劉央：中美是2大超級強國 港元應與美元脫鈎 改掛人民幣

有「中國女股神」之稱的西澤投資主席劉央認為，自從 2015 年 12 月人民幣獲國際貨幣基金組織 (IMF) 納入特別提款權 (SDR) 貨幣籃子，中美先後開展貨幣戰及貿易戰，爭奪對全球經濟的話語權，她建議港元與美元脫鉤，改與人民幣掛鉤。

香港《明報》報導，劉央接受《Money Monday》專訪時表示，人民幣加入 SDR 以來，雖然人民幣匯價變化不大，但在貿易結算及資產配置兩大領域均正在改變世界，發展超乎預期。

第一，通過一帶一路，中國周邊國家都要跟人民幣交易、交往及接觸，這已經發生在一帶一路周邊的國家和地區，中國的話語權及定價權日益重要。

第二，在中國資產管理行業，愈來愈多有國際視野的戰略投資家，不得不考慮在人民幣上做資產佈局，於是就產生 MSCI 要把 A 股此人民幣資產加入其新興市場指數，而 A 股、H 股加上美國預託證券 (ADR)，中國股票佔這個股票指數的比例高達 1/4，全世界追蹤該指數，因此要買入更多的中國股票，證明在最敏感的金融行業、在華爾街已經決定要投資人民幣計價的資產了。

在 MSCI 新興市場指數上週五 (1 日) 正式納入 A 股前，美國總統川普在 3 月開始便以貿易作把柄對付中國，劉央分析，這次中美貿易戰實際上也是由貨幣戰引起的，實際上都是在捍衛自己貨幣的地位，包括該貨幣作為交易及儲存財富的功能。

劉央認為，隨着人民幣獲納入 SDR 成為國際儲備貨幣，代表中國的地位正在走強，在全球政治話語權及經濟定價權與日俱增，這是一天都不可以停止的。

由於香港實行聯繫匯率，港元與美元掛鈎，而美國聯準會 (Fed) 在 2015 年底至今已升息 6 次共 1.5%，6 月亦很大機會再次升息 0.25%，但香港銀行至今未有跟隨調高最優惠利率，令 1 個月倫敦美元銀行同業拆款利率 (Libor) 與香港銀行同業拆款利率 (Hibor) 之間的差距高達 1%，觸發套利交易，香港銀行體系結餘已由年初的港幣 1800 億元大減近 4 成至港幣 1094 億元；與此同時，香港銀行的人民幣存款期內卻持續增長，由 1 月的人民幣 5464 億元增至 4 月的人民幣 5976 億元。

劉央分析，今年以來香港貨幣市場出現的變化，實際上也是中美貨幣戰的一種體現，她認為，港元可考慮與美元脫鈎，改為與人民幣掛鈎，金管局今年以來已反覆 10 多次出來捍衛港元，按這個速度下去，香港銀行體系結餘一兩年內會被全部抽走。

香港金管局前總裁上週五出席論壇時也提到，愈來愈多資金進出，增加對維持匯率和貨幣環境的挑戰，故他提出在香港流通貨幣中，設有港元以外的更多選擇，例如美元與人民幣。但聯匯過去 35 年一直被視為香港經濟穩定的基石，社會上暫時並沒有太多求變的聲音。

劉央對此提出反駁，表示聯繫匯率是 1983 年制訂並且跟美元掛鈎的，那時候的中國跟現在的中國差得遠，現在中美是 2 個超級大國 (G2)。