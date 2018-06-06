〈蘋果WWDC〉蘋果WWDC硬體小更新 AppleWatch錶帶和iPhone機殼顏色

2018 年的蘋果公司 Apple (AAPL-US) 全球開發者大會 (World Wide Developer's Conference，WWDC) 在美國時間 6 月 4 日至 6 月 8 日於美國加州舉行。

據鉅亨網週二 (5 日) 報導，週二 (5 日) 的 WWDC 充滿了各種蘋果軟體的發布，包含手機操作系統 iOS 12 及桌機系統 macOS 等。然而，外界發現大螢幕上缺乏了硬體的更新，如備受矚目的 iPhone SE2、筆電 MacBook、或新無線充電器 AirPower 等。

但據了解，蘋果其實有推出新的硬體，週邊商品如新手機殼與 Apple Watch 手錶錶帶。新手機殼呈現夏季顏色，售價為 39 美元 (約新台幣 1200 元)，而手錶帶則是昂貴的 49 美元 (約新台幣 1500 元)。

圖：蘋果

今年 WWDC 上蘋果展現了新操作系統 iOS 12 來優化目前雜亂的手機軟體平台，同時也推出了更新版的表情符號 animoji 和更智慧的 Siri。為了提升用戶的互動，手錶軟體 watchOS 5 也加入了較多的社群軟件，而視頻軟體 FaceTime 也增加了多達 32 位用戶的群組聊天模式。

此外，在資安方面蘋果也下足了功夫，如提升 Safari 網路瀏覽器的匿名制度，和桌機 macOS 的黑暗模式提升效率。