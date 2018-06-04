IDC能源(00650-HK)購LNGL9.9%之股權

IDC能源(00650-HK)公布，6月2日，公司與LiquefiedNaturalGasLimited(LNGL)訂立認購協議，據此，公司同意認購而LNGL同意發行約5644.45萬股LNGL普通股，總認購價為2820萬澳元(相當於約1.668億港元)。認購事項完成後，公司將持有LNGL9.9%之股權，並將成為LNGL第二大股東。認購事項之完成不需要經過任何澳洲或外國政府批准。

認購事項之款項將主要用作持續支持LNGL開發Magnolia液化天然氣項目下游液化天然氣(LNG)買家市場及營銷之用以及一般公司用途。

LNG於澳洲證券交易所上市及美國OTC國際平台上市。LNGL主要於美國及加拿大從事開發LNG出口站項目，其中Magnolia液化天然氣項目被視為是現今世界上最可行之新建液化出口站項目之一。MagnoliaLNG,LLC為LNGL之美國附屬公司，目前正在開發Magnolia液化天然氣項目，這個年產能800萬噸或更大規模之LNG出口站項目位於美國路易斯安納州查爾斯湖區一片佔地115英畝的土地上，鄰近已建成的LNG船舶航道(沿加爾卡修河航道)。Magnolia液化天然氣項目的規劃包括建設四條每條年產能為200萬噸或更大規模的LNG生產線。原料氣將來自美國墨西哥灣流動性充裕的天然氣市場，由多個天然氣供應商供應。

MagnoliaLNG與KinderMorganLouisianaPipelineLLC已就為期20年具約束力的天然氣管道輸送協議簽訂先期協議，為年產能800萬噸之Magnolia液化天然氣項目運輸天然氣。Magnolia液化天然氣項目已取得美國聯邦能源管理委員會(FERC)及美國能源部(DoE)之所有許可及批准。

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