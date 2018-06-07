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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/06/06  107/06/05  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.44070   10.43860   0.00210    0.02012
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.00150    9.99850   0.00300    0.03000
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.00150    9.99850   0.00300    0.03000
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.99790    9.99870  -0.00080   -0.00800
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.99790    9.99870  -0.00080   -0.00800
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.34770    9.34950  -0.00180   -0.01925
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.58410    9.58540  -0.00130   -0.01356
中國信託台灣活力基金                                             17.36000   16.90000   0.46000    2.72189
中國信託台灣優勢基金                                             20.00000   19.57000   0.43000    2.19724
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.92000    8.93000  -0.01000   -0.11198
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.62000    9.55000   0.07000    0.73298
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.20000   10.13000   0.07000    0.69102
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.72260    9.72150   0.00110    0.01132
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.21270    9.21160   0.00110    0.01194
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19150   10.18930   0.00220    0.02159
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.65440    9.65230   0.00210    0.02176
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.46860   10.42240   0.04620    0.44328
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.18630    9.14580   0.04050    0.44283
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.31680   11.30880   0.00800    0.07074
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.27450   10.26730   0.00720    0.07013
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.80000   10.72000   0.08000    0.74627
中國信託智能運動基金-美元                                        10.86000   10.78000   0.08000    0.74212
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97550   10.97540   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.38580    9.39100  -0.00520   -0.05537
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.15100    9.15610  -0.00510   -0.05570
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.57330    9.57790  -0.00460   -0.04803
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.32840    9.33290  -0.00450   -0.04822
中國信託精穩基金                                                 19.28800   19.04130   0.24670    1.29560
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.61000   11.60000   0.01000    0.08621
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.33000   11.31000   0.02000    0.17683
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元大2001基金                                                     72.37000   71.24000   1.13000    1.58619
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.50660   37.53280  -0.02620   -0.06981
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.32500   11.32390   0.00110    0.00971
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.84970   10.83520   0.01450    0.13382
元大上證50基金                                                   31.17000   31.37000  -0.20000   -0.63755
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.16000   12.98000   0.18000    1.38675
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.19000   12.01000   0.18000    1.49875
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.63000   13.63000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.72800   13.71100   0.01700    0.12399
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.91600   17.89800   0.01800    0.10057
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.49300   11.33100   0.16200    1.42971
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.49500   11.31800   0.17700    1.56388
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.23000    3.22000   0.01000    0.31056
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.02000   14.96000   0.06000    0.40107
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.97400   46.93820   0.03580    0.07627
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.37240   10.37740  -0.00500   -0.04818
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.64690    9.65150  -0.00460   -0.04766
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.92270    9.91500   0.00770    0.07766
元大巴西指數基金                                                  5.41000    5.63000  -0.22000   -3.90764
元大巴菲特基金                                                   32.15000   31.45000   0.70000    2.22576
元大日經225基金                                                  28.49000   28.39000   0.10000    0.35224
元大台商收成基金                                                 25.25000   24.81000   0.44000    1.77348
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.28000   12.42000  -0.14000   -1.12721
元大台灣50單日正向2倍基金                                        38.57000   37.76000   0.81000    2.14513
元大台灣中型100基金                                              34.97000   34.44000   0.53000    1.53891
元大台灣加權股價指數基金                                         25.66900   25.44200   0.22700    0.89223
元大台灣卓越50基金                                               83.43000   82.76000   0.67000    0.80957
元大台灣金融基金                                                 17.87000   17.76000   0.11000    0.61937
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.52000   31.37000   0.15000    0.47816
元大台灣高股息基金                                               26.91000   26.76000   0.15000    0.56054
元大台灣電子科技基金                                             37.01000   36.59000   0.42000    1.14785
元大全球ETF成長組合基金                                          10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.68000   14.67000   0.01000    0.06817
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.52000   13.47000   0.05000    0.37120
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.77000   12.74000   0.03000    0.23548
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.89400   12.84100   0.05300    0.41274
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.15000    7.15000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.42000    8.41000   0.01000    0.11891
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.64000    6.62000   0.02000    0.30211
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.05100   10.04600   0.00500    0.04977
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.02000   14.01000   0.01000    0.07138
元大全球農業商機基金                                             16.55000   16.52000   0.03000    0.18160
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  8.98800    8.89000   0.09800    1.10236
元大印度指數基金                                                  9.48300    9.54100  -0.05800   -0.60790
元大印度基金                                                     12.53000   12.58000  -0.05000   -0.39746
元大多多基金                                                     23.14000   22.37000   0.77000    3.44211
元大多福基金                                                     62.60000   61.62000   0.98000    1.59039
元大亞太成長基金                                                  9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.61980    8.61940   0.00040    0.00464
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.15840    7.15810   0.00030    0.00419
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.90100    9.90700  -0.00600   -0.06056
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.98100    9.94600   0.03500    0.35190
元大卓越基金                                                     54.97000   53.73000   1.24000    2.30784
元大店頭基金                                                      9.97000    9.76000   0.21000    2.15164
元大泛歐成長基金                                                  9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.22060   10.22010   0.00050    0.00489
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.21870    9.24210  -0.02340   -0.25319
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.63490   30.64080  -0.00590   -0.01926
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.71750   36.67490   0.04260    0.11616
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.20050   19.22830  -0.02780   -0.14458
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.92820   18.87820   0.05000    0.26486
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.34420   37.30110   0.04310    0.11555
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.50650   20.54140  -0.03490   -0.16990
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.86820   17.80880   0.05940    0.33354
元大高科技基金                                                   22.45000   21.82000   0.63000    2.88726
元大得利貨幣市場基金                                             16.23770   16.23760   0.00010    0.00062
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97090   11.97070   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   14.88000   14.66000   0.22000    1.50068
元大華夏中小基金                                                  8.52000    8.37000   0.15000    1.79211
元大新中國基金-人民幣                                            11.01000   10.82000   0.19000    1.75601
元大新中國基金-美元                                              11.10500   10.89600   0.20900    1.91814
元大新中國基金-新台幣                                            10.69000   10.49000   0.20000    1.90658
元大新主流基金                                                   32.30000   31.14000   1.16000    3.72511
元大新東協平衡基金-美元                                           9.92100    9.90600   0.01500    0.15142
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.50680   10.55870  -0.05190   -0.49154
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.47580   10.51250  -0.03670   -0.34911
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.72930   10.76870  -0.03940   -0.36588
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.48110    9.51600  -0.03490   -0.36675
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.77240    9.77010   0.00230    0.02354
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.46630    9.46410   0.00220    0.02325
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.59680    9.59620   0.00060    0.00625
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.30130    9.30070   0.00060    0.00645
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.52650    9.52520   0.00130    0.01365
元大新興亞洲基金                                                 12.22000   12.21000   0.01000    0.08190
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.48930    9.50800  -0.01870   -0.19668
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.37040    9.38880  -0.01840   -0.19598
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.42770    9.44780  -0.02010   -0.21275
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.30720    9.32710  -0.01990   -0.21336
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08750   15.08740   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     44.62000   43.45000   1.17000    2.69275
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.71000    9.67000   0.04000    0.41365
元大實質多重資產基金-美元                                         9.60900    9.56000   0.04900    0.51255
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.38000   14.36000   0.02000    0.13928
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.28000   16.40000  -0.12000   -0.73171
元大精準中小基金                                                 24.42000   23.97000   0.45000    1.87735
元大摩臺基金                                                     39.05000   38.70000   0.35000    0.90439
元大標普500基金                                                  24.63000   24.63000   0.00000    0.00000
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.41000   13.44000  -0.03000   -0.22321
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.26000   32.13000   0.13000    0.40461
元大標智滬深300基金                                              18.65000   18.73000  -0.08000   -0.42712
元大歐洲50基金                                                   24.77000   24.86000  -0.09000   -0.36203
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.63710    9.65660  -0.01950   -0.20193
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.15290   10.15260   0.00030    0.00295
元大績效基金                                                     66.71000   64.38000   2.33000    3.61914
元大韓國KOSPI200基金                                             24.21000   24.17000   0.04000    0.16549
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.67000   16.35000   0.32000    1.95719
日盛上選基金                                                     37.54000   36.75000   0.79000    2.14966
日盛小而美基金                                                   20.42000   20.07000   0.35000    1.74390
日盛中國內需動力基金                                             11.31000   11.10000   0.21000    1.89189
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.50200   11.50610  -0.00410   -0.03563
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.76980    9.77330  -0.00350   -0.03581
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.78280   11.78280   0.00000    0.00000
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.00230   10.00240  -0.00010   -0.00100
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.60860   10.60980  -0.00120   -0.01131
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.98960    8.99070  -0.00110   -0.01223
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.41000   12.21000   0.20000    1.63800
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.70000   12.47000   0.23000    1.84443
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.68000   12.46000   0.22000    1.76565
日盛日盛基金                                                     15.84000   15.28000   0.56000    3.66492
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.01940   10.01220   0.00720    0.07191
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.52900    9.52220   0.00680    0.07141
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.77490    9.76910   0.00580    0.05937
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.29870    9.29320   0.00550    0.05918
日盛全球新興債券基金A                                            10.64910   10.65200  -0.00290   -0.02722
日盛全球新興債券基金B                                             8.36330    8.36560  -0.00230   -0.02749
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.38700    2.38980  -0.00280   -0.11716
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.68260    1.68460  -0.00200   -0.11872
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37160    0.37180  -0.00020   -0.05379
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26280    0.26300  -0.00020   -0.07605
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.24330   12.25210  -0.00880   -0.07182
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.51600    8.52210  -0.00610   -0.07158
日盛亞洲機會基金                                                  7.87000    7.85000   0.02000    0.25478
日盛首選基金                                                     19.25000   18.78000   0.47000    2.50266
日盛高科技基金                                                   20.13000   19.65000   0.48000    2.44275
日盛貨幣市場基金                                                 14.75510   14.75490   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   46.11000   44.56000   1.55000    3.47846
日盛精選五虎基金                                                 41.22000   40.42000   0.80000    1.97922
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47170   13.47150   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               38.09000   37.25000   0.84000    2.25503
台新MSCI中國基金                                                 23.08000   22.99000   0.09000    0.39147
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.73000   17.97000  -0.24000   -1.33556
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      22.38000   21.91000   0.47000    2.14514
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14800   14.14790   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.88900    9.89720  -0.00820   -0.08285
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.80120   10.79480   0.00640    0.05929
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.01510   10.01090   0.00420    0.04195
台新中國通基金                                                   51.50000   51.18000   0.32000    0.62524
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.58530    0.57570   0.00960    1.66754
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            17.43900   17.15500   0.28400    1.65549
台新中國精選中小基金-美元                                         0.42420    0.41930   0.00490    1.16861
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.65000   12.50000   0.15000    1.20000
台新主流基金                                                     26.13000   25.71000   0.42000    1.63361
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.19000   19.30000  -0.11000   -0.56995
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64740    0.65100  -0.00360   -0.55300
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.49000   14.58000  -0.09000   -0.61728
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48830    0.49100  -0.00270   -0.54990
台新台灣中小基金                                                 40.30000   40.04000   0.26000    0.64935
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.53980    9.54880  -0.00900   -0.09425
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.49850    9.50060  -0.00210   -0.02210
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.64000    8.64000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.53650   10.53890  -0.00240   -0.02277
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.64610   10.61540   0.03070    0.28920
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.37580   11.34300   0.03280    0.28917
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
台新印度基金                                                     15.37000   15.53000  -0.16000   -1.03026
台新亞美短期債券基金                                             10.91400   10.91590  -0.00190   -0.01741
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.59400    8.59900  -0.00500   -0.05815
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29450    0.29460  -0.00010   -0.03394
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.76440   11.77120  -0.00680   -0.05777
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39730    0.39740  -0.00010   -0.02516
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08110   11.08090   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                               30.10640   29.97910   0.12730    0.42463
台新智慧生活基金-美元                                            10.47390   10.42880   0.04510    0.43246
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.41000   10.36000   0.05000    0.48263
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.90520    8.90120   0.00400    0.04494
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.80000    8.79740   0.00260    0.02955
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.43100    9.42670   0.00430    0.04562
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.32740    9.32470   0.00270    0.02896
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.36090   10.35980   0.00110    0.01062
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34260    0.34250   0.00010    0.02920
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.83330    7.83240   0.00090    0.01149
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27220    0.27210   0.00010    0.03675
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.46000    6.42000   0.04000    0.62305
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.06000   20.10000  -0.04000   -0.19900
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.71900   10.69800   0.02100    0.19630
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           25.51000   24.54000   0.97000    3.95273
未來資產全球大消費基金                                           15.48000   15.43000   0.05000    0.32404
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.17000   10.23000  -0.06000   -0.58651
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.88000    8.92000  -0.04000   -0.44843
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.72590   11.73560  -0.00970   -0.08265
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.57750    9.58540  -0.00790   -0.08242
未來資產亞洲新富基金                                             22.81000   22.57000   0.24000    1.06336
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55480   12.55460   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               15.77000   15.15000   0.62000    4.09241
未來資產新興市場債券基金A                                         8.72580    8.73850  -0.01270   -0.14533
未來資產新興市場債券基金B                                         6.73510    6.74490  -0.00980   -0.14529
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.57000   11.55000   0.02000    0.17316
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.02640   11.02540   0.00100    0.00907
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.21200   10.19330   0.01870    0.18345
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.43310    9.43540  -0.00230   -0.02438
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.61110   10.61360  -0.00250   -0.02355
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.47700    8.46400   0.01300    0.15359
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.59360    9.57860   0.01500    0.15660
永豐中小基金                                                     60.14000   58.29000   1.85000    3.17379
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.77570    1.77610  -0.00040   -0.02252
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.31470    2.31510  -0.00040   -0.01728
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.40300    8.38980   0.01320    0.15733
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.62630   10.60960   0.01670    0.15740
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.12000    5.11000   0.01000    0.19569
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.88000   23.80000   0.08000    0.33613
永豐主流品牌基金                                                 18.36000   18.25000   0.11000    0.60274
永豐永豐基金                                                     38.71000   37.76000   0.95000    2.51589
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.02820   10.01870   0.00950    0.09482
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.02810   10.01870   0.00940    0.09382
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.99960    9.99180   0.00780    0.07806
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.99960    9.99180   0.00780    0.07806
永豐亞洲民生消費基金                                             12.84000   12.72000   0.12000    0.94340
永豐南非幣2021保本基金                                           12.79620   12.80310  -0.00690   -0.05389
永豐高科技基金                                                   29.47000   28.24000   1.23000    4.35552
永豐貨幣市場基金                                                 13.86950   13.86930   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.02750    2.03060  -0.00310   -0.15266
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.38570    2.38930  -0.00360   -0.15067
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.78680    7.78490   0.00190    0.02441
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.31920   10.31670   0.00250    0.02423
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.23070    7.23950  -0.00880   -0.12156
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.99060   11.00390  -0.01330   -0.12087
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                               10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.58000    8.54000   0.04000    0.46838
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.26000   19.18000   0.08000    0.41710
永豐臺灣加權ETF基金                                              55.90000   55.36000   0.54000    0.97543
永豐領航科技基金                                                 46.73000   45.21000   1.52000    3.36209
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.86000   11.76000   0.10000    0.85034
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.42000   11.32000   0.10000    0.88339
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
永豐趨勢平衡基金                                                 53.39000   52.44000   0.95000    1.81159
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.48480   11.48370   0.00110    0.00958
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.54470    9.55660  -0.01190   -0.12452
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.66840    9.68040  -0.01200   -0.12396
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.51160    9.52390  -0.01230   -0.12915
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.59580    9.60820  -0.01240   -0.12906
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.55040    9.55970  -0.00930   -0.09728
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.80420    9.81370  -0.00950   -0.09680
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.48650    9.49590  -0.00940   -0.09899
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.65320    9.66280  -0.00960   -0.09935
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.93000   11.79000   0.14000    1.18745
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.04000   10.90000   0.14000    1.28440
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.98000   11.82000   0.16000    1.35364
兆豐國際中小基金                                                 17.41000   16.98000   0.43000    2.53239
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.49000   15.33000   0.16000    1.04371
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.35000   21.12000   0.23000    1.08902
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.61000   21.37000   0.24000    1.12307
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.59000   12.55000   0.04000    0.31873
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.59000   12.55000   0.04000    0.31873
兆豐國際生命科學基金                                             15.49000   15.47000   0.02000    0.12928
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.29340   10.30240  -0.00900   -0.08736
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.70620   10.71460  -0.00840   -0.07840
兆豐國際全球高股息基金                                           11.74000   11.71000   0.03000    0.25619
兆豐國際全球基金                                                 32.63000   32.49000   0.14000    0.43090
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.22730   10.22680   0.00050    0.00489
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.64370    9.66810  -0.02440   -0.25238
兆豐國際國民基金                                                 23.40000   23.32000   0.08000    0.34305
兆豐國際第一基金                                                 14.41000   14.03000   0.38000    2.70848
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.77020    9.77530  -0.00510   -0.05217
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.82710    7.83120  -0.00410   -0.05235
兆豐國際萬全基金                                                 21.96000   21.54000   0.42000    1.94986
兆豐國際電子基金                                                 28.30000   27.74000   0.56000    2.01875
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.14000    8.15000  -0.01000   -0.12270
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.57000   22.32000   0.25000    1.12007
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.54000   16.72000  -0.18000   -1.07656
兆豐國際豐台灣基金                                               33.09000   32.97000   0.12000    0.36397
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49030   12.49020   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.61000   11.57000   0.04000    0.34572
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.03180   11.02230   0.00950    0.08619
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.92770   11.91500   0.01270    0.10659
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.70230   10.69200   0.01030    0.09633
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.48460   11.47830   0.00630    0.05489
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.17920    8.17220   0.00700    0.08566
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.59740    9.58710   0.01030    0.10744
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.09710    9.08840   0.00870    0.09573
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.09780    9.09330   0.00450    0.04949
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.40480    9.39570   0.00910    0.09685
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.36000   11.36000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                              9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
合庫貨幣市場基金                                                 10.11990   10.11980   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.58760    9.58520   0.00240    0.02504
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.85140    9.84920   0.00220    0.02234
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.07950   10.07850   0.00100    0.00992
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.61730   11.61440   0.00290    0.02497
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.54630   13.54770  -0.00140   -0.01033
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.08330    9.08180   0.00150    0.01652
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.69980    9.69770   0.00210    0.02165
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.02540    8.02460   0.00080    0.00997
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.05470    9.05230   0.00240    0.02651
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.32820   10.32910  -0.00090   -0.00871
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.92130   10.92040   0.00090    0.00824
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.59180   10.57040   0.02140    0.20245
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.08470   10.06600   0.01870    0.18577
安聯中國東協基金                                                 16.33000   16.29000   0.04000    0.24555
安聯中國策略基金                                                 16.13000   15.82000   0.31000    1.95954
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.21000   15.12000   0.09000    0.59524
安聯中華新思路基金-美元                                          15.22000   15.10000   0.12000    0.79470
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.81000   13.70000   0.11000    0.80292
安聯台灣大壩基金                                                 29.21000   28.66000   0.55000    1.91905
安聯台灣科技基金                                                 49.61000   48.87000   0.74000    1.51422
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47920   12.47910   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 32.50000   31.92000   0.58000    1.81704
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.06000   10.05640   0.00360    0.03580
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      14.97990   14.97440   0.00550    0.03673
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.64150    9.63790   0.00360    0.03735
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.69000   11.66000   0.03000    0.25729
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.58000   11.56000   0.02000    0.17301
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.05930   12.05220   0.00710    0.05891
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.06880   10.06400   0.00480    0.04769
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.18940   12.18330   0.00610    0.05007
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.52520    9.52020   0.00500    0.05252
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.37040    9.36590   0.00450    0.04805
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.07020    9.06570   0.00450    0.04964
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.79000   11.78000   0.01000    0.08489
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.32000   11.31000   0.01000    0.08842
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.64000   11.63000   0.01000    0.08598
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.84900   11.84560   0.00340    0.02870
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.88050   10.87560   0.00490    0.04505
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.55180   10.54700   0.00480    0.04551
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.94900    8.94490   0.00410    0.04584
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.75070    8.74680   0.00390    0.04459
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.46060    8.45670   0.00390    0.04612
安聯全球人口趨勢基金                                             11.39000   11.36000   0.03000    0.26408
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.62000   34.58000   0.04000    0.11567
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.81000    8.82000  -0.01000   -0.11338
安聯全球計量平衡基金                                             12.76000   12.74000   0.02000    0.15699
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.01960   12.01800   0.00160    0.01331
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.45820   10.45670   0.00150    0.01434
安聯全球新興市場基金                                             18.60000   18.64000  -0.04000   -0.21459
安聯全球農金趨勢基金                                              9.45000    9.39000   0.06000    0.63898
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.47000    9.42000   0.05000    0.53079
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
安聯亞洲動態策略基金                                             25.30000   25.30000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00060    9.99950   0.00110    0.01100
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.80420    9.80320   0.00100    0.01020
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             82.88640   82.86880   0.01760    0.02124
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.56270   12.56250   0.00020    0.00159
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.48530   65.47190   0.01340    0.02047
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.84600    9.84580   0.00020    0.00203
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.52940    2.52810   0.00130    0.05142
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.62830   10.62760   0.00070    0.00659
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.11140    2.11020   0.00120    0.05687
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.87900    8.87860   0.00040    0.00451
宏利台灣動力基金                                                 34.63000   33.64000   0.99000    2.94293
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.45130   10.44420   0.00710    0.06798
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.91260    9.90710   0.00550    0.05552
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.29540    8.28970   0.00570    0.06876
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.07320    8.06860   0.00460    0.05701
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.30000   10.34000  -0.04000   -0.38685
宏利全球債券組合基金                                             12.90260   12.89670   0.00590    0.04575
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.78100    2.78150  -0.00050   -0.01798
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.70080   11.70520  -0.00440   -0.03759
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.71590    8.71920  -0.00330   -0.03785
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.28890    2.28870   0.00020    0.00874
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.66710   10.67170  -0.00460   -0.04310
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.30990    4.33530  -0.02540   -0.58589
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.69870    0.70290  -0.00420   -0.59752
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.97000   20.09000  -0.12000   -0.59731
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.64460   11.63690   0.00770    0.06617
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.38030   10.37350   0.00680    0.06555
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.02040   10.01450   0.00590    0.05891
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.02460    9.01810   0.00650    0.07208
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.56040    8.55470   0.00570    0.06663
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.38610    8.38120   0.00490    0.05846
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.55720    8.55480   0.00240    0.02805
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.74730    2.74450   0.00280    0.10202
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40130    0.40100   0.00030    0.07481
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.09420   12.08400   0.01020    0.08441
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91880    0.91850   0.00030    0.03266
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.43790    7.43140   0.00650    0.08747
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.07280    2.07070   0.00210    0.10141
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29790    0.29760   0.00030    0.10081
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.12450    9.11660   0.00790    0.08666
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33540    0.33510   0.00030    0.08953
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63190   13.63180   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.99000    2.98000   0.01000    0.33557
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.23000   13.21000   0.02000    0.15140
宏利臺灣股息收益基金                                             30.71000   30.29000   0.42000    1.38660
宏利澳幣保本基金                                                 11.96640   11.96950  -0.00310   -0.02590
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.41000   11.39000   0.02000    0.17559
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.80000   11.78000   0.02000    0.16978
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.98000   11.97000   0.01000    0.08354
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.68270    9.70430  -0.02160   -0.22258
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.65170    9.65980  -0.00810   -0.08385
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.76860    8.77740  -0.00880   -0.10026
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.32080   10.33120  -0.01040   -0.10067
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                 12.92660   12.92650   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   27.00000   26.56000   0.44000    1.65663
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.18660   11.18530   0.00130    0.01162
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.15540   10.15140   0.00400    0.03940
保德信大中華基金                                                 32.02000   31.73000   0.29000    0.91396
保德信中小型股基金                                               51.27000   49.68000   1.59000    3.20048
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.44000   10.27000   0.17000    1.65531
保德信中國中小基金-美元                                          10.81000   10.63000   0.18000    1.69332
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.09000    9.92000   0.17000    1.71371
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.78030    9.72210   0.05820    0.59864
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.77280    9.71500   0.05780    0.59496
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.88630    9.82760   0.05870    0.59730
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.59160   10.52870   0.06290    0.59741
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.34000   10.21000   0.13000    1.27326
保德信中國品牌基金-美元                                          10.18000   10.06000   0.12000    1.19284
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.09000   10.96000   0.13000    1.18613
保德信台商全方位基金                                             40.54000   39.41000   1.13000    2.86729
保德信全球中小基金                                               30.24000   30.19000   0.05000    0.16562
保德信全球消費商機基金                                           17.61000   17.60000   0.01000    0.05682
保德信全球基礎建設基金                                           11.93000   12.00000  -0.07000   -0.58333
保德信全球資源基金                                                8.15000    8.16000  -0.01000   -0.12255
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.68000    9.63000   0.05000    0.51921
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    31.02000   30.86000   0.16000    0.51847
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.88450    9.89360  -0.00910   -0.09198
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.59610   10.60590  -0.00980   -0.09240
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.06750    9.07740  -0.00990   -0.10906
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.71060    9.72120  -0.01060   -0.10904
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.25430    8.25110   0.00320    0.03878
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.74280   10.73870   0.00410    0.03818
保德信亞太基金                                                   22.66000   22.62000   0.04000    0.17683
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.50160    8.49620   0.00540    0.06356
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.12580   11.11870   0.00710    0.06386
保德信店頭市場基金                                               37.25000   36.41000   0.84000    2.30706
保德信拉丁美洲基金                                                6.47000    6.63000  -0.16000   -2.41327
保德信金平衡基金                                                 30.40000   30.08000   0.32000    1.06383
保德信金滿意基金                                                 44.46000   43.63000   0.83000    1.90236
保德信科技島基金                                                 27.91000   27.34000   0.57000    2.08486
保德信高成長基金                                                100.88000   98.65000   2.23000    2.26052
保德信第一基金                                                   29.34000   28.54000   0.80000    2.80308
保德信貨幣市場基金                                               15.75280   15.75260   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.65990   10.65810   0.00180    0.01689
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.48050   10.48070  -0.00020   -0.00191
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.91530   10.91170   0.00360    0.03299
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.04760   10.04630   0.00130    0.01294
保德信新世紀基金                                                 10.57000   10.48000   0.09000    0.85878
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.06750    8.06080   0.00670    0.08312
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.72040   10.71140   0.00900    0.08402
保德信新興趨勢組合基金                                           11.59000   11.67000  -0.08000   -0.68552
保德信瑞騰基金                                                   15.53470   15.53430   0.00040    0.00257
保德信歐洲組合基金                                               10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.81270    9.80490   0.00780    0.07955
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.96470    9.95690   0.00780    0.07834
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.71760    9.71140   0.00620    0.06384
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.78370    9.77500   0.00870    0.08900
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.83810    9.83090   0.00720    0.07324
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.83820    9.83100   0.00720    0.07324
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.80620    9.80120   0.00500    0.05101
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.80650    9.80130   0.00520    0.05305
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.85480    9.83810   0.01670    0.16975
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.67340    9.66600   0.00740    0.07656
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.60730    9.60220   0.00510    0.05311
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.94680    1.94410   0.00270    0.13888
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62390    2.62020   0.00370    0.14121
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30510    0.30480   0.00030    0.09843
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44670    0.44620   0.00050    0.11206
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.62720    8.61820   0.00900    0.10443
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.80130   11.78920   0.01210    0.10264
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.54470    9.52960   0.01510    0.15845
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.58580   11.56700   0.01880    0.16253
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.01280    9.00050   0.01230    0.13666
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.96640   10.95140   0.01500    0.13697
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.14560   10.14040   0.00520    0.05128
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.98890    9.98500   0.00390    0.03906
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.13850   10.13580   0.00270    0.02664
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.61950   10.61730   0.00220    0.02072
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.02060   10.01900   0.00160    0.01597
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.85910    9.85420   0.00490    0.04972
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.08680   10.08180   0.00500    0.04959
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.78840    9.78380   0.00460    0.04702
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.91550    9.91300   0.00250    0.02522
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.37370   10.35100   0.02270    0.21930
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.33920    6.32880   0.01040    0.16433
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.75200   10.73430   0.01770    0.16489
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64160   11.64150   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         21.06000   20.67000   0.39000    1.88679
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4786.260004698.11000  88.15000    1.87629
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.79170   10.77210   0.01960    0.18195
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.07900   12.05520   0.02380    0.19743
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.30480   11.28270   0.02210    0.19588
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.65380    9.63640   0.01740    0.18057
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.31710   10.29670   0.02040    0.19812
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.11560   10.09590   0.01970    0.19513
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.06090   11.04090   0.02000    0.18114
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.87900   11.85560   0.02340    0.19738
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.82940   11.80630   0.02310    0.19566
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.66000    6.70000  -0.04000   -0.59701
柏瑞巨人基金                                                     13.35000   13.15000   0.20000    1.52091
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64390   13.64380   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.19000   16.16000   0.03000    0.18564
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.29880   13.28790   0.01090    0.08203
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.82330   11.81080   0.01250    0.10584
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.45220   12.44070   0.01150    0.09244
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.92740    8.92010   0.00730    0.08184
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.77270    6.76720   0.00550    0.08127
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.87710    8.86770   0.00940    0.10600
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.50640    8.49700   0.00940    0.11063
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.87720   10.86710   0.01010    0.09294
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.40940    8.40180   0.00760    0.09046
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.99850   11.98590   0.01260    0.10512
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.52100   11.51150   0.00950    0.08253
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.63100   11.61820   0.01280    0.11017
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.33540   11.32490   0.01050    0.09272
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.97480    8.96740   0.00740    0.08252
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.91800    9.90760   0.01040    0.10497
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.72350    9.71270   0.01080    0.11119
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.67480    9.66590   0.00890    0.09208
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.51220    9.50360   0.00860    0.09049
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.09680   10.08490   0.01190    0.11800
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.05550   10.04180   0.01370    0.13643
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.97530    9.96250   0.01280    0.12848
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.06780   10.05470   0.01310    0.13029
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.95380    9.94200   0.01180    0.11869
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.87380    9.86040   0.01340    0.13590
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.83280    9.82010   0.01270    0.12933
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.92550    9.91260   0.01290    0.13014
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.07740   10.06550   0.01190    0.11823
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.05550   10.04180   0.01370    0.13643
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.97530    9.96250   0.01280    0.12848
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.06790   10.05480   0.01310    0.13029
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.95390    9.94210   0.01180    0.11869
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.87380    9.86040   0.01340    0.13590
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.83280    9.82020   0.01260    0.12831
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.92550    9.91260   0.01290    0.13014
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.52940   10.53700  -0.00760   -0.07213
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.77600   11.78260  -0.00660   -0.05601
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.22710   11.23440  -0.00730   -0.06498
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.03820    9.04480  -0.00660   -0.07297
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.81970    9.82520  -0.00550   -0.05598
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.68990    9.69620  -0.00630   -0.06497
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.24600   10.25340  -0.00740   -0.07217
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.96470   10.97080  -0.00610   -0.05560
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.84660   10.85360  -0.00700   -0.06449
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.03840    9.04490  -0.00650   -0.07186
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.82010    9.82550  -0.00540   -0.05496
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.69030    9.69660  -0.00630   -0.06497
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.60000   13.59000   0.01000    0.07358
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.78000   14.77000   0.01000    0.06770
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.89000   11.88000   0.01000    0.08418
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.28000   12.27000   0.01000    0.08150
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.66000   12.64000   0.02000    0.15823
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               14.21000   14.22000  -0.01000   -0.07032
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.99000   14.00000  -0.01000   -0.07143
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.86000    9.14000  -0.28000   -3.06346
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.31190   11.30550   0.00640    0.05661
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.45500    7.45080   0.00420    0.05637
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.53000   10.50000   0.03000    0.28571
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.47000    9.44000   0.03000    0.31780
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.53000   10.50000   0.03000    0.28571
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.27220   11.27160   0.00060    0.00532
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.98860   10.98620   0.00240    0.02185
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.16310   10.16190   0.00120    0.01181
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.33530    8.33490   0.00040    0.00480
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.44590    9.44380   0.00210    0.02224
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.48310    9.48190   0.00120    0.01266
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.57040   10.56800   0.00240    0.02271
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.89910    9.89860   0.00050    0.00505
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.14670   10.14550   0.00120    0.01183
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.78610    9.78400   0.00210    0.02146
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.00630    9.00590   0.00040    0.00444
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.94180    8.93990   0.00190    0.02125
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.50610    9.50490   0.00120    0.01263
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.95410   11.94810   0.00600    0.05022
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.51870   11.51100   0.00770    0.06689
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.97640   10.96990   0.00650    0.05925
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.20030    7.19670   0.00360    0.05002
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.11490    9.10880   0.00610    0.06697
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.74940    9.74360   0.00580    0.05953
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.27600   10.27080   0.00520    0.05063
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.99390   10.98740   0.00650    0.05916
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.86340    9.85680   0.00660    0.06696
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.18190    9.17730   0.00460    0.05012
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.95700    9.95110   0.00590    0.05929
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.03240   11.03640  -0.00400   -0.03624
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.65290   11.65570  -0.00280   -0.02402
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.73760   10.74060  -0.00300   -0.02793
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.09630    9.09960  -0.00330   -0.03627
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.69520    9.69760  -0.00240   -0.02475
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.70440    9.70710  -0.00270   -0.02781
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.98350   10.98610  -0.00260   -0.02367
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.84340    9.84700  -0.00360   -0.03656
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.23130   10.23420  -0.00290   -0.02834
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.42980    9.43320  -0.00340   -0.03604
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.24800    9.25140  -0.00340   -0.03675
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.91340    9.91580  -0.00240   -0.02420
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.46650    9.46920  -0.00270   -0.02851
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.25000   18.24000   0.01000    0.05482
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.08000   17.06000   0.02000    0.11723
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.85320   12.85260   0.00060    0.00467
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.88880   10.88300   0.00580    0.05329
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.69890   11.69330   0.00560    0.04789
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.26590   12.25910   0.00680    0.05547
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.33830   11.33170   0.00660    0.05824
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.98170    9.97640   0.00530    0.05313
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.44620   10.44120   0.00500    0.04789
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.35830   10.35260   0.00570    0.05506
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.41430   10.40820   0.00610    0.05861
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.24220   10.23730   0.00490    0.04786
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.35470   10.34870   0.00600    0.05798
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.45000   13.41000   0.04000    0.29828
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.57000   31.79000  -0.22000   -0.69204
國泰大中華基金                                                   22.51000   22.31000   0.20000    0.89646
國泰小龍基金                                                     16.80000   16.64000   0.16000    0.96154
國泰中小成長基金                                                 48.68000   47.91000   0.77000    1.60718
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.53230    4.48860   0.04370    0.97358
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.13000   20.90000   0.23000    1.10048
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.81670    0.80770   0.00900    1.11428
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.77410    0.76560   0.00850    1.11024
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.07280    2.07960  -0.00680   -0.32699
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.56680    9.58600  -0.01920   -0.20029
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.20600    8.22240  -0.01640   -0.19946
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31960    0.32020  -0.00060   -0.18738
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.42230   11.42120   0.00110    0.00963
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78190    1.77920   0.00270    0.15175
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.14190   10.13620   0.00570    0.05623
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34490    0.34470   0.00020    0.05802
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.92630    4.85270   0.07360    1.51668
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.95000   22.58000   0.37000    1.63862
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.76360    0.75110   0.01250    1.66423
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.65470    3.56610   0.08860    2.48451
國泰中港台基金台幣級別                                           17.04000   16.60000   0.44000    2.65060
國泰中港台基金美元級別                                            0.57350    0.55880   0.01470    2.63064
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.53000   27.45000   0.08000    0.29144
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.58000   12.68000  -0.10000   -0.78864
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.73000   36.26000   0.47000    1.29619
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                        9.98390    9.97990   0.00400    0.04008
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                        9.98390    9.97990   0.00400    0.04008
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                       9.98390    9.97990   0.00400    0.04008
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33450    0.33440   0.00010    0.02990
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33450    0.33440   0.00010    0.02990
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33450    0.33440   0.00010    0.02990
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40230   12.40220   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     30.90000   30.44000   0.46000    1.51117
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.25240    2.25640  -0.00400   -0.17727
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35240    0.35260  -0.00020   -0.05672
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46500    0.46330   0.00170    0.36693
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.27000   13.24000   0.03000    0.22659
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47320    0.47210   0.00110    0.23300
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.85000    5.84000   0.01000    0.17123
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19330    0.19290   0.00040    0.20736
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41470    0.41430   0.00040    0.09655
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37650    0.37620   0.00030    0.07974
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43840    0.43810   0.00030    0.06848
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49220    0.48980   0.00240    0.49000
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.91000   19.94000  -0.03000   -0.15045
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.49000   21.38000   0.11000    0.51450
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.43120    2.43360  -0.00240   -0.09862
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.48380   11.48060   0.00320    0.02787
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.41390   10.41100   0.00290    0.02786
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38140    0.38120   0.00020    0.05247
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34590    0.34570   0.00020    0.05785
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50000    0.49770   0.00230    0.46213
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.08000   12.08000   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41840    0.41870  -0.00030   -0.07165
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.75000   18.67000   0.08000    0.42849
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62870    0.62610   0.00260    0.41527
國泰科技生化基金                                                 40.80000   40.14000   0.66000    1.64425
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.82000   25.86000  -0.04000   -0.15468
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.75000   13.77000  -0.02000   -0.14524
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  38.21180   38.18980   0.02200    0.05761
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.62020   19.65090  -0.03070   -0.15623
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.21420   19.16370   0.05050    0.26352
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.93550   38.96770  -0.03220   -0.08263
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.03140   39.08400  -0.05260   -0.13458
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.37920   41.39820  -0.01900   -0.04590
國泰紐幣2021保本基金                                             12.00440   12.00840  -0.00400   -0.03331
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.28500   12.28980  -0.00480   -0.03906
國泰紐幣保本基金                                                 12.32480   12.32420   0.00060    0.00487
國泰高科技基金                                                   15.07000   14.75000   0.32000    2.16949
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.91000   25.64000   0.27000    1.05304
國泰國泰基金台幣級別                                             25.91000   25.64000   0.27000    1.05304
國泰富時中國A50基金                                              20.46000   20.56000  -0.10000   -0.48638
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33890    0.33850   0.00040    0.11817
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45370    0.45140   0.00230    0.50953
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37180    0.37100   0.00080    0.21563
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49800    0.49480   0.00320    0.64673
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35390    0.35360   0.00030    0.08484
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47380    0.47150   0.00230    0.48780
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.57570   10.57970  -0.00400   -0.03781
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.67030    7.67320  -0.00290   -0.03779
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35770    0.35780  -0.00010   -0.02795
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25720    0.25730  -0.00010   -0.03887
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.31000   12.26000   0.05000    0.40783
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41300    0.41120   0.00180    0.43774
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.11380    2.11770  -0.00390   -0.18416
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.40760    1.41020  -0.00260   -0.18437
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34090    0.34100  -0.00010   -0.02933
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36600    0.36610  -0.00010   -0.02731
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22930    0.22940  -0.00010   -0.04359
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.45050   10.45560  -0.00510   -0.04878
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.82970    6.83300  -0.00330   -0.04830
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.88000   14.05000  -0.17000   -1.20996
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 36.48000   35.66000   0.82000    2.29950
國泰價值卓越基金                                                 17.91000   17.47000   0.44000    2.51860
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.26000   11.16000   0.10000    0.89606
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39710    0.39330   0.00380    0.96618
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.79930   39.69040   0.10890    0.27437
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            19.99000   19.99000   0.00000    0.00000
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.97000   19.99000  -0.02000   -0.10005
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.98000   19.99000  -0.01000   -0.05003
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.00480   12.00520  -0.00040   -0.00333
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.40260    0.40260   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.56500    9.58210  -0.01710   -0.17846
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.51860    8.52280  -0.00420   -0.04928
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55430   10.57320  -0.01890   -0.17875
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.49810    9.50270  -0.00460   -0.04841
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.11770   11.11670   0.00100    0.00900
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.12660   10.11080   0.01580    0.15627
第一金大中華基金                                                 31.19000   30.25000   0.94000    3.10744
第一金小型精選基金                                               44.76000   43.49000   1.27000    2.92021
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.74000   14.56000   0.18000    1.23626
第一金中國世紀基金-美元                                           9.89740    9.75990   0.13750    1.40883
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.89900    9.76140   0.13760    1.40963
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.25000   11.10000   0.15000    1.35135
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.25000   11.10000   0.15000    1.35135
第一金中概平衡基金                                               27.80000   27.34000   0.46000    1.68252
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23630   15.23610   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.69100  177.68900   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.03330   10.02880   0.00450    0.04487
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.03330   10.02880   0.00450    0.04487
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                   9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                 9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.41390   14.34570   0.06820    0.47540
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.41440   14.34620   0.06820    0.47539
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.38000   13.32000   0.06000    0.45045
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.39000   13.32000   0.07000    0.52553
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.86710    9.84200   0.02510    0.25503
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.86990    9.84400   0.02590    0.26310
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.38470    9.36960   0.01510    0.16116
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.40860    9.39350   0.01510    0.16075
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.27410   10.24850   0.02560    0.24979
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.77840    9.76270   0.01570    0.16082
第一金全球大趨勢基金                                             23.79000   23.75000   0.04000    0.16842
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.15630    8.17560  -0.01930   -0.23607
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.85210    5.86600  -0.01390   -0.23696
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.20230    9.27200  -0.06970   -0.75173
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.20340    9.27310  -0.06970   -0.75164
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.97000    9.04000  -0.07000   -0.77434
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.97000    9.04000  -0.07000   -0.77434
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.47350    9.54520  -0.07170   -0.75116
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.47470    9.54640  -0.07170   -0.75107
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.24000    9.31000  -0.07000   -0.75188
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.24000    9.31000  -0.07000   -0.75188
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.53780    8.53740   0.00040    0.00469
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.02280   10.02230   0.00050    0.00499
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.70870    9.70430   0.00440    0.04534
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.70740    9.70310   0.00430    0.04432
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.01780    8.01240   0.00540    0.06740
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.82430    8.81980   0.00450    0.05102
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.82450    8.82000   0.00450    0.05102
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.04780   11.04280   0.00500    0.04528
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.04860   11.04370   0.00490    0.04437
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.96040    9.95420   0.00620    0.06229
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.61340   14.60600   0.00740    0.05066
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.94570   14.87950   0.06620    0.44491
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.96400   14.89780   0.06620    0.44436
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.63000   13.57000   0.06000    0.44215
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.66000   13.60000   0.06000    0.44118
第一金亞洲科技基金                                               21.15000   21.12000   0.03000    0.14205
第一金亞洲新興市場基金                                           13.86000   13.84000   0.02000    0.14451
第一金店頭市場基金                                               11.30000   10.97000   0.33000    3.00820
第一金創新趨勢基金                                               29.05000   28.08000   0.97000    3.45442
第一金電子基金                                                   38.70000   37.63000   1.07000    2.84348
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.19000   20.00000   0.19000    0.95000
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.14000   19.38000  -0.24000   -1.23839
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.88000    9.59000   0.29000    3.02398
統一大中華中小基金(美元)                                          9.71000    9.41000   0.30000    3.18810
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.86000   13.44000   0.42000    3.12500
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
統一大東協高股息基金(美元)                                       10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
統一大東協高股息基金(新台幣)                                     10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
統一大滿貫基金                                                   36.42000   35.70000   0.72000    2.01681
統一大龍印基金                                                   16.67000   16.53000   0.14000    0.84694
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.26000    9.96000   0.30000    3.01205
統一大龍騰中國基金(美元)                                         10.09000    9.77000   0.32000    3.27533
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.08000   10.73000   0.35000    3.26188
統一中小基金                                                     30.73000   29.67000   1.06000    3.57263
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.47240    9.48350  -0.01110   -0.11705
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.50970    9.50310   0.00660    0.06945
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.07160    9.06580   0.00580    0.06398
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.08820   11.10120  -0.01300   -0.11710
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.05390   11.04630   0.00760    0.06880
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.54730   10.54070   0.00660    0.06261
統一台灣動力基金                                                 20.79000   20.04000   0.75000    3.74251
統一全天候基金                                                  128.70000  124.71000   3.99000    3.19942
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.70210    8.69380   0.00830    0.09547
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.04770    9.02240   0.02530    0.28041
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.92130    8.89640   0.02490    0.27989
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.90120    8.89280   0.00840    0.09446
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.25460    9.22870   0.02590    0.28065
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.12520    9.09980   0.02540    0.27913
統一全球債券組合基金                                             11.92070   11.92310  -0.00240   -0.02013
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.20000   16.13000   0.07000    0.43397
統一全球新科技基金(美元)                                         16.38000   16.28000   0.10000    0.61425
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.17000   15.08000   0.09000    0.59682
統一亞太基金                                                     27.96000   27.79000   0.17000    0.61173
統一亞洲大金磚基金                                               13.57000   13.44000   0.13000    0.96726
統一奔騰基金                                                     69.17000   67.19000   1.98000    2.94687
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64440   16.64420   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.70000   10.51000   0.19000    1.80780
統一強漢基金(美元)                                               10.35000   10.16000   0.19000    1.87008
統一強漢基金(新台幣)                                             26.32000   25.82000   0.50000    1.93648
統一統信基金                                                     37.12000   36.09000   1.03000    2.85398
統一黑馬基金                                                     69.58000   67.56000   2.02000    2.98993
統一新亞洲科技能源基金                                           20.22000   20.08000   0.14000    0.69721
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.11370    8.11700  -0.00330   -0.04066
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.17590   10.18000  -0.00410   -0.04028
統一經建基金                                                     54.49000   52.75000   1.74000    3.29858
統一龍馬基金                                                     79.86000   77.52000   2.34000    3.01858
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   26.32000   25.44000   0.88000    3.45912
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            54.20000   52.88000   1.32000    2.49622
野村中國機會基金                                                 15.29000   15.03000   0.26000    1.72987
野村巴西基金                                                      5.24000    5.45000  -0.21000   -3.85321
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.35000   12.37000  -0.02000   -0.16168
野村台灣高股息基金                                               23.18000   22.88000   0.30000    1.31119
野村台灣運籌基金                                                 40.79000   39.81000   0.98000    2.46169
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.66740    9.67290  -0.00550   -0.05686
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.64700    9.65340  -0.00640   -0.06630
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.64520    9.65250  -0.00730   -0.07563
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.74860    9.75430  -0.00570   -0.05844
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.71140    9.71780  -0.00640   -0.06586
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.67170    9.67910  -0.00740   -0.07645
野村平衡基金                                                     20.90000   20.46000   0.44000    2.15054
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.06000    9.10000  -0.04000   -0.43956
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.27000    9.31000  -0.04000   -0.42965
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.01000   13.07000  -0.06000   -0.45907
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
野村全球生技醫療基金                                             16.54000   16.62000  -0.08000   -0.48135
野村全球品牌基金                                                 29.09000   28.97000   0.12000    0.41422
野村全球氣候變遷基金                                              8.75000    8.78000  -0.03000   -0.34169
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.12000   13.18000  -0.06000   -0.45524
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.42000   11.47000  -0.05000   -0.43592
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.39000   19.48000  -0.09000   -0.46201
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.34000   12.40000  -0.06000   -0.48387
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.49070   10.50010  -0.00940   -0.08952
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.34070   10.35070  -0.01000   -0.09661
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.64430    9.64600  -0.00170   -0.01762
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.38870    9.39100  -0.00230   -0.02449
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.86380    8.86690  -0.00310   -0.03496
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.10520   11.10720  -0.00200   -0.01801
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.61780   10.62030  -0.00250   -0.02354
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.07680   10.08030  -0.00350   -0.03472
野村成長基金                                                     29.37000   29.04000   0.33000    1.13636
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.63100    9.62210   0.00890    0.09250
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.62910    9.62090   0.00820    0.08523
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.55530    9.54870   0.00660    0.06912
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.88170    9.87260   0.00910    0.09217
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.82780    9.81940   0.00840    0.08554
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.75610    9.74940   0.00670    0.06872
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.59000   13.57000   0.02000    0.14738
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.85020    9.86950  -0.01930   -0.19555
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.78940    9.80930  -0.01990   -0.20287
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.70400    9.72510  -0.02110   -0.21696
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.25420   10.27430  -0.02010   -0.19563
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.12530   10.14590  -0.02060   -0.20304
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.04250   10.06430  -0.02180   -0.21661
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.78240    8.79610  -0.01370   -0.15575
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.50850    9.52140  -0.01290   -0.13548
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.38510    9.39850  -0.01340   -0.14258
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.16560   13.18600  -0.02040   -0.15471
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.31770   12.33440  -0.01670   -0.13539
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.07890   10.09330  -0.01440   -0.14267
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.25830   10.24990   0.00840    0.08195
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.93980    9.93220   0.00760    0.07652
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.37960    9.37360   0.00600    0.06401
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.01010   11.00300   0.00710    0.06453
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.05820   10.06210  -0.00390   -0.03876
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.25850   11.26110  -0.00260   -0.02309
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.82250   10.82580  -0.00330   -0.03048
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.40770   10.41200  -0.00430   -0.04130
野村泰國基金                                                     42.37000   41.95000   0.42000    1.00119
野村高科技基金                                                   13.50000   13.04000   0.46000    3.52761
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.09400   10.09900  -0.00500   -0.04951
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.51280   10.51420  -0.00140   -0.01332
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.64470   10.62370   0.02100    0.19767
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.93630    9.93870  -0.00240   -0.02415
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.61690    9.62070  -0.00380   -0.03950
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.73710    9.73550   0.00160    0.01643
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.96150   11.96310  -0.00160   -0.01337
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.93560   12.90190   0.03370    0.26120
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        11.00240   11.00500  -0.00260   -0.02363
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.65340   10.65760  -0.00420   -0.03941
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.02330   11.02190   0.00140    0.01270
野村貨幣市場基金                                                 16.25150   16.25130   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.44000   16.41000   0.03000    0.18282
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.95010    9.93680   0.01330    0.13385
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.93780    7.92950   0.00830    0.10467
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.63370   11.62150   0.01220    0.10498
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.48000    7.52000  -0.04000   -0.53191
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.16000    9.25000  -0.09000   -0.97297
野村精選貨幣市場基金                                             12.07190   12.07190   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.43000   12.41000   0.02000    0.16116
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.88000   11.87000   0.01000    0.08425
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.34000   11.36000  -0.02000   -0.17606
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.98000    8.08000  -0.10000   -1.23762
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.27000   11.41000  -0.14000   -1.22699
野村積極成長基金                                                 12.40000   12.27000   0.13000    1.05949
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     10.18000    9.90000   0.28000    2.82828
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  37.26000   36.27000   0.99000    2.72953
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.04510   10.03840   0.00670    0.06674
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.64030    8.63760   0.00270    0.03126
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.03520    8.03060   0.00460    0.05728
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.82630    7.82550   0.00080    0.01022
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.52560   11.52200   0.00360    0.03124
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.51360   10.50760   0.00600    0.05710
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.26990   10.26870   0.00120    0.01169
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
野村環球基金-人民幣計價                                          15.92000   15.86000   0.06000    0.37831
野村環球基金-美元計價                                            12.63000   12.59000   0.04000    0.31771
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.10000   17.05000   0.05000    0.29326
野村鴻利基金                                                     24.00000   23.45000   0.55000    2.34542
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85100   16.85090   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     22.08000   21.58000   0.50000    2.31696
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.82000    9.74000   0.08000    0.82136
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.89000   12.93000  -0.04000   -0.30936
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.99000   14.94000   0.05000    0.33467
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                      9.97570    9.97230   0.00340    0.03409
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.09070   13.08580   0.00490    0.03745
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.68040    9.68300  -0.00260   -0.02685
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.68830    9.68960  -0.00130   -0.01342
凱基台商天下基金                                                 13.58000   13.61000  -0.03000   -0.22043
凱基台灣精五門基金                                               21.75000   21.55000   0.20000    0.92807
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.78430   10.78770  -0.00340   -0.03152
凱基亞太高股息基金                                               13.41000   13.36000   0.05000    0.37425
凱基亞洲四金磚基金                                               18.43000   18.30000   0.13000    0.71038
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.11000   14.01000   0.10000    0.71378
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.67930   13.57570   0.10360    0.76313
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   13.05000   12.95000   0.10000    0.77220
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53320   11.53300   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                     28.62000   28.31000   0.31000    1.09502
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.01000   21.92000   0.09000    0.41058
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.04210   21.94550   0.09660    0.44018
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.40000   18.43000  -0.03000   -0.16278
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.16950   18.19590  -0.02640   -0.14509
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.01000    8.03000  -0.02000   -0.24907
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.27000   11.29000  -0.02000   -0.17715
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.78550   11.80220  -0.01670   -0.14150
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.91000   10.93000  -0.02000   -0.18298
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.52070   11.49050   0.03020    0.26283
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.42000   11.40000   0.02000    0.17544
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.05000   13.04000   0.01000    0.07669
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.21220   13.19560   0.01660    0.12580
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.12000   14.18000  -0.06000   -0.42313
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.68000   33.41000   0.27000    0.80814
富邦NASDAQ-100基金                                               29.34000   29.25000   0.09000    0.30769
富邦上証180基金                                                  31.33000   31.36000  -0.03000   -0.09566
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24420    0.24140   0.00280    1.15990
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.28000    7.20000   0.08000    1.11111
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.04000    7.04000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 43.03000   43.35000  -0.32000   -0.73818
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             12.05280   11.98890   0.06390    0.53299
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.37730   11.31240   0.06490    0.57371
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             11.07070   10.99980   0.07090    0.64456
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.62480   10.56840   0.05640    0.53367
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.94840    9.89160   0.05680    0.57422
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.68890    9.62690   0.06200    0.64403
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.66640   20.66570   0.00070    0.00339
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.26080   11.25980   0.00100    0.00888
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.70520   10.69130   0.01390    0.13001
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.79480   12.79930  -0.00450   -0.03516
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89180    1.89300  -0.00120   -0.06339
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.48170    9.48500  -0.00330   -0.03479
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.44920    1.45010  -0.00090   -0.06206
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.58870   11.58580   0.00290    0.02503
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.73840    1.73710   0.00130    0.07484
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.08460   10.08200   0.00260    0.02579
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53200    1.53090   0.00110    0.07185
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.35000   14.39000  -0.04000   -0.27797
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.54000   24.42000   0.12000    0.49140
富邦日本東証基金                                                 22.65000   22.58000   0.07000    0.31001
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.72000   43.46000   0.26000    0.59825
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  49.70000   49.02000   0.68000    1.38719
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.67000   51.21000   0.46000    0.89826
富邦台灣心基金                                                   25.19000   24.49000   0.70000    2.85831
富邦台灣釆吉50基金                                               48.38000   48.00000   0.38000    0.79167
富邦台灣科技指數基金                                             52.13000   51.81000   0.32000    0.61764
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.53640   39.55320  -0.01680   -0.04247
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 39.67430   39.67580  -0.00150   -0.00378
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29830    0.29960  -0.00130   -0.43391
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.09000    9.13000  -0.04000   -0.43812
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.33760    2.34080  -0.00320   -0.13671
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34080    0.34080   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.65330   10.65320   0.00010    0.00094
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.03470    2.03750  -0.00280   -0.13742
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32800    0.32800   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.22350    9.22340   0.00010    0.00108
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.75000   22.85000  -0.10000   -0.43764
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.82000   14.81000   0.01000    0.06752
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.22000   28.25000  -0.03000   -0.10619
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62640   15.62620   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     72.59000   70.67000   1.92000    2.71685
富邦科技基金                                                     28.45000   27.52000   0.93000    3.37936
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.18790   39.19610  -0.00820   -0.02092
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.33350   38.29360   0.03990    0.10419
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.89170   37.84470   0.04700    0.12419
富邦恒生國企ETF基金                                              21.90000   21.89000   0.01000    0.04568
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.62000   12.64000  -0.02000   -0.15823
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            34.53000   34.51000   0.02000    0.05795
富邦高成長基金                                                   27.60000   26.84000   0.76000    2.83159
富邦基金                                                         14.67000   14.33000   0.34000    2.37264
富邦深証100基金                                                  11.28000   11.31000  -0.03000   -0.26525
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.37000   20.50000  -0.13000   -0.63415
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40190    0.40150   0.00040    0.09963
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.18950   12.17810   0.01140    0.09361
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.53040    9.52150   0.00890    0.09347
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30170    0.30140   0.00030    0.09954
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.90320    8.89490   0.00830    0.09331
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.76030    9.76470  -0.00440   -0.04506
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.96440    9.97060  -0.00620   -0.06218
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.76030    9.76470  -0.00440   -0.04506
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.96440    9.97060  -0.00620   -0.06218
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.09000   19.97000   0.12000    0.60090
富邦精準基金                                                     52.46000   51.05000   1.41000    2.76200
富邦精銳中小基金                                                 13.54000   13.15000   0.39000    2.96578
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     21.32000   20.92000   0.40000    1.91205
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.59000   21.45000   0.14000    0.65268
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.53000    7.62000  -0.09000   -1.18110
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.79000   15.43000   0.36000    2.33312
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.65000   19.63000   0.02000    0.10188
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.33980   10.30410   0.03570    0.34646
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.17830   11.12150   0.05680    0.51072
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.91550   10.86220   0.05330    0.49069
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.13790   10.10290   0.03500    0.34644
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.91530   10.85980   0.05550    0.51106
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.63750   10.58550   0.05200    0.49124
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富達台灣成長基金                                                 31.03000   30.77000   0.26000    0.84498
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.84040    8.84610  -0.00570   -0.06444
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.34340    9.34910  -0.00570   -0.06097
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.13230    9.13860  -0.00630   -0.06894
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.70850    9.71490  -0.00640   -0.06588
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.68670    9.69260  -0.00590   -0.06087
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.46930    9.47590  -0.00660   -0.06965
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.52690    9.53330  -0.00640   -0.06713
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.49760    8.48890   0.00870    0.10249
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.48800    9.47770   0.01030    0.10868
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.04280    9.03370   0.00910    0.10073
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.45540   10.44480   0.01060    0.10149
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.19040   10.17930   0.01110    0.10904
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.77050    9.76070   0.00980    0.10040
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.15430    9.14490   0.00940    0.10279
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.58710    9.57740   0.00970    0.10128
富達卓越領航全球組合基金                                         15.01000   15.01000   0.00000    0.00000
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.72600    8.71670   0.00930    0.10669
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.39640    9.38590   0.01050    0.11187
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.15390    9.14450   0.00940    0.10279
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.83140    9.82100   0.01040    0.10590
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.76560    9.75470   0.01090    0.11174
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.54640    9.53660   0.00980    0.10276
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.22820    9.21850   0.00970    0.10522
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.59160    9.58150   0.01010    0.10541
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.55000   10.42000   0.13000    1.24760
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.16000   11.99000   0.17000    1.41785
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.33000   10.19000   0.14000    1.37390
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.04000    8.92000   0.12000    1.34529
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.13000   10.96000   0.17000    1.55109
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.52000   10.36000   0.16000    1.54440
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.52380    9.53230  -0.00850   -0.08917
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.21620    9.22040  -0.00420   -0.04555
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.71300    8.71820  -0.00520   -0.05965
富蘭克林華美中華基金                                             14.89000   14.72000   0.17000    1.15489
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.99000   21.64000   0.35000    1.61738
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               21.16000   20.90000   0.26000    1.24402
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.12000   11.15000  -0.03000   -0.26906
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.84730    7.86150  -0.01420   -0.18063
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.06830    9.08350  -0.01520   -0.16734
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.68530    9.70160  -0.01630   -0.16801
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.14530    9.16190  -0.01660   -0.18119
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.02640   11.01660   0.00980    0.08896
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.80870    8.80080   0.00790    0.08976
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.27580    9.26750   0.00830    0.08956
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.06380   13.04240   0.02140    0.16408
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.35000   10.33300   0.01700    0.16452
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.09920   10.09050   0.00870    0.08622
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.73420    7.72760   0.00660    0.08541
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.23160    9.22370   0.00790    0.08565
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.55210   10.54430   0.00780    0.07397
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.54730    7.54170   0.00560    0.07425
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.02610    9.01940   0.00670    0.07428
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.39610   10.38590   0.01020    0.09821
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.78250    7.77490   0.00760    0.09775
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.26760    8.26800  -0.00040   -0.00484
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.39490    9.39430   0.00060    0.00639
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.09650   10.09590   0.00060    0.00594
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.64400   12.64460  -0.00060   -0.00475
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.59000    8.46000   0.13000    1.53664
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.74000   10.58000   0.16000    1.51229
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.21680   13.20170   0.01510    0.11438
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
富蘭克林華美第一富基金                                           45.44000   44.49000   0.95000    2.13531
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29320   10.29310   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.76000   13.71000   0.05000    0.36470
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.75000   13.69000   0.06000    0.43828
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.42000   15.36000   0.06000    0.39063
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.84380    7.90130  -0.05750   -0.72773
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.30340   11.32290  -0.01950   -0.17222
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.69960    9.71520  -0.01560   -0.16057
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.97520   10.99300  -0.01780   -0.16192
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.99330    7.00480  -0.01150   -0.16417
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.25710    9.27180  -0.01470   -0.15855
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.24500   10.26120  -0.01620   -0.15788
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.58160   10.59910  -0.01750   -0.16511
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復華1至5年期高收益債券基金                                       19.83000   19.83000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.55710   11.55630   0.00080    0.00692
復華人生目標基金                                                 42.45830   41.33700   1.12130    2.71258
復華大中華中小策略基金                                           10.61000   10.56000   0.05000    0.47348
復華中小精選基金                                                 87.24000   84.69000   2.55000    3.01098
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                     10.28000   10.11000   0.17000    1.68150
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.51000    9.35000   0.16000    1.71123
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.40000   12.42000  -0.02000   -0.16103
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.45000   11.46000  -0.01000   -0.08726
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.54000   11.54000   0.00000    0.00000
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                 12.86000   12.62000   0.24000    1.90174
復華全方位基金                                                   34.86000   33.67000   1.19000    3.53430
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.42000   14.49000  -0.07000   -0.48309
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.89000   21.99000  -0.10000   -0.45475
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.54000   20.47000   0.07000    0.34196
復華全球物聯網科技基金-美元                                      18.13000   18.18000  -0.05000   -0.27503
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.85000   16.89000  -0.04000   -0.23683
復華全球原物料基金                                                9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.15000   14.13000   0.02000    0.14154
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.44810   11.44740   0.00070    0.00611
復華全球債券基金                                                 13.42290   13.42410  -0.00120   -0.00894
復華全球債券組合基金                                             14.60000   14.59000   0.01000    0.06854
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.54000   14.52000   0.02000    0.13774
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
復華全球戰略配置強基金-美元                                      10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.04000   11.06000  -0.02000   -0.18083
復華有利貨幣市場基金                                             13.42510   13.42500   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 14.05000   14.06000  -0.01000   -0.07112
復華亞太成長基金                                                 16.88000   17.02000  -0.14000   -0.82256
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.77000   10.74000   0.03000    0.27933
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      11.01000   10.97000   0.04000    0.36463
復華東協世紀基金                                                 13.31000   13.24000   0.07000    0.52870
復華南非幣長期收益基金A                                          13.07000   13.19000  -0.12000   -0.90978
復華南非幣長期收益基金B                                           8.28000    8.36000  -0.08000   -0.95694
復華南非幣短期收益基金A                                          13.41000   13.43000  -0.02000   -0.14892
復華南非幣短期收益基金B                                           9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
復華美國新星基金-美元                                            13.53000   13.49000   0.04000    0.29652
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.21000   13.18000   0.03000    0.22762
復華恒生基金                                                     22.38000   22.30000   0.08000    0.35874
復華恒生單日反向一倍基金                                          7.94000    7.98000  -0.04000   -0.50125
復華恒生單日正向二倍基金                                         38.56000   38.25000   0.31000    0.81046
復華神盾基金                                                     29.80200   29.00180   0.80020    2.75914
復華高成長基金                                                   76.40000   73.87000   2.53000    3.42494
復華高益策略組合基金                                             12.96000   12.95000   0.01000    0.07722
復華貨幣市場基金                                                 14.38530   14.38510   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         18.90000   18.93000  -0.03000   -0.15848
復華富時台灣高股息低波動基金                                     51.31000   51.03000   0.28000    0.54870
復華復華基金                                                     23.96000   23.17000   0.79000    3.40958
復華華人世紀基金                                                 20.68000   20.64000   0.04000    0.19380
復華傳家二號基金                                                 33.02540   32.24890   0.77650    2.40783
復華傳家基金                                                     28.36150   27.40040   0.96110    3.50761
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.80000   14.81000  -0.01000   -0.06752
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.94000   11.89000   0.05000    0.42052
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.45000   14.38000   0.07000    0.48679
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.07000   10.02000   0.05000    0.49900
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.53000   18.56000  -0.03000   -0.16164
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.83000    5.84000  -0.01000   -0.17123
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.81000   12.84000  -0.03000   -0.23364
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.45000   13.47000  -0.02000   -0.14848
復華新興市場短期收益基金                                         10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
復華滬深300 A股基金                                              23.87000   23.94000  -0.07000   -0.29240
復華數位經濟基金                                                 69.67000   66.64000   3.03000    4.54682
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             12.15000   12.04000   0.11000    0.91362
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.75690    9.75790  -0.00100   -0.01025
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.59200    9.59370  -0.00170   -0.01772
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.91030    9.91130  -0.00100   -0.01009
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.71270    9.71440  -0.00170   -0.01750
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.70480    9.70840  -0.00360   -0.03708
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.87480    9.88010  -0.00530   -0.05364
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.72340    9.72860  -0.00520   -0.05345
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.89280    9.89980  -0.00700   -0.07071
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.72220    9.72750  -0.00530   -0.05448
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.89600    9.90290  -0.00690   -0.06968
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.22430    9.22680  -0.00250   -0.02709
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.94780    8.93430   0.01350    0.15110
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.62330    8.61170   0.01160    0.13470
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37940   11.38250  -0.00310   -0.02723
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.05200   11.03530   0.01670    0.15133
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.77520   10.76070   0.01450    0.13475
景順主流基金                                                     19.91000   19.72000   0.19000    0.96349
景順台灣科技基金                                                 35.32000   34.99000   0.33000    0.94313
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                 22.02000   21.93000   0.09000    0.41040
景順全球康健基金                                                 17.68000   17.71000  -0.03000   -0.16940
景順貨幣市場基金                                                 15.92530   15.92510   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     36.75000   36.32000   0.43000    1.18392
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.96000   15.88000   0.08000    0.50378
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.41000   14.34000   0.07000    0.48815
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.67960    8.69000  -0.01040   -0.11968
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.29230    8.26490   0.02740    0.33152
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.00580   11.01910  -0.01330   -0.12070
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.48960   10.45490   0.03470    0.33190
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.40000    8.35000   0.05000    0.59880
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.67000    8.59000   0.08000    0.93132
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.28000   12.16000   0.12000    0.98684
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.50560    9.50960  -0.00400   -0.04206
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.37550    9.38100  -0.00550   -0.05863
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.71860    9.72270  -0.00410   -0.04217
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.58730    9.59290  -0.00560   -0.05838
華南永昌永昌基金                                                 20.50000   20.34000   0.16000    0.78663
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.22500   14.22150   0.00350    0.02461
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
華南永昌全球新零售基金(美元)                                     10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                    9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             16.19000   16.12000   0.07000    0.43424
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.36000   12.29000   0.07000    0.56957
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.92000   11.85000   0.07000    0.59072
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.51000   14.43000   0.08000    0.55440
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.97000   13.89000   0.08000    0.57595
華南永昌物聯網精選基金                                           12.71000   12.63000   0.08000    0.63341
華南永昌策略報酬基金                                             10.44000   10.35000   0.09000    0.86957
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18910   16.18890   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.63920   25.48750   0.15170    0.59519
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92670   11.92650   0.00020    0.00168
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.12590   10.13880  -0.01290   -0.12723
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.42330   10.42350  -0.00020   -0.00192
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.88410    9.89660  -0.01250   -0.12631
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.14250   10.14270  -0.00020   -0.00197
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.97830    9.99540  -0.01710   -0.17108
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.21040   10.21510  -0.00470   -0.04601
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.83700    9.85380  -0.01680   -0.17049
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.05940   10.06400  -0.00460   -0.04571
華頓中小型基金                                                   28.97000   28.25000   0.72000    2.54867
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.85980   12.80260   0.05720    0.44678
華頓台灣基金                                                     35.96000   34.79000   1.17000    3.36304
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50890   11.50880   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             18.27000   18.11000   0.16000    0.88349
華頓全球高收益債券基金A                                          13.29140   13.28310   0.00830    0.06249
華頓全球高收益債券基金B                                           8.33050    8.32540   0.00510    0.06126
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.01000    5.99000   0.02000    0.33389
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.00540    2.97410   0.03130    1.05242
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.01290   13.84490   0.16800    1.21344
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.47000    0.46430   0.00570    1.22765
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.86190   11.81290   0.04900    0.41480
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.77870   10.73700   0.04170    0.38838
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.99540   10.93260   0.06280    0.57443
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.97520    9.91820   0.05700    0.57470
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.60690   11.53860   0.06830    0.59193
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.61990   10.55720   0.06270    0.59391
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.27000   12.02000   0.25000    2.07987
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.02000   10.78000   0.24000    2.22635
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.22000   11.96000   0.26000    2.17391
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.42400    2.42590  -0.00190   -0.07832
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96430    1.96770  -0.00340   -0.17279
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.10700   12.09440   0.01260    0.10418
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.91130    9.90100   0.01030    0.10403
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37840    0.37800   0.00040    0.10582
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32030    0.31990   0.00040    0.12504
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.59000    3.57000   0.02000    0.56022
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.75000   16.62000   0.13000    0.78219
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.56000    0.56000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               18.44000   18.40000   0.04000    0.21739
匯豐台灣精典基金                                                 25.50000   25.11000   0.39000    1.55317
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.25000   12.25000   0.00000    0.00000
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.29000    8.29000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                     26.15000   25.94000   0.21000    0.80956
匯豐成功基金                                                     40.63000   40.47000   0.16000    0.39535
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.41000   11.40000   0.01000    0.08772
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.21000   11.21000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.45020    2.45440  -0.00420   -0.17112
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.23740    2.24170  -0.00430   -0.19182
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.64410   11.64350   0.00060    0.00515
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.07270    8.07200   0.00070    0.00867
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38390    0.38390   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34510    0.34510   0.00000    0.00000
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.07000    7.26000  -0.19000   -2.61708
匯豐金磚動力基金                                                 14.48000   14.56000  -0.08000   -0.54945
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97420   14.97420   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.19000    5.16000   0.03000    0.58140
匯豐新鑽動力基金                                                 11.33000   11.33000   0.00000    0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.34250    5.41500  -0.07250   -1.33887
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.89500    8.96750  -0.07250   -0.80848
匯豐龍鳳基金-A類型                                               54.87000   54.02000   0.85000    1.57349
匯豐龍鳳基金-I類型                                               54.87000   54.02000   0.85000    1.57349
匯豐龍騰電子基金                                                 40.38000   39.69000   0.69000    1.73847
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.23020   12.22060   0.00960    0.07856
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   23.14000   22.51000   0.63000    2.79876
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.98000   11.81000   0.17000    1.43946
新光中國成長基金(美元)                                           12.89000   12.68000   0.21000    1.65615
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.43000   12.23000   0.20000    1.63532
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.01980   10.03590  -0.01610   -0.16042
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.97350    9.96690   0.00660    0.06622
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.93160    9.92840   0.00320    0.03223
新光台灣富貴基金                                                 23.95000   23.73000   0.22000    0.92710
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.92000   11.95000  -0.03000   -0.25105
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.22000   11.26000  -0.04000   -0.35524
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.96380    9.95090   0.01290    0.12964
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.41000    9.40150   0.00850    0.09041
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.63560    9.64240  -0.00680   -0.07052
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.09070    9.10040  -0.00970   -0.10659
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                              10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                              10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43040   15.43030   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
新光亞洲精選基金-美金                                            24.94000   24.92000   0.02000    0.08026
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.43000   24.42000   0.01000    0.04095
新光兩岸優勢基金                                                 13.98000   13.78000   0.20000    1.45138
新光店頭基金                                                     28.56000   27.93000   0.63000    2.25564
新光南非幣保本基金                                               11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.80000    8.84000  -0.04000   -0.45249
新光創新科技基金                                                 17.13000   16.67000   0.46000    2.75945
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.72790    9.74070  -0.01280   -0.13141
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.99770   10.00020  -0.00250   -0.02500
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.65160    9.66190  -0.01030   -0.10660
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.27650    9.32370  -0.04720   -0.50624
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.54480    9.58150  -0.03670   -0.38303
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.20870    9.25140  -0.04270   -0.46155
新光澳幣八年期保本基金                                           10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
新光澳幣十年期保本基金                                           10.05000   10.75000  -0.70000   -6.51163
新光澳幣保本基金                                                 11.80000   11.80000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.96510    9.96450   0.00060    0.00602
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.88500    9.88440   0.00060    0.00607
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.77540    9.77040   0.00500    0.05117
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.84100    9.83600   0.00500    0.05083
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.84960    9.84390   0.00570    0.05790
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.78100    9.77540   0.00560    0.05729
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.76340    9.75780   0.00560    0.05739
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.83240    9.82670   0.00570    0.05801
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.49000    7.47000   0.02000    0.26774
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.94000    8.97000  -0.03000   -0.33445
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.78880    9.79900  -0.01020   -0.10409
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.52390    9.53390  -0.01000   -0.10489
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.74910    9.75310  -0.00400   -0.04101
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.52650    9.53030  -0.00380   -0.03987
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.57920    9.57830   0.00090    0.00940
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.86580    9.86520   0.00060    0.00608
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.64520   13.65260  -0.00740   -0.05420
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.51490    8.51950  -0.00460   -0.05399
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.27140   36.27720  -0.00580   -0.01599
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.28700   37.28760  -0.00060   -0.00161
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.44690   38.43170   0.01520    0.03955
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.11880   11.11780   0.00100    0.00899
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.29440   10.27820   0.01620    0.15762
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    14.19820   14.06350   0.13470    0.95780
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.41170   11.28480   0.12690    1.12452
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.42000   11.29000   0.13000    1.15146
群益大印度基金-人民幣                                            12.94550   13.05850  -0.11300   -0.86534
群益大印度基金-美元                                              13.09180   13.18430  -0.09250   -0.70159
群益大印度基金-新臺幣                                            12.00000   12.09000  -0.09000   -0.74442
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.15680   12.18000  -0.02320   -0.19048
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.60610   12.60930  -0.00320   -0.02538
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.31130   11.37080  -0.05950   -0.52327
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.70400   10.74250  -0.03850   -0.35839
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.74000    9.78000  -0.04000   -0.40900
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.75510    9.77370  -0.01860   -0.19031
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.26820    9.27060  -0.00240   -0.02589
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.44650    9.49630  -0.04980   -0.52441
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.27560    9.30900  -0.03340   -0.35879
群益中小型股基金                                                 54.14000   52.92000   1.22000    2.30537
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.87280    9.82290   0.04990    0.50800
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.85610    9.79000   0.06610    0.67518
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.93670    8.87830   0.05840    0.65778
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.75630    8.74110   0.01520    0.17389
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.74120    8.71150   0.02970    0.34093
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.92650    7.90090   0.02560    0.32401
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.36390   11.36860  -0.00470   -0.04134
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.15420   11.15650  -0.00230   -0.02062
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.45520   10.44910   0.00610    0.05838
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.96400    9.84680   0.11720    1.19023
群益中國新機會基金N-美元                                          9.83860    9.70670   0.13190    1.35886
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.16000   10.03000   0.13000    1.29611
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.83680    8.73280   0.10400    1.19091
群益中國新機會基金-美元                                          10.51990   10.37900   0.14090    1.35755
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.70000    9.57000   0.13000    1.35841
群益平衡王基金                                                   19.77480   19.67110   0.10370    0.52717
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.12000    8.14000  -0.02000   -0.24570
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.90000    5.92000  -0.02000   -0.33784
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.24240   10.27710  -0.03470   -0.33764
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.51280   10.53100  -0.01820   -0.17282
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.26150    9.33190  -0.07040   -0.75440
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.50590    9.56230  -0.05640   -0.58982
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.71000    8.76000  -0.05000   -0.57078
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.06490   10.03390   0.03100    0.30895
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.88040    9.84950   0.03090    0.31372
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.50740    9.52550  -0.01810   -0.19002
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.42260    9.43230  -0.00970   -0.10284
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.12280   10.09160   0.03120    0.30917
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.19000   10.15810   0.03190    0.31404
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.67460    9.69320  -0.01860   -0.19189
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.08140   10.07470   0.00670    0.06650
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                9.96130    9.96750  -0.00620   -0.06220
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.27860    7.31610  -0.03750   -0.51257
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.04280   10.03590   0.00690    0.06875
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.96500    9.95860   0.00640    0.06427
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                    9.99670    9.99140   0.00530    0.05305
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.04270   10.03580   0.00690    0.06875
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.96500    9.95870   0.00630    0.06326
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                    9.99670    9.99140   0.00530    0.05305
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.04280   10.03590   0.00690    0.06875
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.96500    9.95870   0.00630    0.06326
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                   9.99670    9.99140   0.00530    0.05305
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.04280   10.03590   0.00690    0.06875
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.96500    9.95870   0.00630    0.06326
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                   9.99670    9.99140   0.00530    0.05305
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.22150   15.22570  -0.00420   -0.02758
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.51000   14.52000  -0.01000   -0.06887
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.32000   10.52000  -0.20000   -1.90114
群益印度中小基金N-美元                                            9.67050    9.77970  -0.10920   -1.11660
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.83000    8.93000  -0.10000   -1.11982
群益印度中小基金-人民幣                                          14.50320   14.69130  -0.18810   -1.28035
群益印度中小基金-美元                                            13.83140   13.98760  -0.15620   -1.11670
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.46000   15.64000  -0.18000   -1.15090
群益多利策略組合基金                                             11.46000   11.45000   0.01000    0.08734
群益多重收益組合基金                                             13.54000   13.54000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.63000   15.61000   0.02000    0.12812
群益安家基金                                                     28.11280   27.42310   0.68970    2.51503
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06920   16.06910   0.00010    0.00062
群益那斯達克生技基金                                             21.68000   21.69000  -0.01000   -0.04610
群益亞太中小基金                                                 13.86000   13.88000  -0.02000   -0.14409
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.49000   17.41000   0.08000    0.45951
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.55370    9.55260   0.00110    0.01152
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.39150    7.41760  -0.02610   -0.35187
群益店頭市場基金                                                117.63000  114.13000   3.50000    3.06668
群益東方盛世基金                                                  9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
群益東協成長基金-人民幣                                          13.90090   13.84250   0.05840    0.42189
群益東協成長基金-美元                                            13.12030   13.04370   0.07660    0.58726
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.54000   12.47000   0.07000    0.56135
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.22180   11.21430   0.00750    0.06688
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.74120   10.73190   0.00930    0.08666
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.08050   10.07300   0.00750    0.07446
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.93820    9.98990  -0.05170   -0.51752
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.51590    9.56350  -0.04760   -0.49773
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.92850    8.97400  -0.04550   -0.50702
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.07800   10.06940   0.00860    0.08541
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.72540    9.77590  -0.05050   -0.51658
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.68500    9.73350  -0.04850   -0.49828
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.97440   10.02540  -0.05100   -0.50871
群益長安基金                                                     32.33000   31.84000   0.49000    1.53894
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.92120   14.82140   0.09980    0.67335
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.93000   13.84000   0.09000    0.65029
群益真善美基金                                                   18.43840   18.30830   0.13010    0.71061
群益馬拉松基金                                                  139.10000  135.73000   3.37000    2.48287
群益深証中小板基金                                               15.27000   15.27000   0.00000    0.00000
群益創新科技基金                                                 37.52000   36.58000   0.94000    2.56971
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.37600   10.29070   0.08530    0.82890
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.26840   10.16710   0.10130    0.99635
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.33000   10.23000   0.10000    0.97752
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.29940   11.20660   0.09280    0.82808
群益華夏盛世基金-美元                                            11.32230   11.21070   0.11160    0.99548
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          18.05000   17.87000   0.18000    1.00727
群益奧斯卡基金                                                   31.29000   30.42000   0.87000    2.85996
群益新興金鑽基金-美元                                            13.30320   13.34200  -0.03880   -0.29081
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
群益葛萊美基金                                                   27.07000   26.37000   0.70000    2.65453
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.25000   19.33000  -0.08000   -0.41386
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.21000    8.31000  -0.10000   -1.20337
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.88000   13.56000   0.32000    2.35988
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.77080   11.72770   0.04310    0.36751
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.48590   11.44270   0.04320    0.37753
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.34640   11.30760   0.03880    0.34313
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.70910    8.74300  -0.03390   -0.38774
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.36730    9.37900  -0.01170   -0.12475
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.48000    8.49000  -0.01000   -0.11779
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.93160    8.95480  -0.02320   -0.25908
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
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德信大發基金                                                     31.88000   31.31000   0.57000    1.82050
德信中國精選成長基金                                             12.48000   12.28000   0.20000    1.62866
德信台灣主流中小基金                                             21.22000   20.71000   0.51000    2.46258
德信新興股票組合基金                                             11.58000   11.54000   0.04000    0.34662
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92250   11.92240   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.70570   10.70240   0.00330    0.03083
德信數位時代基金                                                 28.98000   28.80000   0.18000    0.62500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65010   11.65000   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.39000   17.22000   0.17000    0.98722
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.36000   19.34000   0.02000    0.10341
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.31000    7.31000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.79030    9.80620  -0.01590   -0.16214
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.87840   13.90090  -0.02250   -0.16186
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.04860    8.05110  -0.00250   -0.03105
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.10740   11.10950  -0.00210   -0.01890
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.30870   11.31090  -0.00220   -0.01945
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.75010   12.75480  -0.00470   -0.03685
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.21000   18.26000  -0.05000   -0.27382
摩根中小基金                                                     27.27000   26.72000   0.55000    2.05838
摩根中國A股基金                                                  15.69000   15.42000   0.27000    1.75097
摩根中國A股基金(美元)                                            12.75000   12.53000   0.22000    1.75579
摩根中國亮點基金                                                 15.05000   14.89000   0.16000    1.07455
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.91420   11.88670   0.02750    0.23135
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.90650   12.87500   0.03150    0.24466
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.30550   10.28030   0.02520    0.24513
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.23400   13.20370   0.03030    0.22948
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.79900   14.76290   0.03610    0.24453
摩根台灣金磚基金                                                 22.40000   22.03000   0.37000    1.67953
摩根台灣增長基金                                                 53.90000   53.21000   0.69000    1.29675
摩根平衡基金                                                     28.64000   28.51000   0.13000    0.45598
摩根全球α基金                                                   18.99000   19.03000  -0.04000   -0.21019
摩根全球平衡基金                                                 15.18530   15.22860  -0.04330   -0.28433
摩根全球發現基金                                                 12.35000   12.38000  -0.03000   -0.24233
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.77140    9.77780  -0.00640   -0.06545
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.64150   10.64710  -0.00560   -0.05260
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.16780   10.17330  -0.00550   -0.05406
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.33180   11.33810  -0.00630   -0.05556
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.95260    9.95800  -0.00540   -0.05423
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.86200   10.84950   0.01250    0.11521
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.75380   13.73800   0.01580    0.11501
摩根亞洲基金                                                     59.19000   58.97000   0.22000    0.37307
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.60460    8.62590  -0.02130   -0.24693
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.97860   10.00200  -0.02340   -0.23395
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.92860    8.94960  -0.02100   -0.23465
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.29390   12.32430  -0.03040   -0.24667
摩根東方內需機會基金                                             18.74000   18.68000   0.06000    0.32120
摩根東方科技基金                                                 37.47000   37.30000   0.17000    0.45576
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.77000   11.74000   0.03000    0.25554
摩根金龍收成基金                                                 24.17000   23.98000   0.19000    0.79233
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06790   15.06780   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.92000   14.95000  -0.03000   -0.20067
摩根新金磚五國基金                                               11.47000   11.61000  -0.14000   -1.20586
摩根新絲路基金                                                   10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
摩根新興35基金                                                   13.75000   13.78000  -0.03000   -0.21771
摩根新興日本基金                                                 25.19000   25.21000  -0.02000   -0.07933
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.57280    7.56370   0.00910    0.12031
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.78300    9.77090   0.01210    0.12384
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.63260    9.62030   0.01230    0.12785
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.68700   10.67420   0.01280    0.11992
摩根新興科技基金                                                 64.45000   63.09000   1.36000    2.15565
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.32090    8.32420  -0.00330   -0.03964
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.45010   10.45430  -0.00420   -0.04017
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.70860    8.75550  -0.04690   -0.53566
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.55280    9.60260  -0.04980   -0.51861
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.14630    9.19390  -0.04760   -0.51773
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.88800    9.94120  -0.05320   -0.53515
摩根龍揚基金                                                     36.15000   35.86000   0.29000    0.80870
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.89000   10.93000  -0.04000   -0.36597
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.78000   10.81000  -0.03000   -0.27752
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.85000   10.89000  -0.04000   -0.36731
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.31330    9.32490  -0.01160   -0.12440
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.16940   11.18330  -0.01390   -0.12429
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   28.81000   28.39000   0.42000    1.47939
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.68280   11.68410  -0.00130   -0.01113
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.04770   11.04940  -0.00170   -0.01539
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.88920    9.89180  -0.00260   -0.02628
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.32740   10.32860  -0.00120   -0.01162
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.80130    9.80280  -0.00150   -0.01530
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.76770    8.76990  -0.00220   -0.02509
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.65810   10.65920  -0.00110   -0.01032
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.36510   10.36790  -0.00280   -0.02701
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.95250    9.99800  -0.04550   -0.45509
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.77040    9.81670  -0.04630   -0.47165
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.77970    9.82440  -0.04470   -0.45499
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.60060    9.64620  -0.04560   -0.47273
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.52100   11.52530  -0.00430   -0.03731
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.32360   11.32840  -0.00480   -0.04237
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.17820   10.18390  -0.00570   -0.05597
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.01050   11.01470  -0.00420   -0.03813
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.80510   10.80970  -0.00460   -0.04255
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.71500    9.72040  -0.00540   -0.05555
聯邦金鑽平衡基金                                                 26.83150   26.29120   0.54030    2.05506
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                     10.01530   10.00990   0.00540    0.05395
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.99890    9.99520   0.00370    0.03702
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                     10.01530   10.00990   0.00540    0.05395
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.99890    9.99520   0.00370    0.03702
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15130   13.15120   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 14.66000   14.39000   0.27000    1.87630
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.79300   15.79050   0.00250    0.01583
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.87970   12.92360  -0.04390   -0.33969
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.72300   12.77080  -0.04780   -0.37429
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.24450   12.29050  -0.04600   -0.37427
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.74800   11.74920  -0.00120   -0.01021
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.94020   10.94290  -0.00270   -0.02467
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.61540   10.61650  -0.00110   -0.01036
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.61460    8.61670  -0.00210   -0.02437
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.63000   38.29000   0.34000    0.88796
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.46000   15.46000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.70000   12.70000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.35000   13.35000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.55000   12.55000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.96000    7.97000  -0.01000   -0.12547
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.22000   12.22000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.75000   11.76000  -0.01000   -0.08503
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.23000   12.23000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.91000   15.87000   0.04000    0.25205
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.84000   15.81000   0.03000    0.18975
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.67000   20.66000   0.01000    0.04840
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.82000   18.81000   0.01000    0.05316
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.78000   12.78000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.81000   15.80000   0.01000    0.06329
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.51000   16.51000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.59000   15.58000   0.01000    0.06418
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.79000   15.79000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.26000   14.25000   0.01000    0.07018
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.25000   14.25000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.95000   14.95000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.32000   18.30000   0.02000    0.10929
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.20000   17.19000   0.01000    0.05817
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.52000   13.51000   0.01000    0.07402
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.26000   14.25000   0.01000    0.07018
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.37000   13.36000   0.01000    0.07485
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.24000    8.24000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.33000   13.32000   0.01000    0.07508
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.58000   14.57000   0.01000    0.06863
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.55000   14.54000   0.01000    0.06878
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.98730   14.98720   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.36030   10.36010   0.00020    0.00193
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.88470   13.88300   0.00170    0.01225
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.58120    7.58110   0.00010    0.00132
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.12000   14.12000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.15000   14.15000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 25.43000   24.89000   0.54000    2.16955
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.68000   13.51000   0.17000    1.25833
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.91000   14.68000   0.23000    1.56676
瀚亞巴西基金                                                      4.52000    4.66000  -0.14000   -3.00429
瀚亞外銷基金                                                     47.32000   46.32000   1.00000    2.15889
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.68000   10.72000  -0.04000   -0.37313
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.09000   11.11000  -0.02000   -0.18002
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.33000    9.36000  -0.03000   -0.32051
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.46950   10.48420  -0.01470   -0.14021
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.27370   10.25970   0.01400    0.13646
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.11600   12.10080   0.01520    0.12561
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.05060   10.06770  -0.01710   -0.16985
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.51950    7.53020  -0.01070   -0.14209
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.05340    8.04240   0.01100    0.13678
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.09130    8.08120   0.01010    0.12498
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.17910    7.19130  -0.01220   -0.16965
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.87920    8.86800   0.01120    0.12630
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.24820    9.26110  -0.01290   -0.13929
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.41330    9.40040   0.01290    0.13723
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.25510    9.24350   0.01160    0.12549
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.68000   10.73000  -0.05000   -0.46598
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.18000   11.20000  -0.02000   -0.17857
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.57000   10.59000  -0.02000   -0.18886
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.21000   13.27000  -0.06000   -0.45215
瀚亞印度基金-美元                                                13.40000   13.42000  -0.02000   -0.14903
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.75000   28.81000  -0.06000   -0.20826
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.45000   12.46000  -0.01000   -0.08026
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.91000   11.91000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.66000   15.63000   0.03000    0.19194
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.75000   11.77000  -0.02000   -0.16992
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.82970   11.84670  -0.01700   -0.14350
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.91830   12.98260  -0.06430   -0.49528
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.27720   11.26380   0.01340    0.11897
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.81710   10.80590   0.01120    0.10365
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.77200   11.75550   0.01650    0.14036
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.31590    9.32930  -0.01340   -0.14363
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.73780    9.78630  -0.04850   -0.49559
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.51390    9.50260   0.01130    0.11891
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.11640    9.10700   0.00940    0.10322
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.37540    9.36230   0.01310    0.13992
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.32910   14.31400   0.01510    0.10549
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.62720   10.64230  -0.01510   -0.14189
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.88380   10.87090   0.01290    0.11867
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.61910   12.60590   0.01320    0.10471
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.24000   11.25000  -0.01000   -0.08889
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.00000   21.97000   0.03000    0.13655
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54940   13.54930   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               26.49000   26.36000   0.13000    0.49317
瀚亞高科技基金                                                   65.92000   64.25000   1.67000    2.59922
瀚亞理財通基金                                                   27.69000   27.21000   0.48000    1.76406
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.88000    8.88000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.87000    8.88000  -0.01000   -0.11261
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.86000    8.86000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
瀚亞菁華基金                                                     25.46000   24.82000   0.64000    2.57857
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.02660   13.11260  -0.08600   -0.65586
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.35500    9.41680  -0.06180   -0.65627
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.47340   10.51380  -0.04040   -0.38426
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.98050   10.02100  -0.04050   -0.40415
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.77630   10.79000  -0.01370   -0.12697
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.84810    9.86220  -0.01410   -0.14297
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.91890    9.92160  -0.00270   -0.02721
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.49820    8.53100  -0.03280   -0.38448
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.80390    7.83560  -0.03170   -0.40456
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.36070    9.37250  -0.01180   -0.12590
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.43810    8.45020  -0.01210   -0.14319
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.98790    7.99010  -0.00220   -0.02753
瀚亞電通網基金                                                   17.10000   16.67000   0.43000    2.57948
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.54690   13.53750   0.00940    0.06944
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.09330   10.11130  -0.01800   -0.17802
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.04280   10.03450   0.00830    0.08271
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.46860   11.46050   0.00810    0.07068
瀚亞歐洲基金                                                     11.73000   11.78000  -0.05000   -0.42445
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