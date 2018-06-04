研究機構：一季度全球OLED電視出貨量同比大增115.8%

6月4日消息，據國外媒體報道，目前智能手機都在紛紛轉向OLED屏幕，尺寸更大的電視也在紛紛採用OLED屏幕，研究機構發布的報告就顯示，今年一季度全球OLED電視的出貨量同比大增115.8%。

這一消息來自市場研究機構IHS Markit，其不久前發布了一季度全球電視出貨量狀況的報告。

IHS Markit的報告顯示，今年一季度全球電視出貨量為5060萬台，同比增長了7.9%。

在一季度的電視出貨量中，液晶電視仍牢牢佔據主導地位，其在一季度的出貨量為5010萬台，佔到了全部出貨量的99%，出貨量與去年同期相比增長了7.5%。

雖然一季度液晶電視的出貨量同比增長了7.5%，但IHS Markit的報告顯示，在整個2017年，液晶電視的出貨量是同比下降了3.6%，今年一季度的出貨量增加，則是得益於液晶面板在去年年底和今年年初下跌，即將開始的世界杯也導緻發展中國家，尤其是拉丁美洲國家對電視需求的增加，帶動了液晶電視出貨量的增加。

同液晶電視相比，OLED電視在今年一季度的出貨量雖處於劣勢，但其增幅異常明顯，從IHS Markit的報告來看，OLED電視今年一季度的出貨量約為47萬台，同比增長115.8%。

來源：TechWeb

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