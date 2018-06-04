梅克爾隔空回應馬克宏：這是我心中的歐盟改革方案

去年 9 月，法國總統馬克宏曾提議建立共同預算、共同防務，加強德法關係，將歐元區建設為能與美國等大國抗衡的經濟力量。

而就在上周政局混亂的義大利終於打破組閣僵局之後，德國總理梅克爾在接受《星期日法蘭克福匯報》採訪時，「隔空」回應馬克宏。她闡述了改革和加固歐盟架構的方案，其中包括整合歐元區各國的國防力量並成立共同的投資基金。

在梅克爾的提議中，該共同投資基金年度預算規模不超過 500 億歐元，旨在增強歐元區的科技實力。這一數字遠較馬克宏此前的設想為低，當時馬克宏提議的財政預算工具規模高達 2000 億歐元。

與此同時，梅克爾還支持將擁有 5000 億歐元放貸額度的救援基金——歐洲穩定機制（ESM）轉變成歐盟版國際貨幣基金組織 EMF，在有條件的情況下為成員國提供 5 年的短期貸款。

難民政策方面，梅克爾認為歐盟應該制定共同的難民庇護標準，同時進行邊境管制。在梅克爾看來，此前義大利政壇出現動盪就是由於歐盟目前的庇護程序存在缺陷。上周，義大利聯盟黨領袖 Salvini 出任副總理兼內政部長後，當即承諾將驅逐數十萬非法難民。

梅克爾還呼籲建立一種「靈活機制」，所有成員國可以為難民危機做出相應貢獻。更高的靈活性可以克服部分國家拒絕接收難民的問題。

此外，梅克爾還對馬克宏「建立歐洲共同防務」的觀點表示支持。她認為，更深層次的軍事合作有助於降低複雜性，並希望設立一個擁有輪換席位的歐洲安全理事會。

在 9 月演講時，馬克宏呼籲，在 2020 年之前建立「軍事干預部隊」以及共同的軍事預算，該軍隊將具有共同的軍事行動準則。在那之前，則應儘快建立歐洲防禦基金，並組建隨時能夠投射的防禦部隊。

與馬克宏的提議相比，梅克爾所提出的一系列改革並沒有那麼雄心勃勃。但這位歐盟大國的領導人認為，對歐盟的制度改革能夠確保世界認真對待這一區域的發聲。

梅克爾的聲音受到了法國官員的歡迎。周日，馬克宏辦公室一名官員表示，在未來的幾周內，法德兩國仍需攜手合作，以期在銀行業聯盟和歐元區財政能力方面達成更好的協議。

《華爾街日報》也援引歐洲委員會一名官員稱，這次採訪表明「梅克爾決心在未來幾個月內以一種滿懷抱負、負責的方式重塑歐洲」。

但上述媒體也看到，在川普決定對歐盟徵收高額鋼鋁關稅後，歐美關係日益緊張。有分析人士預計，川普的強硬立場或將促使歐盟各成員國在持有不同意見時掩蓋分歧。

對於美國，梅克爾也是直言不諱：

美國仍是超級大國，但退出巴黎氣候協定、對歐盟徵收高額關稅等一系列決定表明，目前它拒絕承認所有領域上的多邊協議。