數據觀測：中國5月新增貸款增加M2增速回升 企業融資更多轉向表內信貸

路透綜合逾30家機構預測中值顯示，今年5月中國新增人民幣貸款料微幅增至12,000億元，M2同比增速為8.5%，高於上月8.3%的水平；外匯儲備則維持在3.1萬億美元以上，較上月略減至3.102萬億美元。

分析人士指出，資管新規落地、債市風險持續暴露，促使企業融資需求更多轉向銀行表內信貸，加之置換降準邊際改善銀行超儲量，5月信貸投放較強；但由於企業債凈融資額偏低、委托及信托貸款仍受限，社融增長仍偏弱。

“市場對信用違約風險擔憂上升，導致企業信用債發行大幅回落，進一步增加企業對銀行表內信貸的需求。置換降準邊際改善銀行超儲量，預計對公信貸依然保持高增，預計5月新增信貸在1.2萬億左右。”華創證券報告指出。

交通銀行金融研究中心的報告也指出，考慮到即將迎來二季度末的MPA考核，銀行信貸增速保持平穩的主觀意願較強，約在1.2萬億左右。同時，影響信貸增長的因素也不容忽視。

具體來講，一方面，盡管前期存在表外融資轉表內形成新的信貸融資需求，然而此前表外融資主體在資信等級方面可能與信貸融資風險標準尚有差距，使得表外轉表內的實際情況可能不及預期。另一方面，宏觀審慎框架下對於信貸增速偏離度的要求，以及金融去杠桿背景下銀行負債端的流動性缺口壓力，也對信貸投放形成一定制約。

M2增速方面，交通銀行金融研究中心的報告指出，當前信貸對M2仍是主要支撐因素，且前期備受市場關註的監管文件均落地，意味著監管對當前宏觀流動性收縮的沖擊會有所緩解，加之央行穩健中性的調控思路，預計6月M2增速保持基本穩定，在8.4%左右。

國金證券在研報中指出，除5月信貸投放較多外，降準擴大貨幣乘數亦會對M2帶來積極貢獻，不過當月社融整體偏弱並疊加財政存款大量上繳，也在一定程度上對M2增速形成制約。考慮到去年基數偏低，5月M2同比小幅上升至8.6%。

中國央行研究局研究員紀敏撰文稱，當前M2、M1以及社會融資規模增速放緩但實體經濟表現良好，反映貨幣數量指標的可靠性繼續下降，而價格指標(利率)狀況則顯示當前貨幣政策中性略松，應加快推動貨幣政策向價格調控方式轉型。

中國百萬億級別規模的金融資管航母終於拉開統一強監管大幕，意味著資管「大躍進」的時代已經結束，長遠來看資管行業業態將因此重塑。有接近監管層的權威人士透露，目前資管新規已經發布，為實現對所有資管產品全面有效監測，預計年內資管產品的統計制度將出台。

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