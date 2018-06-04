西班牙國家石油公司拼轉型 與谷歌合作提升煉油效率

金融時報報導，西班牙國家石油公司 (Repsol) 將與 Google 合作，在其煉油廠部署 Google 的大數據和人工智慧工具，面臨多方挑戰，石油公司的策略為採用新科技，以削減成本並提高利潤率。

自 2014 年石油價格暴跌以來，能源公司被迫減少支出，並研發新技術以提升效率和營收。Repsol 將使用 Google 的機器學習工具 Cloud ML，優化其位於西班牙東海岸附近的塔拉哥納煉油廠性能，目前該煉油場每天產量為 12 萬桶。

在煉油過程中充滿許多變數 (variables)，包含壓力、溫度、流量和處理速率等，Google 的 AI 工具，將被使用於分析塔拉哥納煉油廠的這些變數，Repsol 希望在借助高科技的幫助下，每桶石油利潤可以提升 0.30 美元，並計畫進一步將 Google 的技術推廣至其他五家煉油廠。

變數是指根據測量物，如：人、事、時、地、物等的某種屬性，可以產生數值改變或變化的觀察值。

許多能源公司開始使用 Google 和亞馬遜等公司提供的分析工具，運用在許多地方，如分析消費者數據或提升鑽井平台的性能，以幫助煉油廠改善利潤。

Repsol 的下游業務包括煉油、營銷和分銷，今年 1 月至 3 月的營業收入為 5.58 億歐元，低於去年同期的 6.63 億歐元，部分原因為油價上漲導致利潤率下降。

西班牙國家石油公司股價日線走勢圖

Repsol 表示，若在所有的煉油廠皆套用此 AI 工具，將有望使其下游業務的營收每年提升 1 億美元。Google 則沒有回應金融時報的評論請求。

Repsol 的下游執行董事 María Victoria Zingoni 表示，目前 Google 的 AI 工具將分析煉油流程中約 30 個變數，日後將提升至 400 個變數，她指出這是該公司改善作業流程計畫中的一部份。

能源顧問和分析師預測，工廠自動化可能會導致裁員，Repsol 駁回此觀點，公司認為使用 Google 人工智慧改善流程，並不會導致員工被淘汰。Zingoni 說道，我們的重點放在提升我們員工的能力，並不會解雇任何人，這不是一場人和機器的對決。