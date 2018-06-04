台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月4日

業界傳出，全球虛擬貨幣挖礦機龍頭比特大陸（Bitmain）共同創辦人暨共同執行長詹克團上周旋風式來台，密訪台積電、力晶等供應鏈夥伴，尋求為新一代高效能挖礦晶片展開合作，並商討比特大陸轉型發展人工智慧（AI）應用後的合作方向。

5 月國際油價急速竄升，杜拜、布蘭特原油均價同步呈現每桶 6 美元拉升空間，台塑化煉油事業原料、半成品存貨在途利益激增，加計石化持穩貢獻，5 月獲利可望突破百億元，4、5 月合計獲利將輕鬆超越去年第二季的 120.54 億元，並直逼首季 183 億元水準。

鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）新股上市中籤棄購金額是 A 股歷來最高，引起關注，鴻海董事長郭台銘力挺 FII，強調長期價值看好，「股票放 30 年、價值可能翻 30 倍」，並贈與龍華廠一名年資 30 年的員工總價值達人民幣百萬元（約新台幣 470 萬元）的 FII 股票，藉此激勵士氣、留住人才。

經濟日報

比特大陸秘訪台積

超級股東會周登場

郭台銘挺 FII 股價喊漲 30 倍

工商時報

油價加持 台塑化百億入袋

G7 財長會議...6 國齊轟川普貿易戰

上月權證、當沖成交值創新高

聯合報

美若加關稅 談判共識歸零

文在寅加入川金會 將宣布韓戰結束

離岸風電保險 商機上兆

蘋果日報

1 美元，催生半導體教父 張忠謀裸退

星國主權基金 棄守我金控股

全球 Q1 股息 7.3 兆 高股息基金看俏

中國時報

台版數碼港 9 月開幕

金融監理沙盒 新創案躍躍欲試

重量級外資挺台新 7 席全上

自由時報

李述德被台塑化提名獨董

上市櫃經貿幫 前經長最搶手

台股本週再攻 1 萬 1 關注 4 焦點