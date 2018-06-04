政局不安之際 金融時報：義大利最大銀行尋求法國興業銀行合併

英國《金融時報》週日 (3 日) 報導，義大利最大銀行 UniCredit SpA (CRDI-IT) 正在考慮與法國興業銀行 (SOGN-FR) 進行合併，此舉將使這兩家歐洲銀行在歐陸的銀行業併購風潮中處於領先地位。

《金融時報》引述消息人士的話說，UniCredit 的法國 CEO、前興業銀行投資銀行部門負責人 Jean-Pierre Mustier 已經對此進行了好幾個月的研究。

據該報報導，儘管還沒有正式公開宣布，興業銀行的董事們也在探索組合的可能性。

《金融時報》表示，分別代表雙方的高階主管強調鄉，目前計畫仍在早期研擬階段，義大利政局不穩的政治局勢讓這個原訂 18 個月完成的交易時間表往後順延。

不過，興業銀行周日透通過電子郵件發表聲明，否認「有關與 UniCredit 潛在合併的任何董事會討論」。

UniCredit 拒絕對《金融時報》的報導發表評論，但表示它們的「2019 年改革」計畫是基於「自然假設」。

興業銀行一直處於與 UniCredit 合併談判的猜測核心，而歐洲銀行業內最近的收購風聲大多集中在德國的 Commerzbank AG (CBKG-DE)。

法國興業銀行 CEO Frederic Oudea （左） （圖: AFP）

法國興業銀行 CEO Frederic Oudea 去年 11 月曾表示，未來幾季歐洲境內跨境銀行交易可能性不大；並補充說，新推出的 3 年戰略計畫使該行將在時機到來時處於強大的合併地位。