金融市場震盪 下半年投資留意通膨、脫歐及政治3大風險

面對利率上升所帶來的震盪，M&G 收益優化基金經理人 Richard Woolnough 今 (5) 日表示，今年固定收益市場表現不佳，建議投資人接下來可留意 3 大風險，包括通膨是否上升太快、英國與歐盟是否達成雙方滿意的協議，以及美國總統川普對於中國的貿易保護主義等政治風險。

Richard Woolnough 表示，世界主要央行都開始升息，接下來可觀察市場發展，例如通膨是否上升太快，使得美國聯邦準備理會 (FED) 升息速度與幅度高於投資人預期，以及英國脫歐談判的下一階段，英國與歐盟是否能達成雙方皆滿意的協議。除此之外，政治風險也會造成市場波動，例如川普針對中國的貿易保護主義、對俄羅斯的制裁等。

此外，針對債券部分，Richard Woolnough 指出，投資人習慣以經濟成長跟通膨來做投資判斷，但反應在實體資產上，要觀察公債殖利率與個別債券的利差，前者反應利率風險 (存續期間)，後者反映信用風險；而目前債市收益空間雖然縮小，但仍舊具備收益機會。

Richard Woolnough 表示，目前偏好投資等級債券勝過高收益債，成熟國家公債殖利率仍處歷史低檔水準，企業債利差也居於合理的水準，企業信心、薪資上升、失業率等基本面數據均顯示全球仍在成長趨勢。

他也提到，基金操作最重要的就是優化收益率，建議可採取靈活調整股票與債券配置，例如債券部分可提高公債、現金保持流動性，另也看好歐洲銀行股票、優質公司債券的成長機會。

Richard Woolnough 為 M&G 收益優化基金經理人，M&G 收益優化基金由瀚亞投資總代理引進，為全台灣境內外規模最大的基金，基金自 2009 年金融海嘯後的 139 億，現已增至 9707 億元，別於一般傳統債券型基金，該基金可投資範圍包含 8 大類資產，投資級公司債、金融債、結構債、高收益債、核心政府債、股票、衍生性商品與其他，具高度操作彈性。