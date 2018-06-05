IDG能源完善中美產業鏈

中國日前與美國就經貿磋商發表了聲明，表示雙方在農業、能源等多個領域進行了良好溝通，取得了積極的、具體的進展，令中美貿易戰有緩和跡象，加上開放市場及增加內需未來將是中國發展大方向，此等亦為兩國於農業及能源貿易合作提供了一定的契機。

受惠於國內包括「煤改氣」等清潔能源政策推動，2017年國內全年天然氣消費量約2,352億立方米，同比增長17%，但天然氣產量只增長8.2%，龐大的供求落差須由進口天然氣補上，令去年國內天然氣進口大幅增長26.9%，進口量對應國內產量比例由2012年的0.4比1擴大到0.6比1，如中美就經貿協議取得共識，由美國進口液化天然氣將成為未來大趨勢，涉及金額更以每年400億計。

隨頁岩氣技術出現突破，美國已成為世界第一天然氣生產國，日漸降低的生產成本亦為美國出口之天然氣帶來強勁競爭力，但由於美國現存的出口站數量不足，如何銜接中美天然氣供求關係將成為天然氣市場一個關鍵爆發點。去年獲富士康集團入股之IDG能源（650.HK）於液化天然氣行業中可謂洞悉先機，近年積極布局國內及北美天然氣業務，打造接連兩國液化天然氣供需的交易橋樑。公司剛宣佈以總代價2,820萬澳元（相當約1.67億港元）認購Liquefied Natural Gas Limited（LNGL）的股份，日後將持有LNGL 9.9%之股權，成爲LNGL第二大股東，為公司於美國之液化天然氣業務再注入增長動力。

是次收購中的目標公司在中等規模液化天然氣行業中擁有強大的競爭地位，其中公司之Magnolia液化天然氣項目更被認為是現今世界上最可行之新建液化出口站項目之一。項目位於美國路易斯安納州東南海岸線沿岸地帶，擬建設成爲年產量800萬噸或更大規模的液化天然氣出口站，並已取得美國聯邦能源管理委員會（FERC）及美國能源部（DoE）之所有許可及批准，未來將成為出口美國液化天然氣到中國的重要據點。

IDG能源積極部署國際業務，早前以315萬美元（約2,463.3萬港元）收購位於加拿大魁北克的出口站，連同是次收購，IDG能源於北美及國內建構之液化天然氣產業鏈將更為完善。在現時美國出口站數目不足情況下，是次收購搶佔先機，令公司未來在接收、液化及出口來自北美的液化天然氣上具一定優勢，可向亞洲、歐洲及南美等地提供具成本競爭力的液化天然氣。

IDG能源月初發盈喜，預期截至今年3月底止財政年度將錄得純利約1,400萬港元，成功扭虧為盈，在預期中美就能源貿易將有進一步合作，液化天然氣市場將有所突破，公司成功早着先機打造中美產業鏈，以公司股價最高見過6.68元計，5月30日收市價只是1.17元，上望空間極高，現價可謂超值。

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