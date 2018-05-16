鉅亨基金平台添重量級新兵 摩根上架限時優惠中

鉅亨基金交易平台再添新合作對象，正式與國內重量級基金公司摩根投信合作，即日起平台上將新增 122 檔摩根境外基金，提供投資人更多選擇。不僅新上架期間更推出摩根基金全系列單筆投資 0 手續費優惠，平台上還推出包括配息基金 0 手續費等多項投資優惠，投資人想省成本買基金可趁現在。



基金交易平台快速發展，國人投資買基金也愈來愈簡單，基金平台除了提供投資人快速、方便的管道外，部分平台也給予投資人即時、完整的投資訊息。鉅亨基金交易平台為豐富投資人的投資標的，這次再與國內大型基金公司攜手合作，本次上架的摩根全系列基金總計 122 檔，基金檔數及產品線都十分完整，摩根更是國人十分熟悉的品牌，兩業者的攜手合作不僅能共創雙贏，也提供投資人更多投資管道。

配合摩根基金的上架，鉅亨基金交易平台更推出一系列的優惠活動，不僅摩根全系列基金限時 0 手續費，在 5 月 18 日前新開戶的投資人還可獲得紅利點數 2,018 點，每 1 點可折抵手續費 1 元，可省下不少投資成本。

鉅亨基金交易平台指出，在摩根逾百檔的基金中，本季挑選出摩根東協、摩根中國、摩根環球天然資源、摩根策略總報酬及摩根多重收益等五檔基金，做為推薦重點，這些產品不僅包含當前的投資趨勢，也有平衡投資波動的作用。

除了摩根系列基金的優惠，鉅亨基金交易平台還推出最受國人青睞的配息基金全面 0 手續費。M&G 全系列及貝萊德全球智慧數據股票入息基金更也享有單筆 0 的優惠，此外，貝萊德系全列基金則有單筆 0.3% 的優惠。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪表示，今年市場震盪不斷，投資人覺得今年要從市場賺錢相對不容易，因此除了選對投資工具外，投資的成本也不可忽視，適時利用基金平台的優惠也是不容忽視的細節。而面對這樣的波動，建議投資人在投資之際，更要重視配置的重要性，可適時配置部分資產在可降低波動的標的上。