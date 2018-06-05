【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一上升，受惠於蘋果（AAPL.US）開發者大會開幕，公司股價創新高提振科技股，加上亞馬遜（AMZN.US）領漲消費股。道瓊斯指數上升 0.7% 至 24,814 點；標準普爾指數上升 0.5% 至 2,747 點；納斯達克指數上升 0.7% 至 7,606 點。

油價週一下跌，紐約 7 月期油下跌 1.6% 至每桶 64.75 美元。金價下跌，紐約 8 月期金下跌 0.2% 至每盎司 1,297.3 美元。

香港和內地股市週一上升。內地發布光伏新政，今年暫不安排普通光伏電站建設，且削減光伏發電補貼，新能源股重挫，信義光能（968.HK）及保利協鑫能源（3800.HK）分別大跌 14.7% 及 9.2%；內房股大幅上升，奧園地產（3883.HK）5 月合同銷售額按年大增 185.2%， 股價上漲 6.3%。個股方面，合景泰富（1813.HK）5 月份預售額同比增長 44.2%，股價上升 9.2%；宏安地產（1243.HK）發布盈利預喜，股價大漲 14.2%。恒生指數上升 1.7% 至 30,998 點，國企指數上升 1.9% 至 12,250 點，香港股市成交金額減少 14.2% 至 1,035 億港元。上證綜合指數上升 0.5% 至 3,091 點，滬深兩市成交金額減少 7.8% 至人民幣 3,442 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 上週五開始招股的匯付天下（1806.HK）出現 "抽飛"，令孖展超購縮至 1.9 倍。

◇ 江蘇寧滬（177.HK）宣布財務總監殷紅女士辭職，由公司經營發展公司財務部主任任卓華女士繼任。

◇ 東方表行（398.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）之盈利將高於 2017 財年之 1,610 萬港元（上半財年公司溢利按年增長 10.1 倍至 4,593 萬港元），主要受惠於經營環境改善令公司可得到較高的利潤率，以及控制成本措施有效。

◇ 金地商置（535.HK）公布營運數據，2018 年 5 月份合約銷售額、合約銷售面積及合約銷售均價分別為人民幣 34.0 億元、172,400 平方米及每平方米人民幣 19,722 元，分別按年增長 25.9%、減少 3.9% 及提高 31.0%；首 5 月公司合約銷售總額、合約銷售總面積及合約銷售均價分別同比下跌 19.2%、減少 29.7% 及增長 15.0%，公司首 5 月合約銷售狀況不佳，但 5 月份較首 4 月有大幅改善。

◇ 信利國際（732.HK）公布首 5 個月營業淨額同比下跌 18.8% 至 90.5 億港元，其中 5 月營業淨額 17.0 億港元，按年減少 6.3%。5 月份營業淨額跌幅較首 4 個月明顯收窄。

◇ 金斯瑞（1548.HK）宣布以 26.50 港元（較最後收盤價折讓 8.0%）配售 7,500 萬股（相當於現有股本 4.3%），淨集資額 23.7 億港元，將用作建立 CAR-T 研發及生產設施、建立全球團隊、建立質粒及生物製劑產品之生產設施及一般營運資金。此外，公司總裁王燁女士昨天行使 1,500 萬股購股權並以相同價格向投資者配售該等股份（相當於現有股本 0.9%）。

◇ 澳洲成峰高教（1752.HK）宣布公司與廣西財經學院的合作項目得到中國教育部五年續期之評估批准。

◇ 萬科企業（2202.HK）2018 年 5 月份合同銷售金額人民幣 429 億元，銷售面積 280 萬平方米，平均價格每平方米人民幣 15,331 元，分別按年增長 19.5%、15.6% 及 3.4%；首 5 月合同銷售、銷售面積及平均價格分別同比上升 4.8%、4.3% 及 0.5% 至人民幣 2,390 億元、1,586 萬平方米及每平方米人民幣 15,076 元。5 月份銷售狀況較首 4 月明顯改善。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)