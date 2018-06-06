中保今年營運逐季成長 全年本業獲利有望兩位數成長

中保 (9917) 總經理朱漢光指出，看好今年來自物聯網、健康照護、智慧停車格及智慧城市災防市場佈局，今年將逐季成長，法人估，中保今年本業獲利有機會兩位數成長。中保第一季營收 32.76 億元，年增 1.36%，毛利率 36.86%，營業淨利 6.18 億元，年增 25.29%，營益率 18.86%，稅後淨利 5.25 億元，年減 28.56%，EPS 為 1.19 元。



中保指出，第一季本業獲利成長但稅後盈餘卻是下滑主要為去年認列國產土地業外挹注 3.5 億元，今年第一季本業明顯成長，預估全年營運呈現逐季成長態勢。



朱漢光表示，中保今年營運動能看好物聯網、健康照護、智慧停車格與智慧城市災防市場等佈局。中保無限＋智慧居家系統為中保轉型物聯網生活服務業的產品，今年營運重點持續在推廣中保無限＋智慧居家系統客戶數，目前客戶數已超過 5 萬戶，此外該系統將整合更多產品或智慧服務，像是客戶喜愛的電子鎖，藉以提升中保無限＋智慧居家系統的產品價值，也拉高客單價，從過往的 1680 元提高平均客單價約 2000 元以上。



通路經營方面，以經營社區鄰里生活需求為重心的中保無限家生活館，從去年底開始調整門市體質，針對各生活館所屬地區群族的消費習慣，移除獲利低項目，並加強餐飲或飲品等獲利高項目，以提高整體獲利，並順利為生活館導入人流，成為中保打入物聯網生活服務的社區型展示中心，目前中保無限家生活館在大台北地區共計有 13 門市，都已呈現獲利。



有鑒於 2025 年後，台灣老人人口比例將超過 20%，台灣將是每五個人就有一人是老人的「超高齡社會」。因應高齡化社會衝擊與長照 2.0 政策，針對高齡人口 (65 歲以上亞健康與失能族群，約 300 萬名)，中保無限＋智慧居家系統整合新一代「智慧照護解決方案」，以切入健康照護市場，對象是安養機構或在宅安老的民眾，期望再次帶動業績成長與提高中保無限＋系統客單價。



朱漢光進一步指出，新一代「智慧照護解決方案」透過物聯網技術，整合受照顧者使用的智慧床墊和家中常用家電設備，被照顧者可聲控家中家電開啟或床架起降，而智慧床墊可記錄翻身起身次數，作為照護者的參考數據，或偵測到半夜長期時間離床等異常，會主動送出通知給家屬或照護者與中保健康守護中心，提高照護單位的管理效率與降低人力負擔；智慧床墊也可隨時監測生理數據，累積睡眠大數據，便於後續的睡眠管理。



路邊停車格方面，北部已漸趨飽和，而南部釋出緩慢情況下，公司積極朝路外智慧停車場發展。智慧停車場的建置，預計可省下 3/4 人力需求，減少逐漸高漲的人力成本，提高獲利 3% 至 10%。另外，開發智慧停車 APP，利用車格感知器 (例如：地磁等) 感知車子的動態(到離)，讓車主知道附近停車格的狀態，輕鬆找到車位；又搭配行動支付系統，可直接線上繳費，幫車主省時省事省錢。同時提升停車之效率，也增加公司的營收及獲利。



中保在智慧城市佈局已逐漸升溫擴大，服務範圍從私領域發展至公領域，中保針對台灣特有天災（地震、土石流等）、氣體、邊坡與橋樑偵測等，推出具彈性與模組化的智慧災防方案，成功打開智慧災防市場，去年相關營收成長 2 倍，今年持續看好業務成長。

