〈智慧城市開展〉智慧音箱串起居家聰明服務 中保在智慧城市展首度亮相

以網路的無限資源串起智慧居家服務，已成為保全業者搶食的市場大餅，中保 (9917-TW) 以「無限未來」為主題，今 (27) 日起智慧城市展首次亮相，包括中保無限＋智慧居家系統串連智慧音箱的智慧加值服務，以及呼應銀髮社會來臨的智慧照護解決方案與物聯網智慧城市。

中保主管指出，國外有亞馬遜（Amazon）Alexa 智慧語音助理，台灣有中保無限 + 智慧音箱為大家服務，除了會告訴你今天天氣好嗎，還可以使喚他設定保全、開燈、開冷氣等家中裝置，未來還可上網購物。

中保參展 2018 智慧城市展這次展區共規劃三大區，分別是智慧家庭、智慧照護、與智慧城市。中保表示，智慧音箱已打破過往慣用的手機 APP，成為智慧家庭中心的趨勢已逐步成形，人們開始進入用語言來控制生活的新時代，包含亞馬遜、Google、臉書、百度等國際大廠，均已投入結合數位助理服務的智慧音箱產品研發。

中保無限＋已著手研究整合相關服務，除與 Google 洽詢策略合作的可行性，同步與其他國際大廠洽談合作，也歡迎有興趣的業者加入中保無限＋生態系平台，有效率整合更多聯網設備連接居家各項裝置，讓使用者能透過自然語意進行直覺溝通，不僅讓中保客戶有更多元物聯網智慧生活服務可選擇，也希望新穎的創新服務能吸引更多消費者使用中保無限＋智慧居家系統。

在智慧家居生活服務系統上，尤其是遠距健康照護，已吸引市場的健康照護業者介入，日前台廠淇譽電子 (6247-TW) 搭上智能健康管家系統，自家品牌智慧音箱產品日前首度亮相。

AI 人工智慧與物聯網是近年來發展趨勢，居家智能產業也搭上這班列車，尤其是個人對自身健康的關注，已成居家智慧音箱訴求重點，淇譽與日康遠距健康照護公司合作，推出智能健康管家服務，提供居家智慧健康照護所需如聲控量測，線上健康諮詢、音樂娛樂、生活資訊等服務。