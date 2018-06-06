惠普將在全球裁員約5000人 佔員工總數約10%

據外媒報道，全球最大的PC製造商惠普周二預計，作為公司正在進行的重組的一部分，將在2019財年結束前在公司裁減約4500名至5000名公司員工。

2016年10月，惠普董事會授權批準了一項在未來三年内實施的重組計劃，擬裁員3000至4000人。此次裁員舉措旨在幫助惠普在面臨PC電腦和打印機市場需求疲軟的情況之下能夠更好地控製成本。按照計劃，裁員對象包括約1000名外包工作。惠普在今年5月又表示，該公司預計裁員的數量可能會增加1%至2%。截至去年10月31日，惠普在全球的員工總數為4.9萬人。也就是說，此次裁員將佔惠普員工總數的大約10%。

惠普由原惠普PC和打印機業務在2015年分拆而成。該公司在提交給美國證券交易委員會(SEC)的監管文件中稱，裁員將給公司帶來約7億美元的稅前支出，高於此前曾預計的約5億美元。惠普預計，大約半數的稅前支出將與遣散費相關，剩餘支出則與基礎設施、非勞動行為和其他費用相關。

在當年惠普分拆時，新成立的惠普專註包括PC和打印機在内的消費硬件産品，而惠普企業則保留了公司的數據中心、軟件和服務業務。

市場調研公司IDC此前發布報告稱，今年第一季度，惠普PC出貨量為1367.6萬台，位居全球排行榜首位，比去年同期的1310.8萬台增長了4.3，所佔全球市場份額則從去年同期的21.7%增加到22.6%。惠普今年第一季度仍然保持了相對於其它競爭對手的領先優勢，而且也是連續第八個季度同比增長，該公司在除拉美市場之外的所有市場都呈現增長勢頭。

位居第二位的聯想今年第一季度PC出貨量為1230.5萬台，與去年同期的1230萬台基本持平，所佔全球市場份額為20.4%，去年同期也為20.4%。聯想第一季度在全球多數市場出貨量與去年同期持平，但在拉美市場表現不及去年。

惠普此前發布的財報顯示，在截至4月30日的2018財年第二財季，該公司淨營收為140.03億美元，較上年同期的123.85億美元增長13%，按固定匯率計算同比增長10%;營業利潤率為6.9%，較上年同期的6.6%增長0.3個百分點;淨利潤為10.58億美元，較上年同期的5.59億美元增長89%;按非美國通用會計準則，淨利潤為7.98億美元，較上年同期的6.85億美元增長16%。

惠普股價周二在紐交所常規交易中上漲0.68美元，漲幅為2.99%，報收於23.42美元。過去52周，惠普最低股價為17.10美元，最高股價為24.75美元。按照周二的收盤價計算，惠普市值約為384.4億美元。

來源：騰訊科技

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)