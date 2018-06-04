寶威控股(00024-HK)料6月底7月初約有1萬至1.2萬噸鋰精粉付運

寶威控股(00024-HK)6月1日公告稱，公司全資附屬公司寶威鋰業有限公司Burwill Lithium Company Limited (前稱寶威物料有限公司Burwill Commodity Limited)擁有獨家包銷權益的西澳大利亞巴爾德山(Bald Hill)鋰礦項目，繼第一批3250噸鋰含量達6.3%的高品位鋰精粉於2018年5月4日完成裝運起航前赴中國鎮江港後，第二批約5510噸鋰精粉亦已於5月26日裝上MV Gloria Galaxy輪船，同日起錨前往卸貨目的地中國鎮江港。

上述第二批鋰精粉，連同首批已於5月24日於中國鎮江港卸畢的鋰精粉，將安排交予寶威鋰業位於中國江西的合資工廠江西寶江鋰業有限公司，作為加工碳酸鋰及氫氧化鋰之用。碳酸鋰及氫氧化鋰是生産鋰電池必需及緊缺的原材料。預期六月底前，約有10000至12000噸鋰精粉將會付運，而今後每月付運將成為常態。

集團已順利清理完鐵礦資産併將繼續淡出鐵礦石交易，從2017年開始堅定轉型進入鋰礦資源供應以及鋰産品加工，這一策略和進度達到令人滿意成效，下一步仍將繼續拓展在新能源最上遊原材料的布局。

現該公司補充指，預期六月底七月初，約有10000至12000噸鋰精粉將會付運，而往後的發運將成為常態。

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