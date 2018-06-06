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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/06/05  107/06/04  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.43860   10.43510   0.00350    0.03354
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.99850    9.99930  -0.00080   -0.00800
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.99850    9.99930  -0.00080   -0.00800
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.99870    9.99930  -0.00060   -0.00600
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.99870    9.99930  -0.00060   -0.00600
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.34950    9.34680   0.00270    0.02889
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.58540    9.58150   0.00390    0.04070
中國信託台灣活力基金                                             16.90000   17.24000  -0.34000   -1.97216
中國信託台灣優勢基金                                             19.57000   19.82000  -0.25000   -1.26135
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.68000    9.59000   0.09000    0.93848
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.46000    9.39000   0.07000    0.74547
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.93000    8.86000   0.07000    0.79007
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.67000    9.58000   0.09000    0.93946
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.55000    9.48000   0.07000    0.73840
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.13000   10.06000   0.07000    0.69583
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.72150    9.71670   0.00480    0.04940
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.21160    9.20710   0.00450    0.04888
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.18930   10.17810   0.01120    0.11004
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.65230    9.64150   0.01080    0.11202
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.42240   10.35920   0.06320    0.61009
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.14580    9.09040   0.05540    0.60943
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.30880   11.30380   0.00500    0.04423
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.26730   10.26270   0.00460    0.04482
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.72000   10.64000   0.08000    0.75188
中國信託智能運動基金-美元                                        10.78000   10.68000   0.10000    0.93633
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97540   10.97520   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.39100    9.39640  -0.00540   -0.05747
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.15610    9.16140  -0.00530   -0.05785
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.57790    9.57970  -0.00180   -0.01879
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.33290    9.33470  -0.00180   -0.01928
中國信託精穩基金                                                 19.04130   19.01170   0.02960    0.15569
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.07000   11.02000   0.05000    0.45372
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.76000   10.71000   0.05000    0.46685
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.60000   11.53000   0.07000    0.60711
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.31000   11.24000   0.07000    0.62278
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元大2001基金                                                     71.24000   71.96000  -0.72000   -1.00056
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.53280   37.72660  -0.19380   -0.51370
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.32390   11.32090   0.00300    0.02650
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.83520   10.83560  -0.00040   -0.00369
元大上證50基金                                                   31.37000   31.19000   0.18000    0.57711
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.98000   12.77000   0.21000    1.64448
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.01000   11.83000   0.18000    1.52156
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.63000   13.43000   0.20000    1.48920
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.71100   13.49400   0.21700    1.60812
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.89800   17.64000   0.25800    1.46259
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.33100   11.27400   0.05700    0.50559
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.31800   11.26500   0.05300    0.47048
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.22000    3.21000   0.01000    0.31153
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.96000   14.93000   0.03000    0.20094
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.93820   47.00540  -0.06720   -0.14296
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.37740   10.37790  -0.00050   -0.00482
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.65150    9.65200  -0.00050   -0.00518
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.91500    9.91850  -0.00350   -0.03529
元大巴西指數基金                                                  5.63000    5.51800   0.11200    2.02972
元大巴菲特基金                                                   31.45000   31.78000  -0.33000   -1.03839
元大日經225基金                                                  28.39000   28.33000   0.06000    0.21179
元大台商收成基金                                                 24.81000   24.91000  -0.10000   -0.40145
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.42000   12.41000   0.01000    0.08058
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.76000   37.83000  -0.07000   -0.18504
元大台灣中型100基金                                              34.44000   34.46000  -0.02000   -0.05804
元大台灣加權股價指數基金                                         25.44200   25.46400  -0.02200   -0.08640
元大台灣卓越50基金                                               82.76000   82.78000  -0.02000   -0.02416
元大台灣金融基金                                                 17.76000   17.63000   0.13000    0.73738
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.37000   31.35000   0.02000    0.06380
元大台灣高股息基金                                               26.76000   26.77000  -0.01000   -0.03736
元大台灣電子科技基金                                             36.59000   36.64000  -0.05000   -0.13646
元大全球ETF成長組合基金                                          10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.67000   14.66000   0.01000    0.06821
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.47000   13.46000   0.01000    0.07429
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.74000   12.73000   0.01000    0.07855
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.84100   12.81800   0.02300    0.17944
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.15000    7.13000   0.02000    0.28050
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.41000    8.37000   0.04000    0.47790
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.62000    6.60000   0.02000    0.30303
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.04600    9.97100   0.07500    0.75218
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.69000   10.62000   0.07000    0.65913
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.64000    9.58000   0.06000    0.62630
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.01000   13.87000   0.14000    1.00937
元大全球農業商機基金                                             16.52000   16.52000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  8.89000    8.77300   0.11700    1.33364
元大印度指數基金                                                  9.54100    9.60900  -0.06800   -0.70767
元大印度基金                                                     12.58000   12.67000  -0.09000   -0.71034
元大多多基金                                                     22.37000   22.86000  -0.49000   -2.14348
元大多福基金                                                     61.62000   62.28000  -0.66000   -1.05973
元大亞太成長基金                                                  9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.61940    8.62030  -0.00090   -0.01044
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.15810    7.15880  -0.00070   -0.00978
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.90700    9.78200   0.12500    1.27786
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.98000    9.87000   0.11000    1.11449
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.79000    9.68000   0.11000    1.13636
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.98000    9.87000   0.11000    1.11449
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.94600    9.92300   0.02300    0.23178
元大卓越基金                                                     53.73000   54.31000  -0.58000   -1.06794
元大店頭基金                                                      9.76000    9.88000  -0.12000   -1.21457
元大泛歐成長基金                                                  9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.22010   10.21960   0.00050    0.00489
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.24210    9.24320  -0.00110   -0.01190
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.64080   30.71550  -0.07470   -0.24320
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.67490   36.98440  -0.30950   -0.83684
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.22830   19.11440   0.11390    0.59589
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.87820   19.12800  -0.24980   -1.30594
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.30110   37.49350  -0.19240   -0.51316
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.54140   20.48870   0.05270    0.25721
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.80880   17.91890  -0.11010   -0.61444
元大高科技基金                                                   21.82000   22.21000  -0.39000   -1.75597
元大得利貨幣市場基金                                             16.23760   16.23740   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97070   11.97060   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.66000   14.79000  -0.13000   -0.87897
元大華夏中小基金                                                  8.37000    8.30000   0.07000    0.84337
元大新中國基金-人民幣                                            10.82000   10.68000   0.14000    1.31086
元大新中國基金-美元                                              10.89600   10.73900   0.15700    1.46196
元大新中國基金-新台幣                                            10.49000   10.36000   0.13000    1.25483
元大新主流基金                                                   31.14000   31.86000  -0.72000   -2.25989
元大新東協平衡基金-美元                                           9.90600    9.84500   0.06100    0.61960
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.55870   10.50770   0.05100    0.48536
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.51250   10.45540   0.05710    0.54613
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.76870   10.76770   0.00100    0.00929
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.51600    9.51510   0.00090    0.00946
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.77010    9.78480  -0.01470   -0.15023
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.46410    9.47830  -0.01420   -0.14982
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.59620    9.62480  -0.02860   -0.29715
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.30070    9.32840  -0.02770   -0.29694
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.52520    9.54260  -0.01740   -0.18234
元大新興亞洲基金                                                 12.21000   12.07000   0.14000    1.15990
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.50800    9.47020   0.03780    0.39915
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.38880    9.35150   0.03730    0.39887
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.44780    9.46080  -0.01300   -0.13741
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.32710    9.33990  -0.01280   -0.13705
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08740   15.08720   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     43.45000   43.95000  -0.50000   -1.13766
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
元大實質多重資產基金-美元                                         9.56000    9.58700  -0.02700   -0.28163
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.36000   14.44000  -0.08000   -0.55402
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.40000   16.25000   0.15000    0.92308
元大精準中小基金                                                 23.97000   24.20000  -0.23000   -0.95041
元大摩臺基金                                                     38.70000   38.71000  -0.01000   -0.02583
元大標普500基金                                                  24.63000   24.57000   0.06000    0.24420
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.44000   13.51000  -0.07000   -0.51813
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.13000   31.88000   0.25000    0.78419
元大標智滬深300基金                                              18.73000   18.98000  -0.25000   -1.31718
元大歐洲50基金                                                   24.86000   24.75000   0.11000    0.44444
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.65660    9.64180   0.01480    0.15350
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.15260   10.15230   0.00030    0.00295
元大績效基金                                                     64.38000   65.85000  -1.47000   -2.23235
元大韓國KOSPI200基金                                             24.21000   24.17000   0.04000    0.16549
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.35000   16.65000  -0.30000   -1.80180
日盛上選基金                                                     36.75000   37.16000  -0.41000   -1.10334
日盛小而美基金                                                   20.07000   20.27000  -0.20000   -0.98668
日盛中國內需動力基金                                             11.10000   11.04000   0.06000    0.54348
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.50610   11.55510  -0.04900   -0.42406
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.77330    9.81490  -0.04160   -0.42385
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.78280   11.83620  -0.05340   -0.45116
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.00240   10.04770  -0.04530   -0.45085
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.60980   10.66510  -0.05530   -0.51851
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.99070    9.03750  -0.04680   -0.51784
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.21000   12.05000   0.16000    1.32780
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.47000   12.30000   0.17000    1.38211
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.46000   12.31000   0.15000    1.21852
日盛日盛基金                                                     15.28000   15.66000  -0.38000   -2.42656
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.01220   10.00040   0.01180    0.11800
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.52220    9.51090   0.01130    0.11881
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.76910    9.76330   0.00580    0.05941
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.29320    9.28760   0.00560    0.06030
日盛全球新興債券基金A                                            10.65200   10.66380  -0.01180   -0.11065
日盛全球新興債券基金B                                             8.36560    8.37480  -0.00920   -0.10985
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.38980    2.39800  -0.00820   -0.34195
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.68460    1.69040  -0.00580   -0.34311
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37180    0.37320  -0.00140   -0.37513
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26300    0.26390  -0.00090   -0.34104
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.25210   12.30340  -0.05130   -0.41696
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.52210    8.55780  -0.03570   -0.41716
日盛亞洲機會基金                                                  7.85000    7.76000   0.09000    1.15979
日盛首選基金                                                     18.78000   19.04000  -0.26000   -1.36555
日盛高科技基金                                                   19.65000   19.89000  -0.24000   -1.20664
日盛貨幣市場基金                                                 14.75490   14.75480   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   44.56000   45.61000  -1.05000   -2.30213
日盛精選五虎基金                                                 40.42000   40.84000  -0.42000   -1.02840
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47150   13.47140   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               37.25000   37.74000  -0.49000   -1.29836
台新MSCI中國基金                                                 22.99000   22.54000   0.45000    1.99645
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.97000   17.96000   0.01000    0.05568
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.91000   21.97000  -0.06000   -0.27310
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14790   14.14770   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.89720    9.90280  -0.00560   -0.05655
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.79480   10.78820   0.00660    0.06118
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.01090   10.01960  -0.00870   -0.08683
台新中國通基金                                                   51.18000   51.92000  -0.74000   -1.42527
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.57570    0.56810   0.00760    1.33779
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            17.15500   16.95200   0.20300    1.19750
台新中國精選中小基金-美元                                         0.41930    0.41630   0.00300    0.72063
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.50000   12.43000   0.07000    0.56315
台新主流基金                                                     25.71000   26.01000  -0.30000   -1.15340
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.30000   19.16000   0.14000    0.73069
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.65100    0.64540   0.00560    0.86768
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.58000   14.47000   0.11000    0.76019
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49100    0.48670   0.00430    0.88350
台新台灣中小基金                                                 40.04000   40.66000  -0.62000   -1.52484
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.54880    9.42560   0.12320    1.30708
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.50060    9.36270   0.13790    1.47287
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.64000    8.53000   0.11000    1.28957
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.53890   10.38590   0.15300    1.47315
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.58000    9.46000   0.12000    1.26850
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.61540   10.60240   0.01300    0.12261
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.34300   11.32900   0.01400    0.12358
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
台新印度基金                                                     15.53000   15.74000  -0.21000   -1.33418
台新亞美短期債券基金                                             10.91590   10.92180  -0.00590   -0.05402
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.59900    8.61660  -0.01760   -0.20426
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29460    0.29480  -0.00020   -0.06784
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.77120   11.79540  -0.02420   -0.20516
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39740    0.39760  -0.00020   -0.05030
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08090   11.08080   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.97910   30.07680  -0.09770   -0.32484
台新智慧生活基金-美元                                            10.42880   10.34220   0.08660    0.83735
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.36000   10.29000   0.07000    0.68027
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.90120    8.90280  -0.00160   -0.01797
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.79740    8.81210  -0.01470   -0.16682
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.42670    9.42850  -0.00180   -0.01909
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.32470    9.34020  -0.01550   -0.16595
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.35980   10.37100  -0.01120   -0.10799
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34250    0.34240   0.00010    0.02921
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.83240    7.84090  -0.00850   -0.10841
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27210    0.27210   0.00000    0.00000
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.42000    6.35000   0.07000    1.10236
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.10000   20.12000  -0.02000   -0.09940
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.69800   10.70600  -0.00800   -0.07472
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.54000   25.12000  -0.58000   -2.30892
未來資產全球大消費基金                                           15.43000   15.28000   0.15000    0.98168
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.23000   10.14000   0.09000    0.88757
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.92000    8.85000   0.07000    0.79096
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.73560   11.76780  -0.03220   -0.27363
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.58540    9.61170  -0.02630   -0.27362
未來資產亞洲新富基金                                             22.57000   22.24000   0.33000    1.48381
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55460   12.55440   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               15.15000   15.52000  -0.37000   -2.38402
未來資產新興市場債券基金A                                         8.73850    8.74590  -0.00740   -0.08461
未來資產新興市場債券基金B                                         6.74490    6.75060  -0.00570   -0.08444
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.55000   11.56000  -0.01000   -0.08651
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.02540   11.02260   0.00280    0.02540
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.19330   10.19730  -0.00400   -0.03923
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.43540    9.43780  -0.00240   -0.02543
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.61360   10.61630  -0.00270   -0.02543
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.46400    8.46570  -0.00170   -0.02008
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.57860    9.58050  -0.00190   -0.01983
永豐中小基金                                                     58.29000   59.16000  -0.87000   -1.47059
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.77610    1.78220  -0.00610   -0.34227
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.31510    2.32310  -0.00800   -0.34437
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.38980    8.42430  -0.03450   -0.40953
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.60960   10.65320  -0.04360   -0.40927
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.11000    5.03000   0.08000    1.59046
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.80000   23.42000   0.38000    1.62254
永豐主流品牌基金                                                 18.25000   18.16000   0.09000    0.49559
永豐永豐基金                                                     37.76000   37.99000  -0.23000   -0.60542
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.01870   10.00900   0.00970    0.09691
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.01870   10.00900   0.00970    0.09691
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.99180    9.99020   0.00160    0.01602
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.99180    9.99020   0.00160    0.01602
永豐亞洲民生消費基金                                             12.72000   12.58000   0.14000    1.11288
永豐南非幣2021保本基金                                           12.80310   12.78580   0.01730    0.13531
永豐高科技基金                                                   28.24000   28.62000  -0.38000   -1.32774
永豐貨幣市場基金                                                 13.86930   13.86920   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.03060    2.02750   0.00310    0.15290
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.38930    2.38570   0.00360    0.15090
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.78490    7.77800   0.00690    0.08871
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.31670   10.30760   0.00910    0.08828
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.23950    7.24280  -0.00330   -0.04556
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.00390   11.00900  -0.00510   -0.04633
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                               10.10000    9.95000   0.15000    1.50754
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.54000    8.40000   0.14000    1.66667
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.18000   18.89000   0.29000    1.53520
永豐臺灣加權ETF基金                                              55.36000   55.41000  -0.05000   -0.09024
永豐領航科技基金                                                 45.21000   45.70000  -0.49000   -1.07221
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.76000   11.63000   0.13000    1.11780
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.32000   11.22000   0.10000    0.89127
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.23000   10.18000   0.05000    0.49116
永豐趨勢平衡基金                                                 52.44000   52.85000  -0.41000   -0.77578
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.48370   11.48260   0.00110    0.00958
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.55660    9.57110  -0.01450   -0.15150
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.68040    9.69520  -0.01480   -0.15265
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.52390    9.54160  -0.01770   -0.18550
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.60820    9.62590  -0.01770   -0.18388
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.55970    9.57280  -0.01310   -0.13685
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.81370    9.82720  -0.01350   -0.13737
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.49590    9.51170  -0.01580   -0.16611
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.66280    9.67880  -0.01600   -0.16531
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.79000   11.66000   0.13000    1.11492
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.90000   10.77000   0.13000    1.20706
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.82000   11.68000   0.14000    1.19863
兆豐國際中小基金                                                 16.98000   17.17000  -0.19000   -1.10658
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.33000   15.10000   0.23000    1.52318
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.12000   20.80000   0.32000    1.53846
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.37000   21.03000   0.34000    1.61674
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.55000   12.45000   0.10000    0.80321
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.55000   12.45000   0.10000    0.80321
兆豐國際生命科學基金                                             15.47000   15.43000   0.04000    0.25924
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.30240   10.29000   0.01240    0.12051
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.71460   10.69100   0.02360    0.22075
兆豐國際全球高股息基金                                           11.71000   11.62000   0.09000    0.77453
兆豐國際全球基金                                                 32.49000   32.31000   0.18000    0.55710
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.22680   10.22630   0.00050    0.00489
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.66810    9.66930  -0.00120   -0.01241
兆豐國際國民基金                                                 23.32000   23.61000  -0.29000   -1.22829
兆豐國際第一基金                                                 14.03000   14.09000  -0.06000   -0.42583
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.77530    9.79400  -0.01870   -0.19093
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.83120    7.84620  -0.01500   -0.19118
兆豐國際萬全基金                                                 21.54000   21.63000  -0.09000   -0.41609
兆豐國際電子基金                                                 27.74000   27.96000  -0.22000   -0.78684
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.15000    8.16000  -0.01000   -0.12255
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.32000   22.40000  -0.08000   -0.35714
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.72000   16.69000   0.03000    0.17975
兆豐國際豐台灣基金                                               32.97000   32.82000   0.15000    0.45704
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49020   12.49000   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.57000   11.58000  -0.01000   -0.08636
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.02230   11.01350   0.00880    0.07990
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.91500   11.89980   0.01520    0.12773
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.69200   10.67820   0.01380    0.12924
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.47830   11.44990   0.02840    0.24804
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.17220    8.16560   0.00660    0.08083
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.58710    9.57500   0.01210    0.12637
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.08840    9.07810   0.01030    0.11346
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.09330    9.06960   0.02370    0.26131
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.39570    9.38510   0.01060    0.11294
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.24000   10.17000   0.07000    0.68830
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.36000   11.26000   0.10000    0.88810
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.51000    9.44000   0.07000    0.74153
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.72000   10.62000   0.10000    0.94162
合庫全球新興市場基金                                              9.55000    9.43000   0.12000    1.27253
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.76000   10.72000   0.04000    0.37313
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.25000   10.21000   0.04000    0.39177
合庫貨幣市場基金                                                 10.11980   10.11970   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.58520    9.58440   0.00080    0.00835
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.84920    9.84840   0.00080    0.00812
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.07850   10.08310  -0.00460   -0.04562
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.61440   11.60970   0.00470    0.04048
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.54770   13.53750   0.01020    0.07535
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.08180    9.07940   0.00240    0.02643
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.69770    9.69690   0.00080    0.00825
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.02460    8.02830  -0.00370   -0.04609
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.05230    9.04870   0.00360    0.03978
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.32910   10.32110   0.00800    0.07751
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.92040   10.91730   0.00310    0.02840
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.57040   10.56420   0.00620    0.05869
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.06600   10.07500  -0.00900   -0.08933
安聯中國東協基金                                                 16.29000   16.14000   0.15000    0.92937
安聯中國策略基金                                                 15.82000   15.65000   0.17000    1.08626
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.12000   14.85000   0.27000    1.81818
安聯中華新思路基金-美元                                          15.10000   14.82000   0.28000    1.88934
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.70000   13.47000   0.23000    1.70750
安聯台灣大壩基金                                                 28.66000   28.90000  -0.24000   -0.83045
安聯台灣科技基金                                                 48.87000   49.16000  -0.29000   -0.58991
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47910   12.47890   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 31.92000   32.17000  -0.25000   -0.77712
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.05640   10.06240  -0.00600   -0.05963
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      14.97440   14.98550  -0.01110   -0.07407
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.63790    9.64510  -0.00720   -0.07465
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.66000   11.58000   0.08000    0.69085
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.56000   11.49000   0.07000    0.60923
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.05220   12.05590  -0.00370   -0.03069
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.06400   10.06890  -0.00490   -0.04866
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.18330   12.19160  -0.00830   -0.06808
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.52020    9.52290  -0.00270   -0.02835
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.36590    9.37110  -0.00520   -0.05549
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.06570    9.07180  -0.00610   -0.06724
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.78000   11.74000   0.04000    0.34072
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.31000   11.28000   0.03000    0.26596
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.68000   10.64000   0.04000    0.37594
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.67000   10.63000   0.04000    0.37629
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.63000   11.57000   0.06000    0.51858
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.52000   10.47000   0.05000    0.47755
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.84560   11.83700   0.00860    0.07265
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.87560   10.87040   0.00520    0.04784
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.54700   10.54380   0.00320    0.03035
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.94490    8.93920   0.00570    0.06376
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.74680    8.74260   0.00420    0.04804
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.45670    8.45410   0.00260    0.03075
安聯全球人口趨勢基金                                             11.36000   11.31000   0.05000    0.44209
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.50000    9.54000  -0.04000   -0.41929
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.58000   34.75000  -0.17000   -0.48921
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.82000    8.86000  -0.04000   -0.45147
安聯全球計量平衡基金                                             12.74000   12.66000   0.08000    0.63191
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.01800   12.03310  -0.01510   -0.12549
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.45670   10.46990  -0.01320   -0.12608
安聯全球新興市場基金                                             18.64000   18.48000   0.16000    0.86580
安聯全球農金趨勢基金                                              9.39000    9.35000   0.04000    0.42781
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
安聯亞洲動態策略基金                                             25.30000   25.00000   0.30000    1.20000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.99950   10.00950  -0.01000   -0.09991
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.80320    9.81290  -0.00970   -0.09885
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             82.86880   83.11190  -0.24310   -0.29250
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.56250   12.59090  -0.02840   -0.22556
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.47190   65.66120  -0.18930   -0.28830
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.84580    9.86810  -0.02230   -0.22598
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.52810    2.53210  -0.00400   -0.15797
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.62760   10.63530  -0.00770   -0.07240
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.11020    2.11420  -0.00400   -0.18920
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.87860    8.88490  -0.00630   -0.07091
宏利台灣動力基金                                                 33.64000   34.17000  -0.53000   -1.55107
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.44420   10.39490   0.04930    0.47427
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.90710    9.87560   0.03150    0.31897
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.28970    8.25050   0.03920    0.47512
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.06860    8.04050   0.02810    0.34948
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
宏利全球債券組合基金                                             12.89670   12.90000  -0.00330   -0.02558
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.78150    2.78170  -0.00020   -0.00719
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.70520   11.71110  -0.00590   -0.05038
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.71920    8.72400  -0.00480   -0.05502
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.28870    2.29310  -0.00440   -0.19188
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.67170   10.68920  -0.01750   -0.16372
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.33530    4.30270   0.03260    0.75766
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.70290    0.69750   0.00540    0.77419
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.09000   19.96000   0.13000    0.65130
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.63690   11.62360   0.01330    0.11442
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.37350   10.36150   0.01200    0.11581
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.01450   10.00840   0.00610    0.06095
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.01810    9.00340   0.01470    0.16327
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.55470    8.54480   0.00990    0.11586
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.38120    8.37880   0.00240    0.02864
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.55480    8.53460   0.02020    0.23668
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.74450    2.73920   0.00530    0.19349
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40100    0.40020   0.00080    0.19990
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.08400   12.06800   0.01600    0.13258
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91850    0.91480   0.00370    0.40446
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.43140    7.42090   0.01050    0.14149
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.07070    2.06620   0.00450    0.21779
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29760    0.29700   0.00060    0.20202
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.11660    9.10460   0.01200    0.13180
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33510    0.33430   0.00080    0.23931
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63180   13.63160   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.98000    2.92000   0.06000    2.05479
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.21000   12.94000   0.27000    2.08655
宏利臺灣股息收益基金                                             30.29000   30.50000  -0.21000   -0.68852
宏利澳幣保本基金                                                 11.96950   11.97340  -0.00390   -0.03257
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.97000   10.96000   0.01000    0.09124
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.39000   11.30000   0.09000    0.79646
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.78000   11.67000   0.11000    0.94259
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.34000   10.25000   0.09000    0.87805
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.97000   11.87000   0.10000    0.84246
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.70430    9.77040  -0.06610   -0.67653
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.65980    9.71410  -0.05430   -0.55898
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.77740    8.83980  -0.06240   -0.70590
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.33120   10.40460  -0.07340   -0.70546
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                 12.92650   12.92650   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                   26.56000   26.67000  -0.11000   -0.41245
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.18530   11.18240   0.00290    0.02593
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.15140   10.14890   0.00250    0.02463
保德信大中華基金                                                 31.73000   31.19000   0.54000    1.73132
保德信中小型股基金                                               49.68000   50.07000  -0.39000   -0.77891
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.27000   10.33000  -0.06000   -0.58083
保德信中國中小基金-美元                                          10.63000   10.67000  -0.04000   -0.37488
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.92000    9.98000  -0.06000   -0.60120
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.72210    9.67000   0.05210    0.53878
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.71500    9.66470   0.05030    0.52045
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.82760    9.77480   0.05280    0.54016
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.52870   10.47220   0.05650    0.53952
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.21000   10.08000   0.13000    1.28968
保德信中國品牌基金-美元                                          10.06000    9.93000   0.13000    1.30916
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.96000   10.82000   0.14000    1.29390
保德信台商全方位基金                                             39.41000   40.01000  -0.60000   -1.49963
保德信全球中小基金                                               30.19000   29.95000   0.24000    0.80134
保德信全球消費商機基金                                           17.60000   17.45000   0.15000    0.85960
保德信全球基礎建設基金                                           12.00000   12.01000  -0.01000   -0.08326
保德信全球資源基金                                                8.16000    8.19000  -0.03000   -0.36630
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.86000   30.85000   0.01000    0.03241
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.89360    9.86960   0.02400    0.24317
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.60590   10.58040   0.02550    0.24101
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.07740    9.06900   0.00840    0.09262
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.72120    9.71210   0.00910    0.09370
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.25110    8.25420  -0.00310   -0.03756
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.73870   10.74280  -0.00410   -0.03817
保德信亞太基金                                                   22.62000   22.33000   0.29000    1.29870
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.49620    8.50930  -0.01310   -0.15395
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.11870   11.13590  -0.01720   -0.15446
保德信店頭市場基金                                               36.41000   36.55000  -0.14000   -0.38304
保德信拉丁美洲基金                                                6.63000    6.55000   0.08000    1.22137
保德信金平衡基金                                                 30.08000   30.16000  -0.08000   -0.26525
保德信金滿意基金                                                 43.63000   43.71000  -0.08000   -0.18302
保德信科技島基金                                                 27.34000   27.30000   0.04000    0.14652
保德信高成長基金                                                 98.65000   99.40000  -0.75000   -0.75453
保德信第一基金                                                   28.54000   28.85000  -0.31000   -1.07452
保德信貨幣市場基金                                               15.75260   15.75240   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.65810   10.63140   0.02670    0.25114
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.48070   10.47000   0.01070    0.10220
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.91170   10.89030   0.02140    0.19651
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.04630   10.04150   0.00480    0.04780
保德信新世紀基金                                                 10.48000   10.52000  -0.04000   -0.38023
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.06080    8.06510  -0.00430   -0.05332
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.71140   10.71720  -0.00580   -0.05412
保德信新興趨勢組合基金                                           11.67000   11.57000   0.10000    0.86430
保德信瑞騰基金                                                   15.53430   15.53360   0.00070    0.00451
保德信歐洲組合基金                                               10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.80490    9.79870   0.00620    0.06327
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.95690    9.95090   0.00600    0.06030
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.71140    9.70770   0.00370    0.03811
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.77500    9.77170   0.00330    0.03377
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.83090    9.82930   0.00160    0.01628
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.83100    9.82930   0.00170    0.01730
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.80120    9.80040   0.00080    0.00816
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.80130    9.80060   0.00070    0.00714
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.83810    9.83810   0.00000    0.00000
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.66600    9.66180   0.00420    0.04347
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.60220    9.59930   0.00290    0.03021
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.94410    1.95940  -0.01530   -0.78085
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62020    2.62860  -0.00840   -0.31956
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30480    0.30680  -0.00200   -0.65189
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44620    0.44720  -0.00100   -0.22361
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.61820    8.68460  -0.06640   -0.76457
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.78920   11.82630  -0.03710   -0.31371
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.52960    9.59390  -0.06430   -0.67022
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.56700   11.59870  -0.03170   -0.27331
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.00050    9.05240  -0.05190   -0.57333
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.95140   10.97150  -0.02010   -0.18320
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.14040   10.13620   0.00420    0.04144
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.98500    9.98440   0.00060    0.00601
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.13580   10.13990  -0.00410   -0.04043
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.61730   10.62270  -0.00540   -0.05083
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.01900   10.02630  -0.00730   -0.07281
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.85420    9.84990   0.00430    0.04366
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.08180   10.07750   0.00430    0.04267
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.78380    9.78300   0.00080    0.00818
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.91300    9.91050   0.00250    0.02523
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.35100   10.39710  -0.04610   -0.44339
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.32880    6.35710  -0.02830   -0.44517
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.73430   10.71890   0.01540    0.14367
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64150   11.64140   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.67000   20.81000  -0.14000   -0.67275
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4698.110004729.75000 -31.64000   -0.66896
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.77210   10.72680   0.04530    0.42231
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.05520   11.98930   0.06590    0.54966
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.28270   11.22210   0.06060    0.54001
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.63640    9.59580   0.04060    0.42310
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.29670   10.24040   0.05630    0.54978
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.09590   10.04160   0.05430    0.54075
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.04090   10.99430   0.04660    0.42386
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.85560   11.79080   0.06480    0.54958
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.80630   11.74280   0.06350    0.54076
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.70000    6.65000   0.05000    0.75188
柏瑞巨人基金                                                     13.15000   13.21000  -0.06000   -0.45420
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64380   13.64370   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.16000   16.07000   0.09000    0.56005
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.28790   13.28350   0.00440    0.03312
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.81080   11.79600   0.01480    0.12547
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.44070   12.42670   0.01400    0.11266
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.92010    8.91720   0.00290    0.03252
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.76720    6.76490   0.00230    0.03400
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.86770    8.85660   0.01110    0.12533
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.49700    8.48530   0.01170    0.13789
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.86710   10.85490   0.01220    0.11239
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.40180    8.39330   0.00850    0.10127
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.98590   11.97090   0.01500    0.12530
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.51150   11.50770   0.00380    0.03302
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.61820   11.60210   0.01610    0.13877
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.32490   11.31220   0.01270    0.11227
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.96740    8.96450   0.00290    0.03235
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.90760    9.89510   0.01250    0.12633
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.71270    9.69930   0.01340    0.13815
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.66590    9.65500   0.01090    0.11289
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.50360    9.49400   0.00960    0.10112
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.08490   10.07670   0.00820    0.08138
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.04180   10.02420   0.01760    0.17558
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.96250    9.94610   0.01640    0.16489
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.05470   10.03440   0.02030    0.20230
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.94200    9.93400   0.00800    0.08053
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.86040    9.84310   0.01730    0.17576
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.82010    9.80390   0.01620    0.16524
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.91260    9.89260   0.02000    0.20217
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.06550   10.05740   0.00810    0.08054
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.04180   10.02420   0.01760    0.17558
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.96250    9.94600   0.01650    0.16590
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.05480   10.03450   0.02030    0.20230
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.94210    9.93410   0.00800    0.08053
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.86040    9.84310   0.01730    0.17576
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.82020    9.80400   0.01620    0.16524
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.91260    9.89260   0.02000    0.20217
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.53700   10.55900  -0.02200   -0.20835
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.78260   11.79850  -0.01590   -0.13476
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.23440   11.25070  -0.01630   -0.14488
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.04480    9.06370  -0.01890   -0.20852
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.82520    9.83850  -0.01330   -0.13518
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.69620    9.71030  -0.01410   -0.14521
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.25340   10.27480  -0.02140   -0.20828
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.97080   10.98570  -0.01490   -0.13563
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.85360   10.86940  -0.01580   -0.14536
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.04490    9.06380  -0.01890   -0.20852
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.82550    9.83880  -0.01330   -0.13518
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.69660    9.71070  -0.01410   -0.14520
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.59000   13.48000   0.11000    0.81602
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.77000   14.63000   0.14000    0.95694
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.82000    9.72000   0.10000    1.02881
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.00000    8.93000   0.07000    0.78387
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.25000   10.15000   0.10000    0.98522
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.88000   11.78000   0.10000    0.84890
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.27000   12.15000   0.12000    0.98765
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.64000   12.52000   0.12000    0.95847
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               14.22000   13.97000   0.25000    1.78955
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 14.00000   13.77000   0.23000    1.67030
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.14000    9.01000   0.13000    1.44284
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.30550   11.33210  -0.02660   -0.23473
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.45080    7.46830  -0.01750   -0.23432
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.27160   11.27840  -0.00680   -0.06029
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.98620   10.98580   0.00040    0.00364
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.16190   10.16260  -0.00070   -0.00689
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.33490    8.33990  -0.00500   -0.05995
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.44380    9.44350   0.00030    0.00318
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.48190    9.48260  -0.00070   -0.00738
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.56800   10.56760   0.00040    0.00379
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.89860    9.90460  -0.00600   -0.06058
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.14550   10.14620  -0.00070   -0.00690
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.78400    9.78360   0.00040    0.00409
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.00590    9.01130  -0.00540   -0.05992
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.93990    8.94050  -0.00060   -0.00671
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.50490    9.50560  -0.00070   -0.00736
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.94810   11.94120   0.00690    0.05778
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.51100   11.49480   0.01620    0.14093
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.96990   10.95560   0.01430    0.13053
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.19670    7.19250   0.00420    0.05839
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.10880    9.09600   0.01280    0.14072
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.74360    9.73090   0.01270    0.13051
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.27080   10.26490   0.00590    0.05748
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.98740   10.97300   0.01440    0.13123
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.85680    9.84290   0.01390    0.14122
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.17730    9.17190   0.00540    0.05888
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.95110    9.93810   0.01300    0.13081
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.03640   11.06190  -0.02550   -0.23052
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.65570   11.67500  -0.01930   -0.16531
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.74060   10.75900  -0.01840   -0.17102
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.09960    9.12060  -0.02100   -0.23025
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.69760    9.71360  -0.01600   -0.16472
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.70710    9.72370  -0.01660   -0.17072
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.98610   11.00460  -0.01850   -0.16811
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.84700    9.86970  -0.02270   -0.23000
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.23420   10.25170  -0.01750   -0.17070
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.43320    9.45500  -0.02180   -0.23057
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.25140    9.27270  -0.02130   -0.22971
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.91580    9.93230  -0.01650   -0.16612
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.46920    9.48580  -0.01660   -0.17500
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.24000   18.17000   0.07000    0.38525
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.06000   16.98000   0.08000    0.47114
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.85260   12.84880   0.00380    0.02957
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.88300   10.84810   0.03490    0.32172
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.69330   11.65140   0.04190    0.35961
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.25910   12.21970   0.03940    0.32243
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.33170   11.29170   0.04000    0.35424
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.97640    9.94440   0.03200    0.32179
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.44120   10.40380   0.03740    0.35948
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.35260   10.31930   0.03330    0.32270
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.40820   10.37140   0.03680    0.35482
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.23730   10.20060   0.03670    0.35978
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.34870   10.31210   0.03660    0.35492
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.41000   13.47000  -0.06000   -0.44543
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.79000   31.49000   0.30000    0.95268
國泰大中華基金                                                   22.31000   22.39000  -0.08000   -0.35730
國泰小龍基金                                                     16.64000   16.66000  -0.02000   -0.12005
國泰中小成長基金                                                 47.91000   48.17000  -0.26000   -0.53976
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.48860    4.43140   0.05720    1.29079
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.90000   20.64000   0.26000    1.25969
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.80770    0.79630   0.01140    1.43162
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.76560    0.75490   0.01070    1.41741
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.07960    2.08790  -0.00830   -0.39753
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.58600    9.62340  -0.03740   -0.38864
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.22240    8.29720  -0.07480   -0.90151
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32020    0.32110  -0.00090   -0.28029
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.42120   11.41810   0.00310    0.02715
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.77920    1.77660   0.00260    0.14635
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.13620   10.13670  -0.00050   -0.00493
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34470    0.34420   0.00050    0.14526
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.85270    4.80890   0.04380    0.91081
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.58000   22.39000   0.19000    0.84859
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.75110    0.74340   0.00770    1.03578
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.56610    3.54270   0.02340    0.66051
國泰中港台基金台幣級別                                           16.60000   16.50000   0.10000    0.60606
國泰中港台基金美元級別                                            0.55880    0.55450   0.00430    0.77547
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.45000   27.41000   0.04000    0.14593
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.68000   12.68000   0.00000    0.00000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.26000   36.26000   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                        9.97990    9.98490  -0.00500   -0.05008
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                        9.97990    9.98490  -0.00500   -0.05008
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                       9.97990    9.98490  -0.00500   -0.05008
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33440    0.33400   0.00040    0.11976
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33440    0.33400   0.00040    0.11976
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33440    0.33400   0.00040    0.11976
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40220   12.40210   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     30.44000   30.70000  -0.26000   -0.84691
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.25640    2.24680   0.00960    0.42727
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35260    0.35070   0.00190    0.54177
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46330    0.46560  -0.00230   -0.49399
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.24000   13.19000   0.05000    0.37908
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47210    0.46960   0.00250    0.53237
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.84000    5.83000   0.01000    0.17153
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19290    0.19240   0.00050    0.25988
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41430    0.41260   0.00170    0.41202
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37620    0.37540   0.00080    0.21311
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43810    0.43610   0.00200    0.45861
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.04000   11.00000   0.04000    0.36364
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48980    0.49290  -0.00310   -0.62893
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.94000   19.92000   0.02000    0.10040
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.38000   21.31000   0.07000    0.32848
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.43360    2.42280   0.01080    0.44577
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.48060   11.42930   0.05130    0.44885
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.41100   10.40800   0.00300    0.02882
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38120    0.37910   0.00210    0.55394
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34570    0.34520   0.00050    0.14484
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49770    0.50020  -0.00250   -0.49980
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.08000   12.01000   0.07000    0.58285
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41870    0.41540   0.00330    0.79442
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.67000   18.58000   0.09000    0.48439
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62610    0.62220   0.00390    0.62681
國泰科技生化基金                                                 40.14000   40.36000  -0.22000   -0.54509
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.86000   25.71000   0.15000    0.58343
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.77000   13.87000  -0.10000   -0.72098
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  38.18980   38.48730  -0.29750   -0.77298
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.65090   19.52890   0.12200    0.62472
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.16370   19.41380  -0.25010   -1.28826
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.96770   39.12620  -0.15850   -0.40510
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.08400   39.11000  -0.02600   -0.06648
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.39820   41.41910  -0.02090   -0.05046
國泰紐幣2021保本基金                                             12.00840   12.00490   0.00350    0.02915
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.28980   12.28530   0.00450    0.03663
國泰紐幣保本基金                                                 12.32420   12.32220   0.00200    0.01623
國泰高科技基金                                                   14.75000   14.94000  -0.19000   -1.27175
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.64000   25.70000  -0.06000   -0.23346
國泰國泰基金台幣級別                                             25.64000   25.70000  -0.06000   -0.23346
國泰富時中國A50基金                                              20.56000   20.40000   0.16000    0.78431
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33850    0.33800   0.00050    0.14793
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45140    0.45550  -0.00410   -0.90011
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.11000   11.05000   0.06000    0.54299
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37100    0.36840   0.00260    0.70575
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49480    0.49660  -0.00180   -0.36246
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35360    0.35190   0.00170    0.48309
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47150    0.47420  -0.00270   -0.56938
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.57970   10.56570   0.01400    0.13250
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.67320    7.69960  -0.02640   -0.34287
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35780    0.35730   0.00050    0.13994
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25730    0.25780  -0.00050   -0.19395
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.26000   12.13000   0.13000    1.07172
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41120    0.40630   0.00490    1.20601
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.11770    2.12160  -0.00390   -0.18382
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.41020    1.42130  -0.01110   -0.78098
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34100    0.34120  -0.00020   -0.05862
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36610    0.36630  -0.00020   -0.05460
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22940    0.23090  -0.00150   -0.64963
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.45560   10.46450  -0.00890   -0.08505
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.83300    6.88040  -0.04740   -0.68891
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.05000   14.03000   0.02000    0.14255
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.66000   35.76000  -0.10000   -0.27964
國泰價值卓越基金                                                 17.47000   17.83000  -0.36000   -2.01907
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.16000   11.10000   0.06000    0.54054
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39330    0.39070   0.00260    0.66547
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.69040   39.76500  -0.07460   -0.18760
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            19.99000   20.00000  -0.01000   -0.05000
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.99000   19.99000   0.00000    0.00000
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.98000   19.99000  -0.01000   -0.05003
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.00520   12.01420  -0.00900   -0.07491
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.40260    0.40230   0.00030    0.07457
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.58210    9.57590   0.00620    0.06475
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.52280    8.51990   0.00290    0.03404
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.57320   10.56610   0.00710    0.06720
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.50270    9.49940   0.00330    0.03474
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.11670   11.11380   0.00290    0.02609
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.11080   10.11850  -0.00770   -0.07610
第一金大中華基金                                                 30.25000   30.86000  -0.61000   -1.97667
第一金小型精選基金                                               43.49000   44.24000  -0.75000   -1.69530
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.56000   14.34000   0.22000    1.53417
第一金中國世紀基金-美元                                           9.75990    9.60450   0.15540    1.61799
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.76140    9.60600   0.15540    1.61774
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.10000   10.94000   0.16000    1.46252
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.10000   10.93000   0.17000    1.55535
第一金中概平衡基金                                               27.34000   27.76000  -0.42000   -1.51297
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23610   15.23590   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.68900  177.68700   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.02880   10.02120   0.00760    0.07584
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.02880   10.02180   0.00700    0.06985
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                   9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                 9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.34570   14.23340   0.11230    0.78899
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.34620   14.23410   0.11210    0.78755
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.32000   13.24000   0.08000    0.60423
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.32000   13.24000   0.08000    0.60423
第一金全球大趨勢基金                                             23.75000   23.64000   0.11000    0.46531
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.17560    8.06620   0.10940    1.35628
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.86600    5.78750   0.07850    1.35637
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.27200    9.19270   0.07930    0.86264
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.27310    9.19360   0.07950    0.86473
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.04000    8.96000   0.08000    0.89286
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.04000    8.96000   0.08000    0.89286
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.54520    9.46330   0.08190    0.86545
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.54640    9.46450   0.08190    0.86534
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.31000    9.23000   0.08000    0.86674
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.31000    9.23000   0.08000    0.86674
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.53740    8.54050  -0.00310   -0.03630
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.02230   10.02600  -0.00370   -0.03690
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.70430    9.68910   0.01520    0.15688
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.70310    9.68950   0.01360    0.14036
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.01240    8.00140   0.01100    0.13748
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.81980    8.81250   0.00730    0.08284
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.82000    8.81270   0.00730    0.08283
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.04280   11.02700   0.01580    0.14328
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.04370   11.02780   0.01590    0.14418
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.95420    9.94000   0.01420    0.14286
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.60600   14.59380   0.01220    0.08360
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.87950   14.76280   0.11670    0.79050
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.89780   14.78080   0.11700    0.79157
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.57000   13.49000   0.08000    0.59303
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.60000   13.51000   0.09000    0.66617
第一金亞洲科技基金                                               21.12000   20.99000   0.13000    0.61934
第一金亞洲新興市場基金                                           13.84000   13.75000   0.09000    0.65455
第一金店頭市場基金                                               10.97000   11.25000  -0.28000   -2.48889
第一金創新趨勢基金                                               28.08000   28.78000  -0.70000   -2.43224
第一金電子基金                                                   37.63000   38.26000  -0.63000   -1.64663
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.00000   20.04000  -0.04000   -0.19960
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.38000   19.35000   0.03000    0.15504
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.59000    9.71000  -0.12000   -1.23584
統一大中華中小基金(美元)                                          9.41000    9.51000  -0.10000   -1.05152
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.44000   13.61000  -0.17000   -1.24908
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
統一大東協高股息基金(美元)                                       10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
統一大東協高股息基金(新台幣)                                     10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
統一大滿貫基金                                                   35.70000   35.95000  -0.25000   -0.69541
統一大龍印基金                                                   16.53000   16.47000   0.06000    0.36430
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
統一中小基金                                                     29.67000   30.14000  -0.47000   -1.55939
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.48350    9.51650  -0.03300   -0.34677
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.50310    9.52640  -0.02330   -0.24458
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.06580    9.09500  -0.02920   -0.32106
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.10120   11.13980  -0.03860   -0.34651
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.04630   11.07340  -0.02710   -0.24473
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.54070   10.57460  -0.03390   -0.32058
統一台灣動力基金                                                 20.04000   20.34000  -0.30000   -1.47493
統一全天候基金                                                  124.71000  126.58000  -1.87000   -1.47733
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.69380    8.65130   0.04250    0.49126
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.02240    8.96900   0.05340    0.59538
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.89640    8.85040   0.04600    0.51975
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.89280    8.84930   0.04350    0.49156
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.22870    9.17410   0.05460    0.59515
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.09980    9.05280   0.04700    0.51918
統一全球債券組合基金                                             11.92310   11.92900  -0.00590   -0.04946
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.13000   15.96000   0.17000    1.06516
統一全球新科技基金(美元)                                         16.28000   16.09000   0.19000    1.18086
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.08000   14.93000   0.15000    1.00469
統一亞太基金                                                     27.79000   27.45000   0.34000    1.23862
統一亞洲大金磚基金                                               13.44000   13.24000   0.20000    1.51057
統一奔騰基金                                                     67.19000   68.04000  -0.85000   -1.24927
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64420   16.64400   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.51000   10.33000   0.18000    1.74250
統一強漢基金(美元)                                               10.16000    9.97000   0.19000    1.90572
統一強漢基金(新台幣)                                             25.82000   25.38000   0.44000    1.73365
統一統信基金                                                     36.09000   36.45000  -0.36000   -0.98765
統一黑馬基金                                                     67.56000   68.40000  -0.84000   -1.22807
統一新亞洲科技能源基金                                           20.08000   19.97000   0.11000    0.55083
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.11700    8.12080  -0.00380   -0.04679
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.18000   10.18470  -0.00470   -0.04615
統一經建基金                                                     52.75000   53.56000  -0.81000   -1.51232
統一龍馬基金                                                     77.52000   78.29000  -0.77000   -0.98352
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   25.44000   25.90000  -0.46000   -1.77606
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            52.88000   53.42000  -0.54000   -1.01086
野村中國機會基金                                                 15.03000   14.74000   0.29000    1.96744
野村巴西基金                                                      5.45000    5.35000   0.10000    1.86916
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.37000   12.19000   0.18000    1.47662
野村台灣高股息基金                                               22.88000   22.90000  -0.02000   -0.08734
野村台灣運籌基金                                                 39.81000   40.16000  -0.35000   -0.87151
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.67290    9.69320  -0.02030   -0.20943
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.65340    9.66720  -0.01380   -0.14275
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.65250    9.66880  -0.01630   -0.16858
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.75430    9.77470  -0.02040   -0.20870
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.71780    9.73170  -0.01390   -0.14283
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.67910    9.69540  -0.01630   -0.16812
野村平衡基金                                                     20.46000   20.66000  -0.20000   -0.96805
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.10000    9.00000   0.10000    1.11111
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.31000    9.21000   0.10000    1.08578
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.07000   12.92000   0.15000    1.16099
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.41000   10.31000   0.10000    0.96993
野村全球生技醫療基金                                             16.62000   16.55000   0.07000    0.42296
野村全球品牌基金                                                 28.97000   28.71000   0.26000    0.90561
野村全球氣候變遷基金                                              8.78000    8.70000   0.08000    0.91954
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.18000   13.09000   0.09000    0.68755
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.47000   11.38000   0.09000    0.79086
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.48000   19.35000   0.13000    0.67183
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.40000   12.31000   0.09000    0.73111
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.50010   10.49170   0.00840    0.08006
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.35070   10.34480   0.00590    0.05703
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.64600    9.63790   0.00810    0.08404
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.39100    9.37840   0.01260    0.13435
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.86690    8.86190   0.00500    0.05642
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.10720   11.09780   0.00940    0.08470
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.62030   10.60620   0.01410    0.13294
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.08030   10.07460   0.00570    0.05658
野村成長基金                                                     29.04000   29.14000  -0.10000   -0.34317
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.62210    9.56590   0.05620    0.58750
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.62090    9.55900   0.06190    0.64756
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.54870    9.49930   0.04940    0.52004
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.87260    9.81500   0.05760    0.58686
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.81940    9.75630   0.06310    0.64676
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.74940    9.69890   0.05050    0.52068
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.57000    9.42000   0.15000    1.59236
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.57000   13.37000   0.20000    1.49589
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.86950    9.85210   0.01740    0.17661
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.80930    9.79110   0.01820    0.18588
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.72510    9.71730   0.00780    0.08027
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.27430   10.25610   0.01820    0.17746
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.14590   10.12700   0.01890    0.18663
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.06430   10.05630   0.00800    0.07955
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.79610    8.81770  -0.02160   -0.24496
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.52140    9.54160  -0.02020   -0.21170
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.39850    9.41330  -0.01480   -0.15722
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.18600   13.21850  -0.03250   -0.24587
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.33440   12.36070  -0.02630   -0.21277
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.09330   10.10920  -0.01590   -0.15728
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.24990   10.24420   0.00570    0.05564
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.93220    9.92120   0.01100    0.11087
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.37360    9.36980   0.00380    0.04056
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.00300   10.99860   0.00440    0.04001
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.06210   10.03310   0.02900    0.28904
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.26110   11.22810   0.03300    0.29391
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.82580   10.78770   0.03810    0.35318
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.41200   10.38460   0.02740    0.26385
野村泰國基金                                                     41.95000   41.90000   0.05000    0.11933
野村高科技基金                                                   13.04000   13.28000  -0.24000   -1.80723
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.09900   10.05740   0.04160    0.41363
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.51420   10.46730   0.04690    0.44806
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.62370   10.59720   0.02650    0.25007
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.93870    9.88630   0.05240    0.53003
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.62070    9.58200   0.03870    0.40388
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.73550    9.70180   0.03370    0.34736
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.96310   11.90980   0.05330    0.44753
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.90190   12.87730   0.02460    0.19103
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        11.00500   10.94710   0.05790    0.52891
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.65760   10.61460   0.04300    0.40510
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.02190   10.98300   0.03890    0.35418
野村貨幣市場基金                                                 16.25130   16.25110   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.41000   16.27000   0.14000    0.86048
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.93680    9.95500  -0.01820   -0.18282
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.92950    7.94040  -0.01090   -0.13727
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.62150   11.63750  -0.01600   -0.13749
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.52000    7.47000   0.05000    0.66934
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.25000    9.06000   0.19000    2.09713
野村精選貨幣市場基金                                             12.07190   12.07180   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.41000   12.36000   0.05000    0.40453
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.87000   11.80000   0.07000    0.59322
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.36000   11.27000   0.09000    0.79858
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.08000    8.01000   0.07000    0.87391
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.41000   11.32000   0.09000    0.79505
野村積極成長基金                                                 12.27000   12.31000  -0.04000   -0.32494
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.90000   10.00000  -0.10000   -1.00000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  36.27000   36.62000  -0.35000   -0.95576
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.03840   10.02500   0.01340    0.13367
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.63760    8.62940   0.00820    0.09502
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.03060    8.02170   0.00890    0.11095
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.82550    7.81820   0.00730    0.09337
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.52200   11.51110   0.01090    0.09469
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50760   10.49600   0.01160    0.11052
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.26870   10.25920   0.00950    0.09260
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.24000   10.16000   0.08000    0.78740
野村環球基金-人民幣計價                                          15.86000   15.74000   0.12000    0.76239
野村環球基金-美元計價                                            12.59000   12.47000   0.12000    0.96231
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.05000   16.92000   0.13000    0.76832
野村鴻利基金                                                     23.45000   23.67000  -0.22000   -0.92945
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85090   16.85080   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.58000   21.75000  -0.17000   -0.78161
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.74000    9.69000   0.05000    0.51600
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.93000   13.02000  -0.09000   -0.69124
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.94000   14.88000   0.06000    0.40323
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                      9.97230    9.98270  -0.01040   -0.10418
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.08580   13.09810  -0.01230   -0.09391
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.68300    9.68350  -0.00050   -0.00516
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.68960    9.68680   0.00280    0.02891
凱基台商天下基金                                                 13.61000   13.52000   0.09000    0.66568
凱基台灣精五門基金                                               21.55000   21.64000  -0.09000   -0.41590
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.78770   10.73810   0.04960    0.46191
凱基亞太高股息基金                                               13.36000   13.31000   0.05000    0.37566
凱基亞洲四金磚基金                                               18.30000   18.09000   0.21000    1.16086
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.01000   13.84000   0.17000    1.22832
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.57570   13.38820   0.18750    1.40049
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.95000   12.79000   0.16000    1.25098
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53300   11.53290   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     28.31000   28.41000  -0.10000   -0.35199
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.92000   21.73000   0.19000    0.87437
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.94550   21.72720   0.21830    1.00473
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.43000   18.34000   0.09000    0.49073
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.19590   18.07770   0.11820    0.65384
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.03000    7.98000   0.05000    0.62657
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.29000   11.23000   0.06000    0.53428
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.80220   11.71230   0.08990    0.76757
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.93000   10.86000   0.07000    0.64457
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.49050   11.40680   0.08370    0.73377
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.40000   11.33000   0.07000    0.61783
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.04000   12.95000   0.09000    0.69498
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.19560   13.08940   0.10620    0.81134
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.18000   14.31000  -0.13000   -0.90846
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.41000   32.81000   0.60000    1.82871
富邦NASDAQ-100基金                                               29.25000   29.04000   0.21000    0.72314
富邦上証180基金                                                  31.36000   31.09000   0.27000    0.86845
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24140    0.23840   0.00300    1.25839
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.20000    7.12000   0.08000    1.12360
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.04000    7.09000  -0.05000   -0.70522
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 43.35000   42.95000   0.40000    0.93132
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.98890   11.89850   0.09040    0.75976
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.31240   11.22100   0.09140    0.81454
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.99980   10.92040   0.07940    0.72708
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.56840   10.48880   0.07960    0.75890
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.89160    9.81170   0.07990    0.81433
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.62690    9.55740   0.06950    0.72719
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.66570   20.64830   0.01740    0.08427
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.25980   11.25650   0.00330    0.02932
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.69130   10.69130   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.79930   12.82800  -0.02870   -0.22373
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89300    1.89630  -0.00330   -0.17402
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.48500    9.50630  -0.02130   -0.22406
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.45010    1.45260  -0.00250   -0.17211
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.58580   11.59720  -0.01140   -0.09830
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.73710    1.73770  -0.00060   -0.03453
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.08200   10.09200  -0.01000   -0.09909
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53090    1.53140  -0.00050   -0.03265
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.39000   14.36000   0.03000    0.20891
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.42000   24.50000  -0.08000   -0.32653
富邦日本東証基金                                                 22.58000   22.59000  -0.01000   -0.04427
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.46000   43.17000   0.29000    0.67176
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  49.02000   49.21000  -0.19000   -0.38610
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.21000   51.22000  -0.01000   -0.01952
富邦台灣心基金                                                   24.49000   24.84000  -0.35000   -1.40902
富邦台灣釆吉50基金                                               48.00000   48.01000  -0.01000   -0.02083
富邦台灣科技指數基金                                             51.81000   51.81000   0.00000    0.00000
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.55320   39.68380  -0.13060   -0.32910
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 39.67580   39.72050  -0.04470   -0.11254
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29960    0.29560   0.00400    1.35318
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.13000    9.02000   0.11000    1.21951
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.34080    2.34410  -0.00330   -0.14078
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34080    0.34090  -0.00010   -0.02933
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.65320   10.65480  -0.00160   -0.01502
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.03750    2.04020  -0.00270   -0.13234
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32800    0.32800   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.22340    9.22480  -0.00140   -0.01518
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.85000   23.01000  -0.16000   -0.69535
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.81000   14.73000   0.08000    0.54311
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.25000   28.63000  -0.38000   -1.32728
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62620   15.62600   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     70.67000   71.66000  -0.99000   -1.38152
富邦科技基金                                                     27.52000   27.93000  -0.41000   -1.46796
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.19610   39.25800  -0.06190   -0.15767
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.29360   38.57160  -0.27800   -0.72074
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.84470   37.99740  -0.15270   -0.40187
富邦恒生國企ETF基金                                              21.89000   21.88000   0.01000    0.04570
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.64000   12.69000  -0.05000   -0.39401
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            34.51000   34.25000   0.26000    0.75912
富邦高成長基金                                                   26.84000   27.25000  -0.41000   -1.50459
富邦基金                                                         14.33000   14.53000  -0.20000   -1.37646
富邦深証100基金                                                  11.31000   11.13000   0.18000    1.61725
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.50000   20.38000   0.12000    0.58881
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40150    0.40130   0.00020    0.04984
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.17810   12.16720   0.01090    0.08959
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.52150    9.51290   0.00860    0.09040
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30140    0.30120   0.00020    0.06640
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.89490    8.88690   0.00800    0.09002
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.76470    9.76770  -0.00300   -0.03071
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.97060    9.98830  -0.01770   -0.17721
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.76470    9.76770  -0.00300   -0.03071
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.97060    9.98830  -0.01770   -0.17721
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.97000   19.96000   0.01000    0.05010
富邦精準基金                                                     51.05000   51.67000  -0.62000   -1.19992
富邦精銳中小基金                                                 13.15000   13.38000  -0.23000   -1.71898
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.92000   21.22000  -0.30000   -1.41376
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.45000   21.47000  -0.02000   -0.09315
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.62000    7.61000   0.01000    0.13141
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.43000   15.47000  -0.04000   -0.25856
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.63000   19.64000  -0.01000   -0.05092
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.30410   10.28030   0.02380    0.23151
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.12150   11.07690   0.04460    0.40264
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.86220   10.83740   0.02480    0.22884
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.10290   10.07960   0.02330    0.23116
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.85980   10.81630   0.04350    0.40217
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.58550   10.56140   0.02410    0.22819
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.77000   30.75000   0.02000    0.06504
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.84610    8.93690  -0.09080   -1.01601
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.34910    9.44350  -0.09440   -0.99963
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.13860    9.23440  -0.09580   -1.03743
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.71490    9.75030  -0.03540   -0.36307
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.69260    9.72990  -0.03730   -0.38335
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.47590    9.51440  -0.03850   -0.40465
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.53330    9.57130  -0.03800   -0.39702
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.48890    8.55530  -0.06640   -0.77613
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.47770    9.54860  -0.07090   -0.74252
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.03370    9.10540  -0.07170   -0.78744
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.44480   10.47470  -0.02990   -0.28545
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.17930   10.21030  -0.03100   -0.30361
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.76070    9.79290  -0.03220   -0.32881
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.14490    9.21640  -0.07150   -0.77579
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.57740    9.60830  -0.03090   -0.32160
富達卓越領航全球組合基金                                         15.01000   14.94000   0.07000    0.46854
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.71670    8.77920  -0.06250   -0.71191
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.38590    9.45170  -0.06580   -0.69617
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.14450    9.21160  -0.06710   -0.72843
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.82100    9.84400  -0.02300   -0.23364
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.75470    9.77930  -0.02460   -0.25155
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.53660    9.56280  -0.02620   -0.27398
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.21850    9.28530  -0.06680   -0.71942
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.58150    9.60750  -0.02600   -0.27062
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.42000   10.36000   0.06000    0.57915
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.99000   11.90000   0.09000    0.75630
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.19000   10.13000   0.06000    0.59230
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.92000    8.85000   0.07000    0.79096
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.96000   10.87000   0.09000    0.82797
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.36000   10.29000   0.07000    0.68027
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.53230    9.55270  -0.02040   -0.21355
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.22040    9.23780  -0.01740   -0.18836
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.71820    8.74190  -0.02370   -0.27111
富蘭克林華美中華基金                                             14.72000   14.55000   0.17000    1.16838
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.64000   21.71000  -0.07000   -0.32243
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.90000   21.01000  -0.11000   -0.52356
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.15000   11.11000   0.04000    0.36004
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.86150    7.85040   0.01110    0.14139
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.08350    9.06400   0.01950    0.21514
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.70160    9.68070   0.02090    0.21589
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.16190    9.14890   0.01300    0.14209
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.01660   11.00200   0.01460    0.13270
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.80080    8.78910   0.01170    0.13312
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.26750    9.25520   0.01230    0.13290
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.04240   13.02550   0.01690    0.12975
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.33300   10.31960   0.01340    0.12985
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.09050   10.07960   0.01090    0.10814
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.72760    7.71930   0.00830    0.10752
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.22370    9.21370   0.01000    0.10853
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.54430   10.54120   0.00310    0.02941
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.54170    7.53950   0.00220    0.02918
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.01940    9.01680   0.00260    0.02884
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.38590   10.37490   0.01100    0.10603
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.77490    7.76660   0.00830    0.10687
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.26800    8.26990  -0.00190   -0.02297
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.39430    9.38960   0.00470    0.05006
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.09590   10.09080   0.00510    0.05054
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.64460   12.64740  -0.00280   -0.02214
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.29000   10.36000  -0.07000   -0.67568
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.22000   10.30000  -0.08000   -0.77670
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.46000    8.50000  -0.04000   -0.47059
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.58000   10.64000  -0.06000   -0.56391
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.69000   10.65000   0.04000    0.37559
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.70000    8.67000   0.03000    0.34602
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.53000   10.46000   0.07000    0.66922
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.52000   10.45000   0.07000    0.66986
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.23000   11.15000   0.08000    0.71749
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.69000   10.63000   0.06000    0.56444
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.20170   13.12010   0.08160    0.62195
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.23000   10.16000   0.07000    0.68898
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.12000   10.07000   0.05000    0.49652
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.10000   10.03000   0.07000    0.69791
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.00000    9.94000   0.06000    0.60362
富蘭克林華美第一富基金                                           44.49000   44.97000  -0.48000   -1.06738
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29310   10.29300   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.73000    9.68000   0.05000    0.51653
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.63000    9.59000   0.04000    0.41710
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.71000   13.65000   0.06000    0.43956
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.69000   13.61000   0.08000    0.58780
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.36000   15.29000   0.07000    0.45782
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.90130    7.93190  -0.03060   -0.38578
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.32290   11.23660   0.08630    0.76803
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.71520    9.71750  -0.00230   -0.02367
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.99300   10.99550  -0.00250   -0.02274
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.00480    7.01160  -0.00680   -0.09698
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.27180    9.27500  -0.00320   -0.03450
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.26120   10.26480  -0.00360   -0.03507
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.59910   10.60920  -0.01010   -0.09520
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.83000   19.84000  -0.01000   -0.05040
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.55630   11.55530   0.00100    0.00865
復華人生目標基金                                                 41.33700   41.89040  -0.55340   -1.32107
復華大中華中小策略基金                                           10.56000   10.43000   0.13000    1.24640
復華中小精選基金                                                 84.69000   85.16000  -0.47000   -0.55190
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                     10.11000    9.94000   0.17000    1.71026
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.35000    9.20000   0.15000    1.63043
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.42000   12.32000   0.10000    0.81169
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.46000   11.37000   0.09000    0.79156
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.54000   11.45000   0.09000    0.78603
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                 12.62000   12.71000  -0.09000   -0.70810
復華全方位基金                                                   33.67000   34.36000  -0.69000   -2.00815
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.49000   14.32000   0.17000    1.18715
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.99000   21.77000   0.22000    1.01056
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.47000   20.33000   0.14000    0.68864
復華全球物聯網科技基金-美元                                      18.18000   17.92000   0.26000    1.45089
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.89000   16.67000   0.22000    1.31974
復華全球原物料基金                                                9.63000    9.59000   0.04000    0.41710
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.13000   14.04000   0.09000    0.64103
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.44740   11.45040  -0.00300   -0.02620
復華全球債券基金                                                 13.42410   13.44770  -0.02360   -0.17549
復華全球債券組合基金                                             14.59000   14.60000  -0.01000   -0.06849
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.52000   14.34000   0.18000    1.25523
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.25000   10.12000   0.13000    1.28458
復華全球戰略配置強基金-美元                                      10.06000   10.01000   0.05000    0.49950
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.06000   11.02000   0.04000    0.36298
復華有利貨幣市場基金                                             13.42500   13.42490   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 14.06000   13.98000   0.08000    0.57225
復華亞太成長基金                                                 17.02000   16.80000   0.22000    1.30952
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.74000   10.54000   0.20000    1.89753
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.97000   10.79000   0.18000    1.66821
復華東協世紀基金                                                 13.24000   13.14000   0.10000    0.76104
復華南非幣長期收益基金A                                          13.19000   13.14000   0.05000    0.38052
復華南非幣長期收益基金B                                           8.36000    8.33000   0.03000    0.36014
復華南非幣短期收益基金A                                          13.43000   13.41000   0.02000    0.14914
復華南非幣短期收益基金B                                           9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
復華美國新星基金-美元                                            13.49000   13.30000   0.19000    1.42857
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.18000   13.01000   0.17000    1.30669
復華恒生基金                                                     22.30000   22.24000   0.06000    0.26978
復華恒生單日反向一倍基金                                          7.98000    8.02000  -0.04000   -0.49875
復華恒生單日正向二倍基金                                         38.25000   37.86000   0.39000    1.03011
復華神盾基金                                                     29.00180   29.37270  -0.37090   -1.26274
復華高成長基金                                                   73.87000   74.99000  -1.12000   -1.49353
復華高益策略組合基金                                             12.95000   12.95000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.38510   14.38500   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         18.93000   18.89000   0.04000    0.21175
復華富時台灣高股息低波動基金                                     51.03000   51.06000  -0.03000   -0.05875
復華復華基金                                                     23.17000   23.53000  -0.36000   -1.52996
復華華人世紀基金                                                 20.64000   20.33000   0.31000    1.52484
復華傳家二號基金                                                 32.24890   32.72370  -0.47480   -1.45094
復華傳家基金                                                     27.40040   27.90130  -0.50090   -1.79526
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.81000   14.79000   0.02000    0.13523
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.89000   11.81000   0.08000    0.67739
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.38000   14.29000   0.09000    0.62981
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.56000   18.56000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.84000    5.84000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.84000   12.82000   0.02000    0.15601
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.47000   13.45000   0.02000    0.14870
復華新興市場短期收益基金                                         10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.52000    9.46000   0.06000    0.63425
復華滬深300 A股基金                                              23.94000   23.67000   0.27000    1.14068
復華數位經濟基金                                                 66.64000   67.74000  -1.10000   -1.62386
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             12.04000   11.81000   0.23000    1.94750
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.75790    9.75660   0.00130    0.01332
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.59370    9.59500  -0.00130   -0.01355
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.91130    9.91000   0.00130    0.01312
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.71440    9.71570  -0.00130   -0.01338
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.70840    9.70700   0.00140    0.01442
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.88010    9.89330  -0.01320   -0.13342
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.72860    9.72680   0.00180    0.01851
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.89980    9.91260  -0.01280   -0.12913
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.72750    9.72560   0.00190    0.01954
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.90290    9.91550  -0.01260   -0.12707
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.22680    9.24460  -0.01780   -0.19254
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.93430    8.94140  -0.00710   -0.07941
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.61170    8.63130  -0.01960   -0.22708
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.38250   11.40440  -0.02190   -0.19203
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.03530   11.04410  -0.00880   -0.07968
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.76070   10.78520  -0.02450   -0.22716
景順主流基金                                                     19.72000   19.73000  -0.01000   -0.05068
景順台灣科技基金                                                 34.99000   34.90000   0.09000    0.25788
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.08000   11.09000  -0.01000   -0.09017
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                 21.93000   21.78000   0.15000    0.68871
景順全球康健基金                                                 17.71000   17.64000   0.07000    0.39683
景順貨幣市場基金                                                 15.92510   15.92500   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     36.32000   36.35000  -0.03000   -0.08253
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.88000   15.70000   0.18000    1.14650
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.34000   14.20000   0.14000    0.98592
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.71000   10.66000   0.05000    0.46904
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.80000   10.75000   0.05000    0.46512
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.84000    9.75000   0.09000    0.92308
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.67000    9.60000   0.07000    0.72917
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.98000    9.88000   0.10000    1.01215
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.80000    9.73000   0.07000    0.71942
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.69000    8.68780   0.00220    0.02532
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.26490    8.27330  -0.00840   -0.10153
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.01910   11.01630   0.00280    0.02542
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.45490   10.46560  -0.01070   -0.10224
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.35000    8.24000   0.11000    1.33495
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.59000    8.47000   0.12000    1.41677
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.16000   12.01000   0.15000    1.24896
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.50960    9.51150  -0.00190   -0.01998
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.38100    9.39680  -0.01580   -0.16814
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.72270    9.72460  -0.00190   -0.01954
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.59290    9.60900  -0.01610   -0.16755
華南永昌永昌基金                                                 20.34000   20.28000   0.06000    0.29586
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.22150   14.22550  -0.00400   -0.02812
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
華南永昌全球新零售基金(美元)                                     10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                    9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             16.12000   16.01000   0.11000    0.68707
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.29000   12.17000   0.12000    0.98603
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.85000   11.75000   0.10000    0.85106
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.43000   14.28000   0.15000    1.05042
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.89000   13.77000   0.12000    0.87146
華南永昌物聯網精選基金                                           12.63000   12.61000   0.02000    0.15860
華南永昌策略報酬基金                                             10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18890   16.18880   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.48750   25.35370   0.13380    0.52773
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92650   11.92640   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.13880   10.14840  -0.00960   -0.09460
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.42350   10.43650  -0.01300   -0.12456
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.89660    9.90600  -0.00940   -0.09489
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.14270   10.15540  -0.01270   -0.12506
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.99540   10.00380  -0.00840   -0.08397
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.21510   10.22680  -0.01170   -0.11441
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.85380    9.86210  -0.00830   -0.08416
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.06400   10.07550  -0.01150   -0.11414
華頓中小型基金                                                   28.25000   28.62000  -0.37000   -1.29280
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.80260   12.70100   0.10160    0.79994
華頓台灣基金                                                     34.79000   35.22000  -0.43000   -1.22090
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50880   11.50870   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             18.11000   18.11000   0.00000    0.00000
華頓全球高收益債券基金A                                          13.28310   13.28790  -0.00480   -0.03612
華頓全球高收益債券基金B                                           8.32540    8.32840  -0.00300   -0.03602
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.99000    6.02000  -0.03000   -0.49834
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.97410    2.93760   0.03650    1.24251
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.84490   13.67970   0.16520    1.20763
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46430    0.45810   0.00620    1.35342
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.81290   11.76780   0.04510    0.38325
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.73700   10.69550   0.04150    0.38801
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.93260   10.89430   0.03830    0.35156
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.91820    9.88350   0.03470    0.35109
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.53860   11.48130   0.05730    0.49907
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.55720   10.50260   0.05460    0.51987
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.02000   11.97000   0.05000    0.41771
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.78000   10.73000   0.05000    0.46598
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.96000   11.89000   0.07000    0.58873
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.42590    2.42850  -0.00260   -0.10706
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96770    1.96950  -0.00180   -0.09139
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.09440   12.09640  -0.00200   -0.01653
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.90100    9.90270  -0.00170   -0.01717
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37800    0.37800   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.31990    0.31970   0.00020    0.06256
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.57000    3.52000   0.05000    1.42045
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.62000   16.38000   0.24000    1.46520
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.56000    0.55000   0.01000    1.81818
匯豐太平洋精典基金                                               18.40000   18.20000   0.20000    1.09890
匯豐台灣精典基金                                                 25.11000   25.21000  -0.10000   -0.39667
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.25000   12.20000   0.05000    0.40984
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.29000    8.31000  -0.02000   -0.24067
匯豐安富基金                                                     25.94000   25.97000  -0.03000   -0.11552
匯豐成功基金                                                     40.47000   40.59000  -0.12000   -0.29564
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.34000   11.29000   0.05000    0.44287
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.40000   11.36000   0.04000    0.35211
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.11000   11.07000   0.04000    0.36134
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.21000   11.16000   0.05000    0.44803
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.45440    2.45840  -0.00400   -0.16271
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.24170    2.24560  -0.00390   -0.17367
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.64350   11.65570  -0.01220   -0.10467
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.07200    8.08370  -0.01170   -0.14474
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38390    0.38410  -0.00020   -0.05207
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34510    0.34530  -0.00020   -0.05792
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.26000    7.12000   0.14000    1.96629
匯豐金磚動力基金                                                 14.56000   14.39000   0.17000    1.18138
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97420   14.97410   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.16000    5.17000  -0.01000   -0.19342
匯豐新鑽動力基金                                                 11.33000   11.19000   0.14000    1.25112
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.41500    5.39920   0.01580    0.29264
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.96750    8.95220   0.01530    0.17091
匯豐龍鳳基金-A類型                                               54.02000   54.22000  -0.20000   -0.36887
匯豐龍鳳基金-I類型                                               54.02000   54.22000  -0.20000   -0.36887
匯豐龍騰電子基金                                                 39.69000   39.82000  -0.13000   -0.32647
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.22060   12.21330   0.00730    0.05977
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   22.51000   22.91000  -0.40000   -1.74596
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.81000   11.67000   0.14000    1.19966
新光中國成長基金(美元)                                           12.68000   12.53000   0.15000    1.19713
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.23000   12.10000   0.13000    1.07438
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.03590   10.03250   0.00340    0.03389
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.96690    9.97040  -0.00350   -0.03510
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.92840    9.93280  -0.00440   -0.04430
新光台灣富貴基金                                                 23.73000   23.79000  -0.06000   -0.25221
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.75000    8.76000  -0.01000   -0.11416
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.95000   11.85000   0.10000    0.84388
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.26000   11.17000   0.09000    0.80573
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.95090    9.96420  -0.01330   -0.13348
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.40150    9.41810  -0.01660   -0.17626
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.64240    9.65520  -0.01280   -0.13257
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.10040    9.11650  -0.01610   -0.17660
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.25000   10.21000   0.04000    0.39177
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                              10.09000   10.01000   0.08000    0.79920
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                              10.04000    9.96000   0.08000    0.80321
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43030   15.43010   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.93000    9.87000   0.06000    0.60790
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.93000    9.87000   0.06000    0.60790
新光亞洲精選基金-美金                                            24.92000   24.82000   0.10000    0.40290
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.42000   24.33000   0.09000    0.36991
新光兩岸優勢基金                                                 13.78000   13.62000   0.16000    1.17474
新光店頭基金                                                     27.93000   28.31000  -0.38000   -1.34228
新光南非幣保本基金                                               11.73000   11.72000   0.01000    0.08532
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
新光創新科技基金                                                 16.67000   16.90000  -0.23000   -1.36095
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.74070    9.79890  -0.05820   -0.59394
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.00020   10.01680  -0.01660   -0.16572
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.66190    9.64480   0.01710    0.17730
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.32370    9.37890  -0.05520   -0.58856
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.58150    9.59750  -0.01600   -0.16671
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.25140    9.23500   0.01640    0.17759
新光澳幣八年期保本基金                                           10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
新光澳幣十年期保本基金                                           10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
新光澳幣保本基金                                                 11.80000   11.83000  -0.03000   -0.25359
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.96450    9.95390   0.01060    0.10649
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.88440    9.87400   0.01040    0.10533
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.77040    9.76730   0.00310    0.03174
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.83600    9.83280   0.00320    0.03254
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.84390    9.83520   0.00870    0.08846
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.77540    9.76680   0.00860    0.08805
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.75780    9.74840   0.00940    0.09643
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.82670    9.81730   0.00940    0.09575
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.47000    7.45000   0.02000    0.26846
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.97000    8.86000   0.11000    1.24153
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.79900    9.81350  -0.01450   -0.14776
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.53390    9.54800  -0.01410   -0.14767
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.75310    9.77090  -0.01780   -0.18217
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.53030    9.54770  -0.01740   -0.18224
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.57830    9.60990  -0.03160   -0.32883
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.86520    9.89690  -0.03170   -0.32030
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.65260   13.68860  -0.03600   -0.26299
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.51950    8.54190  -0.02240   -0.26224
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.27720   36.39240  -0.11520   -0.31655
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.28760   37.45850  -0.17090   -0.45624
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.43170   38.55160  -0.11990   -0.31101
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.11780   11.11480   0.00300    0.02699
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.27820   10.28610  -0.00790   -0.07680
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    14.06350   13.90880   0.15470    1.11225
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.28480   11.15580   0.12900    1.15635
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.29000   11.18000   0.11000    0.98390
群益大印度基金-人民幣                                            13.05850   13.16040  -0.10190   -0.77429
群益大印度基金-美元                                              13.18430   13.28140  -0.09710   -0.73110
群益大印度基金-新臺幣                                            12.09000   12.19000  -0.10000   -0.82034
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.18000   12.17240   0.00760    0.06244
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.60930   12.59600   0.01330    0.10559
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.45000   11.46000  -0.01000   -0.08726
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.37080   11.36380   0.00700    0.06160
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.74250   10.73120   0.01130    0.10530
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.77370    9.76770   0.00600    0.06143
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.27060    9.26080   0.00980    0.10582
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.49630    9.49040   0.00590    0.06217
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.30900    9.29920   0.00980    0.10539
群益中小型股基金                                                 52.92000   53.31000  -0.39000   -0.73157
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.82290    9.83980  -0.01690   -0.17175
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.79000    9.80260  -0.01260   -0.12854
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.87830    8.90280  -0.02450   -0.27519
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.74110    8.75620  -0.01510   -0.17245
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.71150    8.72270  -0.01120   -0.12840
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.90090    7.92280  -0.02190   -0.27642
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.36860   11.37520  -0.00660   -0.05802
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.15650   11.16400  -0.00750   -0.06718
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.44910   10.46410  -0.01500   -0.14335
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.84680    9.77930   0.06750    0.69023
群益中國新機會基金N-美元                                          9.70670    9.63600   0.07070    0.73371
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.03000    9.97000   0.06000    0.60181
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.73280    8.67300   0.05980    0.68950
群益中國新機會基金-美元                                          10.37900   10.30330   0.07570    0.73472
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.57000    9.52000   0.05000    0.52521
群益平衡王基金                                                   19.67110   19.70190  -0.03080   -0.15633
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.14000    8.08000   0.06000    0.74257
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.92000    5.87000   0.05000    0.85179
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.27710   10.16850   0.10860    1.06800
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.53100   10.41510   0.11590    1.11281
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.65000    9.56000   0.09000    0.94142
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.33190    9.23320   0.09870    1.06897
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.56230    9.45700   0.10530    1.11346
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.76000    8.68000   0.08000    0.92166
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.03390   10.02310   0.01080    0.10775
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.84950    9.83920   0.01030    0.10468
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.52550    9.51530   0.01020    0.10720
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.43230    9.42250   0.00980    0.10401
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.09160   10.08080   0.01080    0.10713
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.15810   10.14760   0.01050    0.10347
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.69320    9.68280   0.01040    0.10741
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.07470   10.06420   0.01050    0.10433
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                9.96750    9.98640  -0.01890   -0.18926
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.31610    7.33000  -0.01390   -0.18963
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.03590   10.02260   0.01330    0.13270
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.95860    9.94690   0.01170    0.11762
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                    9.99140    9.98750   0.00390    0.03905
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.03580   10.02250   0.01330    0.13270
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.95870    9.94700   0.01170    0.11762
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                    9.99140    9.98750   0.00390    0.03905
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.03590   10.02260   0.01330    0.13270
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.95870    9.94700   0.01170    0.11762
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                   9.99140    9.98750   0.00390    0.03905
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.03590   10.02260   0.01330    0.13270
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.95870    9.94700   0.01170    0.11762
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                   9.99140    9.98750   0.00390    0.03905
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.22570   15.15520   0.07050    0.46519
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.52000   14.47000   0.05000    0.34554
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.52000   10.58000  -0.06000   -0.56711
群益印度中小基金N-美元                                            9.77970    9.90030  -0.12060   -1.21814
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.93000    9.06000  -0.13000   -1.43488
群益印度中小基金-人民幣                                          14.69130   14.87890  -0.18760   -1.26085
群益印度中小基金-美元                                            13.98760   14.16000  -0.17240   -1.21751
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.64000   15.85000  -0.21000   -1.32492
群益多利策略組合基金                                             11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.54000   13.54000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.61000   15.54000   0.07000    0.45045
群益安家基金                                                     27.42310   27.89180  -0.46870   -1.68042
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06910   16.06890   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             21.69000   21.84000  -0.15000   -0.68681
群益亞太中小基金                                                 13.88000   13.76000   0.12000    0.87209
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.41000   17.37000   0.04000    0.23028
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.55260    9.57680  -0.02420   -0.25269
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.41760    7.43640  -0.01880   -0.25281
群益店頭市場基金                                                114.13000  116.48000  -2.35000   -2.01751
群益東方盛世基金                                                  9.41000    9.34000   0.07000    0.74946
群益東協成長基金-人民幣                                          13.84250   13.74140   0.10110    0.73573
群益東協成長基金-美元                                            13.04370   12.94270   0.10100    0.78036
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.47000   12.39000   0.08000    0.64568
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.21430   11.21200   0.00230    0.02051
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.73190   10.72990   0.00200    0.01864
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.07300   10.07820  -0.00520   -0.05160
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.98990    9.98780   0.00210    0.02103
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.56350    9.56170   0.00180    0.01883
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.97400    8.97870  -0.00470   -0.05235
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.06940   10.06740   0.00200    0.01987
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.77590    9.77380   0.00210    0.02149
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.73350    9.73160   0.00190    0.01952
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.02540   10.03060  -0.00520   -0.05184
群益長安基金                                                     31.84000   32.00000  -0.16000   -0.50000
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.82140   14.73600   0.08540    0.57953
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.84000   13.78000   0.06000    0.43541
群益真善美基金                                                   18.30830   18.40020  -0.09190   -0.49945
群益馬拉松基金                                                  135.73000  137.91000  -2.18000   -1.58074
群益深証中小板基金                                               15.27000   14.93000   0.34000    2.27729
群益創新科技基金                                                 36.58000   37.26000  -0.68000   -1.82501
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.29070   10.16710   0.12360    1.21569
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.16710   10.04070   0.12640    1.25888
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.23000   10.12000   0.11000    1.08696
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.20660   11.07200   0.13460    1.21568
群益華夏盛世基金-美元                                            11.21070   11.07120   0.13950    1.26003
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.87000   17.68000   0.19000    1.07466
群益奧斯卡基金                                                   30.42000   31.05000  -0.63000   -2.02899
群益新興金鑽基金-美元                                            13.34200   13.17250   0.16950    1.28677
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.85000    9.74000   0.11000    1.12936
群益葛萊美基金                                                   26.37000   26.99000  -0.62000   -2.29715
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.33000   19.18000   0.15000    0.78206
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.31000    8.30000   0.01000    0.12048
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.56000   13.60000  -0.04000   -0.29412
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.72770   11.68090   0.04680    0.40065
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.44270   11.39450   0.04820    0.42301
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.30760   11.28200   0.02560    0.22691
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.74300    8.70810   0.03490    0.40078
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.37900    9.33940   0.03960    0.42401
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.49000    8.46000   0.03000    0.35461
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.95480    8.93460   0.02020    0.22609
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     31.31000   31.61000  -0.30000   -0.94907
德信中國精選成長基金                                             12.28000   12.21000   0.07000    0.57330
德信台灣主流中小基金                                             20.71000   21.10000  -0.39000   -1.84834
德信新興股票組合基金                                             11.54000   11.49000   0.05000    0.43516
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92240   11.92220   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.70240   10.71500  -0.01260   -0.11759
德信數位時代基金                                                 28.80000   28.96000  -0.16000   -0.55249
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65000   11.64980   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.22000   17.26000  -0.04000   -0.23175
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.34000   19.38000  -0.04000   -0.20640
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.31000    7.29000   0.02000    0.27435
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.80620    9.84860  -0.04240   -0.43052
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.90090   13.96110  -0.06020   -0.43120
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.05110    8.08180  -0.03070   -0.37987
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.10950   11.14430  -0.03480   -0.31227
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.31090   11.34640  -0.03550   -0.31287
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.75480   12.80340  -0.04860   -0.37959
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.26000   18.18000   0.08000    0.44004
摩根中小基金                                                     26.72000   26.80000  -0.08000   -0.29851
摩根中國A股基金                                                  15.42000   15.18000   0.24000    1.58103
摩根中國A股基金(美元)                                            12.53000   12.31000   0.22000    1.78716
摩根中國亮點基金                                                 14.89000   14.62000   0.27000    1.84679
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.88670   11.80140   0.08530    0.72280
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.87500   12.78100   0.09400    0.73547
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.28030   10.19590   0.08440    0.82778
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.20370   13.10860   0.09510    0.72548
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.76290   14.65510   0.10780    0.73558
摩根台灣金磚基金                                                 22.03000   22.08000  -0.05000   -0.22645
摩根台灣增長基金                                                 53.21000   53.29000  -0.08000   -0.15012
摩根平衡基金                                                     28.51000   28.53000  -0.02000   -0.07010
摩根全球α基金                                                   19.03000   18.91000   0.12000    0.63458
摩根全球平衡基金                                                 15.22860   15.15850   0.07010    0.46245
摩根全球發現基金                                                 12.38000   12.31000   0.07000    0.56864
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.77780    9.74900   0.02880    0.29541
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.64710   10.61300   0.03410    0.32130
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.17330   10.13930   0.03400    0.33533
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.33810   11.30310   0.03500    0.30965
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.95800    9.92470   0.03330    0.33553
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.84950   10.77430   0.07520    0.69796
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.73800   13.64270   0.09530    0.69854
摩根亞洲基金                                                     58.97000   58.36000   0.61000    1.04524
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.62590    8.64090  -0.01500   -0.17359
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.00200   10.01430  -0.01230   -0.12282
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.94960    8.95970  -0.01010   -0.11273
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.32430   12.34570  -0.02140   -0.17334
摩根東方內需機會基金                                             18.68000   18.48000   0.20000    1.08225
摩根東方科技基金                                                 37.30000   36.99000   0.31000    0.83806
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.11000   10.00000   0.11000    1.10000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.57000   10.44000   0.13000    1.24521
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.19000   10.06000   0.13000    1.29225
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.74000   11.60000   0.14000    1.20690
摩根金龍收成基金                                                 23.98000   23.53000   0.45000    1.91245
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06780   15.06770   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.95000   14.87000   0.08000    0.53800
摩根新金磚五國基金                                               11.61000   11.48000   0.13000    1.13240
摩根新絲路基金                                                   10.52000   10.39000   0.13000    1.25120
摩根新興35基金                                                   13.78000   13.63000   0.15000    1.10051
摩根新興日本基金                                                 25.21000   24.92000   0.29000    1.16372
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.56370    7.55940   0.00430    0.05688
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.77090    9.77570  -0.00480   -0.04910
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.62030    9.61120   0.00910    0.09468
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.67420   10.66820   0.00600    0.05624
摩根新興科技基金                                                 63.09000   63.28000  -0.19000   -0.30025
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.32420    8.33300  -0.00880   -0.10560
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.45430   10.46530  -0.01100   -0.10511
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.75550    8.69420   0.06130    0.70507
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.60260    9.52650   0.07610    0.79882
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.19390    9.11810   0.07580    0.83131
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.94120    9.87160   0.06960    0.70505
摩根龍揚基金                                                     35.86000   35.19000   0.67000    1.90395
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.00000    9.95000   0.05000    0.50251
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.93000   10.87000   0.06000    0.55198
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.81000   10.75000   0.06000    0.55814
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.89000   10.84000   0.05000    0.46125
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.32490    9.31890   0.00600    0.06439
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.18330   11.17610   0.00720    0.06442
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   28.39000   28.36000   0.03000    0.10578
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.68410   11.70010  -0.01600   -0.13675
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.04940   11.06660  -0.01720   -0.15542
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.89180    9.91350  -0.02170   -0.21889
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.32860   10.34280  -0.01420   -0.13729
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.80280    9.81810  -0.01530   -0.15583
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.76990    8.78920  -0.01930   -0.21959
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.65920   10.58720   0.07200    0.68007
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.36790   10.31310   0.05480    0.53136
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.99800    9.90640   0.09160    0.92465
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.81670    9.74110   0.07560    0.77609
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.82440    9.73440   0.09000    0.92456
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.64620    9.57180   0.07440    0.77728
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.52530   11.48490   0.04040    0.35177
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.32840   11.28740   0.04100    0.36324
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.18390   10.15910   0.02480    0.24412
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.01470   10.97600   0.03870    0.35259
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.80970   10.77060   0.03910    0.36303
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.72040    9.69670   0.02370    0.24441
聯邦金鑽平衡基金                                                 26.29120   26.31400  -0.02280   -0.08665
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                     10.00990   10.00010   0.00980    0.09800
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.99520   10.00010  -0.00490   -0.04900
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                     10.00990   10.00010   0.00980    0.09800
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.99520   10.00010  -0.00490   -0.04900
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15120   13.15100   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                 14.39000   14.37000   0.02000    0.13918
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.79050   15.80130  -0.01080   -0.06835
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.92360   12.75110   0.17250    1.35282
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.77080   12.59220   0.17860    1.41834
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.29050   12.11860   0.17190    1.41848
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.74920   11.75420  -0.00500   -0.04254
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.94290   10.95910  -0.01620   -0.14782
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.61650   10.62100  -0.00450   -0.04237
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.61670    8.62940  -0.01270   -0.14717
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.29000   38.31000  -0.02000   -0.05221
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.46000   15.44000   0.02000    0.12953
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.70000   12.69000   0.01000    0.07880
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.35000   13.32000   0.03000    0.22523
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.55000   12.54000   0.01000    0.07974
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.97000    7.96000   0.01000    0.12563
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.22000   12.21000   0.01000    0.08190
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.76000   11.69000   0.07000    0.59880
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.95000    9.88000   0.07000    0.70850
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.23000   12.19000   0.04000    0.32814
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.87000   15.81000   0.06000    0.37951
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.81000   15.74000   0.07000    0.44473
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.66000   20.58000   0.08000    0.38873
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.81000   18.74000   0.07000    0.37353
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.78000   12.74000   0.04000    0.31397
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.80000   15.74000   0.06000    0.38119
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.51000   16.44000   0.07000    0.42579
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.58000   15.52000   0.06000    0.38660
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.79000   15.73000   0.06000    0.38144
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.25000   14.20000   0.05000    0.35211
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.25000   14.20000   0.05000    0.35211
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.95000   14.89000   0.06000    0.40296
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.30000   18.31000  -0.01000   -0.05461
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.19000   17.20000  -0.01000   -0.05814
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.51000   13.51000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.25000   14.25000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.36000   13.37000  -0.01000   -0.07479
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.24000    8.24000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.32000   13.33000  -0.01000   -0.07502
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.57000   14.56000   0.01000    0.06868
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.54000   14.52000   0.02000    0.13774
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
聯博貨幣市場基金                                                 14.98720   14.98710   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.36010   10.36590  -0.00580   -0.05595
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.88300   13.88370  -0.00070   -0.00504
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.58110    7.58530  -0.00420   -0.05537
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.12000   14.16000  -0.04000   -0.28249
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.15000   14.19000  -0.04000   -0.28189
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.24000    9.27000  -0.03000   -0.32362
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瀚亞中小型股基金                                                 24.89000   25.16000  -0.27000   -1.07313
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.51000   13.27000   0.24000    1.80859
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.68000   14.44000   0.24000    1.66205
瀚亞巴西基金                                                      4.66000    4.59000   0.07000    1.52505
瀚亞外銷基金                                                     46.32000   46.91000  -0.59000   -1.25773
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.11000   11.05000   0.06000    0.54299
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.58000    9.54000   0.04000    0.41929
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.70000    9.65000   0.05000    0.51813
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.48420   10.45230   0.03190    0.30520
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.25970   10.23920   0.02050    0.20021
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.10080   12.08130   0.01950    0.16141
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.06770   10.04090   0.02680    0.26691
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.53020    7.50730   0.02290    0.30504
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.04240    8.02630   0.01610    0.20059
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.08120    8.06810   0.01310    0.16237
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.19130    7.17220   0.01910    0.26631
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.86800    8.85370   0.01430    0.16151
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.26110    9.23300   0.02810    0.30434
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.40040    9.38170   0.01870    0.19932
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.24350    9.22860   0.01490    0.16145
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.73000   10.68000   0.05000    0.46816
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.20000   11.14000   0.06000    0.53860
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.59000   10.53000   0.06000    0.56980
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.27000   13.41000  -0.14000   -1.04400
瀚亞印度基金-美元                                                13.42000   13.55000  -0.13000   -0.95941
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.81000   29.13000  -0.32000   -1.09852
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.46000   12.31000   0.15000    1.21852
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.47000   10.34000   0.13000    1.25725
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.91000   11.74000   0.17000    1.44804
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.63000   15.42000   0.21000    1.36187
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.65000    9.51000   0.14000    1.47213
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.97000    9.81000   0.16000    1.63099
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.66000    9.52000   0.14000    1.47059
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.77000   11.68000   0.09000    0.77055
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.84670   11.75370   0.09300    0.79124
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.98260   12.92480   0.05780    0.44720
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.26380   11.17620   0.08760    0.78381
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.80590   10.73280   0.07310    0.68109
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.75550   11.78020  -0.02470   -0.20967
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.32930    9.25610   0.07320    0.79083
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.78630    9.74270   0.04360    0.44751
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.50260    9.42880   0.07380    0.78271
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.10700    9.04540   0.06160    0.68101
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.36230    9.38200  -0.01970   -0.20998
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.31400   14.26950   0.04450    0.31185
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.64230   10.59640   0.04590    0.43317
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.87090   10.82610   0.04480    0.41381
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.60590   12.56670   0.03920    0.31194
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.97000   21.81000   0.16000    0.73361
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54930   13.54920   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               26.36000   26.22000   0.14000    0.53394
瀚亞高科技基金                                                   64.25000   65.42000  -1.17000   -1.78844
瀚亞理財通基金                                                   27.21000   27.50000  -0.29000   -1.05455
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.43000    9.50000  -0.07000   -0.73684
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.94000    8.99000  -0.05000   -0.55617
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.11000    9.17000  -0.06000   -0.65431
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.05000    9.11000  -0.06000   -0.65862
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.88000    8.94000  -0.06000   -0.67114
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.16000    9.21000  -0.05000   -0.54289
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.06000    9.12000  -0.06000   -0.65789
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.36000    9.39000  -0.03000   -0.31949
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.88000    8.90000  -0.02000   -0.22472
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.98000    9.01000  -0.03000   -0.33296
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.86000    8.89000  -0.03000   -0.33746
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.06000    9.10000  -0.04000   -0.43956
瀚亞菁華基金                                                     24.82000   25.23000  -0.41000   -1.62505
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.11260   13.07280   0.03980    0.30445
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.41680    9.38810   0.02870    0.30571
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.51380   10.47120   0.04260    0.40683
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.02100   10.05170  -0.03070   -0.30542
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.79000   10.74630   0.04370    0.40665
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.86220    9.83650   0.02570    0.26127
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.92160   10.00450  -0.08290   -0.82863
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.53100    8.49650   0.03450    0.40605
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.83560    7.85950  -0.02390   -0.30409
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.37250    9.33460   0.03790    0.40602
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.45020    8.42820   0.02200    0.26103
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.99010    8.05680  -0.06670   -0.82787
瀚亞電通網基金                                                   16.67000   16.97000  -0.30000   -1.76783
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.53750   13.55340  -0.01590   -0.11731
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.11130   10.11820  -0.00690   -0.06819
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.03450   10.04110  -0.00660   -0.06573
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.46050   11.47400  -0.01350   -0.11766
瀚亞歐洲基金                                                     11.78000   11.73000   0.05000    0.42626
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