特斯拉公布Model Y新車輪廓圖 有可能沒有方向盤

6 月 6 日據國外媒體報導，儘管特斯拉目前主要的注意力都放在了 Model 3 的生產上，但這家電動汽車廠商和首席執行官埃隆 - 馬斯克（Elon Musk）卻透露了下一代新車 Model Y 的消息，儘管現在距離 Model Y 的生產還需要數年時間。

現在特斯拉公布了這款緊湊級電動 SUV 新車的輪廓圖，目前對於 Model Y 我們並不了解，但根據特斯拉的介紹，Model Y 基本上會是 Model 3 的多功能運動版。

馬斯克此前曾表示，將會為 Model Y 配備與 Model X 類似的「鷹翼門」設計，但除此之外並沒有透露更多的消息。

去年夏天，特斯拉曾公布了 Model Y 的第一張輪廓圖，並且是側面的角度。在剛剛舉行的股東大會上，特斯拉又公布了一張 Model Y 正面的輪廓圖，讓我們了解到了更多的資訊。

從輪廓圖上看，Model Y 的擋風玻璃角度非常平，並且看起來要比 Model 3 更厚重一些。當然這些都只是外界的猜測，同時在輪廓圖上我們也看不出任何鷹翼門的設計元素。

在股東大會上，馬斯克還開玩笑說除了不會使用任何皮革製品之外，這款新車甚至還有可能壓根就沒有方向盤。

「Model Y 不會使用任何皮革製品，包括方向盤在內，當然前提是它要有方向盤才行。」這些就是馬斯克分享關於 Model Y 的所有資訊，但之前這位首席執行官一直都在直言不諱的討論關於 Model Y 的進程。

之前在馬斯克闡述特斯拉的產品路線圖時，曾表示 Model Y 將在 2020 年開始生產，並且會掀起一輪汽車製造工業的革命。

今年 2 月，馬斯克表示特斯拉計劃在未來 3 到 6 個月制定 Model Y 的生產計劃，並且啟動對該項目的資金投入。

今天馬斯克又在股東大會上重申，Model Y 將在 2019 年 3 月正式發布。