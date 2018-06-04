國資委兩個月調研20余家央企 督戰改革是重點

證券日報4日報道，據不完全統計，4月份以來，國務院國資委有關領導共對20余家央企展開了密集調研，其中在深化改革方面共奔赴13家央企。包括中交集團深化國有資本投資公司改革試點、中國國新國有資本運營公司試點、中國聯通混改進展、中國節能加大重組整合等。

「調研既有對過往經驗的總結，更有對下一步改革的規劃要求。」國務院國資委研究中心研究員周麗莎表示，預計2018年在繼續深化10家企業的試點改革基礎上，將有更多主業處於充分競爭行業和領域、業務板塊相對多元化且具備一定實力和較好公司治理基礎的企業，會被納入試點。

另外，從混合所有制改革來看，目前國家發改委與國務院國資委共推出3批混改試點企業，涵蓋了部分中央企業和地方國企，實現了電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等七大重要領域全覆蓋，並延伸到國有經濟較為集中的重要行業。

周麗莎認為，對混改試點企業進行調研，有利於企業在取得實踐基礎上，進一步總結經驗和做法，為後續混改試點企業的推進起到示範作用。

來源：證券時報APP

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