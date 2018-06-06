〈房產〉北市豪宅買氣加溫中 周杰倫和平大苑又有新鄰居

北市豪宅買氣正在加溫中，藝人周杰倫在和平大苑又有新鄰居，台北市實價登錄揭露今年 4 月交易資料中，有一筆和平大苑 32 樓的交易資料，交易單價一坪 191.58 萬，總價 3.1 億，是實價登錄有揭露的資料中，單價、總價都位居第二的交易，成交價僅次於周杰倫的頂樓交易。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，和平大苑位於和平東路、金山南路交叉口，面師範大學視野良好，距離大安森林公園、永康商圈不會太遠，且藝人周杰倫也買在頂樓，和平大苑有明星光環，因此打響知名度。

不過實價上的資料顯示，僅有周杰倫買的頂樓單價突破 200 萬元門檻，今年和平大苑有 2 筆交易，另一筆是在今年 2 月的 23 樓交易，每坪 165.14 萬元，與 4 月的 32 樓交易每坪差了 26.44 萬元，除了顯示豪宅高樓層價差大外，今年兩筆交易資料也顯示指標性豪宅在市場中仍受青睞。

和平大苑是知名建商與地主合建的都更物件，由於有都更戶，規劃分為前後兩棟，豪宅為面向和平東路的前棟，該豪宅除了建商品牌優勢外，最受人矚目的是有明星進駐。

郎美囡表示，豪宅市場出現強弱極端化表現，但大安區、信義區、松山區、士林區的知名豪宅仍受青睞，在激烈競爭下，除了豪宅本身的軟、硬體規劃外，鄰居素質也成為考量重點，故有知名藝人或是政商名流交易，也成為宣傳話題。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，今年市場信心受買氣增溫而強化，連緊縮已久的豪宅市場也陸續傳出捷報，不僅詢問度增加，交易價格也有打底之勢，加上北市豪宅稅下降等正面訊息加分，讓豪宅市場表現也值得期待。