對沖基金看空油價 空頭倉位達6個月最高 分析：OPEC會後可能逆轉

對沖基金提高看空油價的賭注，預期油價將連續第三週下跌，且空頭倉位目前處於約 6 個月以來最高位，因為市場聚焦本月 OPEC 會議，並預期該會議可能會宣布主要產油國增產的消息。

原油期貨週一 (4 日) 大幅下跌，紐約 7 月原油下跌 1.06 美元，或 1.6%，收於每桶 64.75 美元，連續第三天下跌，並創 4 月 9 日以來，近月合約最低收盤水準。

Brent 原油下跌 1.47 美元或 1.91% 至每桶 75.32 美元。

最近一週，基金經理人增加美國原油空頭倉位至 50669，為去年 11 月 21 日止的一週以降最大倉位。另一方面，對沖基金也削減多頭倉位至 374904，使其降至去年 10 月 17 止的一週以來最低水位。

多頭和空頭開始有匯合的趨勢

對沖基金增加看空 Brent 原油至 72430，為去年 8 月 1 日止的一週以來最大委賣量。Brent 多頭倉位連續 7 週下降至 507705，為去年 9 月 5 日以來最少的一週。

但可以肯定的是，看多者的人數仍遠多於看空者。路透分析指出，今年稍早最近期原油和燃料油期貨淨多頭倉位上升至史上高點。

但就目前來說，這趨勢正在轉變，因為交易原油期貨的基金正因應 OPEC 本月 22 日的會議而拋售。市場預期 OPEC 最大產油國沙國和俄羅斯將同意放寬減產限制，該限制係為了平衡全球供需而於去年 1 月開始實施。

Nasdaq Corporate Solutions 能源與公用事業總監 Tamar Essner 認為，隨著 OPEC 會議時間越來越逼近，這些新聞消息可能會壓迫油價，此外，OPEC 也有誘因想讓油價在會議之前下降一些。

「關鍵就是，如果還沒開會，油價就下降的話，那他們增產的必要性就沒有那麼高，因為他們本來是因應油價過熱的想法而必須增產。」

近期 Brent 油價已經突破每桶 80 美元，站上 3 年半新高，且美國原油也接近每桶 73 美元。這些漲勢是因為地緣政治關係的刺激，如委內瑞拉國內爆發經濟危機，衝擊其石油產業，以及川普因為退出伊朗核協致使伊朗原油出口量受到威脅。

這是 OPEC 和俄國不得不考慮增產的原因，抵抗委內瑞拉產量下滑的衝擊以及因應伊朗潛在出口中斷的風險，在 OPEC 增產可能性和美國產量創高點的背景下，Brent 原油價格也因此退回到約莫每桶 76 美元，美國原油則盤旋在每桶 65 美元區間。

但 Essner 認為，對沖基金可能在會議後又會再次逆轉趨勢，市場基本上已經在油價上反映了增產 100 萬桶 / 日的狀況，但如果 OPEC 會議的結果沒有增產那麼多，局勢可能逆轉。

但除了 OPEC 會議以外，委內瑞拉的產量幾乎沒有反彈的希望，且就算中國、歐洲和俄國努力挽救伊朗核協，伊朗領導階層也可能認為堅守該協議不會有太大經濟利益而退出協議 (該協議要求伊朗限制發展核子項目)，伊朗退出協議，以及 1968 年聯合國《不擴散核武器條約》可能會再次刺激多頭。

分析師上週表示，伊朗若揚棄《不擴散核武器條約》恐怕會點爆油價上漲，因為這將引起中東的軍備競賽，而中東是世界上最繁忙的石油出口交通樞紐。