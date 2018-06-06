鉅亨基金、摩根投信攜手 6月北中南投資說明會將開跑

今年以來全球政治、經濟事件頻頻，影響投資市場也影響投資信心，隨著時序即將進入下半年，市場除了關注國際局勢外，也緊盯美國升息步伐，但除了這些，還有什麼投資不可不知的投資方向呢？

鉅亨基金交易平台攜手多重資產專家摩根投信，並請來資深財經主播邱沁宜，將於 6 月下旬展開全台四場投資說明會，與投資人面對面，不只要解析最新投資動態，還要讓投資人掌握第一手投資訊息。



投資說明會將於 6 月下旬正式開跑，包括台北兩場分別於 6 月 20 下午，及 6 月 21 晚上，台中場於 6 月 26 日，高雄場於 6 月 29 日一共 4 場。此外鉅亨基金交易平台更推出說明會專屬優惠，凡於 6 月 30 日前在鉅亨基金交易平台開戶，並輸入專屬活動代碼「180619」，便可得 1,000 點紅利點數，讓投資再省費用，更多說明會訊息請至「鉅亨基金交易平台官網查詢」。

鉅亨基金交易平台指出，主要投資市場在來到波段高點後出現震盪整理，市場的風險意識也有提高的現象，但隨著美國的貿易戰、歐洲政局、北韓事件等，投資人要關心的不僅是經濟基本面，政治局勢的變化更是影響今年市場的重點，在一樁又一樁的政治事件下，當前的投資方向怎麼抓也更加不易。

除了國際間的關係外，經濟基本面一直是投資最主要的依據，但卻不是影響投資的唯一因素，對投資人而言，最困難的不只是找方向，選標的及進場點也都是一大學問。

這次投資說明會中，鉅亨基金交易平台也將針對投資人在長期投資上，最該注意的幾項重點做進一步的說明，此外，將自身投資心法運用得宜，更有一套自己投資邏輯的資深財經主播邱沁宜，也將現身說法，跟投資人面對面分享多年投資經驗及致勝秘訣。

鉅亨基金交易平台也攜手國內重量級資產管理公司，同時也是多重資產專家的摩根投信，將與現場投資人分享下半年投資展望，並告訴大家，在美國升息、全球主要已開發國家也陸續跟上美國升息腳步的大環境變化下，如何在升息時代找對投資方向。