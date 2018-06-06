[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/06/05 107/06/04 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.43860 10.43510 0.00350 0.03354 大華銀多元特別收益平衡基金 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.99850 9.99930 -0.00080 -0.00800 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.99850 9.99930 -0.00080 -0.00800 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.99870 9.99930 -0.00060 -0.00600 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.99870 9.99930 -0.00060 -0.00600 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.34950 9.34680 0.00270 0.02889 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.58540 9.58150 0.00390 0.04070 中國信託台灣活力基金 16.90000 17.24000 -0.34000 -1.97216 中國信託台灣優勢基金 19.57000 19.82000 -0.25000 -1.26135 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.68000 9.59000 0.09000 0.93848 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.46000 9.39000 0.07000 0.74547 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.93000 8.86000 0.07000 0.79007 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.67000 9.58000 0.09000 0.93946 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.55000 9.48000 0.07000 0.73840 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.72150 9.71670 0.00480 0.04940 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.21160 9.20710 0.00450 0.04888 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.18930 10.17810 0.01120 0.11004 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.65230 9.64150 0.01080 0.11202 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.42240 10.35920 0.06320 0.61009 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.14580 9.09040 0.05540 0.60943 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.30880 11.30380 0.00500 0.04423 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.26730 10.26270 0.00460 0.04482 中國信託智能運動基金-台幣 10.72000 10.64000 0.08000 0.75188 中國信託智能運動基金-美元 10.78000 10.68000 0.10000 0.93633 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97540 10.97520 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.39100 9.39640 -0.00540 -0.05747 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.15610 9.16140 -0.00530 -0.05785 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.57790 9.57970 -0.00180 -0.01879 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.33290 9.33470 -0.00180 -0.01928 中國信託精穩基金 19.04130 19.01170 0.02960 0.15569 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.60000 11.53000 0.07000 0.60711 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.31000 11.24000 0.07000 0.62278 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 71.24000 71.96000 -0.72000 -1.00056 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.53280 37.72660 -0.19380 -0.51370 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.32390 11.32090 0.00300 0.02650 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.83520 10.83560 -0.00040 -0.00369 元大上證50基金 31.37000 31.19000 0.18000 0.57711 元大大中華TMT基金-人民幣 12.98000 12.77000 0.21000 1.64448 元大大中華TMT基金-新台幣 12.01000 11.83000 0.18000 1.52156 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.63000 13.43000 0.20000 1.48920 元大大中華價值指數基金-美元 13.71100 13.49400 0.21700 1.60812 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.89800 17.64000 0.25800 1.46259 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.33100 11.27400 0.05700 0.50559 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.31800 11.26500 0.05300 0.47048 元大中國平衡基金-人民幣 3.22000 3.21000 0.01000 0.31153 元大中國平衡基金-新台幣 14.96000 14.93000 0.03000 0.20094 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.93820 47.00540 -0.06720 -0.14296 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.37740 10.37790 -0.00050 -0.00482 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.65150 9.65200 -0.00050 -0.00518 元大中國機會債券基金-新台幣 9.91500 9.91850 -0.00350 -0.03529 元大巴西指數基金 5.63000 5.51800 0.11200 2.02972 元大巴菲特基金 31.45000 31.78000 -0.33000 -1.03839 元大日經225基金 28.39000 28.33000 0.06000 0.21179 元大台商收成基金 24.81000 24.91000 -0.10000 -0.40145 元大台灣50單日反向1倍基金 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058 元大台灣50單日正向2倍基金 37.76000 37.83000 -0.07000 -0.18504 元大台灣中型100基金 34.44000 34.46000 -0.02000 -0.05804 元大台灣加權股價指數基金 25.44200 25.46400 -0.02200 -0.08640 元大台灣卓越50基金 82.76000 82.78000 -0.02000 -0.02416 元大台灣金融基金 17.76000 17.63000 0.13000 0.73738 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.37000 31.35000 0.02000 0.06380 元大台灣高股息基金 26.76000 26.77000 -0.01000 -0.03736 元大台灣電子科技基金 36.59000 36.64000 -0.05000 -0.13646 元大全球ETF成長組合基金 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 元大全球ETF穩健組合基金 14.67000 14.66000 0.01000 0.06821 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855 元大全球不動產證券化基金-美元 12.84100 12.81800 0.02300 0.17944 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.15000 7.13000 0.02000 0.28050 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.41000 8.37000 0.04000 0.47790 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.62000 6.60000 0.02000 0.30303 元大全球股票入息基金-美元配息 10.04600 9.97100 0.07500 0.75218 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.69000 10.62000 0.07000 0.65913 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630 元大全球新興市場精選組合基金 14.01000 13.87000 0.14000 1.00937 元大全球農業商機基金 16.52000 16.52000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.89000 8.77300 0.11700 1.33364 元大印度指數基金 9.54100 9.60900 -0.06800 -0.70767 元大印度基金 12.58000 12.67000 -0.09000 -0.71034 元大多多基金 22.37000 22.86000 -0.49000 -2.14348 元大多福基金 61.62000 62.28000 -0.66000 -1.05973 元大亞太成長基金 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.61940 8.62030 -0.00090 -0.01044 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.15810 7.15880 -0.00070 -0.00978 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.90700 9.78200 0.12500 1.27786 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.98000 9.87000 0.11000 1.11449 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.79000 9.68000 0.11000 1.13636 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.98000 9.87000 0.11000 1.11449 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.94600 9.92300 0.02300 0.23178 元大卓越基金 53.73000 54.31000 -0.58000 -1.06794 元大店頭基金 9.76000 9.88000 -0.12000 -1.21457 元大泛歐成長基金 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 元大美元貨幣市場基金-美元 10.22010 10.21960 0.00050 0.00489 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.24210 9.24320 -0.00110 -0.01190 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.64080 30.71550 -0.07470 -0.24320 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.67490 36.98440 -0.30950 -0.83684 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.22830 19.11440 0.11390 0.59589 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.87820 19.12800 -0.24980 -1.30594 元大美國政府7至10年期債券基金 37.30110 37.49350 -0.19240 -0.51316 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.54140 20.48870 0.05270 0.25721 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.80880 17.91890 -0.11010 -0.61444 元大高科技基金 21.82000 22.21000 -0.39000 -1.75597 元大得利貨幣市場基金 16.23760 16.23740 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97070 11.97060 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.66000 14.79000 -0.13000 -0.87897 元大華夏中小基金 8.37000 8.30000 0.07000 0.84337 元大新中國基金-人民幣 10.82000 10.68000 0.14000 1.31086 元大新中國基金-美元 10.89600 10.73900 0.15700 1.46196 元大新中國基金-新台幣 10.49000 10.36000 0.13000 1.25483 元大新主流基金 31.14000 31.86000 -0.72000 -2.25989 元大新東協平衡基金-美元 9.90600 9.84500 0.06100 0.61960 元大新東協平衡基金-新台幣 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.55870 10.50770 0.05100 0.48536 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.51250 10.45540 0.05710 0.54613 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.76870 10.76770 0.00100 0.00929 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.51600 9.51510 0.00090 0.00946 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.77010 9.78480 -0.01470 -0.15023 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.46410 9.47830 -0.01420 -0.14982 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.59620 9.62480 -0.02860 -0.29715 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.30070 9.32840 -0.02770 -0.29694 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.52520 9.54260 -0.01740 -0.18234 元大新興亞洲基金 12.21000 12.07000 0.14000 1.15990 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.50800 9.47020 0.03780 0.39915 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.38880 9.35150 0.03730 0.39887 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.44780 9.46080 -0.01300 -0.13741 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.32710 9.33990 -0.01280 -0.13705 元大萬泰貨幣市場基金 15.08740 15.08720 0.00020 0.00133 元大經貿基金 43.45000 43.95000 -0.50000 -1.13766 元大實質多重資產基金-人民幣 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 元大實質多重資產基金-美元 9.56000 9.58700 -0.02700 -0.28163 元大實質多重資產基金-新台幣 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 元大滬深300單日反向1倍基金 14.36000 14.44000 -0.08000 -0.55402 元大滬深300單日正向2倍基金 16.40000 16.25000 0.15000 0.92308 元大精準中小基金 23.97000 24.20000 -0.23000 -0.95041 元大摩臺基金 38.70000 38.71000 -0.01000 -0.02583 元大標普500基金 24.63000 24.57000 0.06000 0.24420 元大標普500單日反向1倍基金 13.44000 13.51000 -0.07000 -0.51813 元大標普500單日正向2倍基金 32.13000 31.88000 0.25000 0.78419 元大標智滬深300基金 18.73000 18.98000 -0.25000 -1.31718 元大歐洲50基金 24.86000 24.75000 0.11000 0.44444 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.65660 9.64180 0.01480 0.15350 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.15260 10.15230 0.00030 0.00295 元大績效基金 64.38000 65.85000 -1.47000 -2.23235 元大韓國KOSPI200基金 24.21000 24.17000 0.04000 0.16549 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.35000 16.65000 -0.30000 -1.80180 日盛上選基金 36.75000 37.16000 -0.41000 -1.10334 日盛小而美基金 20.07000 20.27000 -0.20000 -0.98668 日盛中國內需動力基金 11.10000 11.04000 0.06000 0.54348 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.50610 11.55510 -0.04900 -0.42406 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.77330 9.81490 -0.04160 -0.42385 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.78280 11.83620 -0.05340 -0.45116 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.00240 10.04770 -0.04530 -0.45085 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.60980 10.66510 -0.05530 -0.51851 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.99070 9.03750 -0.04680 -0.51784 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.21000 12.05000 0.16000 1.32780 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.47000 12.30000 0.17000 1.38211 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.46000 12.31000 0.15000 1.21852 日盛日盛基金 15.28000 15.66000 -0.38000 -2.42656 日盛目標收益組合基金(美元) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01220 10.00040 0.01180 0.11800 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.52220 9.51090 0.01130 0.11881 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.76910 9.76330 0.00580 0.05941 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.29320 9.28760 0.00560 0.06030 日盛全球新興債券基金A 10.65200 10.66380 -0.01180 -0.11065 日盛全球新興債券基金B 8.36560 8.37480 -0.00920 -0.10985 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38980 2.39800 -0.00820 -0.34195 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.68460 1.69040 -0.00580 -0.34311 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37180 0.37320 -0.00140 -0.37513 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26300 0.26390 -0.00090 -0.34104 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.25210 12.30340 -0.05130 -0.41696 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.52210 8.55780 -0.03570 -0.41716 日盛亞洲機會基金 7.85000 7.76000 0.09000 1.15979 日盛首選基金 18.78000 19.04000 -0.26000 -1.36555 日盛高科技基金 19.65000 19.89000 -0.24000 -1.20664 日盛貨幣市場基金 14.75490 14.75480 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 44.56000 45.61000 -1.05000 -2.30213 日盛精選五虎基金 40.42000 40.84000 -0.42000 -1.02840 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47150 13.47140 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 37.25000 37.74000 -0.49000 -1.29836 台新MSCI中國基金 22.99000 22.54000 0.45000 1.99645 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.97000 17.96000 0.01000 0.05568 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.91000 21.97000 -0.06000 -0.27310 台新大眾貨幣市場基金 14.14790 14.14770 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.89720 9.90280 -0.00560 -0.05655 台新中美貨幣市場基金-美元 10.79480 10.78820 0.00660 0.06118 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.01090 10.01960 -0.00870 -0.08683 台新中國通基金 51.18000 51.92000 -0.74000 -1.42527 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57570 0.56810 0.00760 1.33779 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.15500 16.95200 0.20300 1.19750 台新中國精選中小基金-美元 0.41930 0.41630 0.00300 0.72063 台新中國精選中小基金-新台幣 12.50000 12.43000 0.07000 0.56315 台新主流基金 25.71000 26.01000 -0.30000 -1.15340 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.30000 19.16000 0.14000 0.73069 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65100 0.64540 0.00560 0.86768 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.58000 14.47000 0.11000 0.76019 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49100 0.48670 0.00430 0.88350 台新台灣中小基金 40.04000 40.66000 -0.62000 -1.52484 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.54880 9.42560 0.12320 1.30708 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.50060 9.36270 0.13790 1.47287 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.64000 8.53000 0.11000 1.28957 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.53890 10.38590 0.15300 1.47315 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.58000 9.46000 0.12000 1.26850 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.61540 10.60240 0.01300 0.12261 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.34300 11.32900 0.01400 0.12358 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 台新印度基金 15.53000 15.74000 -0.21000 -1.33418 台新亞美短期債券基金 10.91590 10.92180 -0.00590 -0.05402 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.59900 8.61660 -0.01760 -0.20426 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29460 0.29480 -0.00020 -0.06784 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.77120 11.79540 -0.02420 -0.20516 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39740 0.39760 -0.00020 -0.05030 台新真吉利貨幣市場基金 11.08090 11.08080 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.97910 30.07680 -0.09770 -0.32484 台新智慧生活基金-美元 10.42880 10.34220 0.08660 0.83735 台新智慧生活基金-新台幣 10.36000 10.29000 0.07000 0.68027 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.90120 8.90280 -0.00160 -0.01797 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.79740 8.81210 -0.01470 -0.16682 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.42670 9.42850 -0.00180 -0.01909 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.32470 9.34020 -0.01550 -0.16595 台新新興市場債券基金(A類型) 10.35980 10.37100 -0.01120 -0.10799 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34250 0.34240 0.00010 0.02921 台新新興市場債券基金(B類型) 7.83240 7.84090 -0.00850 -0.10841 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27210 0.27210 0.00000 0.00000 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.42000 6.35000 0.07000 1.10236 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.10000 20.12000 -0.02000 -0.09940 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.69800 10.70600 -0.00800 -0.07472 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 24.54000 25.12000 -0.58000 -2.30892 未來資產全球大消費基金 15.43000 15.28000 0.15000 0.98168 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.92000 8.85000 0.07000 0.79096 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.73560 11.76780 -0.03220 -0.27363 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.58540 9.61170 -0.02630 -0.27362 未來資產亞洲新富基金 22.57000 22.24000 0.33000 1.48381 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55460 12.55440 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 15.15000 15.52000 -0.37000 -2.38402 未來資產新興市場債券基金A 8.73850 8.74590 -0.00740 -0.08461 未來資產新興市場債券基金B 6.74490 6.75060 -0.00570 -0.08444 未來資產閣來寶全球組合基金 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.02540 11.02260 0.00280 0.02540 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.19330 10.19730 -0.00400 -0.03923 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.43540 9.43780 -0.00240 -0.02543 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.61360 10.61630 -0.00270 -0.02543 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.46400 8.46570 -0.00170 -0.02008 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.57860 9.58050 -0.00190 -0.01983 永豐中小基金 58.29000 59.16000 -0.87000 -1.47059 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77610 1.78220 -0.00610 -0.34227 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.31510 2.32310 -0.00800 -0.34437 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.38980 8.42430 -0.03450 -0.40953 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.60960 10.65320 -0.04360 -0.40927 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.11000 5.03000 0.08000 1.59046 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.80000 23.42000 0.38000 1.62254 永豐主流品牌基金 18.25000 18.16000 0.09000 0.49559 永豐永豐基金 37.76000 37.99000 -0.23000 -0.60542 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.01870 10.00900 0.00970 0.09691 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.01870 10.00900 0.00970 0.09691 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.99180 9.99020 0.00160 0.01602 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.99180 9.99020 0.00160 0.01602 永豐亞洲民生消費基金 12.72000 12.58000 0.14000 1.11288 永豐南非幣2021保本基金 12.80310 12.78580 0.01730 0.13531 永豐高科技基金 28.24000 28.62000 -0.38000 -1.32774 永豐貨幣市場基金 13.86930 13.86920 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.03060 2.02750 0.00310 0.15290 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.38930 2.38570 0.00360 0.15090 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.78490 7.77800 0.00690 0.08871 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.31670 10.30760 0.00910 0.08828 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.23950 7.24280 -0.00330 -0.04556 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.00390 11.00900 -0.00510 -0.04633 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.10000 9.95000 0.15000 1.50754 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.54000 8.40000 0.14000 1.66667 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.18000 18.89000 0.29000 1.53520 永豐臺灣加權ETF基金 55.36000 55.41000 -0.05000 -0.09024 永豐領航科技基金 45.21000 45.70000 -0.49000 -1.07221 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.76000 11.63000 0.13000 1.11780 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.32000 11.22000 0.10000 0.89127 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116 永豐趨勢平衡基金 52.44000 52.85000 -0.41000 -0.77578 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.48370 11.48260 0.00110 0.00958 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.55660 9.57110 -0.01450 -0.15150 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.68040 9.69520 -0.01480 -0.15265 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.52390 9.54160 -0.01770 -0.18550 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.60820 9.62590 -0.01770 -0.18388 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.55970 9.57280 -0.01310 -0.13685 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.81370 9.82720 -0.01350 -0.13737 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.49590 9.51170 -0.01580 -0.16611 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.66280 9.67880 -0.01600 -0.16531 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.79000 11.66000 0.13000 1.11492 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.90000 10.77000 0.13000 1.20706 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.82000 11.68000 0.14000 1.19863 兆豐國際中小基金 16.98000 17.17000 -0.19000 -1.10658 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.33000 15.10000 0.23000 1.52318 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.12000 20.80000 0.32000 1.53846 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.37000 21.03000 0.34000 1.61674 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.55000 12.45000 0.10000 0.80321 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.55000 12.45000 0.10000 0.80321 兆豐國際生命科學基金 15.47000 15.43000 0.04000 0.25924 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.30240 10.29000 0.01240 0.12051 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.71460 10.69100 0.02360 0.22075 兆豐國際全球高股息基金 11.71000 11.62000 0.09000 0.77453 兆豐國際全球基金 32.49000 32.31000 0.18000 0.55710 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.22680 10.22630 0.00050 0.00489 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.66810 9.66930 -0.00120 -0.01241 兆豐國際國民基金 23.32000 23.61000 -0.29000 -1.22829 兆豐國際第一基金 14.03000 14.09000 -0.06000 -0.42583 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.77530 9.79400 -0.01870 -0.19093 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.83120 7.84620 -0.01500 -0.19118 兆豐國際萬全基金 21.54000 21.63000 -0.09000 -0.41609 兆豐國際電子基金 27.74000 27.96000 -0.22000 -0.78684 兆豐國際綠鑽基金 8.15000 8.16000 -0.01000 -0.12255 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.32000 22.40000 -0.08000 -0.35714 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.72000 16.69000 0.03000 0.17975 兆豐國際豐台灣基金 32.97000 32.82000 0.15000 0.45704 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49020 12.49000 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636 合庫全球高收益債券基金A類型 11.02230 11.01350 0.00880 0.07990 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.91500 11.89980 0.01520 0.12773 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.69200 10.67820 0.01380 0.12924 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.47830 11.44990 0.02840 0.24804 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17220 8.16560 0.00660 0.08083 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.58710 9.57500 0.01210 0.12637 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.08840 9.07810 0.01030 0.11346 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.09330 9.06960 0.02370 0.26131 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.39570 9.38510 0.01060 0.11294 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.24000 10.17000 0.07000 0.68830 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.36000 11.26000 0.10000 0.88810 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.51000 9.44000 0.07000 0.74153 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.72000 10.62000 0.10000 0.94162 合庫全球新興市場基金 9.55000 9.43000 0.12000 1.27253 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 合庫貨幣市場基金 10.11980 10.11970 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.58520 9.58440 0.00080 0.00835 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.84920 9.84840 0.00080 0.00812 合庫新興多重收益基金A類型 10.07850 10.08310 -0.00460 -0.04562 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.61440 11.60970 0.00470 0.04048 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.54770 13.53750 0.01020 0.07535 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.08180 9.07940 0.00240 0.02643 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.69770 9.69690 0.00080 0.00825 合庫新興多重收益基金B類型 8.02460 8.02830 -0.00370 -0.04609 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.05230 9.04870 0.00360 0.03978 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.32910 10.32110 0.00800 0.07751 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.92040 10.91730 0.00310 0.02840 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.57040 10.56420 0.00620 0.05869 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.06600 10.07500 -0.00900 -0.08933 安聯中國東協基金 16.29000 16.14000 0.15000 0.92937 安聯中國策略基金 15.82000 15.65000 0.17000 1.08626 安聯中華新思路基金-人民幣 15.12000 14.85000 0.27000 1.81818 安聯中華新思路基金-美元 15.10000 14.82000 0.28000 1.88934 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.70000 13.47000 0.23000 1.70750 安聯台灣大壩基金 28.66000 28.90000 -0.24000 -0.83045 安聯台灣科技基金 48.87000 49.16000 -0.29000 -0.58991 安聯台灣貨幣市場基金 12.47910 12.47890 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 31.92000 32.17000 -0.25000 -0.77712 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.05640 10.06240 -0.00600 -0.05963 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.97440 14.98550 -0.01110 -0.07407 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63790 9.64510 -0.00720 -0.07465 安聯四季成長組合基金-美元 11.66000 11.58000 0.08000 0.69085 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.56000 11.49000 0.07000 0.60923 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.05220 12.05590 -0.00370 -0.03069 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06400 10.06890 -0.00490 -0.04866 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.18330 12.19160 -0.00830 -0.06808 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52020 9.52290 -0.00270 -0.02835 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.36590 9.37110 -0.00520 -0.05549 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06570 9.07180 -0.00610 -0.06724 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.78000 11.74000 0.04000 0.34072 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.31000 11.28000 0.03000 0.26596 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.63000 11.57000 0.06000 0.51858 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.84560 11.83700 0.00860 0.07265 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.87560 10.87040 0.00520 0.04784 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54700 10.54380 0.00320 0.03035 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.94490 8.93920 0.00570 0.06376 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.74680 8.74260 0.00420 0.04804 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.45670 8.45410 0.00260 0.03075 安聯全球人口趨勢基金 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.58000 34.75000 -0.17000 -0.48921 安聯全球油礦金趨勢基金 8.82000 8.86000 -0.04000 -0.45147 安聯全球計量平衡基金 12.74000 12.66000 0.08000 0.63191 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.01800 12.03310 -0.01510 -0.12549 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.45670 10.46990 -0.01320 -0.12608 安聯全球新興市場基金 18.64000 18.48000 0.16000 0.86580 安聯全球農金趨勢基金 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781 安聯全球綠能趨勢基金 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 安聯亞洲動態策略基金 25.30000 25.00000 0.30000 1.20000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.99950 10.00950 -0.01000 -0.09991 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80320 9.81290 -0.00970 -0.09885 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.86880 83.11190 -0.24310 -0.29250 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.56250 12.59090 -0.02840 -0.22556 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.47190 65.66120 -0.18930 -0.28830 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.84580 9.86810 -0.02230 -0.22598 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.52810 2.53210 -0.00400 -0.15797 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62760 10.63530 -0.00770 -0.07240 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.11020 2.11420 -0.00400 -0.18920 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.87860 8.88490 -0.00630 -0.07091 宏利台灣動力基金 33.64000 34.17000 -0.53000 -1.55107 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.44420 10.39490 0.04930 0.47427 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.90710 9.87560 0.03150 0.31897 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.28970 8.25050 0.03920 0.47512 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.06860 8.04050 0.02810 0.34948 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 宏利全球債券組合基金 12.89670 12.90000 -0.00330 -0.02558 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78150 2.78170 -0.00020 -0.00719 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.70520 11.71110 -0.00590 -0.05038 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.71920 8.72400 -0.00480 -0.05502 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28870 2.29310 -0.00440 -0.19188 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.67170 10.68920 -0.01750 -0.16372 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.33530 4.30270 0.03260 0.75766 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.70290 0.69750 0.00540 0.77419 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.09000 19.96000 0.13000 0.65130 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.63690 11.62360 0.01330 0.11442 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.37350 10.36150 0.01200 0.11581 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01450 10.00840 0.00610 0.06095 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.01810 9.00340 0.01470 0.16327 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.55470 8.54480 0.00990 0.11586 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.38120 8.37880 0.00240 0.02864 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.55480 8.53460 0.02020 0.23668 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74450 2.73920 0.00530 0.19349 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40100 0.40020 0.00080 0.19990 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.08400 12.06800 0.01600 0.13258 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91850 0.91480 0.00370 0.40446 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.43140 7.42090 0.01050 0.14149 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07070 2.06620 0.00450 0.21779 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29760 0.29700 0.00060 0.20202 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.11660 9.10460 0.01200 0.13180 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33510 0.33430 0.00080 0.23931 宏利萬利貨幣市場基金 13.63180 13.63160 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.98000 2.92000 0.06000 2.05479 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.21000 12.94000 0.27000 2.08655 宏利臺灣股息收益基金 30.29000 30.50000 -0.21000 -0.68852 宏利澳幣保本基金 11.96950 11.97340 -0.00390 -0.03257 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.39000 11.30000 0.09000 0.79646 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.78000 11.67000 0.11000 0.94259 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.34000 10.25000 0.09000 0.87805 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.97000 11.87000 0.10000 0.84246 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.70430 9.77040 -0.06610 -0.67653 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.65980 9.71410 -0.05430 -0.55898 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.77740 8.83980 -0.06240 -0.70590 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.33120 10.40460 -0.07340 -0.70546 貝萊德亞美利加收益基金 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.92650 12.92650 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 26.56000 26.67000 -0.11000 -0.41245 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18530 11.18240 0.00290 0.02593 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15140 10.14890 0.00250 0.02463 保德信大中華基金 31.73000 31.19000 0.54000 1.73132 保德信中小型股基金 49.68000 50.07000 -0.39000 -0.77891 保德信中國中小基金-人民幣 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083 保德信中國中小基金-美元 10.63000 10.67000 -0.04000 -0.37488 保德信中國中小基金-新臺幣 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.72210 9.67000 0.05210 0.53878 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.71500 9.66470 0.05030 0.52045 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.82760 9.77480 0.05280 0.54016 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.52870 10.47220 0.05650 0.53952 保德信中國品牌基金-人民幣 10.21000 10.08000 0.13000 1.28968 保德信中國品牌基金-美元 10.06000 9.93000 0.13000 1.30916 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.96000 10.82000 0.14000 1.29390 保德信台商全方位基金 39.41000 40.01000 -0.60000 -1.49963 保德信全球中小基金 30.19000 29.95000 0.24000 0.80134 保德信全球消費商機基金 17.60000 17.45000 0.15000 0.85960 保德信全球基礎建設基金 12.00000 12.01000 -0.01000 -0.08326 保德信全球資源基金 8.16000 8.19000 -0.03000 -0.36630 保德信全球醫療生化基金-美元 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.86000 30.85000 0.01000 0.03241 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.89360 9.86960 0.02400 0.24317 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.60590 10.58040 0.02550 0.24101 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.07740 9.06900 0.00840 0.09262 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.72120 9.71210 0.00910 0.09370 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.25110 8.25420 -0.00310 -0.03756 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73870 10.74280 -0.00410 -0.03817 保德信亞太基金 22.62000 22.33000 0.29000 1.29870 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.49620 8.50930 -0.01310 -0.15395 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11870 11.13590 -0.01720 -0.15446 保德信店頭市場基金 36.41000 36.55000 -0.14000 -0.38304 保德信拉丁美洲基金 6.63000 6.55000 0.08000 1.22137 保德信金平衡基金 30.08000 30.16000 -0.08000 -0.26525 保德信金滿意基金 43.63000 43.71000 -0.08000 -0.18302 保德信科技島基金 27.34000 27.30000 0.04000 0.14652 保德信高成長基金 98.65000 99.40000 -0.75000 -0.75453 保德信第一基金 28.54000 28.85000 -0.31000 -1.07452 保德信貨幣市場基金 15.75260 15.75240 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.65810 10.63140 0.02670 0.25114 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.48070 10.47000 0.01070 0.10220 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.91170 10.89030 0.02140 0.19651 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.04630 10.04150 0.00480 0.04780 保德信新世紀基金 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.06080 8.06510 -0.00430 -0.05332 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.71140 10.71720 -0.00580 -0.05412 保德信新興趨勢組合基金 11.67000 11.57000 0.10000 0.86430 保德信瑞騰基金 15.53430 15.53360 0.00070 0.00451 保德信歐洲組合基金 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.80490 9.79870 0.00620 0.06327 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.95690 9.95090 0.00600 0.06030 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.71140 9.70770 0.00370 0.03811 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.77500 9.77170 0.00330 0.03377 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.83090 9.82930 0.00160 0.01628 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.83100 9.82930 0.00170 0.01730 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80120 9.80040 0.00080 0.00816 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.80130 9.80060 0.00070 0.00714 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.83810 9.83810 0.00000 0.00000 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.66600 9.66180 0.00420 0.04347 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.60220 9.59930 0.00290 0.03021 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94410 1.95940 -0.01530 -0.78085 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62020 2.62860 -0.00840 -0.31956 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30480 0.30680 -0.00200 -0.65189 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44620 0.44720 -0.00100 -0.22361 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.61820 8.68460 -0.06640 -0.76457 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.78920 11.82630 -0.03710 -0.31371 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.52960 9.59390 -0.06430 -0.67022 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.56700 11.59870 -0.03170 -0.27331 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.00050 9.05240 -0.05190 -0.57333 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.95140 10.97150 -0.02010 -0.18320 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14040 10.13620 0.00420 0.04144 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98500 9.98440 0.00060 0.00601 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13580 10.13990 -0.00410 -0.04043 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.61730 10.62270 -0.00540 -0.05083 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.01900 10.02630 -0.00730 -0.07281 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.85420 9.84990 0.00430 0.04366 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08180 10.07750 0.00430 0.04267 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.78380 9.78300 0.00080 0.00818 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91300 9.91050 0.00250 0.02523 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.35100 10.39710 -0.04610 -0.44339 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.32880 6.35710 -0.02830 -0.44517 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.73430 10.71890 0.01540 0.14367 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64150 11.64140 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.67000 20.81000 -0.14000 -0.67275 施羅德樂活中小基金-I類型 4698.110004729.75000 -31.64000 -0.66896 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.77210 10.72680 0.04530 0.42231 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.05520 11.98930 0.06590 0.54966 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.28270 11.22210 0.06060 0.54001 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.63640 9.59580 0.04060 0.42310 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.29670 10.24040 0.05630 0.54978 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.09590 10.04160 0.05430 0.54075 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.04090 10.99430 0.04660 0.42386 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.85560 11.79080 0.06480 0.54958 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.80630 11.74280 0.06350 0.54076 柏瑞五國金勢力建設基金 6.70000 6.65000 0.05000 0.75188 柏瑞巨人基金 13.15000 13.21000 -0.06000 -0.45420 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64380 13.64370 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.16000 16.07000 0.09000 0.56005 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.28790 13.28350 0.00440 0.03312 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.81080 11.79600 0.01480 0.12547 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.44070 12.42670 0.01400 0.11266 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.92010 8.91720 0.00290 0.03252 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.76720 6.76490 0.00230 0.03400 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.86770 8.85660 0.01110 0.12533 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.49700 8.48530 0.01170 0.13789 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.86710 10.85490 0.01220 0.11239 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.40180 8.39330 0.00850 0.10127 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.98590 11.97090 0.01500 0.12530 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.51150 11.50770 0.00380 0.03302 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.61820 11.60210 0.01610 0.13877 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.32490 11.31220 0.01270 0.11227 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.96740 8.96450 0.00290 0.03235 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.90760 9.89510 0.01250 0.12633 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.71270 9.69930 0.01340 0.13815 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.66590 9.65500 0.01090 0.11289 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.50360 9.49400 0.00960 0.10112 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.08490 10.07670 0.00820 0.08138 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.04180 10.02420 0.01760 0.17558 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.96250 9.94610 0.01640 0.16489 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.05470 10.03440 0.02030 0.20230 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.94200 9.93400 0.00800 0.08053 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.86040 9.84310 0.01730 0.17576 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.82010 9.80390 0.01620 0.16524 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.91260 9.89260 0.02000 0.20217 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.06550 10.05740 0.00810 0.08054 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.04180 10.02420 0.01760 0.17558 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.96250 9.94600 0.01650 0.16590 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.05480 10.03450 0.02030 0.20230 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.94210 9.93410 0.00800 0.08053 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.86040 9.84310 0.01730 0.17576 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.82020 9.80400 0.01620 0.16524 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.91260 9.89260 0.02000 0.20217 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.53700 10.55900 -0.02200 -0.20835 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78260 11.79850 -0.01590 -0.13476 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.23440 11.25070 -0.01630 -0.14488 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.04480 9.06370 -0.01890 -0.20852 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.82520 9.83850 -0.01330 -0.13518 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.69620 9.71030 -0.01410 -0.14521 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.25340 10.27480 -0.02140 -0.20828 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.97080 10.98570 -0.01490 -0.13563 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.85360 10.86940 -0.01580 -0.14536 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.04490 9.06380 -0.01890 -0.20852 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.82550 9.83880 -0.01330 -0.13518 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.69660 9.71070 -0.01410 -0.14520 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.59000 13.48000 0.11000 0.81602 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.77000 14.63000 0.14000 0.95694 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.82000 9.72000 0.10000 1.02881 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.00000 8.93000 0.07000 0.78387 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.25000 10.15000 0.10000 0.98522 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.88000 11.78000 0.10000 0.84890 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.27000 12.15000 0.12000 0.98765 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.64000 12.52000 0.12000 0.95847 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 14.22000 13.97000 0.25000 1.78955 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 14.00000 13.77000 0.23000 1.67030 柏瑞拉丁美洲基金 9.14000 9.01000 0.13000 1.44284 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.30550 11.33210 -0.02660 -0.23473 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.45080 7.46830 -0.01750 -0.23432 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.27160 11.27840 -0.00680 -0.06029 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.98620 10.98580 0.00040 0.00364 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.16190 10.16260 -0.00070 -0.00689 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.33490 8.33990 -0.00500 -0.05995 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.44380 9.44350 0.00030 0.00318 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.48190 9.48260 -0.00070 -0.00738 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.56800 10.56760 0.00040 0.00379 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.89860 9.90460 -0.00600 -0.06058 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.14550 10.14620 -0.00070 -0.00690 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.78400 9.78360 0.00040 0.00409 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.00590 9.01130 -0.00540 -0.05992 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.93990 8.94050 -0.00060 -0.00671 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.50490 9.50560 -0.00070 -0.00736 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.94810 11.94120 0.00690 0.05778 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.51100 11.49480 0.01620 0.14093 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.96990 10.95560 0.01430 0.13053 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.19670 7.19250 0.00420 0.05839 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.10880 9.09600 0.01280 0.14072 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.74360 9.73090 0.01270 0.13051 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.27080 10.26490 0.00590 0.05748 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.98740 10.97300 0.01440 0.13123 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.85680 9.84290 0.01390 0.14122 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.17730 9.17190 0.00540 0.05888 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.95110 9.93810 0.01300 0.13081 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.03640 11.06190 -0.02550 -0.23052 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.65570 11.67500 -0.01930 -0.16531 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.74060 10.75900 -0.01840 -0.17102 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.09960 9.12060 -0.02100 -0.23025 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69760 9.71360 -0.01600 -0.16472 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.70710 9.72370 -0.01660 -0.17072 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.98610 11.00460 -0.01850 -0.16811 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.84700 9.86970 -0.02270 -0.23000 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.23420 10.25170 -0.01750 -0.17070 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.43320 9.45500 -0.02180 -0.23057 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.25140 9.27270 -0.02130 -0.22971 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.91580 9.93230 -0.01650 -0.16612 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.46920 9.48580 -0.01660 -0.17500 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.24000 18.17000 0.07000 0.38525 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.06000 16.98000 0.08000 0.47114 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.85260 12.84880 0.00380 0.02957 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.88300 10.84810 0.03490 0.32172 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.69330 11.65140 0.04190 0.35961 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.25910 12.21970 0.03940 0.32243 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.33170 11.29170 0.04000 0.35424 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.97640 9.94440 0.03200 0.32179 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.44120 10.40380 0.03740 0.35948 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.35260 10.31930 0.03330 0.32270 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.40820 10.37140 0.03680 0.35482 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.23730 10.20060 0.03670 0.35978 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.34870 10.31210 0.03660 0.35492 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.41000 13.47000 -0.06000 -0.44543 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.79000 31.49000 0.30000 0.95268 國泰大中華基金 22.31000 22.39000 -0.08000 -0.35730 國泰小龍基金 16.64000 16.66000 -0.02000 -0.12005 國泰中小成長基金 47.91000 48.17000 -0.26000 -0.53976 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.48860 4.43140 0.05720 1.29079 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.90000 20.64000 0.26000 1.25969 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.80770 0.79630 0.01140 1.43162 國泰中國內需增長基金美元級別 0.76560 0.75490 0.01070 1.41741 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.07960 2.08790 -0.00830 -0.39753 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.58600 9.62340 -0.03740 -0.38864 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.22240 8.29720 -0.07480 -0.90151 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32020 0.32110 -0.00090 -0.28029 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.42120 11.41810 0.00310 0.02715 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.77920 1.77660 0.00260 0.14635 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.13620 10.13670 -0.00050 -0.00493 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34470 0.34420 0.00050 0.14526 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.85270 4.80890 0.04380 0.91081 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.58000 22.39000 0.19000 0.84859 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.75110 0.74340 0.00770 1.03578 國泰中港台基金人民幣級別 3.56610 3.54270 0.02340 0.66051 國泰中港台基金台幣級別 16.60000 16.50000 0.10000 0.60606 國泰中港台基金美元級別 0.55880 0.55450 0.00430 0.77547 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.45000 27.41000 0.04000 0.14593 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.26000 36.26000 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 9.97990 9.98490 -0.00500 -0.05008 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.97990 9.98490 -0.00500 -0.05008 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.97990 9.98490 -0.00500 -0.05008 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33440 0.33400 0.00040 0.11976 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33440 0.33400 0.00040 0.11976 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33440 0.33400 0.00040 0.11976 國泰台灣貨幣市場基金 12.40220 12.40210 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 30.44000 30.70000 -0.26000 -0.84691 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.25640 2.24680 0.00960 0.42727 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35260 0.35070 0.00190 0.54177 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46330 0.46560 -0.00230 -0.49399 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.24000 13.19000 0.05000 0.37908 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47210 0.46960 0.00250 0.53237 國泰全球資源基金台幣級別 5.84000 5.83000 0.01000 0.17153 國泰全球資源基金美元級別 0.19290 0.19240 0.00050 0.25988 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41430 0.41260 0.00170 0.41202 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37620 0.37540 0.00080 0.21311 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43810 0.43610 0.00200 0.45861 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48980 0.49290 -0.00310 -0.62893 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.94000 19.92000 0.02000 0.10040 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.38000 21.31000 0.07000 0.32848 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.43360 2.42280 0.01080 0.44577 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.48060 11.42930 0.05130 0.44885 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.41100 10.40800 0.00300 0.02882 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38120 0.37910 0.00210 0.55394 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34570 0.34520 0.00050 0.14484 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49770 0.50020 -0.00250 -0.49980 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.08000 12.01000 0.07000 0.58285 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41870 0.41540 0.00330 0.79442 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.67000 18.58000 0.09000 0.48439 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62610 0.62220 0.00390 0.62681 國泰科技生化基金 40.14000 40.36000 -0.22000 -0.54509 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.86000 25.71000 0.15000 0.58343 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.77000 13.87000 -0.10000 -0.72098 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.18980 38.48730 -0.29750 -0.77298 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.65090 19.52890 0.12200 0.62472 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.16370 19.41380 -0.25010 -1.28826 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.96770 39.12620 -0.15850 -0.40510 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.08400 39.11000 -0.02600 -0.06648 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.39820 41.41910 -0.02090 -0.05046 國泰紐幣2021保本基金 12.00840 12.00490 0.00350 0.02915 國泰紐幣八年期保本基金 12.28980 12.28530 0.00450 0.03663 國泰紐幣保本基金 12.32420 12.32220 0.00200 0.01623 國泰高科技基金 14.75000 14.94000 -0.19000 -1.27175 國泰國泰基金台幣I級別 25.64000 25.70000 -0.06000 -0.23346 國泰國泰基金台幣級別 25.64000 25.70000 -0.06000 -0.23346 國泰富時中國A50基金 20.56000 20.40000 0.16000 0.78431 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33850 0.33800 0.00050 0.14793 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45140 0.45550 -0.00410 -0.90011 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.11000 11.05000 0.06000 0.54299 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37100 0.36840 0.00260 0.70575 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49480 0.49660 -0.00180 -0.36246 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35360 0.35190 0.00170 0.48309 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47150 0.47420 -0.00270 -0.56938 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.57970 10.56570 0.01400 0.13250 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.67320 7.69960 -0.02640 -0.34287 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35780 0.35730 0.00050 0.13994 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25730 0.25780 -0.00050 -0.19395 國泰新興市場基金台幣級別 12.26000 12.13000 0.13000 1.07172 國泰新興市場基金美元級別 0.41120 0.40630 0.00490 1.20601 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.11770 2.12160 -0.00390 -0.18382 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41020 1.42130 -0.01110 -0.78098 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34100 0.34120 -0.00020 -0.05862 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36610 0.36630 -0.00020 -0.05460 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22940 0.23090 -0.00150 -0.64963 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.45560 10.46450 -0.00890 -0.08505 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.83300 6.88040 -0.04740 -0.68891 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.05000 14.03000 0.02000 0.14255 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.66000 35.76000 -0.10000 -0.27964 國泰價值卓越基金 17.47000 17.83000 -0.36000 -2.01907 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.16000 11.10000 0.06000 0.54054 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39330 0.39070 0.00260 0.66547 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.69040 39.76500 -0.07460 -0.18760 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.99000 20.00000 -0.01000 -0.05000 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.98000 19.99000 -0.01000 -0.05003 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.00520 12.01420 -0.00900 -0.07491 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40260 0.40230 0.00030 0.07457 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.58210 9.57590 0.00620 0.06475 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.52280 8.51990 0.00290 0.03404 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.57320 10.56610 0.00710 0.06720 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.50270 9.49940 0.00330 0.03474 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11670 11.11380 0.00290 0.02609 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11080 10.11850 -0.00770 -0.07610 第一金大中華基金 30.25000 30.86000 -0.61000 -1.97667 第一金小型精選基金 43.49000 44.24000 -0.75000 -1.69530 第一金中國世紀基金-人民幣 14.56000 14.34000 0.22000 1.53417 第一金中國世紀基金-美元 9.75990 9.60450 0.15540 1.61799 第一金中國世紀基金-美元-N 9.76140 9.60600 0.15540 1.61774 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.10000 10.94000 0.16000 1.46252 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.10000 10.93000 0.17000 1.55535 第一金中概平衡基金 27.34000 27.76000 -0.42000 -1.51297 第一金台灣貨幣市場基金 15.23610 15.23590 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.68900 177.68700 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.02880 10.02120 0.00760 0.07584 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.02880 10.02180 0.00700 0.06985 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.34570 14.23340 0.11230 0.78899 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.34620 14.23410 0.11210 0.78755 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.32000 13.24000 0.08000 0.60423 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.32000 13.24000 0.08000 0.60423 第一金全球大趨勢基金 23.75000 23.64000 0.11000 0.46531 第一金全球不動產證券化基金A 8.17560 8.06620 0.10940 1.35628 第一金全球不動產證券化基金B 5.86600 5.78750 0.07850 1.35637 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.27200 9.19270 0.07930 0.86264 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.27310 9.19360 0.07950 0.86473 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.04000 8.96000 0.08000 0.89286 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.04000 8.96000 0.08000 0.89286 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.54520 9.46330 0.08190 0.86545 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.54640 9.46450 0.08190 0.86534 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.31000 9.23000 0.08000 0.86674 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.31000 9.23000 0.08000 0.86674 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.53740 8.54050 -0.00310 -0.03630 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.02230 10.02600 -0.00370 -0.03690 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.70430 9.68910 0.01520 0.15688 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.70310 9.68950 0.01360 0.14036 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.01240 8.00140 0.01100 0.13748 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.81980 8.81250 0.00730 0.08284 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.82000 8.81270 0.00730 0.08283 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.04280 11.02700 0.01580 0.14328 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.04370 11.02780 0.01590 0.14418 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95420 9.94000 0.01420 0.14286 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.60600 14.59380 0.01220 0.08360 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.87950 14.76280 0.11670 0.79050 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.89780 14.78080 0.11700 0.79157 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.57000 13.49000 0.08000 0.59303 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.60000 13.51000 0.09000 0.66617 第一金亞洲科技基金 21.12000 20.99000 0.13000 0.61934 第一金亞洲新興市場基金 13.84000 13.75000 0.09000 0.65455 第一金店頭市場基金 10.97000 11.25000 -0.28000 -2.48889 第一金創新趨勢基金 28.08000 28.78000 -0.70000 -2.43224 第一金電子基金 37.63000 38.26000 -0.63000 -1.64663 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.00000 20.04000 -0.04000 -0.19960 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.38000 19.35000 0.03000 0.15504 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.59000 9.71000 -0.12000 -1.23584 統一大中華中小基金(美元) 9.41000 9.51000 -0.10000 -1.05152 統一大中華中小基金(新台幣) 13.44000 13.61000 -0.17000 -1.24908 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 統一大東協高股息基金(美元) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 統一大東協高股息基金(新台幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 統一大滿貫基金 35.70000 35.95000 -0.25000 -0.69541 統一大龍印基金 16.53000 16.47000 0.06000 0.36430 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 統一大龍騰中國基金(美元) 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 統一中小基金 29.67000 30.14000 -0.47000 -1.55939 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.48350 9.51650 -0.03300 -0.34677 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.50310 9.52640 -0.02330 -0.24458 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.06580 9.09500 -0.02920 -0.32106 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.10120 11.13980 -0.03860 -0.34651 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.04630 11.07340 -0.02710 -0.24473 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.54070 10.57460 -0.03390 -0.32058 統一台灣動力基金 20.04000 20.34000 -0.30000 -1.47493 統一全天候基金 124.71000 126.58000 -1.87000 -1.47733 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.69380 8.65130 0.04250 0.49126 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.02240 8.96900 0.05340 0.59538 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.89640 8.85040 0.04600 0.51975 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.89280 8.84930 0.04350 0.49156 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.22870 9.17410 0.05460 0.59515 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.09980 9.05280 0.04700 0.51918 統一全球債券組合基金 11.92310 11.92900 -0.00590 -0.04946 統一全球新科技基金(人民幣) 16.13000 15.96000 0.17000 1.06516 統一全球新科技基金(美元) 16.28000 16.09000 0.19000 1.18086 統一全球新科技基金(新台幣) 15.08000 14.93000 0.15000 1.00469 統一亞太基金 27.79000 27.45000 0.34000 1.23862 統一亞洲大金磚基金 13.44000 13.24000 0.20000 1.51057 統一奔騰基金 67.19000 68.04000 -0.85000 -1.24927 統一強棒貨幣市場基金 16.64420 16.64400 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.51000 10.33000 0.18000 1.74250 統一強漢基金(美元) 10.16000 9.97000 0.19000 1.90572 統一強漢基金(新台幣) 25.82000 25.38000 0.44000 1.73365 統一統信基金 36.09000 36.45000 -0.36000 -0.98765 統一黑馬基金 67.56000 68.40000 -0.84000 -1.22807 統一新亞洲科技能源基金 20.08000 19.97000 0.11000 0.55083 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.11700 8.12080 -0.00380 -0.04679 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.18000 10.18470 -0.00470 -0.04615 統一經建基金 52.75000 53.56000 -0.81000 -1.51232 統一龍馬基金 77.52000 78.29000 -0.77000 -0.98352 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 25.44000 25.90000 -0.46000 -1.77606 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 52.88000 53.42000 -0.54000 -1.01086 野村中國機會基金 15.03000 14.74000 0.29000 1.96744 野村巴西基金 5.45000 5.35000 0.10000 1.86916 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.37000 12.19000 0.18000 1.47662 野村台灣高股息基金 22.88000 22.90000 -0.02000 -0.08734 野村台灣運籌基金 39.81000 40.16000 -0.35000 -0.87151 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.67290 9.69320 -0.02030 -0.20943 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.65340 9.66720 -0.01380 -0.14275 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.65250 9.66880 -0.01630 -0.16858 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.75430 9.77470 -0.02040 -0.20870 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.71780 9.73170 -0.01390 -0.14283 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.67910 9.69540 -0.01630 -0.16812 野村平衡基金 20.46000 20.66000 -0.20000 -0.96805 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.10000 9.00000 0.10000 1.11111 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.31000 9.21000 0.10000 1.08578 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.07000 12.92000 0.15000 1.16099 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.41000 10.31000 0.10000 0.96993 野村全球生技醫療基金 16.62000 16.55000 0.07000 0.42296 野村全球品牌基金 28.97000 28.71000 0.26000 0.90561 野村全球氣候變遷基金 8.78000 8.70000 0.08000 0.91954 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.18000 13.09000 0.09000 0.68755 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.47000 11.38000 0.09000 0.79086 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.48000 19.35000 0.13000 0.67183 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.40000 12.31000 0.09000 0.73111 野村全球短期收益基金-美元計價 10.50010 10.49170 0.00840 0.08006 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.35070 10.34480 0.00590 0.05703 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.64600 9.63790 0.00810 0.08404 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.39100 9.37840 0.01260 0.13435 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.86690 8.86190 0.00500 0.05642 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.10720 11.09780 0.00940 0.08470 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.62030 10.60620 0.01410 0.13294 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08030 10.07460 0.00570 0.05658 野村成長基金 29.04000 29.14000 -0.10000 -0.34317 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.62210 9.56590 0.05620 0.58750 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.62090 9.55900 0.06190 0.64756 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.54870 9.49930 0.04940 0.52004 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.87260 9.81500 0.05760 0.58686 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.81940 9.75630 0.06310 0.64676 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.74940 9.69890 0.05050 0.52068 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.57000 9.42000 0.15000 1.59236 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.57000 13.37000 0.20000 1.49589 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.86950 9.85210 0.01740 0.17661 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.80930 9.79110 0.01820 0.18588 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.72510 9.71730 0.00780 0.08027 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.27430 10.25610 0.01820 0.17746 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.14590 10.12700 0.01890 0.18663 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.06430 10.05630 0.00800 0.07955 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.79610 8.81770 -0.02160 -0.24496 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.52140 9.54160 -0.02020 -0.21170 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.39850 9.41330 -0.01480 -0.15722 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.18600 13.21850 -0.03250 -0.24587 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.33440 12.36070 -0.02630 -0.21277 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.09330 10.10920 -0.01590 -0.15728 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.24990 10.24420 0.00570 0.05564 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.93220 9.92120 0.01100 0.11087 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.37360 9.36980 0.00380 0.04056 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.00300 10.99860 0.00440 0.04001 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.06210 10.03310 0.02900 0.28904 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.26110 11.22810 0.03300 0.29391 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.82580 10.78770 0.03810 0.35318 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.41200 10.38460 0.02740 0.26385 野村泰國基金 41.95000 41.90000 0.05000 0.11933 野村高科技基金 13.04000 13.28000 -0.24000 -1.80723 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.09900 10.05740 0.04160 0.41363 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.51420 10.46730 0.04690 0.44806 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.62370 10.59720 0.02650 0.25007 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.93870 9.88630 0.05240 0.53003 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.62070 9.58200 0.03870 0.40388 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.73550 9.70180 0.03370 0.34736 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.96310 11.90980 0.05330 0.44753 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.90190 12.87730 0.02460 0.19103 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.00500 10.94710 0.05790 0.52891 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.65760 10.61460 0.04300 0.40510 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.02190 10.98300 0.03890 0.35418 野村貨幣市場基金 16.25130 16.25110 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.41000 16.27000 0.14000 0.86048 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.93680 9.95500 -0.01820 -0.18282 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92950 7.94040 -0.01090 -0.13727 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.62150 11.63750 -0.01600 -0.13749 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.52000 7.47000 0.05000 0.66934 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.25000 9.06000 0.19000 2.09713 野村精選貨幣市場基金 12.07190 12.07180 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.41000 12.36000 0.05000 0.40453 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.87000 11.80000 0.07000 0.59322 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.36000 11.27000 0.09000 0.79858 野村歐洲高股息基金季配型 8.08000 8.01000 0.07000 0.87391 野村歐洲高股息基金累積型 11.41000 11.32000 0.09000 0.79505 野村積極成長基金 12.27000 12.31000 -0.04000 -0.32494 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.90000 10.00000 -0.10000 -1.00000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.27000 36.62000 -0.35000 -0.95576 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.03840 10.02500 0.01340 0.13367 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.63760 8.62940 0.00820 0.09502 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.03060 8.02170 0.00890 0.11095 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.82550 7.81820 0.00730 0.09337 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.52200 11.51110 0.01090 0.09469 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50760 10.49600 0.01160 0.11052 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26870 10.25920 0.00950 0.09260 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740 野村環球基金-人民幣計價 15.86000 15.74000 0.12000 0.76239 野村環球基金-美元計價 12.59000 12.47000 0.12000 0.96231 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.05000 16.92000 0.13000 0.76832 野村鴻利基金 23.45000 23.67000 -0.22000 -0.92945 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85090 16.85080 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.58000 21.75000 -0.17000 -0.78161 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.93000 13.02000 -0.09000 -0.69124 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.94000 14.88000 0.06000 0.40323 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.97230 9.98270 -0.01040 -0.10418 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.08580 13.09810 -0.01230 -0.09391 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.68300 9.68350 -0.00050 -0.00516 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.68960 9.68680 0.00280 0.02891 凱基台商天下基金 13.61000 13.52000 0.09000 0.66568 凱基台灣精五門基金 21.55000 21.64000 -0.09000 -0.41590 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.78770 10.73810 0.04960 0.46191 凱基亞太高股息基金 13.36000 13.31000 0.05000 0.37566 凱基亞洲四金磚基金 18.30000 18.09000 0.21000 1.16086 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.01000 13.84000 0.17000 1.22832 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.57570 13.38820 0.18750 1.40049 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.95000 12.79000 0.16000 1.25098 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53300 11.53290 0.00010 0.00087 凱基開創基金 28.31000 28.41000 -0.10000 -0.35199 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.92000 21.73000 0.19000 0.87437 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.94550 21.72720 0.21830 1.00473 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.43000 18.34000 0.09000 0.49073 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.19590 18.07770 0.11820 0.65384 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.03000 7.98000 0.05000 0.62657 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.80220 11.71230 0.08990 0.76757 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.93000 10.86000 0.07000 0.64457 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.49050 11.40680 0.08370 0.73377 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.40000 11.33000 0.07000 0.61783 凱基護城河基金-台幣計價A 13.04000 12.95000 0.09000 0.69498 凱基護城河基金-美元計價B 13.19560 13.08940 0.10620 0.81134 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.18000 14.31000 -0.13000 -0.90846 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.41000 32.81000 0.60000 1.82871 富邦NASDAQ-100基金 29.25000 29.04000 0.21000 0.72314 富邦上証180基金 31.36000 31.09000 0.27000 0.86845 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24140 0.23840 0.00300 1.25839 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.20000 7.12000 0.08000 1.12360 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.04000 7.09000 -0.05000 -0.70522 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.35000 42.95000 0.40000 0.93132 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.98890 11.89850 0.09040 0.75976 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.31240 11.22100 0.09140 0.81454 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.99980 10.92040 0.07940 0.72708 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.56840 10.48880 0.07960 0.75890 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.89160 9.81170 0.07990 0.81433 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.62690 9.55740 0.06950 0.72719 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.66570 20.64830 0.01740 0.08427 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.25980 11.25650 0.00330 0.02932 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.69130 10.69130 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.79930 12.82800 -0.02870 -0.22373 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89300 1.89630 -0.00330 -0.17402 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.48500 9.50630 -0.02130 -0.22406 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.45010 1.45260 -0.00250 -0.17211 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.58580 11.59720 -0.01140 -0.09830 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73710 1.73770 -0.00060 -0.03453 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08200 10.09200 -0.01000 -0.09909 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53090 1.53140 -0.00050 -0.03265 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.39000 14.36000 0.03000 0.20891 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.42000 24.50000 -0.08000 -0.32653 富邦日本東証基金 22.58000 22.59000 -0.01000 -0.04427 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.46000 43.17000 0.29000 0.67176 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.02000 49.21000 -0.19000 -0.38610 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.21000 51.22000 -0.01000 -0.01952 富邦台灣心基金 24.49000 24.84000 -0.35000 -1.40902 富邦台灣釆吉50基金 48.00000 48.01000 -0.01000 -0.02083 富邦台灣科技指數基金 51.81000 51.81000 0.00000 0.00000 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.55320 39.68380 -0.13060 -0.32910 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 39.67580 39.72050 -0.04470 -0.11254 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29960 0.29560 0.00400 1.35318 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.13000 9.02000 0.11000 1.21951 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.34080 2.34410 -0.00330 -0.14078 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34080 0.34090 -0.00010 -0.02933 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.65320 10.65480 -0.00160 -0.01502 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.03750 2.04020 -0.00270 -0.13234 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32800 0.32800 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.22340 9.22480 -0.00140 -0.01518 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.85000 23.01000 -0.16000 -0.69535 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.81000 14.73000 0.08000 0.54311 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.25000 28.63000 -0.38000 -1.32728 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62620 15.62600 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 70.67000 71.66000 -0.99000 -1.38152 富邦科技基金 27.52000 27.93000 -0.41000 -1.46796 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.19610 39.25800 -0.06190 -0.15767 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.29360 38.57160 -0.27800 -0.72074 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.84470 37.99740 -0.15270 -0.40187 富邦恒生國企ETF基金 21.89000 21.88000 0.01000 0.04570 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.64000 12.69000 -0.05000 -0.39401 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 34.51000 34.25000 0.26000 0.75912 富邦高成長基金 26.84000 27.25000 -0.41000 -1.50459 富邦基金 14.33000 14.53000 -0.20000 -1.37646 富邦深証100基金 11.31000 11.13000 0.18000 1.61725 富邦富時歐洲ETF基金 20.50000 20.38000 0.12000 0.58881 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40150 0.40130 0.00020 0.04984 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.17810 12.16720 0.01090 0.08959 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.52150 9.51290 0.00860 0.09040 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30140 0.30120 0.00020 0.06640 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.89490 8.88690 0.00800 0.09002 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.76470 9.76770 -0.00300 -0.03071 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.97060 9.98830 -0.01770 -0.17721 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.76470 9.76770 -0.00300 -0.03071 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.97060 9.98830 -0.01770 -0.17721 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.97000 19.96000 0.01000 0.05010 富邦精準基金 51.05000 51.67000 -0.62000 -1.19992 富邦精銳中小基金 13.15000 13.38000 -0.23000 -1.71898 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.92000 21.22000 -0.30000 -1.41376 富邦臺灣公司治理100基金 21.45000 21.47000 -0.02000 -0.09315 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.62000 7.61000 0.01000 0.13141 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.43000 15.47000 -0.04000 -0.25856 富邦標普美國特別股ETF基金 19.63000 19.64000 -0.01000 -0.05092 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.30410 10.28030 0.02380 0.23151 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.12150 11.07690 0.04460 0.40264 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.86220 10.83740 0.02480 0.22884 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.10290 10.07960 0.02330 0.23116 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.85980 10.81630 0.04350 0.40217 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.58550 10.56140 0.02410 0.22819 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.77000 30.75000 0.02000 0.06504 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.84610 8.93690 -0.09080 -1.01601 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.34910 9.44350 -0.09440 -0.99963 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.13860 9.23440 -0.09580 -1.03743 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.71490 9.75030 -0.03540 -0.36307 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.69260 9.72990 -0.03730 -0.38335 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.47590 9.51440 -0.03850 -0.40465 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.53330 9.57130 -0.03800 -0.39702 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.48890 8.55530 -0.06640 -0.77613 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.47770 9.54860 -0.07090 -0.74252 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.03370 9.10540 -0.07170 -0.78744 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.44480 10.47470 -0.02990 -0.28545 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.17930 10.21030 -0.03100 -0.30361 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.76070 9.79290 -0.03220 -0.32881 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.14490 9.21640 -0.07150 -0.77579 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.57740 9.60830 -0.03090 -0.32160 富達卓越領航全球組合基金 15.01000 14.94000 0.07000 0.46854 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.71670 8.77920 -0.06250 -0.71191 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.38590 9.45170 -0.06580 -0.69617 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14450 9.21160 -0.06710 -0.72843 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.82100 9.84400 -0.02300 -0.23364 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.75470 9.77930 -0.02460 -0.25155 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.53660 9.56280 -0.02620 -0.27398 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.21850 9.28530 -0.06680 -0.71942 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.58150 9.60750 -0.02600 -0.27062 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.99000 11.90000 0.09000 0.75630 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.92000 8.85000 0.07000 0.79096 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.96000 10.87000 0.09000 0.82797 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.36000 10.29000 0.07000 0.68027 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.53230 9.55270 -0.02040 -0.21355 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.22040 9.23780 -0.01740 -0.18836 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.71820 8.74190 -0.02370 -0.27111 富蘭克林華美中華基金 14.72000 14.55000 0.17000 1.16838 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.64000 21.71000 -0.07000 -0.32243 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.90000 21.01000 -0.11000 -0.52356 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.86150 7.85040 0.01110 0.14139 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.08350 9.06400 0.01950 0.21514 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.70160 9.68070 0.02090 0.21589 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.16190 9.14890 0.01300 0.14209 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.01660 11.00200 0.01460 0.13270 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.80080 8.78910 0.01170 0.13312 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.26750 9.25520 0.01230 0.13290 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.04240 13.02550 0.01690 0.12975 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.33300 10.31960 0.01340 0.12985 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.09050 10.07960 0.01090 0.10814 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.72760 7.71930 0.00830 0.10752 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.22370 9.21370 0.01000 0.10853 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.54430 10.54120 0.00310 0.02941 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.54170 7.53950 0.00220 0.02918 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.01940 9.01680 0.00260 0.02884 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.38590 10.37490 0.01100 0.10603 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.77490 7.76660 0.00830 0.10687 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.26800 8.26990 -0.00190 -0.02297 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.39430 9.38960 0.00470 0.05006 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.09590 10.09080 0.00510 0.05054 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.64460 12.64740 -0.00280 -0.02214 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.29000 10.36000 -0.07000 -0.67568 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.22000 10.30000 -0.08000 -0.77670 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.46000 8.50000 -0.04000 -0.47059 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.70000 8.67000 0.03000 0.34602 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.53000 10.46000 0.07000 0.66922 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.52000 10.45000 0.07000 0.66986 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.23000 11.15000 0.08000 0.71749 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.20170 13.12010 0.08160 0.62195 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 富蘭克林華美第一富基金 44.49000 44.97000 -0.48000 -1.06738 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29310 10.29300 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.71000 13.65000 0.06000 0.43956 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.69000 13.61000 0.08000 0.58780 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.36000 15.29000 0.07000 0.45782 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.90130 7.93190 -0.03060 -0.38578 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.32290 11.23660 0.08630 0.76803 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.71520 9.71750 -0.00230 -0.02367 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.99300 10.99550 -0.00250 -0.02274 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.00480 7.01160 -0.00680 -0.09698 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.27180 9.27500 -0.00320 -0.03450 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.26120 10.26480 -0.00360 -0.03507 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.59910 10.60920 -0.01010 -0.09520 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.83000 19.84000 -0.01000 -0.05040 復華人民幣貨幣市場基金 11.55630 11.55530 0.00100 0.00865 復華人生目標基金 41.33700 41.89040 -0.55340 -1.32107 復華大中華中小策略基金 10.56000 10.43000 0.13000 1.24640 復華中小精選基金 84.69000 85.16000 -0.47000 -0.55190 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.11000 9.94000 0.17000 1.71026 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.35000 9.20000 0.15000 1.63043 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.42000 12.32000 0.10000 0.81169 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.46000 11.37000 0.09000 0.79156 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.54000 11.45000 0.09000 0.78603 復華六年到期新興市場債券基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.62000 12.71000 -0.09000 -0.70810 復華全方位基金 33.67000 34.36000 -0.69000 -2.00815 復華全球大趨勢基金-美元 14.49000 14.32000 0.17000 1.18715 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.99000 21.77000 0.22000 1.01056 復華全球平衡基金-新臺幣 20.47000 20.33000 0.14000 0.68864 復華全球物聯網科技基金-美元 18.18000 17.92000 0.26000 1.45089 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.89000 16.67000 0.22000 1.31974 復華全球原物料基金 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710 復華全球消費基金-新臺幣 14.13000 14.04000 0.09000 0.64103 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44740 11.45040 -0.00300 -0.02620 復華全球債券基金 13.42410 13.44770 -0.02360 -0.17549 復華全球債券組合基金 14.59000 14.60000 -0.01000 -0.06849 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.52000 14.34000 0.18000 1.25523 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.25000 10.12000 0.13000 1.28458 復華全球戰略配置強基金-美元 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298 復華有利貨幣市場基金 13.42500 13.42490 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 14.06000 13.98000 0.08000 0.57225 復華亞太成長基金 17.02000 16.80000 0.22000 1.30952 復華亞太神龍科技基金-美元 10.74000 10.54000 0.20000 1.89753 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.97000 10.79000 0.18000 1.66821 復華東協世紀基金 13.24000 13.14000 0.10000 0.76104 復華南非幣長期收益基金A 13.19000 13.14000 0.05000 0.38052 復華南非幣長期收益基金B 8.36000 8.33000 0.03000 0.36014 復華南非幣短期收益基金A 13.43000 13.41000 0.02000 0.14914 復華南非幣短期收益基金B 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013 復華美國新星基金-美元 13.49000 13.30000 0.19000 1.42857 復華美國新星基金-新臺幣 13.18000 13.01000 0.17000 1.30669 復華恒生基金 22.30000 22.24000 0.06000 0.26978 復華恒生單日反向一倍基金 7.98000 8.02000 -0.04000 -0.49875 復華恒生單日正向二倍基金 38.25000 37.86000 0.39000 1.03011 復華神盾基金 29.00180 29.37270 -0.37090 -1.26274 復華高成長基金 73.87000 74.99000 -1.12000 -1.49353 復華高益策略組合基金 12.95000 12.95000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.38510 14.38500 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 18.93000 18.89000 0.04000 0.21175 復華富時台灣高股息低波動基金 51.03000 51.06000 -0.03000 -0.05875 復華復華基金 23.17000 23.53000 -0.36000 -1.52996 復華華人世紀基金 20.64000 20.33000 0.31000 1.52484 復華傳家二號基金 32.24890 32.72370 -0.47480 -1.45094 復華傳家基金 27.40040 27.90130 -0.50090 -1.79526 復華奧林匹克全球組合基金 14.81000 14.79000 0.02000 0.13523 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.89000 11.81000 0.08000 0.67739 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.38000 14.29000 0.09000 0.62981 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 復華新興人民幣短期收益基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.56000 18.56000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 復華新興市場高收益債券基金B 5.84000 5.84000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.84000 12.82000 0.02000 0.15601 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.47000 13.45000 0.02000 0.14870 復華新興市場短期收益基金 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425 復華滬深300 A股基金 23.94000 23.67000 0.27000 1.14068 復華數位經濟基金 66.64000 67.74000 -1.10000 -1.62386 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 12.04000 11.81000 0.23000 1.94750 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.75790 9.75660 0.00130 0.01332 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.59370 9.59500 -0.00130 -0.01355 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.91130 9.91000 0.00130 0.01312 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.71440 9.71570 -0.00130 -0.01338 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.70840 9.70700 0.00140 0.01442 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.88010 9.89330 -0.01320 -0.13342 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.72860 9.72680 0.00180 0.01851 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.89980 9.91260 -0.01280 -0.12913 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.72750 9.72560 0.00190 0.01954 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.90290 9.91550 -0.01260 -0.12707 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.22680 9.24460 -0.01780 -0.19254 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.93430 8.94140 -0.00710 -0.07941 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.61170 8.63130 -0.01960 -0.22708 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.38250 11.40440 -0.02190 -0.19203 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.03530 11.04410 -0.00880 -0.07968 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.76070 10.78520 -0.02450 -0.22716 景順主流基金 19.72000 19.73000 -0.01000 -0.05068 景順台灣科技基金 34.99000 34.90000 0.09000 0.25788 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 21.93000 21.78000 0.15000 0.68871 景順全球康健基金 17.71000 17.64000 0.07000 0.39683 景順貨幣市場基金 15.92510 15.92500 0.00010 0.00063 景順潛力基金 36.32000 36.35000 -0.03000 -0.08253 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.88000 15.70000 0.18000 1.14650 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.34000 14.20000 0.14000 0.98592 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.80000 10.75000 0.05000 0.46512 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.84000 9.75000 0.09000 0.92308 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.98000 9.88000 0.10000 1.01215 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.69000 8.68780 0.00220 0.02532 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.26490 8.27330 -0.00840 -0.10153 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.01910 11.01630 0.00280 0.02542 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.45490 10.46560 -0.01070 -0.10224 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.35000 8.24000 0.11000 1.33495 華南永昌中國A股基金(美元) 8.59000 8.47000 0.12000 1.41677 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.16000 12.01000 0.15000 1.24896 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.50960 9.51150 -0.00190 -0.01998 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.38100 9.39680 -0.01580 -0.16814 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.72270 9.72460 -0.00190 -0.01954 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.59290 9.60900 -0.01610 -0.16755 華南永昌永昌基金 20.34000 20.28000 0.06000 0.29586 華南永昌全球亨利組合基金 14.22150 14.22550 -0.00400 -0.02812 華南永昌全球神農水資源基金 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 16.12000 16.01000 0.11000 0.68707 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.29000 12.17000 0.12000 0.98603 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.85000 11.75000 0.10000 0.85106 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.43000 14.28000 0.15000 1.05042 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.89000 13.77000 0.12000 0.87146 華南永昌物聯網精選基金 12.63000 12.61000 0.02000 0.15860 華南永昌策略報酬基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18890 16.18880 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 25.48750 25.35370 0.13380 0.52773 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92650 11.92640 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.13880 10.14840 -0.00960 -0.09460 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.42350 10.43650 -0.01300 -0.12456 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.89660 9.90600 -0.00940 -0.09489 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.14270 10.15540 -0.01270 -0.12506 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.99540 10.00380 -0.00840 -0.08397 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.21510 10.22680 -0.01170 -0.11441 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.85380 9.86210 -0.00830 -0.08416 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.06400 10.07550 -0.01150 -0.11414 華頓中小型基金 28.25000 28.62000 -0.37000 -1.29280 華頓中國多重機會平衡基金 12.80260 12.70100 0.10160 0.79994 華頓台灣基金 34.79000 35.22000 -0.43000 -1.22090 華頓平安貨幣市場基金 11.50880 11.50870 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.11000 18.11000 0.00000 0.00000 華頓全球高收益債券基金A 13.28310 13.28790 -0.00480 -0.03612 華頓全球高收益債券基金B 8.32540 8.32840 -0.00300 -0.03602 華頓全球黑鑽油源基金 5.99000 6.02000 -0.03000 -0.49834 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.97410 2.93760 0.03650 1.24251 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.84490 13.67970 0.16520 1.20763 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46430 0.45810 0.00620 1.35342 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.81290 11.76780 0.04510 0.38325 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.73700 10.69550 0.04150 0.38801 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.93260 10.89430 0.03830 0.35156 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.91820 9.88350 0.03470 0.35109 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.53860 11.48130 0.05730 0.49907 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.55720 10.50260 0.05460 0.51987 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.02000 11.97000 0.05000 0.41771 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.96000 11.89000 0.07000 0.58873 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.42590 2.42850 -0.00260 -0.10706 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96770 1.96950 -0.00180 -0.09139 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.09440 12.09640 -0.00200 -0.01653 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.90100 9.90270 -0.00170 -0.01717 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37800 0.37800 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.31990 0.31970 0.00020 0.06256 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.57000 3.52000 0.05000 1.42045 匯豐中國動力基金(台幣) 16.62000 16.38000 0.24000 1.46520 匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.55000 0.01000 1.81818 匯豐太平洋精典基金 18.40000 18.20000 0.20000 1.09890 匯豐台灣精典基金 25.11000 25.21000 -0.10000 -0.39667 匯豐全球趨勢組合基金 12.25000 12.20000 0.05000 0.40984 匯豐全球關鍵資源基金 8.29000 8.31000 -0.02000 -0.24067 匯豐安富基金 25.94000 25.97000 -0.03000 -0.11552 匯豐成功基金 40.47000 40.59000 -0.12000 -0.29564 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.34000 11.29000 0.05000 0.44287 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.21000 11.16000 0.05000 0.44803 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.45440 2.45840 -0.00400 -0.16271 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24170 2.24560 -0.00390 -0.17367 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.64350 11.65570 -0.01220 -0.10467 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.07200 8.08370 -0.01170 -0.14474 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38390 0.38410 -0.00020 -0.05207 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34510 0.34530 -0.00020 -0.05792 匯豐拉丁美洲基金 7.26000 7.12000 0.14000 1.96629 匯豐金磚動力基金 14.56000 14.39000 0.17000 1.18138 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97420 14.97410 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.16000 5.17000 -0.01000 -0.19342 匯豐新鑽動力基金 11.33000 11.19000 0.14000 1.25112 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.41500 5.39920 0.01580 0.29264 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.96750 8.95220 0.01530 0.17091 匯豐龍鳳基金-A類型 54.02000 54.22000 -0.20000 -0.36887 匯豐龍鳳基金-I類型 54.02000 54.22000 -0.20000 -0.36887 匯豐龍騰電子基金 39.69000 39.82000 -0.13000 -0.32647 匯豐雙高收益債券組合基金 12.22060 12.21330 0.00730 0.05977 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 22.51000 22.91000 -0.40000 -1.74596 新光中國成長基金(人民幣) 11.81000 11.67000 0.14000 1.19966 新光中國成長基金(美元) 12.68000 12.53000 0.15000 1.19713 新光中國成長基金(新臺幣) 12.23000 12.10000 0.13000 1.07438 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.03590 10.03250 0.00340 0.03389 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.96690 9.97040 -0.00350 -0.03510 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.92840 9.93280 -0.00440 -0.04430 新光台灣富貴基金 23.73000 23.79000 -0.06000 -0.25221 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416 新光全球生技醫療基金(美元) 11.95000 11.85000 0.10000 0.84388 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.26000 11.17000 0.09000 0.80573 新光全球債券基金(A累積)美元 9.95090 9.96420 -0.01330 -0.13348 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.40150 9.41810 -0.01660 -0.17626 新光全球債券基金(B配息)美元 9.64240 9.65520 -0.01280 -0.13257 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.10040 9.11650 -0.01610 -0.17660 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.09000 10.01000 0.08000 0.79920 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321 新光吉星貨幣市場基金 15.43030 15.43010 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 新光多重資產基金(A累積)美元 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790 新光亞洲精選基金-美金 24.92000 24.82000 0.10000 0.40290 新光亞洲精選基金-新台幣 24.42000 24.33000 0.09000 0.36991 新光兩岸優勢基金 13.78000 13.62000 0.16000 1.17474 新光店頭基金 27.93000 28.31000 -0.38000 -1.34228 新光南非幣保本基金 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 新光創新科技基金 16.67000 16.90000 -0.23000 -1.36095 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.74070 9.79890 -0.05820 -0.59394 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.00020 10.01680 -0.01660 -0.16572 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.66190 9.64480 0.01710 0.17730 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.32370 9.37890 -0.05520 -0.58856 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.58150 9.59750 -0.01600 -0.16671 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.25140 9.23500 0.01640 0.17759 新光澳幣八年期保本基金 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 新光澳幣十年期保本基金 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 新光澳幣保本基金 11.80000 11.83000 -0.03000 -0.25359 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.96450 9.95390 0.01060 0.10649 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.88440 9.87400 0.01040 0.10533 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.77040 9.76730 0.00310 0.03174 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.83600 9.83280 0.00320 0.03254 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84390 9.83520 0.00870 0.08846 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.77540 9.76680 0.00860 0.08805 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.75780 9.74840 0.00940 0.09643 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.82670 9.81730 0.00940 0.09575 瑞銀全球創新趨勢基金 7.47000 7.45000 0.02000 0.26846 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.97000 8.86000 0.11000 1.24153 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.79900 9.81350 -0.01450 -0.14776 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.53390 9.54800 -0.01410 -0.14767 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.75310 9.77090 -0.01780 -0.18217 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53030 9.54770 -0.01740 -0.18224 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.57830 9.60990 -0.03160 -0.32883 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.86520 9.89690 -0.03170 -0.32030 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.65260 13.68860 -0.03600 -0.26299 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.51950 8.54190 -0.02240 -0.26224 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.27720 36.39240 -0.11520 -0.31655 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.28760 37.45850 -0.17090 -0.45624 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.43170 38.55160 -0.11990 -0.31101 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11780 11.11480 0.00300 0.02699 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27820 10.28610 -0.00790 -0.07680 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.06350 13.90880 0.15470 1.11225 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.28480 11.15580 0.12900 1.15635 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.29000 11.18000 0.11000 0.98390 群益大印度基金-人民幣 13.05850 13.16040 -0.10190 -0.77429 群益大印度基金-美元 13.18430 13.28140 -0.09710 -0.73110 群益大印度基金-新臺幣 12.09000 12.19000 -0.10000 -0.82034 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.18000 12.17240 0.00760 0.06244 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.60930 12.59600 0.01330 0.10559 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.37080 11.36380 0.00700 0.06160 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.74250 10.73120 0.01130 0.10530 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.77370 9.76770 0.00600 0.06143 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.27060 9.26080 0.00980 0.10582 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.49630 9.49040 0.00590 0.06217 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.30900 9.29920 0.00980 0.10539 群益中小型股基金 52.92000 53.31000 -0.39000 -0.73157 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.82290 9.83980 -0.01690 -0.17175 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.79000 9.80260 -0.01260 -0.12854 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.87830 8.90280 -0.02450 -0.27519 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.74110 8.75620 -0.01510 -0.17245 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.71150 8.72270 -0.01120 -0.12840 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.90090 7.92280 -0.02190 -0.27642 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.36860 11.37520 -0.00660 -0.05802 群益中國高收益債券基金-美元 11.15650 11.16400 -0.00750 -0.06718 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.44910 10.46410 -0.01500 -0.14335 群益中國新機會基金N-人民幣 9.84680 9.77930 0.06750 0.69023 群益中國新機會基金N-美元 9.70670 9.63600 0.07070 0.73371 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181 群益中國新機會基金-人民幣 8.73280 8.67300 0.05980 0.68950 群益中國新機會基金-美元 10.37900 10.30330 0.07570 0.73472 群益中國新機會基金-新臺幣 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521 群益平衡王基金 19.67110 19.70190 -0.03080 -0.15633 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.14000 8.08000 0.06000 0.74257 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.92000 5.87000 0.05000 0.85179 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.27710 10.16850 0.10860 1.06800 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.53100 10.41510 0.11590 1.11281 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.65000 9.56000 0.09000 0.94142 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.33190 9.23320 0.09870 1.06897 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.56230 9.45700 0.10530 1.11346 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.76000 8.68000 0.08000 0.92166 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.03390 10.02310 0.01080 0.10775 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.84950 9.83920 0.01030 0.10468 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.52550 9.51530 0.01020 0.10720 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.43230 9.42250 0.00980 0.10401 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.09160 10.08080 0.01080 0.10713 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.15810 10.14760 0.01050 0.10347 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.69320 9.68280 0.01040 0.10741 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.07470 10.06420 0.01050 0.10433 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.96750 9.98640 -0.01890 -0.18926 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.31610 7.33000 -0.01390 -0.18963 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.03590 10.02260 0.01330 0.13270 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.95860 9.94690 0.01170 0.11762 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 9.99140 9.98750 0.00390 0.03905 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.03580 10.02250 0.01330 0.13270 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.95870 9.94700 0.01170 0.11762 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.99140 9.98750 0.00390 0.03905 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.03590 10.02260 0.01330 0.13270 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.95870 9.94700 0.01170 0.11762 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 9.99140 9.98750 0.00390 0.03905 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.03590 10.02260 0.01330 0.13270 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.95870 9.94700 0.01170 0.11762 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.99140 9.98750 0.00390 0.03905 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 群益全球關鍵生技基金-美元 15.22570 15.15520 0.07050 0.46519 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.52000 14.47000 0.05000 0.34554 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.56711 群益印度中小基金N-美元 9.77970 9.90030 -0.12060 -1.21814 群益印度中小基金N-新臺幣 8.93000 9.06000 -0.13000 -1.43488 群益印度中小基金-人民幣 14.69130 14.87890 -0.18760 -1.26085 群益印度中小基金-美元 13.98760 14.16000 -0.17240 -1.21751 群益印度中小基金-新臺幣 15.64000 15.85000 -0.21000 -1.32492 群益多利策略組合基金 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.61000 15.54000 0.07000 0.45045 群益安家基金 27.42310 27.89180 -0.46870 -1.68042 群益安穩貨幣市場基金 16.06910 16.06890 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.69000 21.84000 -0.15000 -0.68681 群益亞太中小基金 13.88000 13.76000 0.12000 0.87209 群益亞太新趨勢平衡基金 17.41000 17.37000 0.04000 0.23028 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.55260 9.57680 -0.02420 -0.25269 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.41760 7.43640 -0.01880 -0.25281 群益店頭市場基金 114.13000 116.48000 -2.35000 -2.01751 群益東方盛世基金 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946 群益東協成長基金-人民幣 13.84250 13.74140 0.10110 0.73573 群益東協成長基金-美元 13.04370 12.94270 0.10100 0.78036 群益東協成長基金-新臺幣 12.47000 12.39000 0.08000 0.64568 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.21430 11.21200 0.00230 0.02051 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.73190 10.72990 0.00200 0.01864 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.07300 10.07820 -0.00520 -0.05160 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.98990 9.98780 0.00210 0.02103 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.56350 9.56170 0.00180 0.01883 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.97400 8.97870 -0.00470 -0.05235 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.06940 10.06740 0.00200 0.01987 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.77590 9.77380 0.00210 0.02149 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.73350 9.73160 0.00190 0.01952 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.02540 10.03060 -0.00520 -0.05184 群益長安基金 31.84000 32.00000 -0.16000 -0.50000 群益美國新創亮點基金-美元 14.82140 14.73600 0.08540 0.57953 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.84000 13.78000 0.06000 0.43541 群益真善美基金 18.30830 18.40020 -0.09190 -0.49945 群益馬拉松基金 135.73000 137.91000 -2.18000 -1.58074 群益深証中小板基金 15.27000 14.93000 0.34000 2.27729 群益創新科技基金 36.58000 37.26000 -0.68000 -1.82501 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.29070 10.16710 0.12360 1.21569 群益華夏盛世基金N-美元 10.16710 10.04070 0.12640 1.25888 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.23000 10.12000 0.11000 1.08696 群益華夏盛世基金-人民幣 11.20660 11.07200 0.13460 1.21568 群益華夏盛世基金-美元 11.21070 11.07120 0.13950 1.26003 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.87000 17.68000 0.19000 1.07466 群益奧斯卡基金 30.42000 31.05000 -0.63000 -2.02899 群益新興金鑽基金-美元 13.34200 13.17250 0.16950 1.28677 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.85000 9.74000 0.11000 1.12936 群益葛萊美基金 26.37000 26.99000 -0.62000 -2.29715 群益道瓊美國地產ETF基金 19.33000 19.18000 0.15000 0.78206 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.56000 13.60000 -0.04000 -0.29412 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.72770 11.68090 0.04680 0.40065 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.44270 11.39450 0.04820 0.42301 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.30760 11.28200 0.02560 0.22691 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.74300 8.70810 0.03490 0.40078 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.37900 9.33940 0.03960 0.42401 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.49000 8.46000 0.03000 0.35461 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.95480 8.93460 0.02020 0.22609 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.31000 31.61000 -0.30000 -0.94907 德信中國精選成長基金 12.28000 12.21000 0.07000 0.57330 德信台灣主流中小基金 20.71000 21.10000 -0.39000 -1.84834 德信新興股票組合基金 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516 德信萬保貨幣市場基金 11.92240 11.92220 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.70240 10.71500 -0.01260 -0.11759 德信數位時代基金 28.80000 28.96000 -0.16000 -0.55249 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65000 11.64980 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.22000 17.26000 -0.04000 -0.23175 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.34000 19.38000 -0.04000 -0.20640 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.31000 7.29000 0.02000 0.27435 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.80620 9.84860 -0.04240 -0.43052 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.90090 13.96110 -0.06020 -0.43120 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.05110 8.08180 -0.03070 -0.37987 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.10950 11.14430 -0.03480 -0.31227 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.31090 11.34640 -0.03550 -0.31287 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.75480 12.80340 -0.04860 -0.37959 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.26000 18.18000 0.08000 0.44004 摩根中小基金 26.72000 26.80000 -0.08000 -0.29851 摩根中國A股基金 15.42000 15.18000 0.24000 1.58103 摩根中國A股基金(美元) 12.53000 12.31000 0.22000 1.78716 摩根中國亮點基金 14.89000 14.62000 0.27000 1.84679 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.88670 11.80140 0.08530 0.72280 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.87500 12.78100 0.09400 0.73547 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.28030 10.19590 0.08440 0.82778 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.20370 13.10860 0.09510 0.72548 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.76290 14.65510 0.10780 0.73558 摩根台灣金磚基金 22.03000 22.08000 -0.05000 -0.22645 摩根台灣增長基金 53.21000 53.29000 -0.08000 -0.15012 摩根平衡基金 28.51000 28.53000 -0.02000 -0.07010 摩根全球α基金 19.03000 18.91000 0.12000 0.63458 摩根全球平衡基金 15.22860 15.15850 0.07010 0.46245 摩根全球發現基金 12.38000 12.31000 0.07000 0.56864 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.77780 9.74900 0.02880 0.29541 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.64710 10.61300 0.03410 0.32130 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.17330 10.13930 0.03400 0.33533 摩根多元入息成長基金-累積型 11.33810 11.30310 0.03500 0.30965 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.95800 9.92470 0.03330 0.33553 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.84950 10.77430 0.07520 0.69796 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.73800 13.64270 0.09530 0.69854 摩根亞洲基金 58.97000 58.36000 0.61000 1.04524 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.62590 8.64090 -0.01500 -0.17359 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.00200 10.01430 -0.01230 -0.12282 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.94960 8.95970 -0.01010 -0.11273 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.32430 12.34570 -0.02140 -0.17334 摩根東方內需機會基金 18.68000 18.48000 0.20000 1.08225 摩根東方科技基金 37.30000 36.99000 0.31000 0.83806 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.11000 10.00000 0.11000 1.10000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.57000 10.44000 0.13000 1.24521 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.19000 10.06000 0.13000 1.29225 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.74000 11.60000 0.14000 1.20690 摩根金龍收成基金 23.98000 23.53000 0.45000 1.91245 摩根第一貨幣市場基金 15.06780 15.06770 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.95000 14.87000 0.08000 0.53800 摩根新金磚五國基金 11.61000 11.48000 0.13000 1.13240 摩根新絲路基金 10.52000 10.39000 0.13000 1.25120 摩根新興35基金 13.78000 13.63000 0.15000 1.10051 摩根新興日本基金 25.21000 24.92000 0.29000 1.16372 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.56370 7.55940 0.00430 0.05688 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.77090 9.77570 -0.00480 -0.04910 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.62030 9.61120 0.00910 0.09468 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.67420 10.66820 0.00600 0.05624 摩根新興科技基金 63.09000 63.28000 -0.19000 -0.30025 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.32420 8.33300 -0.00880 -0.10560 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.45430 10.46530 -0.01100 -0.10511 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.75550 8.69420 0.06130 0.70507 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.60260 9.52650 0.07610 0.79882 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.19390 9.11810 0.07580 0.83131 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.94120 9.87160 0.06960 0.70505 摩根龍揚基金 35.86000 35.19000 0.67000 1.90395 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.93000 10.87000 0.06000 0.55198 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814 摩根環球股票收益基金-累積型 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32490 9.31890 0.00600 0.06439 摩根總收益組合基金-累積型 11.18330 11.17610 0.00720 0.06442 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 28.39000 28.36000 0.03000 0.10578 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.68410 11.70010 -0.01600 -0.13675 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.04940 11.06660 -0.01720 -0.15542 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.89180 9.91350 -0.02170 -0.21889 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.32860 10.34280 -0.01420 -0.13729 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.80280 9.81810 -0.01530 -0.15583 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.76990 8.78920 -0.01930 -0.21959 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.65920 10.58720 0.07200 0.68007 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.36790 10.31310 0.05480 0.53136 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.99800 9.90640 0.09160 0.92465 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.81670 9.74110 0.07560 0.77609 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.82440 9.73440 0.09000 0.92456 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.64620 9.57180 0.07440 0.77728 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.52530 11.48490 0.04040 0.35177 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.32840 11.28740 0.04100 0.36324 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.18390 10.15910 0.02480 0.24412 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.01470 10.97600 0.03870 0.35259 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.80970 10.77060 0.03910 0.36303 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.72040 9.69670 0.02370 0.24441 聯邦金鑽平衡基金 26.29120 26.31400 -0.02280 -0.08665 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 10.00990 10.00010 0.00980 0.09800 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.99520 10.00010 -0.00490 -0.04900 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 10.00990 10.00010 0.00980 0.09800 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.99520 10.00010 -0.00490 -0.04900 聯邦貨幣市場基金 13.15120 13.15100 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 14.39000 14.37000 0.02000 0.13918 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.79050 15.80130 -0.01080 -0.06835 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.92360 12.75110 0.17250 1.35282 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.77080 12.59220 0.17860 1.41834 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.29050 12.11860 0.17190 1.41848 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74920 11.75420 -0.00500 -0.04254 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.94290 10.95910 -0.01620 -0.14782 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61650 10.62100 -0.00450 -0.04237 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.61670 8.62940 -0.01270 -0.14717 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.29000 38.31000 -0.02000 -0.05221 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.46000 15.44000 0.02000 0.12953 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.70000 12.69000 0.01000 0.07880 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.35000 13.32000 0.03000 0.22523 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.55000 12.54000 0.01000 0.07974 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.97000 7.96000 0.01000 0.12563 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.22000 12.21000 0.01000 0.08190 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.76000 11.69000 0.07000 0.59880 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.95000 9.88000 0.07000 0.70850 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.23000 12.19000 0.04000 0.32814 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.87000 15.81000 0.06000 0.37951 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.81000 15.74000 0.07000 0.44473 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.66000 20.58000 0.08000 0.38873 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.81000 18.74000 0.07000 0.37353 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.78000 12.74000 0.04000 0.31397 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.80000 15.74000 0.06000 0.38119 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.51000 16.44000 0.07000 0.42579 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.58000 15.52000 0.06000 0.38660 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.79000 15.73000 0.06000 0.38144 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.25000 14.20000 0.05000 0.35211 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.25000 14.20000 0.05000 0.35211 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.95000 14.89000 0.06000 0.40296 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.30000 18.31000 -0.01000 -0.05461 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.19000 17.20000 -0.01000 -0.05814 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.51000 13.51000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.32000 13.33000 -0.01000 -0.07502 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.57000 14.56000 0.01000 0.06868 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.54000 14.52000 0.02000 0.13774 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 聯博貨幣市場基金 14.98720 14.98710 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.36010 10.36590 -0.00580 -0.05595 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.88300 13.88370 -0.00070 -0.00504 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.58110 7.58530 -0.00420 -0.05537 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.12000 14.16000 -0.04000 -0.28249 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.15000 14.19000 -0.04000 -0.28189 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 24.89000 25.16000 -0.27000 -1.07313 瀚亞中國基金-人民幣 13.51000 13.27000 0.24000 1.80859 瀚亞中國基金-新台幣 14.68000 14.44000 0.24000 1.66205 瀚亞巴西基金 4.66000 4.59000 0.07000 1.52505 瀚亞外銷基金 46.32000 46.91000 -0.59000 -1.25773 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.11000 11.05000 0.06000 0.54299 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.48420 10.45230 0.03190 0.30520 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.25970 10.23920 0.02050 0.20021 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.10080 12.08130 0.01950 0.16141 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.06770 10.04090 0.02680 0.26691 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.53020 7.50730 0.02290 0.30504 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.04240 8.02630 0.01610 0.20059 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.08120 8.06810 0.01310 0.16237 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.19130 7.17220 0.01910 0.26631 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.86800 8.85370 0.01430 0.16151 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.26110 9.23300 0.02810 0.30434 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.40040 9.38170 0.01870 0.19932 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.24350 9.22860 0.01490 0.16145 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.20000 11.14000 0.06000 0.53860 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.59000 10.53000 0.06000 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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.06000 9.12000 -0.06000 -0.65789 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956 瀚亞菁華基金 24.82000 25.23000 -0.41000 -1.62505 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.11260 13.07280 0.03980 0.30445 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.41680 9.38810 0.02870 0.30571 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.51380 10.47120 0.04260 0.40683 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.02100 10.05170 -0.03070 -0.30542 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.79000 10.74630 0.04370 0.40665 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.86220 9.83650 0.02570 0.26127 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.92160 10.00450 -0.08290 -0.82863 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.53100 8.49650 0.03450 0.40605 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.83560 7.85950 -0.02390 -0.30409 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.37250 9.33460 0.03790 0.40602 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.45020 8.42820 0.02200 0.26103 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.99010 8.05680 -0.06670 -0.82787 瀚亞電通網基金 16.67000 16.97000 -0.30000 -1.76783 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.53750 13.55340 -0.01590 -0.11731 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.11130 10.11820 -0.00690 -0.06819 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.03450 10.04110 -0.00660 -0.06573 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.46050 11.47400 -0.01350 -0.11766 瀚亞歐洲基金 11.78000 11.73000 0.05000 0.42626 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------