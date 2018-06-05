盯緊這六大事件 下半年市場震盪可能因它們而起

今年上半年市場重回震盪，全球資產管理機構 Columbia Threadneedle Investments（CTI）認為，下半年有六大關鍵事件可能讓市場前景更不明朗。

CTI 認為，地緣政治緊張局勢是貫穿上半年市場動盪的關鍵因素，而利率走高對歐美的影響逐漸減少。其預計可能發生貿易戰的緊張形勢將在下半年產生更大影響。

上述六大事件中離我們最近的就是——

6 月 8 日本周五舉行的 G7 峰會。

此次 G7 領導人將齊聚加拿大魁北克省 Charlevoix，討論增強中產階級實力、對抗氣候變化、促進烏克蘭、敘利亞和巴以和平等問題。CTI 認為峰會還可能討論美國最近宣布撤出伊核協議的決定，以及世貿組織仍持續的重要性。

另五件 CTI 認為可能決定市場走勢的大事分別是：

6 月 12 日 美朝峰會

上上周川普決定取消，上周五又在與朝鮮高官會晤後宣布重啟。「特金會」 經過一周大逆轉如期舉行。

美東時間 6 月 4 日，白宮發言人 Sanders 表示，川普與金正恩將在 6 月 12 日 9 點在新加坡舉行。雖然「特金會」將按計劃進行，但美方對朝施加最大壓力的政策尚未發生變化。

6 月 12 日 聯準會貨幣政策會議

目前市場普遍預計聯準會可能在此次會議上宣布升息。

華爾街見聞上周提到，擁有聯準會會議長期投票權的聯儲理事 Brainard 表示，在失業率處於低位的環境下，對美國經濟進行強財政刺激意味著逐步升息仍然是防止經濟增長過快的「適當途徑」。

今年 3 月聯準會會議公布的聯儲內部預測顯示，聯儲官員預計今年將升息 3-4 次。但近期，義大利政局、美國掀起的貿易戰給市場帶來了下行風險。Brainard 稱，這些風險值得關注。

7 月 1 日 墨西哥大選

雖然現任總統無意連任，但墨西哥可能更左傾。候選人 Andrés Manuel López Obrador 及其領導的民粹主義政黨 MORENA 承諾，將對抗川普對墨西哥的政策，解決國內長期的貧困、政治腐敗等社會問題。

CTI 認為，如果 López Obrador 當選，過去二十年在墨西哥大舉投資的美國大企業可能受影響。

10 月 18 日 歐盟峰會就英國退歐達成協議

18 日至 19 日的歐盟峰會預計將解決多個有關英國退歐的法律方面問題，包括就如何處理愛爾蘭與英國邊界、分手費、英國與歐盟的自由貿易關係達成協議。

CTI 指出，到目前為止，以上愛爾蘭邊境等問題一個都沒有解決。英國退歐仍是一個正在變化的目標，關繫到可能出現的關稅和其他貿易後果。

11 月 6 日 美國國會中期選舉

美國國會的黨派力量均衡可能在 11 月改變。中期選舉將決定眾議院的 435 個席位和參議院的 33 個席位花落誰家。

CTI 認為，這場選舉可能成為對川普政策的一場全民公決。這種選舉歷來不利於執政黨。今年民主黨可能獲得參眾兩院的多數席位，也許分別比民主黨的席位多 24 席和 2 席，可能顛覆川普的貿易工作進程。