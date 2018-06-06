台富斥資引進日本津田駒織機 提升產能效率 並積極5大面向改革

台富 (1454) 今日舉行股東會，會中通過配發現金股利每股 0.2 元。董事長張煜生指出，今年度將新增 24 台新型的日本津田駒織機，合計 3,600 萬元資本支出，持續更新機台，提升生產力。張煜生指出，該公司目前朝向五大面向進行改革，一是機台汰舊換新，二是開拓新客群，三是內部改造、組織瘦身，四是人才培育，五是成立研發中心，產品創新，預期可以為企業帶來新活力。



張煜生指出，近年來電商平台興起，客戶採購速度更快速，舉例來說，販賣一瓶香水，實體商店是一家家店，將商品排在貨架上，供應商只要有一瓶的備料，但電商平台網購的排貨方式，則是要供應商預先準備十瓶香水，因為可能很快地追加上架，供應商應對速度要很快。以布來說，布一買要十萬碼，但經營網購的業者，只會先買一萬碼，但供應商卻要準備九萬碼在手，然後追加，都是急單，對布廠壓力很大。



張煜生說，另一個變化是供應鏈一條龍，在美國未撤出 TPP 時，美國線的品牌廠商要求供應商去越南設廠，因此，布廠也得跟著成衣廠去設廠。就台富及大宇 (1445) 而言，外移時機已過，此外，也有人才問題，找不到人才去管理，目前的應對方法，就是深耕台灣，持續提升台灣的產能效率。

