0.47539 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.38000 13.32000 0.06000 0.45045 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.39000 13.32000 0.07000 0.52553 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.86710 9.84200 0.02510 0.25503 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.86990 9.84400 0.02590 0.26310 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.38470 9.36960 0.01510 0.16116 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.40860 9.39350 0.01510 0.16075 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.27410 10.24850 0.02560 0.24979 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.77840 9.76270 0.01570 0.16082 第一金全球大趨勢基金 23.79000 23.75000 0.04000 0.16842 第一金全球不動產證券化基金A 8.15630 8.17560 -0.01930 -0.23607 第一金全球不動產證券化基金B 5.85210 5.86600 -0.01390 -0.23696 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.20230 9.27200 -0.06970 -0.75173 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.20340 9.27310 -0.06970 -0.75164 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.97000 9.04000 -0.07000 -0.77434 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.97000 9.04000 -0.07000 -0.77434 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.47350 9.54520 -0.07170 -0.75116 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.47470 9.54640 -0.07170 -0.75107 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.24000 9.31000 -0.07000 -0.75188 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.24000 9.31000 -0.07000 -0.75188 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.53780 8.53740 0.00040 0.00469 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.02280 10.02230 0.00050 0.00499 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.70870 9.70430 0.00440 0.04534 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.70740 9.70310 0.00430 0.04432 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.01780 8.01240 0.00540 0.06740 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.82430 8.81980 0.00450 0.05102 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.82450 8.82000 0.00450 0.05102 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.04780 11.04280 0.00500 0.04528 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.04860 11.04370 0.00490 0.04437 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.96040 9.95420 0.00620 0.06229 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.61340 14.60600 0.00740 0.05066 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.94570 14.87950 0.06620 0.44491 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.96400 14.89780 0.06620 0.44436 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.63000 13.57000 0.06000 0.44215 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.66000 13.60000 0.06000 0.44118 第一金亞洲科技基金 21.15000 21.12000 0.03000 0.14205 第一金亞洲新興市場基金 13.86000 13.84000 0.02000 0.14451 第一金店頭市場基金 11.30000 10.97000 0.33000 3.00820 第一金創新趨勢基金 29.05000 28.08000 0.97000 3.45442 第一金電子基金 38.70000 37.63000 1.07000 2.84348 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.19000 20.00000 0.19000 0.95000 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.14000 19.38000 -0.24000 -1.23839 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.88000 9.59000 0.29000 3.02398 統一大中華中小基金(美元) 9.71000 9.41000 0.30000 3.18810 統一大中華中小基金(新台幣) 13.86000 13.44000 0.42000 3.12500 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 統一大東協高股息基金(美元) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 統一大東協高股息基金(新台幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 統一大滿貫基金 36.42000 35.70000 0.72000 2.01681 統一大龍印基金 16.67000 16.53000 0.14000 0.84694 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.26000 9.96000 0.30000 3.01205 統一大龍騰中國基金(美元) 10.09000 9.77000 0.32000 3.27533 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.08000 10.73000 0.35000 3.26188 統一中小基金 30.73000 29.67000 1.06000 3.57263 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.47240 9.48350 -0.01110 -0.11705 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.50970 9.50310 0.00660 0.06945 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.07160 9.06580 0.00580 0.06398 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.08820 11.10120 -0.01300 -0.11710 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.05390 11.04630 0.00760 0.06880 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.54730 10.54070 0.00660 0.06261 統一台灣動力基金 20.79000 20.04000 0.75000 3.74251 統一全天候基金 128.70000 124.71000 3.99000 3.19942 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.70210 8.69380 0.00830 0.09547 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.04770 9.02240 0.02530 0.28041 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.92130 8.89640 0.02490 0.27989 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.90120 8.89280 0.00840 0.09446 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.25460 9.22870 0.02590 0.28065 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.12520 9.09980 0.02540 0.27913 統一全球債券組合基金 11.92070 11.92310 -0.00240 -0.02013 統一全球新科技基金(人民幣) 16.20000 16.13000 0.07000 0.43397 統一全球新科技基金(美元) 16.38000 16.28000 0.10000 0.61425 統一全球新科技基金(新台幣) 15.17000 15.08000 0.09000 0.59682 統一亞太基金 27.96000 27.79000 0.17000 0.61173 統一亞洲大金磚基金 13.57000 13.44000 0.13000 0.96726 統一奔騰基金 69.17000 67.19000 1.98000 2.94687 統一強棒貨幣市場基金 16.64440 16.64420 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.70000 10.51000 0.19000 1.80780 統一強漢基金(美元) 10.35000 10.16000 0.19000 1.87008 統一強漢基金(新台幣) 26.32000 25.82000 0.50000 1.93648 統一統信基金 37.12000 36.09000 1.03000 2.85398 統一黑馬基金 69.58000 67.56000 2.02000 2.98993 統一新亞洲科技能源基金 20.22000 20.08000 0.14000 0.69721 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.11370 8.11700 -0.00330 -0.04066 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.17590 10.18000 -0.00410 -0.04028 統一經建基金 54.49000 52.75000 1.74000 3.29858 統一龍馬基金 79.86000 77.52000 2.34000 3.01858 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 26.32000 25.44000 0.88000 3.45912 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 54.20000 52.88000 1.32000 2.49622 野村中國機會基金 15.29000 15.03000 0.26000 1.72987 野村巴西基金 5.24000 5.45000 -0.21000 -3.85321 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.35000 12.37000 -0.02000 -0.16168 野村台灣高股息基金 23.18000 22.88000 0.30000 1.31119 野村台灣運籌基金 40.79000 39.81000 0.98000 2.46169 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.66740 9.67290 -0.00550 -0.05686 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.64700 9.65340 -0.00640 -0.06630 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.64520 9.65250 -0.00730 -0.07563 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.74860 9.75430 -0.00570 -0.05844 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.71140 9.71780 -0.00640 -0.06586 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.67170 9.67910 -0.00740 -0.07645 野村平衡基金 20.90000 20.46000 0.44000 2.15054 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.01000 13.07000 -0.06000 -0.45907 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 野村全球生技醫療基金 16.54000 16.62000 -0.08000 -0.48135 野村全球品牌基金 29.09000 28.97000 0.12000 0.41422 野村全球氣候變遷基金 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.12000 13.18000 -0.06000 -0.45524 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.42000 11.47000 -0.05000 -0.43592 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.39000 19.48000 -0.09000 -0.46201 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.34000 12.40000 -0.06000 -0.48387 野村全球短期收益基金-美元計價 10.49070 10.50010 -0.00940 -0.08952 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.34070 10.35070 -0.01000 -0.09661 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.64430 9.64600 -0.00170 -0.01762 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.38870 9.39100 -0.00230 -0.02449 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.86380 8.86690 -0.00310 -0.03496 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.10520 11.10720 -0.00200 -0.01801 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.61780 10.62030 -0.00250 -0.02354 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.07680 10.08030 -0.00350 -0.03472 野村成長基金 29.37000 29.04000 0.33000 1.13636 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.63100 9.62210 0.00890 0.09250 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.62910 9.62090 0.00820 0.08523 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.55530 9.54870 0.00660 0.06912 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.88170 9.87260 0.00910 0.09217 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.82780 9.81940 0.00840 0.08554 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.75610 9.74940 0.00670 0.06872 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.85020 9.86950 -0.01930 -0.19555 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.78940 9.80930 -0.01990 -0.20287 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.70400 9.72510 -0.02110 -0.21696 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.25420 10.27430 -0.02010 -0.19563 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.12530 10.14590 -0.02060 -0.20304 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04250 10.06430 -0.02180 -0.21661 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.78240 8.79610 -0.01370 -0.15575 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.50850 9.52140 -0.01290 -0.13548 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.38510 9.39850 -0.01340 -0.14258 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.16560 13.18600 -0.02040 -0.15471 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.31770 12.33440 -0.01670 -0.13539 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.07890 10.09330 -0.01440 -0.14267 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.25830 10.24990 0.00840 0.08195 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.93980 9.93220 0.00760 0.07652 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.37960 9.37360 0.00600 0.06401 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.01010 11.00300 0.00710 0.06453 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.05820 10.06210 -0.00390 -0.03876 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.25850 11.26110 -0.00260 -0.02309 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.82250 10.82580 -0.00330 -0.03048 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.40770 10.41200 -0.00430 -0.04130 野村泰國基金 42.37000 41.95000 0.42000 1.00119 野村高科技基金 13.50000 13.04000 0.46000 3.52761 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.09400 10.09900 -0.00500 -0.04951 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.51280 10.51420 -0.00140 -0.01332 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.64470 10.62370 0.02100 0.19767 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.93630 9.93870 -0.00240 -0.02415 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.61690 9.62070 -0.00380 -0.03950 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.73710 9.73550 0.00160 0.01643 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.96150 11.96310 -0.00160 -0.01337 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.93560 12.90190 0.03370 0.26120 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.00240 11.00500 -0.00260 -0.02363 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.65340 10.65760 -0.00420 -0.03941 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.02330 11.02190 0.00140 0.01270 野村貨幣市場基金 16.25150 16.25130 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.44000 16.41000 0.03000 0.18282 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.95010 9.93680 0.01330 0.13385 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.93780 7.92950 0.00830 0.10467 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.63370 11.62150 0.01220 0.10498 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.48000 7.52000 -0.04000 -0.53191 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.16000 9.25000 -0.09000 -0.97297 野村精選貨幣市場基金 12.07190 12.07190 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.43000 12.41000 0.02000 0.16116 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606 野村歐洲高股息基金季配型 7.98000 8.08000 -0.10000 -1.23762 野村歐洲高股息基金累積型 11.27000 11.41000 -0.14000 -1.22699 野村積極成長基金 12.40000 12.27000 0.13000 1.05949 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.18000 9.90000 0.28000 2.82828 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 37.26000 36.27000 0.99000 2.72953 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04510 10.03840 0.00670 0.06674 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64030 8.63760 0.00270 0.03126 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.03520 8.03060 0.00460 0.05728 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.82630 7.82550 0.00080 0.01022 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.52560 11.52200 0.00360 0.03124 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.51360 10.50760 0.00600 0.05710 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26990 10.26870 0.00120 0.01169 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 野村環球基金-人民幣計價 15.92000 15.86000 0.06000 0.37831 野村環球基金-美元計價 12.63000 12.59000 0.04000 0.31771 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.10000 17.05000 0.05000 0.29326 野村鴻利基金 24.00000 23.45000 0.55000 2.34542 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85100 16.85090 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 22.08000 21.58000 0.50000 2.31696 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.89000 12.93000 -0.04000 -0.30936 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.99000 14.94000 0.05000 0.33467 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.97570 9.97230 0.00340 0.03409 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.09070 13.08580 0.00490 0.03745 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.68040 9.68300 -0.00260 -0.02685 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.68830 9.68960 -0.00130 -0.01342 凱基台商天下基金 13.58000 13.61000 -0.03000 -0.22043 凱基台灣精五門基金 21.75000 21.55000 0.20000 0.92807 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.78430 10.78770 -0.00340 -0.03152 凱基亞太高股息基金 13.41000 13.36000 0.05000 0.37425 凱基亞洲四金磚基金 18.43000 18.30000 0.13000 0.71038 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.11000 14.01000 0.10000 0.71378 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.67930 13.57570 0.10360 0.76313 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.05000 12.95000 0.10000 0.77220 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53320 11.53300 0.00020 0.00173 凱基開創基金 28.62000 28.31000 0.31000 1.09502 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.01000 21.92000 0.09000 0.41058 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.04210 21.94550 0.09660 0.44018 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.40000 18.43000 -0.03000 -0.16278 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.16950 18.19590 -0.02640 -0.14509 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.01000 8.03000 -0.02000 -0.24907 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.78550 11.80220 -0.01670 -0.14150 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.52070 11.49050 0.03020 0.26283 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544 凱基護城河基金-台幣計價A 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669 凱基護城河基金-美元計價B 13.21220 13.19560 0.01660 0.12580 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.12000 14.18000 -0.06000 -0.42313 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.68000 33.41000 0.27000 0.80814 富邦NASDAQ-100基金 29.34000 29.25000 0.09000 0.30769 富邦上証180基金 31.33000 31.36000 -0.03000 -0.09566 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24420 0.24140 0.00280 1.15990 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.28000 7.20000 0.08000 1.11111 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.04000 7.04000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.03000 43.35000 -0.32000 -0.73818 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.05280 11.98890 0.06390 0.53299 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.37730 11.31240 0.06490 0.57371 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.07070 10.99980 0.07090 0.64456 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.62480 10.56840 0.05640 0.53367 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.94840 9.89160 0.05680 0.57422 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.68890 9.62690 0.06200 0.64403 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.66640 20.66570 0.00070 0.00339 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.26080 11.25980 0.00100 0.00888 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.70520 10.69130 0.01390 0.13001 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.79480 12.79930 -0.00450 -0.03516 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89180 1.89300 -0.00120 -0.06339 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.48170 9.48500 -0.00330 -0.03479 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44920 1.45010 -0.00090 -0.06206 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.58870 11.58580 0.00290 0.02503 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73840 1.73710 0.00130 0.07484 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08460 10.08200 0.00260 0.02579 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53200 1.53090 0.00110 0.07185 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.35000 14.39000 -0.04000 -0.27797 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.54000 24.42000 0.12000 0.49140 富邦日本東証基金 22.65000 22.58000 0.07000 0.31001 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.72000 43.46000 0.26000 0.59825 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.70000 49.02000 0.68000 1.38719 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.67000 51.21000 0.46000 0.89826 富邦台灣心基金 25.19000 24.49000 0.70000 2.85831 富邦台灣釆吉50基金 48.38000 48.00000 0.38000 0.79167 富邦台灣科技指數基金 52.13000 51.81000 0.32000 0.61764 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.53640 39.55320 -0.01680 -0.04247 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 39.67430 39.67580 -0.00150 -0.00378 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29830 0.29960 -0.00130 -0.43391 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.33760 2.34080 -0.00320 -0.13671 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34080 0.34080 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.65330 10.65320 0.00010 0.00094 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.03470 2.03750 -0.00280 -0.13742 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32800 0.32800 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.22350 9.22340 0.00010 0.00108 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.75000 22.85000 -0.10000 -0.43764 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.82000 14.81000 0.01000 0.06752 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.22000 28.25000 -0.03000 -0.10619 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62640 15.62620 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 72.59000 70.67000 1.92000 2.71685 富邦科技基金 28.45000 27.52000 0.93000 3.37936 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.18790 39.19610 -0.00820 -0.02092 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.33350 38.29360 0.03990 0.10419 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.89170 37.84470 0.04700 0.12419 富邦恒生國企ETF基金 21.90000 21.89000 0.01000 0.04568 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.62000 12.64000 -0.02000 -0.15823 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 34.53000 34.51000 0.02000 0.05795 富邦高成長基金 27.60000 26.84000 0.76000 2.83159 富邦基金 14.67000 14.33000 0.34000 2.37264 富邦深証100基金 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525 富邦富時歐洲ETF基金 20.37000 20.50000 -0.13000 -0.63415 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40190 0.40150 0.00040 0.09963 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.18950 12.17810 0.01140 0.09361 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.53040 9.52150 0.00890 0.09347 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30170 0.30140 0.00030 0.09954 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.90320 8.89490 0.00830 0.09331 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.76030 9.76470 -0.00440 -0.04506 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.96440 9.97060 -0.00620 -0.06218 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.76030 9.76470 -0.00440 -0.04506 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.96440 9.97060 -0.00620 -0.06218 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.09000 19.97000 0.12000 0.60090 富邦精準基金 52.46000 51.05000 1.41000 2.76200 富邦精銳中小基金 13.54000 13.15000 0.39000 2.96578 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 21.32000 20.92000 0.40000 1.91205 富邦臺灣公司治理100基金 21.59000 21.45000 0.14000 0.65268 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.53000 7.62000 -0.09000 -1.18110 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.79000 15.43000 0.36000 2.33312 富邦標普美國特別股ETF基金 19.65000 19.63000 0.02000 0.10188 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.33980 10.30410 0.03570 0.34646 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.17830 11.12150 0.05680 0.51072 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.91550 10.86220 0.05330 0.49069 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.13790 10.10290 0.03500 0.34644 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.91530 10.85980 0.05550 0.51106 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.63750 10.58550 0.05200 0.49124 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 31.03000 30.77000 0.26000 0.84498 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.84040 8.84610 -0.00570 -0.06444 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.34340 9.34910 -0.00570 -0.06097 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.13230 9.13860 -0.00630 -0.06894 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.70850 9.71490 -0.00640 -0.06588 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.68670 9.69260 -0.00590 -0.06087 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.46930 9.47590 -0.00660 -0.06965 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.52690 9.53330 -0.00640 -0.06713 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.49760 8.48890 0.00870 0.10249 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.48800 9.47770 0.01030 0.10868 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.04280 9.03370 0.00910 0.10073 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.45540 10.44480 0.01060 0.10149 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.19040 10.17930 0.01110 0.10904 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.77050 9.76070 0.00980 0.10040 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.15430 9.14490 0.00940 0.10279 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.58710 9.57740 0.00970 0.10128 富達卓越領航全球組合基金 15.01000 15.01000 0.00000 0.00000 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.72600 8.71670 0.00930 0.10669 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.39640 9.38590 0.01050 0.11187 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15390 9.14450 0.00940 0.10279 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.83140 9.82100 0.01040 0.10590 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.76560 9.75470 0.01090 0.11174 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.54640 9.53660 0.00980 0.10276 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.22820 9.21850 0.00970 0.10522 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.59160 9.58150 0.01010 0.10541 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.55000 10.42000 0.13000 1.24760 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.16000 11.99000 0.17000 1.41785 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.33000 10.19000 0.14000 1.37390 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.04000 8.92000 0.12000 1.34529 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.13000 10.96000 0.17000 1.55109 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.52000 10.36000 0.16000 1.54440 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.52380 9.53230 -0.00850 -0.08917 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.21620 9.22040 -0.00420 -0.04555 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.71300 8.71820 -0.00520 -0.05965 富蘭克林華美中華基金 14.89000 14.72000 0.17000 1.15489 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.99000 21.64000 0.35000 1.61738 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.16000 20.90000 0.26000 1.24402 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.84730 7.86150 -0.01420 -0.18063 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.06830 9.08350 -0.01520 -0.16734 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.68530 9.70160 -0.01630 -0.16801 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.14530 9.16190 -0.01660 -0.18119 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.02640 11.01660 0.00980 0.08896 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.80870 8.80080 0.00790 0.08976 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.27580 9.26750 0.00830 0.08956 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.06380 13.04240 0.02140 0.16408 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.35000 10.33300 0.01700 0.16452 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.09920 10.09050 0.00870 0.08622 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.73420 7.72760 0.00660 0.08541 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.23160 9.22370 0.00790 0.08565 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.55210 10.54430 0.00780 0.07397 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.54730 7.54170 0.00560 0.07425 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.02610 9.01940 0.00670 0.07428 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.39610 10.38590 0.01020 0.09821 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.78250 7.77490 0.00760 0.09775 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.26760 8.26800 -0.00040 -0.00484 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.39490 9.39430 0.00060 0.00639 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.09650 10.09590 0.00060 0.00594 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.64400 12.64460 -0.00060 -0.00475 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.59000 8.46000 0.13000 1.53664 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.74000 10.58000 0.16000 1.51229 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.21680 13.20170 0.01510 0.11438 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 富蘭克林華美第一富基金 45.44000 44.49000 0.95000 2.13531 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29320 10.29310 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.76000 13.71000 0.05000 0.36470 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.75000 13.69000 0.06000 0.43828 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.42000 15.36000 0.06000 0.39063 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.84380 7.90130 -0.05750 -0.72773 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.30340 11.32290 -0.01950 -0.17222 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.69960 9.71520 -0.01560 -0.16057 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.97520 10.99300 -0.01780 -0.16192 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.99330 7.00480 -0.01150 -0.16417 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.25710 9.27180 -0.01470 -0.15855 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.24500 10.26120 -0.01620 -0.15788 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.58160 10.59910 -0.01750 -0.16511 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.83000 19.83000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.55710 11.55630 0.00080 0.00692 復華人生目標基金 42.45830 41.33700 1.12130 2.71258 復華大中華中小策略基金 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348 復華中小精選基金 87.24000 84.69000 2.55000 3.01098 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.28000 10.11000 0.17000 1.68150 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.51000 9.35000 0.16000 1.71123 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.40000 12.42000 -0.02000 -0.16103 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.54000 11.54000 0.00000 0.00000 復華六年到期新興市場債券基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.86000 12.62000 0.24000 1.90174 復華全方位基金 34.86000 33.67000 1.19000 3.53430 復華全球大趨勢基金-美元 14.42000 14.49000 -0.07000 -0.48309 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.89000 21.99000 -0.10000 -0.45475 復華全球平衡基金-新臺幣 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11.63000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.53000 18.56000 -0.03000 -0.16164 復華新興市場高收益債券基金A 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 復華新興市場高收益債券基金B 5.83000 5.84000 -0.01000 -0.17123 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.81000 12.84000 -0.03000 -0.23364 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.45000 13.47000 -0.02000 -0.14848 復華新興市場短期收益基金 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 復華滬深300 A股基金 23.87000 23.94000 -0.07000 -0.29240 復華數位經濟基金 69.67000 66.64000 3.03000 4.54682 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 12.15000 12.04000 0.11000 0.91362 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.75690 9.75790 -0.00100 -0.01025 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.59200 9.59370 -0.00170 -0.01772 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.91030 9.91130 -0.00100 -0.01009 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.71270 9.71440 -0.00170 -0.01750 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.70480 9.70840 -0.00360 -0.03708 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.87480 9.88010 -0.00530 -0.05364 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.72340 9.72860 -0.00520 -0.05345 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.89280 9.89980 -0.00700 -0.07071 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.72220 9.72750 -0.00530 -0.05448 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.89600 9.90290 -0.00690 -0.06968 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.22430 9.22680 -0.00250 -0.02709 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.94780 8.93430 0.01350 0.15110 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.62330 8.61170 0.01160 0.13470 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37940 11.38250 -0.00310 -0.02723 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.05200 11.03530 0.01670 0.15133 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.77520 10.76070 0.01450 0.13475 景順主流基金 19.91000 19.72000 0.19000 0.96349 景順台灣科技基金 35.32000 34.99000 0.33000 0.94313 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 22.02000 21.93000 0.09000 0.41040 景順全球康健基金 17.68000 17.71000 -0.03000 -0.16940 景順貨幣市場基金 15.92530 15.92510 0.00020 0.00126 景順潛力基金 36.75000 36.32000 0.43000 1.18392 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.96000 15.88000 0.08000 0.50378 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.41000 14.34000 0.07000 0.48815 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.67960 8.69000 -0.01040 -0.11968 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.29230 8.26490 0.02740 0.33152 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.00580 11.01910 -0.01330 -0.12070 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.48960 10.45490 0.03470 0.33190 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.40000 8.35000 0.05000 0.59880 華南永昌中國A股基金(美元) 8.67000 8.59000 0.08000 0.93132 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.28000 12.16000 0.12000 0.98684 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.50560 9.50960 -0.00400 -0.04206 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.37550 9.38100 -0.00550 -0.05863 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.71860 9.72270 -0.00410 -0.04217 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.58730 9.59290 -0.00560 -0.05838 華南永昌永昌基金 20.50000 20.34000 0.16000 0.78663 華南永昌全球亨利組合基金 14.22500 14.22150 0.00350 0.02461 華南永昌全球神農水資源基金 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 16.19000 16.12000 0.07000 0.43424 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.36000 12.29000 0.07000 0.56957 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.92000 11.85000 0.07000 0.59072 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.51000 14.43000 0.08000 0.55440 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.97000 13.89000 0.08000 0.57595 華南永昌物聯網精選基金 12.71000 12.63000 0.08000 0.63341 華南永昌策略報酬基金 10.44000 10.35000 0.09000 0.86957 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18910 16.18890 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 25.63920 25.48750 0.15170 0.59519 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92670 11.92650 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.12590 10.13880 -0.01290 -0.12723 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.42330 10.42350 -0.00020 -0.00192 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.88410 9.89660 -0.01250 -0.12631 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.14250 10.14270 -0.00020 -0.00197 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.97830 9.99540 -0.01710 -0.17108 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.21040 10.21510 -0.00470 -0.04601 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.83700 9.85380 -0.01680 -0.17049 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.05940 10.06400 -0.00460 -0.04571 華頓中小型基金 28.97000 28.25000 0.72000 2.54867 華頓中國多重機會平衡基金 12.85980 12.80260 0.05720 0.44678 華頓台灣基金 35.96000 34.79000 1.17000 3.36304 華頓平安貨幣市場基金 11.50890 11.50880 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.27000 18.11000 0.16000 0.88349 華頓全球高收益債券基金A 13.29140 13.28310 0.00830 0.06249 華頓全球高收益債券基金B 8.33050 8.32540 0.00510 0.06126 華頓全球黑鑽油源基金 6.01000 5.99000 0.02000 0.33389 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.00540 2.97410 0.03130 1.05242 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.01290 13.84490 0.16800 1.21344 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47000 0.46430 0.00570 1.22765 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.86190 11.81290 0.04900 0.41480 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.77870 10.73700 0.04170 0.38838 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.99540 10.93260 0.06280 0.57443 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.97520 9.91820 0.05700 0.57470 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.60690 11.53860 0.06830 0.59193 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.61990 10.55720 0.06270 0.59391 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.27000 12.02000 0.25000 2.07987 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.02000 10.78000 0.24000 2.22635 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.22000 11.96000 0.26000 2.17391 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.42400 2.42590 -0.00190 -0.07832 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96430 1.96770 -0.00340 -0.17279 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.10700 12.09440 0.01260 0.10418 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.91130 9.90100 0.01030 0.10403 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37840 0.37800 0.00040 0.10582 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32030 0.31990 0.00040 0.12504 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.59000 3.57000 0.02000 0.56022 匯豐中國動力基金(台幣) 16.75000 16.62000 0.13000 0.78219 匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.56000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 18.44000 18.40000 0.04000 0.21739 匯豐台灣精典基金 25.50000 25.11000 0.39000 1.55317 匯豐全球趨勢組合基金 12.25000 12.25000 0.00000 0.00000 匯豐全球關鍵資源基金 8.29000 8.29000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 26.15000 25.94000 0.21000 0.80956 匯豐成功基金 40.63000 40.47000 0.16000 0.39535 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.45020 2.45440 -0.00420 -0.17112 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23740 2.24170 -0.00430 -0.19182 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.64410 11.64350 0.00060 0.00515 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.07270 8.07200 0.00070 0.00867 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38390 0.38390 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34510 0.34510 0.00000 0.00000 匯豐拉丁美洲基金 7.07000 7.26000 -0.19000 -2.61708 匯豐金磚動力基金 14.48000 14.56000 -0.08000 -0.54945 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97420 14.97420 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.19000 5.16000 0.03000 0.58140 匯豐新鑽動力基金 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.34250 5.41500 -0.07250 -1.33887 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.89500 8.96750 -0.07250 -0.80848 匯豐龍鳳基金-A類型 54.87000 54.02000 0.85000 1.57349 匯豐龍鳳基金-I類型 54.87000 54.02000 0.85000 1.57349 匯豐龍騰電子基金 40.38000 39.69000 0.69000 1.73847 匯豐雙高收益債券組合基金 12.23020 12.22060 0.00960 0.07856 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 23.14000 22.51000 0.63000 2.79876 新光中國成長基金(人民幣) 11.98000 11.81000 0.17000 1.43946 新光中國成長基金(美元) 12.89000 12.68000 0.21000 1.65615 新光中國成長基金(新臺幣) 12.43000 12.23000 0.20000 1.63532 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.01980 10.03590 -0.01610 -0.16042 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.97350 9.96690 0.00660 0.06622 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.93160 9.92840 0.00320 0.03223 新光台灣富貴基金 23.95000 23.73000 0.22000 0.92710 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.92000 11.95000 -0.03000 -0.25105 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.22000 11.26000 -0.04000 -0.35524 新光全球債券基金(A累積)美元 9.96380 9.95090 0.01290 0.12964 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.41000 9.40150 0.00850 0.09041 新光全球債券基金(B配息)美元 9.63560 9.64240 -0.00680 -0.07052 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.09070 9.10040 -0.00970 -0.10659 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 新光吉星貨幣市場基金 15.43040 15.43030 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 新光多重資產基金(A累積)美元 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 新光亞洲精選基金-美金 24.94000 24.92000 0.02000 0.08026 新光亞洲精選基金-新台幣 24.43000 24.42000 0.01000 0.04095 新光兩岸優勢基金 13.98000 13.78000 0.20000 1.45138 新光店頭基金 28.56000 27.93000 0.63000 2.25564 新光南非幣保本基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249 新光創新科技基金 17.13000 16.67000 0.46000 2.75945 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.72790 9.74070 -0.01280 -0.13141 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.99770 10.00020 -0.00250 -0.02500 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.65160 9.66190 -0.01030 -0.10660 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.27650 9.32370 -0.04720 -0.50624 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.54480 9.58150 -0.03670 -0.38303 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20870 9.25140 -0.04270 -0.46155 新光澳幣八年期保本基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 新光澳幣十年期保本基金 10.05000 10.75000 -0.70000 -6.51163 新光澳幣保本基金 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.96510 9.96450 0.00060 0.00602 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.88500 9.88440 0.00060 0.00607 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.77540 9.77040 0.00500 0.05117 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.84100 9.83600 0.00500 0.05083 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84960 9.84390 0.00570 0.05790 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.78100 9.77540 0.00560 0.05729 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.76340 9.75780 0.00560 0.05739 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.83240 9.82670 0.00570 0.05801 瑞銀全球創新趨勢基金 7.49000 7.47000 0.02000 0.26774 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.94000 8.97000 -0.03000 -0.33445 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.78880 9.79900 -0.01020 -0.10409 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52390 9.53390 -0.01000 -0.10489 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.74910 9.75310 -0.00400 -0.04101 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.52650 9.53030 -0.00380 -0.03987 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.57920 9.57830 0.00090 0.00940 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.86580 9.86520 0.00060 0.00608 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.64520 13.65260 -0.00740 -0.05420 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.51490 8.51950 -0.00460 -0.05399 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.27140 36.27720 -0.00580 -0.01599 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.28700 37.28760 -0.00060 -0.00161 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.44690 38.43170 0.01520 0.03955 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11880 11.11780 0.00100 0.00899 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29440 10.27820 0.01620 0.15762 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.19820 14.06350 0.13470 0.95780 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.41170 11.28480 0.12690 1.12452 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.42000 11.29000 0.13000 1.15146 群益大印度基金-人民幣 12.94550 13.05850 -0.11300 -0.86534 群益大印度基金-美元 13.09180 13.18430 -0.09250 -0.70159 群益大印度基金-新臺幣 12.00000 12.09000 -0.09000 -0.74442 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.15680 12.18000 -0.02320 -0.19048 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.60610 12.60930 -0.00320 -0.02538 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.31130 11.37080 -0.05950 -0.52327 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.70400 10.74250 -0.03850 -0.35839 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.75510 9.77370 -0.01860 -0.19031 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.26820 9.27060 -0.00240 -0.02589 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.44650 9.49630 -0.04980 -0.52441 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.27560 9.30900 -0.03340 -0.35879 群益中小型股基金 54.14000 52.92000 1.22000 2.30537 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.87280 9.82290 0.04990 0.50800 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.85610 9.79000 0.06610 0.67518 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.93670 8.87830 0.05840 0.65778 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.75630 8.74110 0.01520 0.17389 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.74120 8.71150 0.02970 0.34093 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.92650 7.90090 0.02560 0.32401 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.36390 11.36860 -0.00470 -0.04134 群益中國高收益債券基金-美元 11.15420 11.15650 -0.00230 -0.02062 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.45520 10.44910 0.00610 0.05838 群益中國新機會基金N-人民幣 9.96400 9.84680 0.11720 1.19023 群益中國新機會基金N-美元 9.83860 9.70670 0.13190 1.35886 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.16000 10.03000 0.13000 1.29611 群益中國新機會基金-人民幣 8.83680 8.73280 0.10400 1.19091 群益中國新機會基金-美元 10.51990 10.37900 0.14090 1.35755 群益中國新機會基金-新臺幣 9.70000 9.57000 0.13000 1.35841 群益平衡王基金 19.77480 19.67110 0.10370 0.52717 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.12000 8.14000 -0.02000 -0.24570 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.90000 5.92000 -0.02000 -0.33784 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.24240 10.27710 -0.03470 -0.33764 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.51280 10.53100 -0.01820 -0.17282 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.26150 9.33190 -0.07040 -0.75440 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.50590 9.56230 -0.05640 -0.58982 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.71000 8.76000 -0.05000 -0.57078 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.06490 10.03390 0.03100 0.30895 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.88040 9.84950 0.03090 0.31372 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.50740 9.52550 -0.01810 -0.19002 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.42260 9.43230 -0.00970 -0.10284 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.12280 10.09160 0.03120 0.30917 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.19000 10.15810 0.03190 0.31404 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.67460 9.69320 -0.01860 -0.19189 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.08140 10.07470 0.00670 0.06650 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.96130 9.96750 -0.00620 -0.06220 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.27860 7.31610 -0.03750 -0.51257 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.04280 10.03590 0.00690 0.06875 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.96500 9.95860 0.00640 0.06427 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 9.99670 9.99140 0.00530 0.05305 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.04270 10.03580 0.00690 0.06875 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.96500 9.95870 0.00630 0.06326 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.99670 9.99140 0.00530 0.05305 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.04280 10.03590 0.00690 0.06875 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.96500 9.95870 0.00630 0.06326 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 9.99670 9.99140 0.00530 0.05305 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.04280 10.03590 0.00690 0.06875 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.96500 9.95870 0.00630 0.06326 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.99670 9.99140 0.00530 0.05305 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 群益全球關鍵生技基金-美元 15.22150 15.22570 -0.00420 -0.02758 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.51000 14.52000 -0.01000 -0.06887 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.32000 10.52000 -0.20000 -1.90114 群益印度中小基金N-美元 9.67050 9.77970 -0.10920 -1.11660 群益印度中小基金N-新臺幣 8.83000 8.93000 -0.10000 -1.11982 群益印度中小基金-人民幣 14.50320 14.69130 -0.18810 -1.28035 群益印度中小基金-美元 13.83140 13.98760 -0.15620 -1.11670 群益印度中小基金-新臺幣 15.46000 15.64000 -0.18000 -1.15090 群益多利策略組合基金 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734 群益多重收益組合基金 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.63000 15.61000 0.02000 0.12812 群益安家基金 28.11280 27.42310 0.68970 2.51503 群益安穩貨幣市場基金 16.06920 16.06910 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 21.68000 21.69000 -0.01000 -0.04610 群益亞太中小基金 13.86000 13.88000 -0.02000 -0.14409 群益亞太新趨勢平衡基金 17.49000 17.41000 0.08000 0.45951 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.55370 9.55260 0.00110 0.01152 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.39150 7.41760 -0.02610 -0.35187 群益店頭市場基金 117.63000 114.13000 3.50000 3.06668 群益東方盛世基金 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 群益東協成長基金-人民幣 13.90090 13.84250 0.05840 0.42189 群益東協成長基金-美元 13.12030 13.04370 0.07660 0.58726 群益東協成長基金-新臺幣 12.54000 12.47000 0.07000 0.56135 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.22180 11.21430 0.00750 0.06688 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.74120 10.73190 0.00930 0.08666 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.08050 10.07300 0.00750 0.07446 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.93820 9.98990 -0.05170 -0.51752 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.51590 9.56350 -0.04760 -0.49773 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.92850 8.97400 -0.04550 -0.50702 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.07800 10.06940 0.00860 0.08541 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.72540 9.77590 -0.05050 -0.51658 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.68500 9.73350 -0.04850 -0.49828 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.97440 10.02540 -0.05100 -0.50871 群益長安基金 32.33000 31.84000 0.49000 1.53894 群益美國新創亮點基金-美元 14.92120 14.82140 0.09980 0.67335 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.93000 13.84000 0.09000 0.65029 群益真善美基金 18.43840 18.30830 0.13010 0.71061 群益馬拉松基金 139.10000 135.73000 3.37000 2.48287 群益深証中小板基金 15.27000 15.27000 0.00000 0.00000 群益創新科技基金 37.52000 36.58000 0.94000 2.56971 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.37600 10.29070 0.08530 0.82890 群益華夏盛世基金N-美元 10.26840 10.16710 0.10130 0.99635 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.33000 10.23000 0.10000 0.97752 群益華夏盛世基金-人民幣 11.29940 11.20660 0.09280 0.82808 群益華夏盛世基金-美元 11.32230 11.21070 0.11160 0.99548 群益華夏盛世基金-新臺幣 18.05000 17.87000 0.18000 1.00727 群益奧斯卡基金 31.29000 30.42000 0.87000 2.85996 群益新興金鑽基金-美元 13.30320 13.34200 -0.03880 -0.29081 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 群益葛萊美基金 27.07000 26.37000 0.70000 2.65453 群益道瓊美國地產ETF基金 19.25000 19.33000 -0.08000 -0.41386 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.21000 8.31000 -0.10000 -1.20337 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.88000 13.56000 0.32000 2.35988 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.77080 11.72770 0.04310 0.36751 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.48590 11.44270 0.04320 0.37753 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.34640 11.30760 0.03880 0.34313 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.70910 8.74300 -0.03390 -0.38774 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.36730 9.37900 -0.01170 -0.12475 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.48000 8.49000 -0.01000 -0.11779 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.93160 8.95480 -0.02320 -0.25908 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.88000 31.31000 0.57000 1.82050 德信中國精選成長基金 12.48000 12.28000 0.20000 1.62866 德信台灣主流中小基金 21.22000 20.71000 0.51000 2.46258 德信新興股票組合基金 11.58000 11.54000 0.04000 0.34662 德信萬保貨幣市場基金 11.92250 11.92240 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.70570 10.70240 0.00330 0.03083 德信數位時代基金 28.98000 28.80000 0.18000 0.62500 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65010 11.65000 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.39000 17.22000 0.17000 0.98722 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.36000 19.34000 0.02000 0.10341 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.31000 7.31000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.79030 9.80620 -0.01590 -0.16214 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.87840 13.90090 -0.02250 -0.16186 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.04860 8.05110 -0.00250 -0.03105 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.10740 11.10950 -0.00210 -0.01890 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.30870 11.31090 -0.00220 -0.01945 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.75010 12.75480 -0.00470 -0.03685 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.21000 18.26000 -0.05000 -0.27382 摩根中小基金 27.27000 26.72000 0.55000 2.05838 摩根中國A股基金 15.69000 15.42000 0.27000 1.75097 摩根中國A股基金(美元) 12.75000 12.53000 0.22000 1.75579 摩根中國亮點基金 15.05000 14.89000 0.16000 1.07455 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.91420 11.88670 0.02750 0.23135 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.90650 12.87500 0.03150 0.24466 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.30550 10.28030 0.02520 0.24513 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.23400 13.20370 0.03030 0.22948 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.79900 14.76290 0.03610 0.24453 摩根台灣金磚基金 22.40000 22.03000 0.37000 1.67953 摩根台灣增長基金 53.90000 53.21000 0.69000 1.29675 摩根平衡基金 28.64000 28.51000 0.13000 0.45598 摩根全球α基金 18.99000 19.03000 -0.04000 -0.21019 摩根全球平衡基金 15.18530 15.22860 -0.04330 -0.28433 摩根全球發現基金 12.35000 12.38000 -0.03000 -0.24233 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.77140 9.77780 -0.00640 -0.06545 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.64150 10.64710 -0.00560 -0.05260 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.16780 10.17330 -0.00550 -0.05406 摩根多元入息成長基金-累積型 11.33180 11.33810 -0.00630 -0.05556 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.95260 9.95800 -0.00540 -0.05423 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.86200 10.84950 0.01250 0.11521 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.75380 13.73800 0.01580 0.11501 摩根亞洲基金 59.19000 58.97000 0.22000 0.37307 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.60460 8.62590 -0.02130 -0.24693 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.97860 10.00200 -0.02340 -0.23395 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.92860 8.94960 -0.02100 -0.23465 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.29390 12.32430 -0.03040 -0.24667 摩根東方內需機會基金 18.74000 18.68000 0.06000 0.32120 摩根東方科技基金 37.47000 37.30000 0.17000 0.45576 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.77000 11.74000 0.03000 0.25554 摩根金龍收成基金 24.17000 23.98000 0.19000 0.79233 摩根第一貨幣市場基金 15.06790 15.06780 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.92000 14.95000 -0.03000 -0.20067 摩根新金磚五國基金 11.47000 11.61000 -0.14000 -1.20586 摩根新絲路基金 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 摩根新興35基金 13.75000 13.78000 -0.03000 -0.21771 摩根新興日本基金 25.19000 25.21000 -0.02000 -0.07933 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.57280 7.56370 0.00910 0.12031 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.78300 9.77090 0.01210 0.12384 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.63260 9.62030 0.01230 0.12785 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.68700 10.67420 0.01280 0.11992 摩根新興科技基金 64.45000 63.09000 1.36000 2.15565 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.32090 8.32420 -0.00330 -0.03964 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.45010 10.45430 -0.00420 -0.04017 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.70860 8.75550 -0.04690 -0.53566 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.55280 9.60260 -0.04980 -0.51861 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.14630 9.19390 -0.04760 -0.51773 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.88800 9.94120 -0.05320 -0.53515 摩根龍揚基金 36.15000 35.86000 0.29000 0.80870 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752 摩根環球股票收益基金-累積型 10.85000 10.89000 -0.04000 -0.36731 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31330 9.32490 -0.01160 -0.12440 摩根總收益組合基金-累積型 11.16940 11.18330 -0.01390 -0.12429 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 28.81000 28.39000 0.42000 1.47939 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.68280 11.68410 -0.00130 -0.01113 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.04770 11.04940 -0.00170 -0.01539 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.88920 9.89180 -0.00260 -0.02628 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.32740 10.32860 -0.00120 -0.01162 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.80130 9.80280 -0.00150 -0.01530 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.76770 8.76990 -0.00220 -0.02509 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.65810 10.65920 -0.00110 -0.01032 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.36510 10.36790 -0.00280 -0.02701 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.95250 9.99800 -0.04550 -0.45509 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.77040 9.81670 -0.04630 -0.47165 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.77970 9.82440 -0.04470 -0.45499 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.60060 9.64620 -0.04560 -0.47273 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.52100 11.52530 -0.00430 -0.03731 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.32360 11.32840 -0.00480 -0.04237 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.17820 10.18390 -0.00570 -0.05597 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.01050 11.01470 -0.00420 -0.03813 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.80510 10.80970 -0.00460 -0.04255 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.71500 9.72040 -0.00540 -0.05555 聯邦金鑽平衡基金 26.83150 26.29120 0.54030 2.05506 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 10.01530 10.00990 0.00540 0.05395 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.99890 9.99520 0.00370 0.03702 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 10.01530 10.00990 0.00540 0.05395 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.99890 9.99520 0.00370 0.03702 聯邦貨幣市場基金 13.15130 13.15120 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 14.66000 14.39000 0.27000 1.87630 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.79300 15.79050 0.00250 0.01583 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.87970 12.92360 -0.04390 -0.33969 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.72300 12.77080 -0.04780 -0.37429 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.24450 12.29050 -0.04600 -0.37427 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74800 11.74920 -0.00120 -0.01021 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.94020 10.94290 -0.00270 -0.02467 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61540 10.61650 -0.00110 -0.01036 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.61460 8.61670 -0.00210 -0.02437 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.63000 38.29000 0.34000 0.88796 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.46000 15.46000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.70000 12.70000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.35000 13.35000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.96000 7.97000 -0.01000 -0.12547 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.22000 12.22000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.23000 12.23000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.91000 15.87000 0.04000 0.25205 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.84000 15.81000 0.03000 0.18975 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.67000 20.66000 0.01000 0.04840 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.82000 18.81000 0.01000 0.05316 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.78000 12.78000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.81000 15.80000 0.01000 0.06329 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.51000 16.51000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.59000 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14.58000 14.57000 0.01000 0.06863 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.55000 14.54000 0.01000 0.06878 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.98730 14.98720 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.36030 10.36010 0.00020 0.00193 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.88470 13.88300 0.00170 0.01225 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.58120 7.58110 0.00010 0.00132 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.12000 14.12000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.15000 14.15000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 25.43000 24.89000 0.54000 2.16955 瀚亞中國基金-人民幣 13.68000 13.51000 0.17000 1.25833 瀚亞中國基金-新台幣 14.91000 14.68000 0.23000 1.56676 瀚亞巴西基金 4.52000 4.66000 -0.14000 -3.00429 瀚亞外銷基金 47.32000 46.32000 1.00000 2.15889 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.09000 11.11000 -0.02000 -0.18002 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