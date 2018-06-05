虛擬貨幣銷量至今達91億美元 已超越去年總額的66億美元

金融技術 Fintech 數據提供商 Autonomous NEXT 周一 (4 日) 報告稱今年目前為止，虛擬貨幣銷售額已達 91 億美元，超過了 2017 年全年的 66 億美元總額。然而，如排除 2 種最大產品，購買趨勢實際上表現出放緩的局面。

Autonomous NEXT 公布了的數字包含由 Telegram 販售的虛擬貨幣，Telegram 募集了 18 億美元，而另一間 EOS 則是募集了 40 億美元。如這兩大產品排除在外，每月的虛擬貨幣銷售只達 5.6 億美元，較 2017 年 12 月的 15 億美元高峰低了許多。

由美國證券交易委員會 SEC 領導的全球監管機構，都已頒布了虛擬貨幣的規則或準則，讓投資者暫停並推遲新的貨幣認購。舉例來說，美國證券交易委員會正在打擊那些試圖欺詐投資者的虛擬貨幣或初始投資產品 (ICO)。同時，募集高額款項的虛擬貨幣商也被法院寄出了傳票。

儘管如此，NEXT 表示，它相信監管不確定性將得到解決，「即使西方監管機構把這個空間縮小到一個狹窄的盒子裡，也有很多合法的司法管轄區想要成為加密貨幣的避稅天堂」。

NEXT 也指出，去年的許多 ICO 都是由初創公司所建立的，而今年擁有 50 至 250 名員工的企業則是佔貨幣開發更多的數量。NEXT 預計，明年虛擬貨幣市場說不定會有大型企業來「參一咖」。



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