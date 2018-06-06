[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月05日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ------------------------------------------------------------------------------------------ 宏洲 元大滬深300正2 元大中型100 本盟 昶和 福壽 奇力新 嘉裕 群益臺灣加權反1 元大台商50 和康生 大統染 大統益 達欣工 東華 正道 富邦摩台 科妍 海悅 天仁 大東 同開 富邦發達 上緯投控 銘旺科 興泰 立益 富邦金融 麗豐-KY 卓越 宏亞 佳和 元大MSCI台灣 信昌化 統領 達新 昶和 永豐臺灣加權 中鋼構 立益 三洋紡 國泰日經225 世紀鋼 怡華 本盟 元大歐洲50 中環 昶和 瑞利 元大日經225 國巨 大統染 樂士 國泰20年美債反1 光罩 程泰 正峰新 元大美債7-10正2 茂矽 永記 億泰 元大美債7-10反1 錸德 展宇 毛寶 元大S&P日圓反1 承啟 鑫永銓 燁興 富邦歐洲 統懋 六暉-KY 中鴻 FH彭博高收益債 友旺 隴華 聚亨 FH彭博新興債 奇力新 銘旺科 千興 FH富時不動產 大毅 奇力新 威致 元大台灣高息低波 華新科 大毅 華豐 FH富時高息低波 嘉晶 嘉晶 首利 國泰RMB短期報酬 禾伸堂 禾伸堂 麗正 宏洲 日電貿 日電貿 東訊 嘉裕 玉晶光 玉晶光 華泰 東華 揚明光 世芯-KY 錸德 大東 銘鈺 圓展 倫飛 立益 瀚宇博 拓凱 威盛 佳和 柏承 嘉聯益 國碩 昶和 嘉聯益 亞弘電 銘旺科 三洋紡 達方 悅城 統懋 本盟 台船 鈺邦 翔耀 瑞利 益航 華友聯 太空梭 樂士 杜康-DR 遠雄來 新利虹 正峰新 陽光能源-DR 夏都 麗臺 億泰 佐登-KY 欣欣 華映 毛寶 潤泰材 統領 吉祥全 勝一 友佳-DR 憶聲 燁興 一零四 科風 中鴻 欣天然 和鑫 官田鋼 新海 力特 聚亨 秋雨 喬鼎 千興 欣高 正達 威致 全國 晟鈦 華豐 jpp-KY 同泰 首利 台數科 新世紀 麗正 南六 誠創 東訊 基勝-KY 嘉威 華泰 波力-KY 力銘 錸德 泰昇-KY 亞太電 倫飛 政伸 達能 威盛 吉源-KY 清惠 國碩 慧友 銘旺科 勁永 統懋 捷泰 翔耀 互億 太空梭 天瀚 新利虹 迅杰 麗臺 華上 華映 光麗-KY 吉祥全 元晶 憶聲 華冠 科風 裕豐 和鑫 寶徠 力特 皇普 喬鼎 日勝生 正達 台船 晟鈦 六福 同泰 台南-KY 新世紀 康師傅-DR 誠創 聖馬丁-DR 嘉威 神州-DR 力銘 耀傑-DR 亞太電 同方友友-DR 達能 晨訊科-DR 清惠 友佳-DR 慧友 陽光能源-DR 勁永 精熙-DR 捷泰 中福 互億 雷虎 天瀚 中視 迅杰 秋雨 華上 慶豐富 光麗-KY 國光生 元晶 研揚 華冠 裕豐 寶徠 皇普 達欣工 日勝生 台船 六福 國泰金 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 國光生