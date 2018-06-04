索羅斯VS義大利新政府：你是劊子手！你背後是普丁！

上周五，義大利終於打破組閣僵局。義大利民粹主義政黨五星運動和極右翼政黨聯盟黨二次組閣成功，兩黨共同支持的法學教授孔特宣誓出任總理，兩黨黨首均出任副總理。聯盟黨領袖 Matteo Salvini 同時出任內政部長一職，並當即承諾將驅逐數十萬非法難民。

與此同時，一直對歐洲難民問題保持高度關注的索羅斯發話了：

義大利人民有權知道 Salvini 背後的金主是不是普丁。我非常擔心俄羅斯（對歐洲）帶來的影響。

在索羅斯眼中，當下任何將「先本國公民後他國難民」的政府都是普丁的傀儡。

此言一出，聯盟黨經濟顧問 Claudio Borghi 遂在推特上反擊稱，

索羅斯擔心義大利政府？那這就意味著我們正朝着正確的方向前進。我們十分理解那些多年來藉由難民問題投機取巧，並且資助非政府組織和走私者入侵義大利的人。

對索羅斯和那些從數百人的死亡中獲利的人而言，風向已經改變了。

義大利《晚郵報》周六公布的民調顯示，二次組閣成功後，以反難民為口號的聯盟黨支持率已經從 3 月 4 日大選時的 17.4% 上升到 28.5%；反建制的五星運動黨支持率則小幅下滑，從當時的 32.7% 跌至 30.1%。

面對聯盟黨日漸增長的影響力，索羅斯在《晚郵報》上刊文表示，這就反映出「歐洲有缺陷的難民政策給義大利帶來了不公平的負擔。」他還認為，重新安置難民的方法並不管用，想要解決這一問題，歐盟應向義大利「撒錢」。

難民問題遵循的是自願原則，也就是說，問題不能通過強制重新安置難民的方法來解決，而是只能讓歐盟為前往義大利的難民進行財政補貼。

他同時也警告稱，

當前的歐洲強烈希望利用新一屆政府上台的機會給義大利上一課。如果歐盟遵循這條路線，並激起了義大利選民的消極回應，組閣兩黨終將會在重新選舉時獲得更多票數，那歐盟就是在自掘墳墓。

索羅斯向來十分關心歐盟的命運。上周，他曾在 Project-syndicate（項目辛迪加）發布署名文章，闡述了拯救歐盟的計劃。

索羅斯認為，歐盟必須自下而上克服難民、緊縮政策和英國退歐三大危機。但他也看到歐盟仍舊缺乏統一的難民政策，解決問題仍舊困難重重。