台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月6日

行政院副院長施俊吉昨（5）日接受經濟日報專訪表示，台股上萬點沒有過熱，因成長是健康的，維持這個熱度，「股市還會穩定的繼續往上走」；目前台股成交量 1,600 億元已是常態，成交動能相當好。

股王大立光 5 月營收報喜，終結連 5 個月年增負數窘況，更一舉端出年增雙位數佳績。分析師預料，大立光股價雖已從谷底反彈逾 4 成，若考量 3 鏡頭商機比市場想像更強烈，5,000 元之前應不會遭遇獲利了結賣壓，因此可以大呼「股王回神了」！

國巨董座陳泰銘昨（5）日表示，積層陶瓷電容（MLCC）產業長期不健康，導致日、韓、台三地大廠自發性節制擴產，而車電價格是一般 3C 產品的 3～4 倍，日商不會再回頭擴產中階品，重蹈投資無法回收的窘境。影響所及，MLCC 供需缺口不僅無法彌平，到 2019 年都無解。



經濟日報

施俊吉：台股還會往上子

張忠謀告別秀 台積電奇蹟不會停止

美要求 OPEC 增產 油價重挫

工商時報

5 月營收報喜 股王回神了

陳泰銘：MLCC 缺貨 明年無解

金融股神來一筆 成萬一英雄

聯合報

白宮暗示 川金會不只一場

核二 2 號機 起動再轉

反壟斷 陸查美三大 DRAM 廠

蘋果日報

後張忠謀時代 台積慎防三星

5 月營收增 2 成 威剛營運逐季走高

王品高層救股價 砸 1400 萬元買股

中國時報

陸大基金砸 21 億人幣 投資 3 半導體廠

制裁取消 京滬平壤航班復航

陸美貿易聲明 白宮透露 4 訊號

自由時報

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