〈解構六福困境〉大環境差仍有飯店穩穩賺 關鍵在餐飲運作

觀光旅遊集團六福 (2705-TW) 旗下台北威斯汀六福皇宮將於年底結束營業，外界都在問，除租金因素，究竟六福本身出了什麼問題，而整體大環境雖差，但仍有飯店賺錢，隨著住房供給仍持續增加競爭加劇，從飯店業的獲利績優生雲品 (2748-TW) 表現來看，主要還是靠餐飲挹注業績的成分較多。

國賓去年本業獲利創新高，可說是經營飯店的績優生之一，董事長許育瑞對此事表示，飯店業若採輕資產做法，就容易受觀光客減少但租金增加的衝擊，而國賓旗下飯店皆為自有，相較其他同業成本壓力低，展望未來，還是要積極衝刺餐飲，來淡化房價提振不易的影響。

細看六福財報，可發現，六福皇宮過去 10 年來營收實際上未有大幅度顯著成長，2007 年營收約 11.5 億元，至 2014 年也維持在此水準，雖 2015 年一度增至近 15 億元，2016、2017 年卻也連續下滑，2017 年營收近 13 億元，在此狀況下，的確難以因應不斷調漲的租金。

事實上，六福皇宮以威斯汀品牌，吸引不少萬豪飯店集團固定的歐美商務客源，去年住房率 67.75%，平均房價 6128 元，兩個數據並不落後其他北市五星飯店業者太多。

業內人士分析，不同於其他同業，六福皇宮的確較無明顯的餐飲代表作。雖然去年館內餐飲收入 7.45 億元，占總營收 53.84%，餐飲比重比與同業差不多，然而，各大飯店業者都積極打餐飲牌活絡來客，不少飯店內都有知名度高的中餐廳、自助餐廳，顯然六福皇宮在餐飲領域的操作，相對同業落後。

而若從國內整體住房供給面來看，根據商用不動產業者世邦魏理仕統計，過去台灣很多旅館業者承租整棟 B 辦改裝成旅館，但自 2014 年後合法旅館業住房率逐年衰退，由 72% 降至 64%，而 2017 年平均房價 2761 元，甚至比 2014 年的 2799 元還低，顯示供給增加壓抑著業者的住房成長力道。

以雙北市觀察，去年除了 citizenM 台北世民酒店投入營運，供給 267 間客房，還有凱撒飯店集團一口氣在雙北市陸續開出 5 家飯店，合計房間數增加逾 1700 間。

住房雖成本固定、享有相對高的毛利，但房價難拉升，餐飲就成為業者衝刺成長的最好利器，晶華 (2707-TW) 台北館內有天下第一廳之稱的柏麗廳自助餐，幾乎天天一位難求，館外除了有故宮晶華可承作宴會需求，還陸續在信義區開出館外餐廳如冠軍牛肉麵、自助餐廳泰市場和 Just Grill 牛排等，皆穩定營運中。

而雲品去年稅後純益 2.28 億元創新高，年增幅高達 18.53% ，在目前上市櫃飯店業者中成長幅度是罕見的高，主要是旗下頤品大飯店 3 處餐飲據點積極布局大台北地區宴會市場有成，並持續找尋合適的標的進行併購，目前正洽談 5-6 個據點中，顯然已將餐飲布局作為成長主軸。

可留意的是，雲品旗下雲品日月潭溫泉酒店經營表現不俗，隨著高端國旅客源穩健成長，去年住房逾 80%，較前一年再成長 2 個百分點，也優於北市五星飯店，平均房價維持在 7700 元水準，顯示飯店經營必須作出市場區隔和獨特性。

整體而言，飯店業者面對房價難以拉升的困境，除了必須積極讓住客感受到品牌的差異化和特色服務，加強發展館內餐飲品牌是必經之路，甚至還可擴展館外餐飲讓營運觸角不至於受限，並進一步藉此擴展飯店品牌的影響力。