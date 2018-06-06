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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月05日 交易日  
  
停止融資 融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                           過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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宏洲     元大滬深300正2  元大中型100       本盟              昶和     福壽     奇力新
嘉裕     群益臺灣加權反1 元大台商50        和康生            大統染   大統益   達欣工
東華     正道            富邦摩台          科妍              海悅     天仁
大東     同開            富邦發達          上緯投控          銘旺科   興泰
立益                     富邦金融          麗豐-KY           卓越     宏亞
佳和                     元大MSCI台灣      信昌化            統領     達新
昶和                     永豐臺灣加權      中鋼構                     立益
三洋紡                   國泰日經225       世紀鋼                     怡華
本盟                     元大歐洲50        中環                       昶和
瑞利                     元大日經225       國巨                       大統染
樂士                     國泰20年美債反1   光罩                       程泰
正峰新                   元大美債7-10正2   茂矽                       永記
億泰                     元大美債7-10反1   錸德                       展宇
毛寶                     元大S&P日圓反1    承啟                       鑫永銓
燁興                     富邦歐洲          統懋                       六暉-KY
中鴻                     FH彭博高收益債    友旺                       隴華
聚亨                     FH彭博新興債      奇力新                     銘旺科
千興                     FH富時不動產      大毅                       奇力新
威致                     元大台灣高息低波  華新科                     大毅
華豐                     FH富時高息低波    嘉晶                       嘉晶
首利                     國泰RMB短期報酬   禾伸堂                     禾伸堂
麗正                     宏洲              日電貿                     日電貿
東訊                     嘉裕              玉晶光                     玉晶光
華泰                     東華              揚明光                     世芯-KY
錸德                     大東              銘鈺                       圓展
倫飛                     立益              瀚宇博                     拓凱
威盛                     佳和              柏承                       嘉聯益
國碩                     昶和              嘉聯益                     亞弘電
銘旺科                   三洋紡            達方                       悅城
統懋                     本盟              台船                       鈺邦
翔耀                     瑞利              益航                       華友聯
太空梭                   樂士              杜康-DR                    遠雄來
新利虹                   正峰新            陽光能源-DR                夏都
麗臺                     億泰              佐登-KY                    欣欣
華映                     毛寶              潤泰材                     統領
吉祥全                   勝一                                         友佳-DR
憶聲                     燁興                                         一零四
科風                     中鴻                                         欣天然
和鑫                     官田鋼                                       新海
力特                     聚亨                                         秋雨
喬鼎                     千興                                         欣高
正達                     威致                                         全國
晟鈦                     華豐                                         jpp-KY
同泰                     首利                                         台數科
新世紀                   麗正                                         南六
誠創                     東訊                                         基勝-KY
嘉威                     華泰                                         波力-KY
力銘                     錸德                                         泰昇-KY
亞太電                   倫飛                                         政伸
達能                     威盛                                         吉源-KY
清惠                     國碩
慧友                     銘旺科
勁永                     統懋
捷泰                     翔耀
互億                     太空梭
天瀚                     新利虹
迅杰                     麗臺
華上                     華映
光麗-KY                  吉祥全
元晶                     憶聲
華冠                     科風
裕豐                     和鑫
寶徠                     力特
皇普                     喬鼎
日勝生                   正達
台船                     晟鈦
六福                     同泰
台南-KY                  新世紀
康師傅-DR                誠創
聖馬丁-DR                嘉威
神州-DR                  力銘
耀傑-DR                  亞太電
同方友友-DR              達能
晨訊科-DR                清惠
友佳-DR                  慧友
陽光能源-DR              勁永
精熙-DR                  捷泰
中福                     互億
雷虎                     天瀚
中視                     迅杰
秋雨                     華上
慶豐富                   光麗-KY
國光生                   元晶
                         研揚
                         華冠
                         裕豐
                         寶徠
                         皇普
                         達欣工
                         日勝生
                         台船
                         六福
                         國泰金
                         台南-KY
                         康師傅-DR
                         聖馬丁-DR
                         神州-DR
                         耀傑-DR
                         同方友友-DR
                         晨訊科-DR
                         友佳-DR
                         陽光能源-DR
                         精熙-DR
                         中福
                         一零四
                         雷虎
                         新海
                         中視
                         秋雨
                         慶豐富
                         國光生
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