港股盤前—恆指今天有力挑戰熊証重貨區30700

今天推介 : 萬州國際（288）

1）雖然美股週四因貿易戰再度升溫而低走，但港股上週五仍能反覆靠穩，最終小漲 24 點，大市成交額因恆指換馬而高企在 1207 億。滬深港通成交金額按日下跌約 23% 至 107 億，淨流出金額約 11 億，當中建行（939）和工行（1398）的淨流出已佔約 6 億多。板塊方面，澳門博彩股因 5 月賭收差於預期而全面受壓；相反，半導體、內房、鋼鐵、水務及內地體育用品股則表現較佳。做空方面，佔大市成交回落至 13.3%，依然是偏高水平。牛熊証重貨區方面沒有變化，只是數量在兩邊重貨區再加大，熊証重貨區在 30600-30699，牛証則在至 29900-29999。

簡評：五窮月不太窮，六絕月的開局也不太絕。當然上週五 24 點的升幅完全沒有啟示性，況且不排除這是恒指季檢調整扭曲所至；但環球市場沒有因為川普政府週四的舉動而大瀉，可能金融界已了解這又是他們的威迫技倆而已。週日看到中方就美國商務部長羅斯和國務院副總理劉鶴在北京會面後發聲明，指中美之間達成的成果，都應基於雙方相向而行、不打貿易戰的前提。如美方出台包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。簡單的看，這是中方警告美方不要得寸進尺，用 6 月 15 日再公布中國關稅清單來作威脅是行不通的。正常的分析是川普應該得些好意需回手，且看是否這樣如意吧。

澳門博彩股上週五在未公佈數據前已走弱，看起來像早已有春江鴨洞悉先機。市場有解說指落差是因為五月下旬賭場的贏率下降所至 (賭收是總投注乘贏率)。無論如何，筆者覺得單月的數字代表性不大，況且首五月按年的増長也達 20% 而大橋效應尚未反映，板塊股價下滑反而是買入機會。

2) 明報 - 獲選為首家 H 股全流通試點的聯想控股（3396）發通告稱，已完成 H 股全流通試點股份境外上市相關審批工作，首批共 8.8 億股內資股將轉換成 H 股，並於 6 月 7 日開始於港交所上市交易。

簡評：聯想控股的最新市賬率是 0.9x，拭目以待是否如筆者之前所説全流通不應低於資產淨值。作為第一隻全流通試點股，理應不會失威。如股價反應正面，一眾全流通概念股如中航科工（2357）、中國電信（728）、眾安在綫（6060）等或有炒作。

3）美國上週五公布了 5 月非農業就業報告，除了新增職位遠勝預期，失業率更跌至 18 年來最低，平均時薪按月增加 0.3%，高於預期的 0.2% 以及 4 月的 0.1%。消息帶動美股三大指數上漲。道指收市升 219 點或 0.9%，標指和納指則分別上升 1.08% 及 1.51%。十年期國債債息上升至 2.902%。期油價格則再回落約 1%。港股 ADR 上升 201 點，相當於恆指 30694 點水平。

4）個股利好消息

TCL 多媒體（1070）- 以約 7 倍市盈率收購母公司的商用信息科技公司，有助公司增加軟件及服務收入。

澳優（1717）- 以每股 HK$10（折讓 1%）發行 12.98m 收購 OZFARM AUSTRALIA 餘下 50% 股權。

龍湖地產（960）- 大股東在五月尾增持超過 1.2 億港幣的股份。

富力地產（2777）、奧園地產（3883）- 五月銷售數據理想。