傳小米7中陸港兩地上市 知情人士：最終方案未落定

小米概念股大漲，雷軍持股 27.06% 的金山軟體 (3888-HK) 今 (31) 日上漲 4.2%，零件供應商丘鈦科技 (1478-HK) 上漲 1.68%。

新浪財經報導，小米定於 7 月 16 日在 A 股主板發行 CDR，成為中國首家 CDR 企業。為了配合 CDR 的發行進度，小米將上市時間推遲了 1-2 周，將於 7 月 9 日進行 CDR 和香港 IPO 的定價，並於 7 月 16 日在上交所發行 CDR，7 月 17 日在港交所 IPO。

但據接近小米 IPO 項目的知情人士透露，今晨媒體披露的小米 7 月 16 日發行 CDR，7 月 17 日在港上市的時間點並不確切，該時間點來自於監管機構及市場各方預估的數個時間點方案之一，最終方案尚未落定，很大程度上將視 CDR 政策細化確認的進度而定。

此外，該知情人士還表示，小米在大陸 CDR 的承銷團並未確認。

《信報》引述知情人士日前透露，小米將在 6 月底路演，力圖遊說歐美的機構投資者對其業務估不低於 700 億美元 (約港幣 5460 億元)。知情人士說，小米的估值基於對業績增長的預期，小米需要證明，在未來 3 年年利潤增長會達 50%。

小米今天在深圳召開成立以來規模最大的發布會，發布產品陣容從旗艦手機、操作系統、智能電視、智能硬件等空前齊整，被業内認為是 IPO 前小米旗下綜合業務生態的集中「秀肌肉」。

消息人士指出，雷軍發布會前提前飛到深圳，併密集會見投資人。

截至今 (31) 日 15 點左右，金山軟件上漲 3.571%，報港 24.65 元；丘鈦科技上漲 1.376%，報港幣 6.63 元。