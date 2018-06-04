「報復」川普 全世界都盯着共和黨的痛點打

川普重燃貿易戰戰火，上周再次將關稅大棒揮向各國盟友。不過，被制裁的美國貿易夥伴也不甘示弱，紛紛展開報復性措施。除了鋼鋁產品外，還有大量的消費品和農產品也都出現在被加征關稅的貨物清單上：

歐盟方面，擬打擊的美國稅項產品包括：珠寶製品、波本威士忌酒、汽車玻璃、電信設備、個人健康護理產品、牛仔褲等。

加拿大方面表示，將對美國多種形式的鋼鋁產品、威士忌酒、橙汁、食品等徵收報復性附加關稅。

墨西哥方面表示，對等措施會影響多種鋼鐵和農產品，例如豬腩（即五花肉）、蘋果、葡萄、奶酪和平軋鋼等。

很多清單上的產品看上去金額不大，但其實作用不小。因為這些報復對象是瞄準了川普的基礎選民所在的地區，選擇這些產品加征關稅是直擊川普的「要害」，能夠對美國「精準打擊」。

據 Axios 報導，墨西哥經濟部長 Guajardo 在上周對墨西哥媒體表示，這一加稅清單其實暗藏選玄機。由於威士忌、芝士、巧克力等原產地都是共和黨的關鍵選區，選擇這些產品加征關稅會讓這幾個大州受到重大衝擊，從而對川普票倉州構成重大威脅，增加和川普對抗的政治籌碼。

Axios 援引 Guajardo 表示：

這些產品在這些地區有它們的政治意義，兩院議員也一直在向川普就他的這些關稅決定表示擔憂。因為這些決定的影響最終將落在這些地區的選民身上，從而影響對川普政局最有發言權和投票權的國會議員。

比如，對奶製品徵收關稅，這將影響到眾議院議長 Paul Ryan 的家鄉威斯康星州；對波本威士忌徵收關稅，這將影響到來自肯塔基州的參議院多數黨領袖 Mitch McConnell；對巧克力徵收關稅，這又影響到賓夕法尼亞州，而該州是川普在 2016 年勝選的關鍵 —— 川普在賓夕法尼亞州以 274:215 戰勝民主黨總統候選人希拉里，贏得 2016 年美國總統大選。

今年 3 月，川普以保護美國貿易為由，決定對進口鋼鋁徵收關稅，隨後部分國家獲得臨時豁免權。

但在 5 月 31 日，美國再次宣布對主要貿易夥伴歐盟、加拿大和墨西哥附加徵收 25% 的鋼鐵關稅和 10% 的鋁關稅，從美東時間 6 月 1 日零點起生效。

隨後，歐盟、加拿大和墨西哥紛紛表示將採取報復措施。