〈蘋果WWDC前瞻〉蘋果開發者大會襲來 今晚WWDC該期待那些亮點？

2018 年的蘋果公司 Apple (AAPL-US) 全球開發者大會 (World Wide Developer's Conference，WWDC) 將在美國時間 6 月 4 日至 6 月 8 日於美國加州舉行。

WWDC 大會的目的是給開發者蘋果軟體的「搶先看」機會，給予開發者更多時間做軟體上架的準備。以下是幾個各界預計今年的重點。

軟體：iOS 12 操作系統

蘋果近期的軟體更新頻繁，3 月份推出了 iOS 11.3 版本，而近日也推出了 11.4 版本，外界預計今年的 WWDC 上將發佈最新的 iOS 12 版本。

與往常不一樣，與其推出新功能，蘋果今年的 iOS 12 將把重點放在減少軟體的出錯率及提升整體使用穩定性。這也促使一些推測的新功能，如新的「Home 螢幕」，都將於明年才會上市。

圖：9to5mac

在穩定性的領域下，蘋果也預計將整合 iOS 與桌機 macOS 的跨平台使用界面，使用戶在所有蘋果設備上都有較統一的使用體驗。論商業模式，一個整合後的 iOS 及 macOS 也更能給予軟體開發者一個較簡易的開發流程，提高產品上市的效率。

在「家長管控」方面，提及孩童的身心健康，蘋果表示將給予家長們更多管控孩童電子設備的權限。而蘋果也預計將提升 iBooks 電子書的效率，給予用戶更準確的閱讀文刊推薦。

圖：9to5mac

在實體與虛擬的接觸面上，有消息稱蘋果應加入 NFC 近距離感應功能，如無鑰匙開車門的應用，同時也更加的穩定目前的「健康」應用等。

watchOS 5

外界預測，蘋果的第 3 個操作系統手錶 OS (watchOS) 也將有微微的進步，並加入新功能等。這個問世 4 年的產品從不被看好變成了媒體的新寵兒，今年出貨量上看 2500 萬支。

圖：afp

蘋果去年併購了睡眠數位平台 Beddit，而外媒推測把睡眠應用列入 WatchOS 的功能內應是理所當然的。

macOS 10.14

近年來 mac 桌機的應用商城逐漸受到冷落，蘋果高層 John Gruber 月初提到將給它來個大翻新，試圖整頓下滑的業績。

這幾天也有不明網友公布了新應用商城的截圖，裡面顯示了 macOS 的新「黑暗模式」，及「新聞」應用程式等。

圖：afp

tvOS 12

蘋果電視的操作系統 tvOS 為今年消息最封閉的一個議題之一。缺乏支援 Dolby Atmos 的 tvOS 今年有望開始加入此功能。

硬體：AirPower

今年蘋果 WWDC 將著重於軟體，但部份硬體更新還是會發布的。然而，外媒報導如擁有 FaceID 的 iPad 款式及搭載新硬體的 Mac 筆電都將不在這次的 WWDC 更新列表中。

然而，似乎無線充電的 AirPower 功能將獲得更新。AirPower 原於去年 9 月推出，但至今都未上市，業界預計蘋果將於 WWDC 上推出這項產品，而目前預測的售價為 199 美元。

圖：9to5mac

HomePod

消息指出，蘋果計劃在其 Beats 耳機品牌推出 199 美元版本的 HomePod 智慧型音響。最近的數據顯示，蘋果公司在 2018 年第一季度銷售了約 60 萬台 HomePod。

據估計，亞馬遜佔據智能音箱市場的 43.6%，銷售量達到 400 萬台，谷歌 (GOOGL-US) 佔 26.5%，銷售量達 240 萬台。