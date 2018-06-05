〈樂退方程式〉民眾退休後理財 最在意獲利穩定性、配息率

根據摩根投信今 (5) 日公布今 (2018) 年的退休快樂指數調查，針對退休後的固定收益來源，民眾最在意的為獲利穩定性 (41.6%)，其次配息率高低 (33.1%)，此外，調查也發現，退休快樂指數達 80 分以上的退休快樂族，多數退休後決定持續投資，反觀快樂指數不滿 60 分的退休窮忙族，退休後普遍不再投資。

摩根投信執行董事劉玲君表示，觀察快樂族與窮忙族對於固定收益來源的偏好，可發現快樂族對獲利穩定性在意比重達 44%，相較於配息率高出超過 14 個百分點。

劉玲君認為，快樂族在退休理財部分，幾乎都有所行動，因此，深知固定現金流穩定的重要性，遠超過配息率的高低。相較之下，窮忙族對於獲利穩定及配息率兩者之間差異並不顯著，僅相差 5 個百分點。

值得注意的是，快樂族對於投資標的「交易容易度和流動性」，以及「金融商品發行或銷售機構可靠性」的重視度，遠高於窮忙族和整體台灣民眾的平均值，顯示交易容易度與流動性，宜作為退休理財的考量，而如何將風險控管與錢滾錢效益極大化間做平衡，是每個人都要學習的課題。

此外，根據調查，有近 1 成的窮忙族表示，退休後不會投資。根據摩根資產管理統計，由於全球物價長期處於上漲趨勢，退休後停止投資，可能將面臨通膨造成資產縮水問題。