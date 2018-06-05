〈台北國際電腦展〉佳世達攻智能商機 攜友通、拍檔展4大解決方案

佳世達 (2352-TW) 近幾年來透過併購及策略聯盟積極轉型，衝刺智能商機，今 (5) 日攜手旗下友通 (2397-TW)、拍檔 (3097-TW) 在 2018 Computex 展出 4 大解決方案，首度亮相的無人智慧藥妝店相當吸睛。

佳世達智能方案事業群總經理曾天龍強調，整合集團關鍵技術在解決方案上，除了提升產品組合多樣化及競爭力之外，三方在通路上也有互補效益。

佳世達近幾年三大營運方向包括優化現有事業經營、快速擴大醫療事業、加速解決方案開發，董事長陳其宏透過併購、入股及策略結盟等方式，積極轉型發展，去年收購 POS 系統廠拍檔科技與工業電腦廠友通，今年則是以 23 億元取得明泰 (3380-TW)18.37% 股權，補足在解決方案上缺少網通資源的版圖，目標鎖定未來的 5G 大商機。

整合集團力量衝刺智能解決方案，是佳世達持續深耕的策略，台北國際電腦展登場，佳世達智能方案、友通及拍檔聯合展出智慧無人藥妝店、智慧運輸、智慧工廠及智慧醫療解決方案。

佳世達智能方案事業群總經理曾天龍表示，拍檔深耕智慧零售的通路布局，友通則在自動化、車載及醫療深度扎根，智能解決方案結合集團關鍵技術、加上通路效益，可創造一站式軟硬整合服務。

曾天龍指出，與友通將在自動化、車載及醫療應用上合作，車載應用除打入國內車隊及運輸管理市場，目標是未來進入歐美大廠，另外，今年將合作切入智慧運輸領域，在醫療上也將有進一步的合作。

他表示，拍檔深耕智慧零售通路，除了軟體能力的強化之外，也開發連鎖、超市、百貨等場域的應用；曾天龍說，佳世達、明基智能有各自的通路強項，友通及拍檔也有通路的布局，可增加佳世達產品出海口。

曾天龍指出，目前佳世達新生產模式解決方案的開發，例如少量多樣線等，正在研議與具備 Connection 技術的明泰合作，由明泰提供即時定位系統解決人員、物料、產品等位置訊息，可即時快速管理工廠狀態。

另外，明泰工廠也會跟佳世達智慧工廠解決方案合作，包括流程優化、自動化導入等。在智慧零售端，拍檔將會在亞洲跟明泰無線能力整合，提供給消費者更創新的購物體驗及智慧互動。

佳世達第 1 季合併營收 356.54 億元，毛利率 12%，歸屬母公司業主淨利 9.97 億元，季減 29.64%，年減 18.94%，每股純益 0.51 元。



佳世達去年合併營收 1368.6 億元，年增 5.6%，歸屬於母公司業主淨利 52.9 億元，年增 21.85%，每股純益 2.69 元，年增 21.71%；董事會通過擬配發現金股利 1.35 元，股東會預計 6 月 21 日舉辦。