佳世達智慧車輛管理系統打入華德動模組化設計 技術輸出歐洲、東南亞

佳世達 (2352) 宣布「智慧車輛管理系統」導入台灣電動巴士領導商華德動能 (2237) 供應鏈，預計今年上路，以中控平台管理的概念，大幅提升車隊管理的效率、行車的安全性及車輛的妥善率，目前正積極將智慧運輸的整體技術輸出，加速拓展如歐洲、東南亞等國際市場。佳世達在今年正式推出的「智慧車輛管理系統」，目前已導入在台市占率第一、國內第一家通過 ARTC 審核且唯一擁有交通部核發「自主開發設計」資格的華德動能，藉由隨時監控車隊狀況，落實車隊管理並提高行車安全性，目前導入「智慧車輛管理系統」的華德動能已和欣欣客運合作，台北市第一條全路線電動公車預計在今年上路營運。



有別於市面車隊管理採衛星定位追蹤位置，無法實際對駕駛行為或車況有所掌握，佳世達的智慧車輛管理解決方案藉由大數據分析，方便租賃業者做有效的車輛行駛安全監控，可以根據車輛在行駛中的診斷數據分析，事先提醒系統管理員更換煞車等零組件，避免車身零件老舊未更新卻依舊上路造成意外的情況，在事故發生前能先行預防、控制駕駛行為。



佳世達智能方案事業群總經理曾天龍表示，智慧車輛管理主要是提供一個平台的概念，結合語音辨識、疲勞偵測等各項智慧應用而成的系統，提供製造商和業者一套開放式的模組化設計，可以連接雲端管理及大數據分析，目前導入電動巴士只是一個起步，未來將擴散到更大的車隊，除了物流業、計程車隊外，可以應用於救援工作如消防車、救護車，更期待能導入在海上及空中作業的運輸工具中。

