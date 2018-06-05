【異動股】國産軟件板塊集體上行 東軟集團(600718-CN)等多股漲停

午後，國産軟件服務板塊集體上行，截止發稿，東軟集團(600718-CN)漲停漲10.04%報14.36元，會暢通訊(300578-CN)漲停報21.99元，科創信息(300730-CN)漲停報48.27元，華宇軟件(300271-CN)漲8.62%報17.38元，超圖軟件(300036-CN)、誠邁科技(300598-CN)漲逾7%，深信服(300454-CN)漲6.38%報121.8元，科藍軟件(300663-CN)、長亮科技(300348-CN)、創業軟件(300451-CN)等股均紛紛大漲超5%。

近期，工信部部長苗圩在“2018智能製造國際會議”上提出建議，加快突破智能製造核心裝備及工業軟件系統，特别是盡快補齊關鍵短板裝備、基礎零部件、系統軟件等卡脖子問題。大力培育智能製造系統解決方案供應商，加快打造一批公共服務平台，進一步降低企業發展智能製造的技術門檻和成本。

平安證券指出，在政策、資金及國産化替代需求下，國内IC産業預計繼續保持20%左右的年增長速度。

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