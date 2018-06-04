京城銀自結5月EPS 0.32元 長期獲利仍將持續穩定成長

京城銀 (2809) 今日公告自結 5 月稅後盈餘 3.68 億元，每股稅後盈餘 0.32 元，累計 1-5 月稅後盈餘 19 億 1748 萬元，EPS 1.67 元，另外，京城銀決議 2017 年每股配發現金股利 1.5 元，以今日收盤價 36 元計算，現金殖利率達 4.2%。京城銀訂 6 月 5 日為除息交易日，6 月 28 日發放。京城銀說明，5 月獲利表現較上月成長 77%，除投資收益較 4 月增加外，整體放款業務穩健成長，帶動手續費收入，利息收益維持良好成長動能。5 月逾期放款比率 0.03%、逾期放款覆蓋率 6,132.34%、全體放款覆蓋率 1.54%，惟 5 月同步認列一次性未分配盈餘稅支出 2.17 億元，使稅後與稅前淨利呈現較大差距。



京城銀表示，隨全球景氣復甦帶動企業及個人資金需求持續穩定增加，無疑提供放款業務有利成長環境，將專注提供既有客群客製化專業服務，並選擇挑戰性高、利差較大案件承作，同時提升中小企業放款比重及創新金融商品開發實力，以期進一步深化金融服務範疇與強化競爭利基。



展望未來，京城銀表示，將維持穩健成長步伐，優化放款結構、利基性市場經營及數位金融服務開發等各項業務，但受新會計公報 IFRS 9 認列準則調整影響，單月獲利呈現波動幅度較大的情況，以長期獲利表現來看仍持續穩定成長。

