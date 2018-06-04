[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月01日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 6182 合晶 756 3205 5347 世界 -771 38 1795 美時 713 -476 6127 九豪 -750 77 3260 威剛 635 -425 3362 先進光 -667 -685 1815 富喬 632 -1723 4803 VHQ-KY -483 -700 8069 元太 581 -5876 6147 頎邦 -480 -1178 3707 漢磊 491 -4874 00697B 元大美債7-10 -430 0 3624 光頡 426 -2196 6284 佳邦 -375 85 1785 光洋科 336 -259 5425 台半 -328 -926 3236 千如 301 -157 6488 環球晶 -312 -697 5483 中美晶 266 -982 4939 亞電 -271 -1 8358 金居 238 -7 4947 昂寶-KY -257 1 5512 力麒 194 -720 6175 立敦 -242 1345 8415 大國鋼 191 270 5289 宜鼎 -234 -1088 5317 凱美 190 -431 1597 直得 -219 -447 3317 尼克森 171 606 4128 中天 -215 -208 5014 建錩 166 45 4123 晟德 -205 -353 8076 伍豐 158 -575 6497 亞獅康-KY -201 -163 6411 晶焱 145 55 3078 僑威 -184 -301 6129 普誠 131 -18 8406 金可-KY -174 -473 6274 台燿 131 1190 8936 國統 -169 -526 3491 昇達科 123 152 3144 新揚科 -168 -68 4944 兆遠 121 84 5340 建榮 -165 -186 4114 健喬 119 208 6245 立端 -144 -177 3234 光環 117 158 6138 茂達 -138 -860 5426 振發 111 163 5475 德宏 -130 56 6118 建達 104 -339 6143 振曜 -126 -144 4729 熒茂 98 25 4167 展旺 -121 -268 6244 茂迪 94 -281 5324 士開 -105 -2815 6462 神盾 90 -569 3221 台嘉碩 -100 -975 5255 美桀 89 228 8155 博智 -92 -319 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股