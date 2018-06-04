微軟已同意收購代碼託管平台GitHub 收購價可能高達50億美元

6 月 3 日，代碼託管平台 GitHub 旗下的 GitLab 在官網發布一則消息稱，祝賀 GitHub 被微軟收購，正式確認雙方的收購交易。彭博社援引知情人士消息稱，Github 之所以放棄上市而選擇微軟，部分原因是受到微軟首席執行官薩提亞 · 納德拉的影響。

目前，協議條款細節尚未公布。根據 Business Insider 此前的報導，微軟和 GitHub 原本是敲定了一項 3.5 億美元的營銷夥伴合約，最近他們開始就合作正式進行談判，並進一步討論收購事宜。在 2015 年最後融資時，GitHub 估值達 20 億美元，按去年上漲的價格計算，此次收購價格可能達到 50 億美元。但有知情人士表示，GitHub 的收購價遠遠高於微軟想要支付的價格。

公開資料顯示，Github 是全球知名的面向開源和私有軟體項目的託管平台，在創業孵化器 Y Combinator 的扶持下，於 2008 年 2 月開始運行，服務於 150 萬家組織機構。除了企業和教育產品之外，GitHub 還是各種任務共享開放源代碼的熱門目的地，比如：Audit AI（用於檢測算法偏見），以及來自英特爾人工智慧實驗室、基於深度學習的 NLP 庫。

據 GitHub 去年秋季公布的數據顯示，其年訂閱營收為 2 億美元，其中 1.1 億來自企業用戶。

網易科技報導顯示，截至今年 3 月，有 2400 萬人經常使用 GitHub，進行協作和共享代碼，並為 JavaScript、Python 和 C++ 等編程語言軟體託管了 8000 萬個源代碼儲存庫。除了數以百萬計的開發者之外，美國宇航局 (NASA) 等公共機構和大型科技公司也在 GitHub 上有業務，包括谷歌、蘋果、亞馬遜和微軟。微軟目前擁有超過 1800 個儲存庫，分享的庫藏股量遠遠超過了其他任何科技巨頭。

十年相殺

微軟和 GitHub 經歷了「相殺」的十年。

早在 2006 年，微軟推出開源軟體託管平台 CodePlex，想要為工程師提供一個可供代碼下載和共享的社區。

兩年後，GitHub 的崛起讓微軟面臨巨大壓力。

直到 2014 年，微軟 CEO Satya Nadella（薩蒂亞 · 納德拉）上任後，他表現出對雲服務的重視，微軟也對開源技術展現出空前的熱愛。2014 年 10 月，微軟甚至開源了其重要工具. NET 框架（用於打造和運行應用 + 服務的編程基礎工具），吸引了更多開發者朝着服務端去開發。

數據顯示，一直將 GitHub 視為最大競爭對手的微軟，在 2016 年超越 Facebook、Docker、Angular、以及 Google 等，成為 GitHub 開源貢獻榜的第一名。

2017 年 12 月，微軟正式宣布關閉開源軟體託管平台 CodePlex，結束了「相殺」的十年。

「破冰」合作

近兩年，微軟與 GitHub 的關係逐漸緩和，頻頻傳出雙方探討收購的消息。

2016 年，有消息稱，微軟欲收購 GitHub，但遭到後者的直接否認。

雙方真正意義上的「破冰」合作是在 2018 年。剛剛結束的微軟 Build 2018 開發者大會上，微軟宣布與 GitHub 達成新的合作，將 Azure 開發運維一體化的在線服務能力帶給 GitHub 用戶。讓 Visual Studio App Center 與 GitHub 的整合，GitHub 開發者在開發麵向 iOS、Android、Windows 和 macOS 設備的行動應用時，可以體驗與 GitHub 無縫銜接的自動化的開發運維流程。

如今，雙方又達成了收購協議，正式「握手言和」。如果這次交易順利完成，微軟收購 GitHub 將是其近年來最大的併購行動之一。