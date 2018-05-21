〈房產〉小豪宅回溫 信義區「新世界」成交單價創近兩年新高

最新實價登錄顯示，今年 1 月台北市信義區新世界頂樓 19 樓一筆 20 坪套房成交，總價 2450 萬元，每坪單價 154.7 萬元，不僅是信義區近年套房新高價，也是 2016 年至今的套房最高的交易單價。

觀察歷來台北市高價套房單價歷史排行榜，以仁愛Ａ＋單價 166.6 萬元居冠，信義路三段的菁選集 163 萬元居次，第三名就是松勤路的新世界，最高成交單價為 161.9 萬元，也是信義區的最貴小豪宅。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，大安區的高價套房多半有學區優勢，因此吸引很多卡學區的高資產父母置產，即使高價買下，出租收益不高，也在所不惜，而信義區的套房多半走小豪宅路線，裝潢氣派，公設豪華，甚至有 24 小時管家服務，就是希望吸引周邊商辦的單身高階白領長租，以新世界的高樓層，20 坪套房，月租可望在 4-5 萬元，投報約在 2% 左右。

此次新登錄的「新世界」成交案，在 2007 年完工，屋齡約 10 年，樓高 19 層，在台北 101 商圈中，也鄰近世貿展覽館，周邊更是 A 級商辦大樓林立，包括「南山人壽」、「新光人壽曼哈頓」大樓，商業氣息濃厚。整體設計規劃都走豪華路線，一樓挑高 6 米氣派，還有豪宅級的物業管理，當年開價 7 字頭，如今即使價格修正，已有翻倍身價。

台灣房屋智庫統計近年的百萬小套房交易變化，2014 年還有 367 筆，從 2015 年急轉直下，僅剩 156 筆交易，2016 年 100 筆，2017 年 71 筆；而價格也是一路下滑，從 2015 年的均價每坪 115.5 萬元，去年平均每坪落在 110.1 萬元，不過今年揭露至今的 6 筆平均成交單價約在 120 萬元左右，顯示高價套房似乎有回溫趨勢。

台灣房屋信義安和加盟店店東廖德欣表示，房價盤整後，精華區小套房的投報收益相對提升，因此近期信義計畫區周邊的小豪宅，詢問度、出價率也增加，因此若是地段好，或是學區優勢的套房，身價應可快速回穩，交易量應該會比去年好。

張旭嵐表示，房地合一稅後，市場房價修正，投資置產型商品首當其衝，小套房幾乎都套牢價跌，包括「新川普」有賠售 620 萬元的交易，「信義香榭」也有一戶認賠 480 萬元出場。不過如果套房屋主入手時間超過 5 年，早年的買入價格較低，現在賣出還有機會小賺不賠。