【港股解碼】伴隨A股“入摩”，中國股市將迎來怎樣的變化？

近日，A股納入摩根士丹利資本國際公司（MSCI）新興市場市指數（以下簡稱“入摩”）備受海內外投資者的關注。這對中國資本市場來說是一件非常重要的大事，A股“入摩”意味著中國資本市場國際化的舉措得到全世界的肯定，也將持續推進中國資本市場的國際化，同時為新興市場投資者帶來更加多元的投資機會。

A股“入摩”，中國資本市場中長期表現值得期待

A股“入摩”對國內資本市場來說是一個利好消息，對A股市場有一定的支撐作用，但不會為A股市場立即帶來“天翻地覆”的變化。

近幾年，隨著我國經濟的飛速發展，我國資本市場也愈加開放，在今年4月的博鰲亞洲論壇上宣布了四大重要對外開放舉措，放寬金融業的市場准入就是其中的一項。 MSCI指數作為國際資本市場上最有影響力、最權威的指數之一，納入中國A股意味著國際對社會對我國資本市場發展的肯定。

監管層面上來說，A股雖然被納入MSCI指數，但實際上，A股市場還存在很多問題，特別是在製度上還有待進一步完善，例如退市製度沒有常態化，上市公司信息披露等。其中，困擾投資者的主要問題是A股停牌問題，同時這也是原計劃將納入MSCI指數的234只成分股縮減成226隻的原因。

受我國經濟增速放緩等影響，A股“入摩”初期帶來影響相對有限，長期來看對A股市場的影響主要體現以下兩個方面。

首先從資金上看，“入摩”將會帶動大量境外資本流入國內，按照現在情形來看，如果在今年9月完成5%的納入比例，將會有千億元資金流入A股市場。

其次，A股“入摩”是我國資本市場國際化的關鍵一步，將會推動我國證券市場的進一步成熟和完善，隨著越來越多的國際投資者加入，A股市場的表現也將會慢慢和國際市場相接近。對國內投資來說，國際投資者逐漸將A股納入投資目標以後，投資理念更加國際化。同時，國際資本市場對A股監管將提出更高的要求。

但就目前來看，A股“入摩”更多的是對國內投資者心理層面的影響。

A股“入摩”帶動權重股龍頭上漲

如果說從資金和監管層面看A股“入摩”的影響是宏觀層面，那麼接下來將分析一下“入摩”給資本市場所帶來的具體變化。

回顧昨天A股走勢，大盤小幅高開後，隨即弱勢震盪，但午後則延續震盪整理的走勢，且成交萎縮，盤中整體做多動能偏弱，熱點匱乏，其中權重板塊表現較好。終盤以上漲16.05點並報收帶上下影小陽線；創業板則是高開低走，終盤報收帶上下影小陰線。

從板塊上看，近期權重藍籌股經歷了一波不錯的短期上漲，上漲幅度比較大，例如五糧液每股又重新站到80元以上，貴州茅台也已經逼近800元/股。其主要原因還是入摩事件性驅動的結果，再加上前期權重藍籌股經歷了接連斷崖式下跌的局面，為此次反彈創造了空間。

6月1日，A股正式“入摩”。此時追踪MSCI的被動型基金已在“入摩”前一日完成建倉。全球指數提供商MSCI明晟將中國內地股票納入其新興市場、亞洲和全球指數，不僅標誌著中國向海外投資者開放的力度在加大，也直接為這些以人民幣計價的滬深股票增加了上百億美元的需求，更讓許多追踪MSCI明晟指數的基金經理和機構投資者的壓力有所緩解。截至2018年5月31日，華夏、南方、建信、招商等9家基金公司累計發行了十多只MSCI主題基金，合計首發規模達138.13億元。此外，還有7只已獲批待發行、13只待審批的MSCI主題基金正在路上。

同時，外資也開始加大對A股的佈局，北上資金5月份淨流入額達到509億元，創下A股歷史紀錄。 5月份，北上資金淨買入額超過20億元的股票共計23隻股票，總體來看，北上資金淨買入這23隻股票共耗資2000多億元。

綜合歷史上納入MSCI指數的股市發展，此次會為A股帶來十分可觀的收益，從歷史上看，加入MSCI指數之後，股市整體收益較好，近70%的概率會取得正收益，加入後一年的平均收益高達26.9%。

納A是一個逐步納入的過程，外資的投資風格和理念會逐步衝擊原有的投融資研究體系，短期衝擊在所難免，但更開放的市場意味著更充分的競爭和更合理有效的定價。長期來看，“入摩”有望進一步推動A股制度的不斷完善。

作者：劉玲玲

編輯：徐冰瑩，賀秋霞

港股解碼，香港財華社王牌專欄，20年專注港股，金融名家齊聚，做最有深度的原創財經號。看完記得訂閱、評論、點贊哦。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)