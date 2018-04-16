看好飯店景氣 晶華捷絲旅插旗台南 2021年開幕

晶華國際酒店集團 (2707-TW) 今 (16) 日宣布旗下自創品牌 Just Sleep 捷絲旅將進駐台南，選定十鼓仁糖文化園區，與十鼓文旅公司攜手開設捷絲旅台南十鼓館，預計 2021 年開幕，也是繼捷絲旅宜蘭礁溪館後，第 2 個品牌主打休閒旅遊市場的城市度假據點。

捷絲旅台南十鼓館今進行動土典禮，晶華董事長潘思亮表示，台南是台灣的觀光旅遊重鎮，除了具備古蹟建築，人文風情和在地美食每年可吸引大批的觀光遊客，近幾年更發展出多個文化以及自然園區，未來捷絲旅台南十鼓館投入營運後，將與市區內的台南晶英酒店分進，透過分眾策略搶下更多客源。

捷絲旅台南十鼓館位於十鼓仁糖文化園區內，除了園區內觀光旅遊以及文化資源外，鄰近的景點有奇美博物館、保安車站和虎山農場等連接而成的仁德文化園區。

捷絲旅樓地板面積共 4300 坪，規劃地上 8 層、地下 2 層，共設置 129 間客房、一個供應早餐的休憩空間，以及一座面對廣闊林園景致的無邊際泳池，由於鎖定家庭市場和自由行國際旅客，主要設置 4 人房，並提供細緻的親子服務。

除了捷絲旅台南館動土，目前全台捷絲旅 7 家營運中，還有新北三重館正在興建裝潢，預計明年加入經營行列。