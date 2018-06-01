GT Dollar加密貨幣來台宣傳 看好區塊鏈應用大於物聯網

由美國七星雲集團、新加坡 GT 集團和 FULDA 國際集團舉辦的《全球區塊鏈高峰論壇》已在亞洲各國颳起金融科技旋風，GT 集團董事長張保羅表示，預料在不遠的將來，區塊鏈的應用將大於互聯網。

全球區塊鏈高峰論壇台北站將於明 (2) 日在文華東方酒店舉辦，以「驅動創新，共贏未來」為主題，GT 集團董事長張保羅表示，GT Dollar 未來也將布局亞洲市場，希望在區塊鏈全球化的發展下，台北不缺席。

張保羅表示，GT 集團跨足行動、金融科技、支付、機器人、人工智慧和區塊鏈等多個領域，也是區塊鏈虛擬資產和數位金融行業的領軍者，獲得新加坡政府支持，一般所稱的「空氣幣」並沒有真正的數字資產支撐價值，不過，GT Dollar 背後有完整的生態鏈，包括商家合作、交易系統、支付工具和電子商務平台作為其支持，可產生真正的數字資產，因此，比起其他虛擬幣更有發展的空間。

張保羅強調，在不遠的將來，區塊鏈的應用將會越來越廣泛，也將為中小企業的融資打開新的通道，預料未來對社會的衝擊力，甚至會大於互聯網。

據英國金融調查公司 Autonomous Research 統計，截至去年底全球共有 175 支虛擬貨幣基金，總資産額約 32.5 億美元。

應邀出席《全球區塊鏈高峰論壇》台北站的帛琉資產管理公司總裁曾齊聖進一步說明，由於區塊鏈的去中心化機制具有透明性和即時性，加密數字資產不易被單一的主導者所操弄，不致發生獨占發行和管控貨幣的國家機關恣意影響貨幣價值和物價，因此，虛擬貨幣遠比國家法定貨幣更為穩定。

另一方面，張保羅也指出，GT 數字資產發展長達 10 年，目前已連結亞洲 200 多萬個中小企業，交易確認時間僅 3-5 秒，比特幣需要 40 分鐘，預料比特幣將成為收藏幣，而 GT 數位資產的數位支付生態系統將使數位資產交換變得更簡單便利。

由於 GT 數位資產更加安全不丟失，目前已廣泛被新加坡賭場使用，菲律賓也在洽談合作中，未來也將與澳門、拉斯維加斯的博弈業者合作，讓來客可以更便利且安全的方式攜帶籌碼。

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