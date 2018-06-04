貿易戰屬重大利空 華爾街為何未見失控？

根據 CNNMoney 分析報導，上週貿易戰一觸即發，然而華爾街却表現冷靜，讓人感覺不到一場大戰即將打響。

上週，川普總統史無前例為全球貿易帶來了重大威脅，然而股市却不見絲毫畏懼。

過去幾天，白宮對 500 億美元中國商品提高關稅。北美自由貿易協定 (NAFTA) 重新協商受阻。川普還對親密盟邦加拿大，墨西哥與歐盟課徵鋼鋁關稅。

結果盟邦的反應強烈。加拿大總理杜魯道稱這是侮辱，並準備對美國商品施加報復關稅。歐盟譴責川普實施保護主義，並準備對多項美國商品課稅。墨西哥亦宣布將對美國商品課稅。

然而，華爾街對川普舉動的反應，却異常冷靜。上週四，川普對三個盟國實施鋼鋁關稅後，S&P 500 下跌 0.7%，但第二天却又收復跌幅。上週，美國股市表現持平，Nasdaq 今年以來上漲了近 9%。

或許投資人認為這只是一位異常總統的談判策略，也可能他們對川普的反反覆覆感到麻林。畢竟，僅僅二週前，財政部長梅努欽才宣稱貿易戰已停止，引發了華爾街熱烈慶祝。

股市到底為何能對貿易戰升高，泰然自若？

摩根大通基金分析師凱利 (David Kelly) 說，川普的貿易行動會讓因減稅而接近過熱的經濟，有所冷却，進而減緩了通貨膨脹上升的擔憂，Fed 不致積極升息，股市因而上漲。

他說：「關稅的亂象，會削弱過多的振興措施。提高關稅雖然會推升通貨膨脹，但貿易戰的負面衝擊則會壓低更多通貨膨脹。」

「在這件案例中，兩件負面事情，會產生負負得正的效果，」凱利說。